Oturma odamı lambaderler ile nasıl daha aydınlık yapabilirim?

Evde kullandığınız ışık kaynaklarının değerini ayarlayabilme imkanı da oldukça işinize yarayacaktır. Sadece lambaderlerde değil salon, yatak odası ve çocuk odasında da dimmerli anahtarlar kullanarak ışık derecesini ayarlayabilirsiniz. Bu örnekte gördüğümüz eğlenceli tasarıma sahip lambader de ışığın yansıdığı yerlerde oluşturduğu daireler sebebiyle dekoratif etkiyi de arttırıyor. Evinizin bir köşesini değerlendirmek ve ışık kaynağıyla dekore etmek için bu tür tasarımlara yönelebilirsiniz ancak dimmerli anahtar kullanmanızı öneririz. Işık kaynağının derecesini yükseltip alçaltarak ışığın dekorasyona vereceği etkiyi daha doğru belirleyebilirsiniz.

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