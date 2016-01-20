Çamaşır makinesi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Yaşamımızı kolaylaştıran teknoloji her alanda olduğu gibi çamaşır makinelerinde de son teknoloji olarak kullanılmakta ve evlerimize girmektedir. Evimizde kullandığımız günlük kıyafetlerin, temizlik malzemelerinin yıkanmasında, kurutulmasında kullanılan çamaşır makineleri büyük hacimli makineler olduklarında dekorasyon içinde kendilerine yer bulunamaz. Bu nedenle genellikle banyolar, çok nadir olarak mutfaklarda, yatak odasında yer alan ebeveyn banyolarında, çamaşır odalarında yer alır. Çamaşır makinelerinde kullanılan sistem aynı olsa da farklı markalar, modellerinde farklı teknolojiler kullanmaktadır. Bu nedenle çamaşır makinesi seçimi, barındırdığı özellikler, ihtiyaç duyduğumuz özellikler, çamaşır makinesi hacmi, harcadığı enerji, markası modeli, fiyatı performansı gibi dikkat edilmesi, iyi analiz edilip titiz bir seçim yapılması gereklidir. Tüm bu özellikler dikkate alındığında çamaşır makinesi seçimi başlı başına bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca çamaşır makinelerinin renkleri, büyüklükleri ev dekorasyonu içerisinde göze batmadan yerleştirilmesi belirli planlama çerçevesinde yapıldığından çok dikkatli ve titiz bir çalışma yapılması gereklidir. Peki çamaşır makinesi seçiminde nelere dikkat etmeliyiz ?

Çamaşır makineleri sahip oldukları teknolojiler bakımından bütçelerinizi zorlayacak fiyatlara satıldıkları için seçimlerinde enerji verimliliğine dikkat etmeniz gerekir. Bir çamaşır makinesinin enerji verimliliğine sahip olması kullanım sürelerinde daha az enerji harcayarak daha verimli çalışması demektir. Bu nedenle evinizde kullanacağınız çamaşır makinesi az enerji harcamalı ve ay sonunda gelecek olan elektrik faturasını kabartmamalısınız. Böylece hem çamaşır makinesini gönül rahatlığı ile kullanırken bir taraftan da daha az enerji ücreti ödemiş olursunuz. Çamaşır makinesi seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, çamaşır makinesinin kapasitesidir. Çamaşır makinesini kullanacak kişi sayısına göre yıkanacak çamaşır kilosu bilinmeli ve gerekli kapasitenin üzerinde çamaşır makinesi alınmamalıdır. İhtiyaç duyulandan büyük bir çamaşır makinesi alınması; az çamaşır için daha büyük bir çamaşır makinesinin çalıştırılması ve daha fazla enerji harcanması anlamına gelirken aynı zamanda fazla kapasiteye sahip çamaşır makinesinin boyutlarının daha büyük olmasından dolayı dekorasyon içinde göze batmasına ve ev dekorasyonunun güzelliğinin gölgelenmesine, kötü görünmesine neden olacaktır. Bu nedenle evde yaşayan kişi sayısının bilinmesi, çamaşır yıkama sayısı ve çamaşır kapasitesinin belirlenerek bu kapasiteye göre çamaşır makinesi seçilmesi gerekir. Çamaşır makinesi seçiminde bu noktaların dışında teknolojik açıdan dikkat etmeniz gereken noktalar vardır. Bu noktalar aynı zamanda çamaşır makinenizin daha verimli olmasını sağlayan, sizler için kullanım kolaylığı sağlayan, çağımızın teknolojisinin faydalarından yararlanmanızı sağlayan noktalardır. Seçeceğiniz çamaşır makinesinin kullanım kolaylığı sağlaması açısından bir ön yıkama özelliği olması, hızlı yıkama özelliği olması, sıcaklık ayara özelliğinin bulunması, yıkama kontrolü özelliğinin olması, çamaşır kilo tartısı özelliği olması, akıllı uyarı ve sesli uyarı sistemlerinin olması çok önemlidir. çamaşır makinesinin arıza uyarı sesleri vermesi ve dijital ekranında arıza kodlarını göstermesi kullanıcılar açısından hayati öneme sahiptir. Ekranda yazılı arıza koduna göre arıza durumunu anlayıp müdahale edilmesi yıkanması gereken çamaşırların bir an önce yıkanmasını sağlayarak kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca apartman türevi evlerde yaşayanlar için çamaşır kurutma büyük bir sorun teşkil ettiğinden çamaşır makinenizin bir çamaşır kurutma makinesi görevi görmesi sizlerin hayatını kolaylaştırdığı gibi çamaşır asma, yağmurlu günlerde çamaşır yıkamama gibi dertlerden de sizleri kurtarmaktadır. Bu nedenle çamaşır makinesi seçiminde çamaşır kurutma özelliğinin olmasına azami dikkat etmeli ve kurutma özelliği bulunan çamaşır makinelerinden tercih etmelisiniz. Saydığımız bu önemli noktalara dikkat etmek ve dekorasyon içerisinde çamaşır makinesinin yerleşimini yapabilmek için homify dekorasyon örneklerinin yer aldığı sayfalarımızı ziyaret ederek çamaşır makinelerinin dekorasyonlar içerisinde görsel ve estetik bir şekilde yerleştirilmesi için fikir edinebilirsiniz. İstediğiniz takdirde, çamaşır makinelerinin dış yüzeylerini ahşap ile kaplayarak bulunduğu alanda gizleyebilir ve çamaşır makinenizin oda dekorasyonu içerisinde görünmemesini sağlayarak dekorasyonunuzun daha zarif olmasını sağlayabilirsiniz.