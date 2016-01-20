Çamaşır makinesi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Yaşamımızı kolaylaştıran teknoloji her alanda olduğu gibi çamaşır makinelerinde de son teknoloji olarak kullanılmakta ve evlerimize girmektedir. Evimizde kullandığımız günlük kıyafetlerin, temizlik malzemelerinin yıkanmasında, kurutulmasında kullanılan çamaşır makineleri büyük hacimli makineler olduklarında dekorasyon içinde kendilerine yer bulunamaz. Bu nedenle genellikle banyolar, çok nadir olarak mutfaklarda, yatak odasında yer alan ebeveyn banyolarında, çamaşır odalarında yer alır. Çamaşır makinelerinde kullanılan sistem aynı olsa da farklı markalar, modellerinde farklı teknolojiler kullanmaktadır. Bu nedenle çamaşır makinesi seçimi, barındırdığı özellikler, ihtiyaç duyduğumuz özellikler, çamaşır makinesi hacmi, harcadığı enerji, markası modeli, fiyatı performansı gibi dikkat edilmesi, iyi analiz edilip titiz bir seçim yapılması gereklidir. Tüm bu özellikler dikkate alındığında çamaşır makinesi seçimi başlı başına bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca çamaşır makinelerinin renkleri, büyüklükleri ev dekorasyonu içerisinde göze batmadan yerleştirilmesi belirli planlama çerçevesinde yapıldığından çok dikkatli ve titiz bir çalışma yapılması gereklidir. Peki çamaşır makinesi seçiminde nelere dikkat etmeliyiz ?
Çamaşır makineleri sahip oldukları teknolojiler bakımından bütçelerinizi zorlayacak fiyatlara satıldıkları için seçimlerinde enerji verimliliğine dikkat etmeniz gerekir. Bir çamaşır makinesinin enerji verimliliğine sahip olması kullanım sürelerinde daha az enerji harcayarak daha verimli çalışması demektir. Bu nedenle evinizde kullanacağınız çamaşır makinesi az enerji harcamalı ve ay sonunda gelecek olan elektrik faturasını kabartmamalısınız. Böylece hem çamaşır makinesini gönül rahatlığı ile kullanırken bir taraftan da daha az enerji ücreti ödemiş olursunuz. Çamaşır makinesi seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, çamaşır makinesinin kapasitesidir. Çamaşır makinesini kullanacak kişi sayısına göre yıkanacak çamaşır kilosu bilinmeli ve gerekli kapasitenin üzerinde çamaşır makinesi alınmamalıdır. İhtiyaç duyulandan büyük bir çamaşır makinesi alınması; az çamaşır için daha büyük bir çamaşır makinesinin çalıştırılması ve daha fazla enerji harcanması anlamına gelirken aynı zamanda fazla kapasiteye sahip çamaşır makinesinin boyutlarının daha büyük olmasından dolayı dekorasyon içinde göze batmasına ve ev dekorasyonunun güzelliğinin gölgelenmesine, kötü görünmesine neden olacaktır. Bu nedenle evde yaşayan kişi sayısının bilinmesi, çamaşır yıkama sayısı ve çamaşır kapasitesinin belirlenerek bu kapasiteye göre çamaşır makinesi seçilmesi gerekir. Çamaşır makinesi seçiminde bu noktaların dışında teknolojik açıdan dikkat etmeniz gereken noktalar vardır. Bu noktalar aynı zamanda çamaşır makinenizin daha verimli olmasını sağlayan, sizler için kullanım kolaylığı sağlayan, çağımızın teknolojisinin faydalarından yararlanmanızı sağlayan noktalardır. Seçeceğiniz çamaşır makinesinin kullanım kolaylığı sağlaması açısından bir ön yıkama özelliği olması, hızlı yıkama özelliği olması, sıcaklık ayara özelliğinin bulunması, yıkama kontrolü özelliğinin olması, çamaşır kilo tartısı özelliği olması, akıllı uyarı ve sesli uyarı sistemlerinin olması çok önemlidir. çamaşır makinesinin arıza uyarı sesleri vermesi ve dijital ekranında arıza kodlarını göstermesi kullanıcılar açısından hayati öneme sahiptir. Ekranda yazılı arıza koduna göre arıza durumunu anlayıp müdahale edilmesi yıkanması gereken çamaşırların bir an önce yıkanmasını sağlayarak kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca apartman türevi evlerde yaşayanlar için çamaşır kurutma büyük bir sorun teşkil ettiğinden çamaşır makinenizin bir çamaşır kurutma makinesi görevi görmesi sizlerin hayatını kolaylaştırdığı gibi çamaşır asma, yağmurlu günlerde çamaşır yıkamama gibi dertlerden de sizleri kurtarmaktadır. Bu nedenle çamaşır makinesi seçiminde çamaşır kurutma özelliğinin olmasına azami dikkat etmeli ve kurutma özelliği bulunan çamaşır makinelerinden tercih etmelisiniz. Saydığımız bu önemli noktalara dikkat etmek ve dekorasyon içerisinde çamaşır makinesinin yerleşimini yapabilmek için homify dekorasyon örneklerinin yer aldığı sayfalarımızı ziyaret ederek çamaşır makinelerinin dekorasyonlar içerisinde görsel ve estetik bir şekilde yerleştirilmesi için fikir edinebilirsiniz. İstediğiniz takdirde, çamaşır makinelerinin dış yüzeylerini ahşap ile kaplayarak bulunduğu alanda gizleyebilir ve çamaşır makinenizin oda dekorasyonu içerisinde görünmemesini sağlayarak dekorasyonunuzun daha zarif olmasını sağlayabilirsiniz.
Çağımızda enerji verimliliği, enerji kaynaklarının yakın zamanda tükenecek olması nedeniyle çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bu nedenle her alanda olduğu gibi çamaşır makinelerinin de enerji verimlilik esaslarına göre seçilmesi ve satın alınması gereklidir. Enerji sınıfı A+++ olan çamaşır makinelerinden seçerek evde kullandığınız sürelerde daha az enerji harcamış olur ve elektrik faturanızın daha az gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca enerji verimliliği için çamaşır yıkama sayınıza dikkat ederek iki parça çamaşırı ayrı bir seferde yıkamak yerine toplu çamaşır yıkayarak çamaşır yıkama sayısını azaltıp enerji verimliliği sağlamış olursunuz. Enerji verimliliği ile kendinizi ve geleceğinizi korumuş olursunuz.
Çamaşır makineleri her kapasiteye uygun olan kazanlardan yapıldığı için kazan kapasitesi büyüdükçe çamaşır makinesi boyutları da büyüyecektir. Bu özelliği ile hem daha fazla enerji harcayacak hem de odalarda iri bir makine olarak çirkin duracaktır. Bu olumsuz durum ile karşılaşmamak için evde yaşayan kişilerin ihtiyaçları kapsamında ideal olan kapasitede çamaşır makinesi tercihi yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan seçimler sonucunda hem daha az enerji harcayarak enerji verimliliği sağlanmış olur hem de oda dekorasyonlarında küçük çamaşır makineleri dekorasyon içerisinde daha kolay dekore edilecektir. Ayrıca çamaşır makinesinin büyük seçilmesi daha fazla para harcanması anlamına geldiğinden bütçenize uygun olan çamaşır makinesini seçmeli ve evinizde kullanmalısınız. Böylece bütçenizi korumuş olursunuz.
Çamaşır makinesi seçimlerinde en çok dikkat edilen nokta çamaşır makinesinin teknolojik özellikleridir. Evinizde kullanacağınız çamaşır makinesi otomatik ve yarı otomatik özelliklere sahip olabilir. Günümüzün şartları düşünüldüğünde otomatik olması hayatınızı daha fazla kolaylaştıracaktır. Ayrıca hızlı yıkama, çalkalama ve pamuklu yıkama özelliklerinin olması, sıcaklık ayarının olması kıyafetlerinizin ideal yıkama özellikleri ile yıkanmasını sağlayarak daha uzun yıllar kullanmanızı sağlar. Bu nedenle olabildiğince otomatik ve son teknoloji bir çamaşır makinesi satın alınmalıdır.
Çamaşır makineleri teknolojik cihazlar olduğundan birçok artı ve eksisi vardır. Artılarını sayacak olursak, bir iki tuşa basarak çamaşırların kendiliğinden yıkanmasını sağlaması, hayatımızı kolaylaştırması, enerji verimliliği oluşturarak enerjinin idareli kullanılmasını sağlaması gibi özellikleri sayabiliriz. Eksilerini sayacak olursak; çamaşır makineleri teknolojik cihazlar olduklarından basit arızalar oluşturabilir ve uzman yardımı gerektiren durumlarda bir kaç gün çamaşır yıkayamama durumu ortaya çıkabilir. rezistansların kireç tutması durumunda gerekli ısı için daha fazla enerji harcanması gerekebilir.
Çamaşır makinelerinin yıkama ve sıkma özellikleri ile çamaşırlarımız kolaylıkla yıkanmaktadır. Yıkama program çeşitliliği, ve sıkma devir hızı çeşitliliği nedeniyle çamaşırımızı hangi programda yıkayıp hangi hızda sıkacağımıza biz karar vererek kıyafetlerimizin kumaşlarının yıpranmasını önleriz. Bu durumda daha uzun ömürlü kıyafetlere sahip olmuş oluruz.
Özellikle çamaşır kurutma yeri veya asma yeri olmayanların ihtiyaç duyduğu kurutma özelliği hayat kurtarmaktadır. Bir çamaşır makinesinin yıkama özelliğinin yanında kurutma özelliğinin olması kirli çamaşırı makineye atıp yıkama işlemi sonrasında makineden alıp ütü yaparak kullanma kolaylığı sağlar. Bu nedenle makinenizde kurutma özelliği olması hayatınızı daha fazla kolaylaştırır.