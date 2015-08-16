Göktürk'te modern villa

Böyle güzel bahçe içinde villaya ne desek boş. Harika peyzajıyla dikkat çeken bahçesiyle mükemmel bir uyum içindeki evin dış cephesinde koyu renk ve beyaz rengin bir arada kullanılmasıyla yaratılan kontrasttan yararlanılmış. Evin bu açıdan en dikkat çekici yanı pencere ve kapıların bolluğu ve genişliği. Bu evin içine bolca gün ışığı girdiğine hiç şüphe yok.