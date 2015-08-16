Özgün ev dekorları için 10 sıradışı fikir

Hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz evlerimizin iç dekorasyonuna gereken özen ve titizliği göstermek pek çoğumuzun isteği olmakla birlikte kimilerimiz zamansızlıktan kimilerimiz de yeterli bütçeyi ayıramadığından gönlünce ev dekoru yapamamakta. Eski zamanlarda bir eve eşya alındığı zaman yıllarca kullanılacağı düşünülerek büyük paralar ödenirdi. Eve alınan bir mobilya asla atılmazdı. Oysa günümüzde ev dekoru için yapılmış son moda tasarımlar her geçen gün yenileniyor. Dolayısıyla evinize aldığınız herhangi bir eşyanın modasının çabucak geçmesi gibi dezavantaj söz konusu. Bu sebepten ev dekore ederken çok büyük masrafa girmek yerine pratik ve kullanışlı tasarım alternatiflerine yönelmek daha akıllıcadır.

Ev dekore ederken şayet bütçeniz yeterliyse, büyük bir eve de sahipseniz dilediğinizce cesur tasarımlara yönelebilirsiniz. Ancak insanların çoğu özellikle de büyük metropollerde küçük apartman dairelerinde yaşar. Bu da demek ki hem bütçenizi aşırı zorlamayan hem de evinizde çok yer kaplamayan akıllı ve pratik ev dekoru fikirlerine yönelmek önceliğiniz oluyor. Küçük bir mekana sahipseniz ev dekorunu yenilemenin yolu evinizin havasını değiştirecek çeşitli ev aksesuarlarından faydalanmak olacak. Bu aksesuarlarla evinizin iç dekorasyonu dünya için küçük sizin içinse büyük değişimlere sebep olacak. Zira küçük dokunuşların ev dekorunda getireceği yeniliklere şaşıracaksınız. Şimdi evinizin havasını değiştirecek ev dekoru fikirlerine bir göz atalım.