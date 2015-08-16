Göktürk'te modern villa

Göktürk İstanbul'un son dönemlerde yıldızı parlayan bölgelerinden biri. Akşam mesai bitiminde şehrin keşmekeşinden uzak, doğaya daha yakın bir ortamda yaşamak isteyen İstanbullular yolda biraz fazla vakit geçirmeyi göze alarak Göktürk'e yerleşiyorlar. Biz de sizi bugün bu seçkin semte götüreceğiz ve Ed Mimarlık Interior Studio imzası taşıyan modern bir villayı sizlere sunacağız.
Firma Ayvalık merkezli olmasıyla dikkat çekiyor. Ege'nin şirin sahil kasabasında faaliyet gösteren firma İzmir ve İstanbul'da da projeler üstleniyor.
Böyle güzel bahçe içinde villaya ne desek boş. Harika peyzajıyla dikkat çeken bahçesiyle mükemmel bir uyum içindeki evin dış cephesinde koyu renk ve beyaz rengin bir arada kullanılmasıyla yaratılan kontrasttan yararlanılmış. Evin bu açıdan en dikkat çekici yanı pencere ve kapıların bolluğu ve genişliği. Bu evin içine bolca gün ışığı girdiğine hiç şüphe yok.
Bahçede çok da güzel bir çardak var. Yaz akşamlarında türlü bitkinin içinde yudumlanacak çayların tadına doyum olmaz diye düşünüyoruz.
Evin harikulade bahçesinde çocuklar da unutulmamış ve onlar için oyuncaklar kurulmuş.
Gri ve beyazın bir araya gelmesiyle hoş bir ahenk yakalanan evin giriş kapısına mermer ve kenarları harika biçimde aydınlatılmış bir yolda ulaşılıyor.
Evin giriş katında salon bulunuyor. Burada gördüğümüz odaların bulunduğu ikinci kata çıkılmasını sağlayan merdiven. Basamaklarının mermer olduğu merdivenin trabzanları ise camdan tercih edilmiş.
Evin iç duvarları genel itibariyle beyazken, bazı bölümleri gri kabartmalı taş şeklinde tasarlanmış. Kadife dokulu bir kumaşla kaplı iki renkli köşe takımı ise salonun en dikkat çekici öğelerinden biri.
Evin yemek odası çok zarif bir şekilde döşenmiş. Sarı ve altın rengi tonlarla beyazın harmanlandığı duvarlar ve perdelerin ortasında duran beyaz masanın sandalyeleri koyu renk olarak tercih edilmiş. Yumuşak dokulu bir kumaşın kullanıldığı sandalye döşemeleri odaya koyu ton olarak katkı sağlamış. Böylece odada açık koyu orta lekeleri bir arada görebiliyoruz.
İkinci katta gayet modern aksesuarlar dikkatimizi çekiyor. Merdivenlerin metal ve camla oluşturduğu modern görüntü tavandan sallanan metalik lambalarla da desteklenmiş. Sağ tarafta grdüğümüz merdiven ise yuvarlak değil diyagonal bir şekilde yukarıya çıkıyor. Üst katta ne mi var?
Tavan arası spor salonu olarak döşenmiş. Havanın iyi olduğu günlerde kültür fizik hareketlerini bahçede yapıp ağrılık çalışmak için yukarı çıkılabilir.
Çocuk odasında rengarenk bir tasarım tercih edilmiş. Çalışma odası bölümünde duvarlar mavi, çalışma masası dolapları kırmızı, yatılan bölümünde ise tam tersi bir kompozisyon ortaya çıkmış. Odanın uçak şeklindeki lambası da odanın sahibinin küçük bir bey olduğunu bize söylüyor.