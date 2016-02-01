Oturma odamı lambaderler ile nasıl daha aydınlık yapabilirim?

Ev dekorasyonunu gerçekleştirirken dikkat etmemiz gereken en temel kriterlerin başında gelir aydınlatma elemanları. Doğru bir şekilde seçim yapılırsa özenerek seçtiğiniz duvar renkleriniz, mobilyalarınızın dokusu ve sevdiğiniz objeleriniz daha güzel görünürler. Evin atmosferini oluşturmada baş rolü oynar aydınlatma elamanları, özellikle akşamları. Peki dekorasyonunuzu gerçekleştirirken aydınlatma konusunda nelere odaklanmalıyız? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; farklı noktalardan ışık kaynakları kullanmak yani evinizde kullanacağınız ışık kaynaklarının alternatifli olması en başta özen gösterilmesi gereken konu. Dikkat ederseniz ister butik olsun ister büyük mağazalar olsun oldukça fazla ışık kaynağı kullanılır. Bu ışıkların hiç biri diğerini gölgelemez aksine birbirlerini destekleyecek güçte olurlar. Bu farklı noktalardan gelen ışıklar da sunumu yapılan ürünlerin daha albenili görünmesini getirir. Bununla birlikte genellikle sıcak ışık kaynakları kullanıldığını da dikkate almalı. Beyaz ışıklar daha soğuk göründüğü için atmosfere de soğuk bir etki katarlar. Bu iki temeli konu çerçevesinde bir yaklaşım geliştirirsek, öncelikle evlerde tek kaynaklı ışıkla sınırlanmamak gerekir. Burada verdiğimiz örneklerde de göreceğimiz gibi tek bir ışık kullansanız da farklı ışık kaynaklarının evde bulunması önemli. Özellikle oturma odasının orta kısmında yer alan tavan aydınlatmalarını tek olarak kullanmak evin görüntüsünü sıradanlaştırır. Odanın farklı noktalarında bulunacak abajurlar, tavandaki gömme spot ışıklar ve lambaderler evinizde hoş bir ambiyansın oluşmasını sağlayacak temel araçlardan. Özellikle lambaderler günümüzde bir çok farklı tasarımlarla her evin vazgeçilmez eşyası olmaya aday aydınlatma elemanlarından. Lambaderler farklı konstrüksiyon seçenekleriyle oturma odalarının boyutlarına uyum sağlamaktadırlar. Oturma odanıza ek ışık kaynakları ile daha aydınlık br görünüm elde etmek istiyorsanız mutlaka bir lambader edinmelisiniz. Tasarımsal farklılıkları sayesinde günlük rutinlerinizde ve keyifle geçirdiğiniz vakitlerde ne kadar işlevsel bir ürün olabileceğini de yazımızda verdiğimiz örneklerde görebileceksiniz. Bu yazımızda oturma odanızın daha aydınlık olması için ve lambaderleri daha işlevsel kullanabilmeniz için farklı öneriler derledik. Bakalım lambaderlerinizi konumlandırırken, tasarımlarını seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Keyifli okumalar!
Eviniz için bir lambader almaya karar verdiniz ve dekorunuzu tamamlayacak uygun materyalden bir tasarım seçmek istiyorsunuz. Günümüzde bu konuda oldukça fazla seçenek bulma imkanınız var. Öncelikle evinizi döşerken baz aldığınız stilin çerçevesinde seçimler yapmak gerekir. Bu örnekte gördüğümüz çestır koltuk, duvardaki tuğla dokusu ve yirminci yüzyıl başlarındaki bir fabrikadan çıktığı izlenimi veren orta sehpanın da ip uçlarını verdiği gibi endüstriyel stilde dekore edilmiş bir oturma odası. Lambader de bu dekorun önemli bir parçası olmuş. Salondaki diğer eşyalarla uyum sağlayabilmesi için lambanın tasarımında ahşap ve metal kullanımının bulunduğu tasarımlar öncelik kazanıyor. Endüstriyel stilin değişmez elemanlarıdır bu materyaller. Lambaderde kullanılan ayakların konstrüksiyonu yine geçtiğimiz yüz yılda kullanılan tripotlardan ilham almış. Bu güzel ahşap konstrüksiyonun üzerindeyse metal bir şapka kullanılması hem tasarımı şıklaştıran hem de lambaderi mekanla bütünleştiren bir yaklaşım. Evinizin stiline uyum sağlayacak ve dekorasyonda genel olarak kullandığınız materyalle uyumlu ürünlerden tasarlanmış lambaderlere yönelmeniz dekoratif açıdan en doğru yaklaşım olacaktır.
Evinizin dekorunu tamamlayacak lambader tasarımı aslında bir önceki fotoğrafta da nüvelerini sunduğumuz kriterlerle birlikte düşünülmesi gereken bir konu. Tasarım ile tasarımın oluştuğu malzeme birbiriyle bütünleşen ve birbirinden ayrı düşünemeyeceğimiz bir olgu. Tasarımın da mekanla bütünleşmesi oldukça önemli. Tasarım konusunu açıklayabilmek için seçtiğimiz örnek fotoğraftaki tasarım bu konuyu tamamı ile açıklığa kavuşturuyor diyebiliriz. Görüldüğü üzere modern stilin tam anlamıyla vurgulandığı bu oturma odasında lambader mükemmel tasarımıyla mekanın içinde öne çıkıyor. Adeta modern bir heykel formunda olan tasarım salonun monokrom düzenlemenin getirdiği şık etkisini yükseltiyor. Led ışık kullanılan tasarımın kullanıldığı her ev şıklık katacağı ve evde yaşayanların yanı sıra özellikle misafirlerinizin oldukça dikkatini çekeceği bir gerçek.
Yazımızın giriş bölümünde evinizi dekore ederken çoklu ışık kaynakları kullanmanız gerektiğini belirttik. Bununla birlikte bu ışık kaynaklarının aydınlatma yoğunluğu birbirini dengeleyecek şekilde olursa evde daha homojen bir aydınlatma sağlanır. Bu genel gerçeğin yanı sıra lambaderlerin tasarımları öylesine çeşitlilik kazandı ki, tek başına tüm odayı aydınlatabileceğiniz seçenekler mevcut artık. Bu fotoğrafta gördüğünüz lambader tasarımı sadelikle döşenmiş bir oturma odası için ideal seçeneklerden. Uzun konstrüksiyonu her an devrilecek yanılsaması yaratan bu tasarımlar bir çok evde tavan aydınlatması yerine kullanır duruma geldi. Görüldüğü gibi bu lambaderler oturma alanının orta kısmına yönlendirilerek salonda vakit geçiren herkesin eşit bir biçimde yararlanabileceği bir ışık kaynağı oluşturabiliyor. Eğer siz de bu tasarımları bu tür bir kullanım için düşünüyorsanız düşük watt değerinde bir ampül kullanmaktan kaçının. Düşük ışık kaynağı kullanmanız gözlerinizin yorulmasına sebep olabilir. Ancak başka ışık kaynaklarıyla da destekleyecekseniz watt değeri orta seviyede bir ampül işinizi görecektir. Bu konuyu belirlerken konumlandırma şekliniz önem kazanıyor.
Lambaderlerin günlük hayat içinde oldukça işlevsel olabilecek bir tasarım olduğunu belirtmiştik. Ceren Torun Yiğit Freelance İçmimarlık firmasının gerçekleştirdiği bu güzel projede şık metal tasarımlı lambader dikkat çekiyor. Lambaderin evde farklı noktalarda kullanılan ışık kaynaklarını desteklemesinin yanı sıra işlevsel bir yönü de var bu dekorasyonda. Kanepenin kolçağının hemen arkasında bulunan lambader kanepede oturarak kitap okumak ya da dergi karıştırmak isteyenler için ideal aydınlatma imkanını sunarak işlevsel yönünü ortaya koyuyor. Lambaderinizi evde vakit geçirdiğiniz alanlara göre konumlandırırsanız hayatınızı kolaylaştıracak eşyalara dönüşebilirler. Bu örnekte kullanılan şık tasarımlı lambader şapkası sayesinde lokal bir aydınlatma sağladığı için özellikle okuma köşeleri için idealdir. Dilediğiniz zaman şapkanın yönünü değiştirerek evde farklı ambiyanslar oluşturabilirsiniz bu arada!
Ev dekorasyonunda farklı ışık kaynakları kullanmanın oluşturduğu etkiyi doğru bir şekilde anlatıyor bu fotoğraf. Görüldüğü gibi lambaderin orta alanda sağladığı lokal ışık kaynağı, tavanın duvara yakın kısımlarına konumlandırılan spotlarla destekleniyor ve oturma odası içinde homojen dağılan bir aydınlatma imkanı oluşuyor. Siz de lambaderden gelen ışık kaynağınızı spotlarla destekleyebilirsiniz. Bu yaklaşımı tercih etme nedenleriniz arasında spotların evin sade yapısına müdahale etmemesini gösterebiliriz. Sadece lambaderin konstrüksiyonunun harika kavisi görünürken gömme spotlar ferah bir aydınlatma sağlıyor.
Evde kullandığınız ışık kaynaklarının değerini ayarlayabilme imkanı da oldukça işinize yarayacaktır. Sadece lambaderlerde değil salon, yatak odası ve çocuk odasında da dimmerli anahtarlar kullanarak ışık derecesini ayarlayabilirsiniz. Bu örnekte gördüğümüz eğlenceli tasarıma sahip lambader de ışığın yansıdığı yerlerde oluşturduğu daireler sebebiyle dekoratif etkiyi de arttırıyor. Evinizin bir köşesini değerlendirmek ve ışık kaynağıyla dekore etmek için bu tür tasarımlara yönelebilirsiniz ancak dimmerli anahtar kullanmanızı öneririz. Işık kaynağının derecesini yükseltip alçaltarak ışığın dekorasyona vereceği etkiyi daha doğru belirleyebilirsiniz.
Oturma odası aydınlatması üzerine daha fazla fikir için Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.