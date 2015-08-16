Özgün ev dekorları için 10 sıradışı fikir

Hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz evlerimizin iç dekorasyonuna gereken özen ve titizliği göstermek pek çoğumuzun isteği olmakla birlikte kimilerimiz zamansızlıktan kimilerimiz de yeterli bütçeyi ayıramadığından gönlünce ev dekoru yapamamakta. Eski zamanlarda bir eve eşya alındığı zaman yıllarca kullanılacağı düşünülerek büyük paralar ödenirdi. Eve alınan bir mobilya asla atılmazdı. Oysa günümüzde ev dekoru için yapılmış son moda tasarımlar her geçen gün yenileniyor. Dolayısıyla evinize aldığınız herhangi bir eşyanın modasının çabucak geçmesi gibi dezavantaj söz konusu. Bu sebepten ev dekore ederken çok büyük masrafa girmek yerine pratik ve kullanışlı tasarım alternatiflerine yönelmek daha akıllıcadır.
Ev dekore ederken şayet bütçeniz yeterliyse, büyük bir eve de sahipseniz dilediğinizce cesur tasarımlara yönelebilirsiniz. Ancak insanların çoğu özellikle de büyük metropollerde küçük apartman dairelerinde yaşar. Bu da demek ki hem bütçenizi aşırı zorlamayan hem de evinizde çok yer kaplamayan akıllı ve pratik ev dekoru fikirlerine yönelmek önceliğiniz oluyor. Küçük bir mekana sahipseniz ev dekorunu yenilemenin yolu evinizin havasını değiştirecek çeşitli ev aksesuarlarından faydalanmak olacak. Bu aksesuarlarla evinizin iç dekorasyonu dünya için küçük sizin içinse büyük değişimlere sebep olacak. Zira küçük dokunuşların ev dekorunda getireceği yeniliklere şaşıracaksınız. Şimdi evinizin havasını değiştirecek ev dekoru fikirlerine bir göz atalım.
Mutfak dekorasyonu ev dekorunun ihmal edilen önemli bir ayağıdır. Zira günümüzde oldukça geniş mutfaklara sahibiz. Kimi zaman konuklarımızı dahi mutfaklarda ağırlarız. İlgi çekici bir mutfağa sahip olmak için mutfak dolaplarınızı yenileyebilirsiniz. Ancak bu hem meşakkatli olur hem de bütçenizi zorlayabilir. Mutfağı ev dekoruna katmanın daha pratik yolu ise aksesuar olarak ev dekor ürünlerinden istifade etmek. Mesela örnekteki mutfakta adeta duvar kağıdını andıran perdeler bir hayli göz alıcı. Böyle bir perdeyle ev dekorunuzu hareketlendirebilirsiniz. Soluk beyaz renkli mutfağa dinamizm getiren limon desenleri perdeler, evinizi dekore ederken değerlendirmeniz gereken alternatiflerden.
Sade ve minimalist çizgilere sahip bir ev dekorunuz varsa, çok fazla eşyadan hoşlanmıyorsanız mobilyaları baştan aşağı değiştirmek yerine ilgi çekici bir lamba kullanmak ev dekorunu yenilemenin başlıca yollarından biri olur. Zira aydınlatma sistemleri bir evin olmazsa olmazı. Sıradan ve tekdüze lamba kullanmak yerine özgün formlara sahip bir lamba kullanmak, oturma odanız sıkıcı bir tarza bile sahip olsa bir anda yepyeni bir hava estirecek. Örnekteki mini oturma odasına canlılık getiren lamba modeli, dışı beyaz iç kısmı renkli desenlere sahip bir ev dekor ürünü. Hem katlanmış kağıdı andıran görüntüsü hem estetik yapısıyla oturma odalarınıza fresh bir görünüm kazandıracak.
Ev dekorunda belki de en üstünde düşünülmeyen konulardan biri dolapların dizaynı. Genellikle dolap seçiminde ürünün hacmi, saklama kapasitesi gibi işlevsel özellikleri baz alınırken kapaklı olup dikkat çekmeyen bir renge sahip olması yeterli olur. Oysa dolap farklı tasarımlarla dikkat çekici bir mobilyaya dönüşerek ev dekorunuzu yenilmenize yardımcı olur. Kırsal stile uygun sepetleriyle modern görünümlü dolap, beyaz renkli olup sebeptin rengiyle güzel bir uyum yakalamış. Şayet sepete yakın bir renk seçilseydi silik bir dolap olacaktı. Bu dolabı dilerseniz oturma odasında dilerseniz çalışma odanızda da kullanabilirsiniz. Bir gün dolabın modası geçse dahi dolaplar işlevselliğini asla yitirmediği için her zaman kullanacağınız bir ev dekor ürünüdür. Tıpkı örnekteki dolaba uygun aksesuar ve renkli kağıtlarla dizayn ederseniz iç açıcı bir ev dekor köşeniz olur.
Ev dekorunuza hareketlilik katmak için yeni mobilyalardan faydalansanız da evinizdeki eşyalara farklı yorumlar getirerek birer ev dekor ürünü olarak kullanabilirsiniz. Pomelo markası bu fikri başarıyla hayata geçirmiş. Bir botun içine çiçek yerleştirmek şüphesiz ki çok özgün bir fikir. Üstelik resim de gördüğünüz gibi pek yakışmış. İlginç desenli büyük şişe de başlı başına kendine has bir ev dekor aksesuarı haline gelmiş. Bunun gibi küçük aksesuarlarla büyük farklar yaratmak hem ilginçliklerden hoşlanan hem de bütçesini yormak istemeyenler için ideal bir ev dekor fikri olacaktır.
Oturma odanızın dekorunu değiştirmek için yapılacak en kestirme yol koltukları yenilemek olacaktır. Ancak bu biraz masraflı bir yöntem olacağı için tüm takım yerine oturma odasına canlılık katacak özgün tasarımlı tek koltuk çok daha iş görecektir. Resimdeki gibi rengarenk bir koltuk şüphesiz ki her evde rastlayacağınız türden bir ev dekor eşyası değil. Sadece böyle bir koltuğa sahip olacak ev dekorunuzu baştan aşağı değiştirmiş olacaksınız. Özellikle de renklerden hoşlanan ve bunu evinizin dekoruna yansıtmak isteyen biriyseniz ideal bir seçim.
Pratik ev dekoru için en akıllıca yöntemlerden biri mobilyaları değil doğrudan evi değiştirmek olabilir. Hayır, yıkıp tekrar yapmaktan söz etmiyoruz. Mesela bir duvar kağıdı ev dekorunuzu bütünüyle değiştirebilir. Böylece büyük masrafa da girmeden yepyeni bir eve sahip olabilirsiniz. Hem meşakkatli olmayan hem de uzun süre kullanacağınız duvar kağıtları ev dekoru için çok pratik bir yöntem. Resimdeki koyu mavi üzerine birbirinin üzerine bindirilmiş dikdörtgen halkalar önüne konulan raf ve bardaklarla ahenk içinde. Zira tam da böyle bir çağrışımı. Bu duvar kağıdını mutfakta kullanarak mutfağınızı olduğundan daha zengin gösteren bir göz yanılsaması yaratabilirsiniz. Zaten ev dekoru dediğimiz de böyle zekice manevralara haiz olmalı.
Perdeler hem işlevselliğiyle ön plana çıkan hem de kaplama özelliği sayesinde dilediğince süsleme imkanı bulduğumuz ev dekor ürünlerindendir. Özellikle bizim kültürümüzde ev hanımları perdelere çok titizlenirler. Tıpkı duvar kağıtları gibi doğru tercihlerle ev dekorunun tüm havasını değiştirecek özelliğe sahiptirler zira. Günümüzde ise klasik kumaş perdeler yerine jaluzi perdeler çok daha revaçta. Hem kir tutmaması hem de pratik olması gibi özellikleri sayesinde daha kullanışlı oldukları kesin. Örnekteki gibi canlı kırmızı bir jaluzi perde ise sırf rengiyle bile ev dekorunuzu yenilemenize yeter de artar bile.
Yatak odası dekorasyonu evi dekore ederken en çok titizlendiğimiz alanlardan birisi. Zira oturma odası kadar çok vakit harcadığımız bir oda. Bu odayı dekore ederken estetik bir görünüme sahip olmasını çok önemseriz. Ancak sadece yatak ve dolap dahi epey bir yer kapladığından ev dekoruna çok fazla katkı sağladığımız alanlardan biri olmaz. Yatak odasına pek fazla mobilya koyamayacağımızdan küçük ev dekor ürünleriyle hareketlendirebiliriz. Örnekteki gibi ahşaptan yapılma, orijinal formlu bir yatak başlığı ev dekorunun tüm havasını değiştirecek nitelikle. Zira hem çarpıcı hem de sıradışı.
Oturma odasının demirbaşlarından olan sehpalar, ev dekorunda önemli bir unsur olabilir. Bunun için de farklı tasarımlara sahip, son trend sehpa modellerine göz gezdirebilirsiniz. Zira sehpa gibi küçük mobilyalar özgün tasarımlarla ev dekorunuzu yenileyerek küçük ama hayati rol oynayabilirler. Resimdeki gibi orijinal formlu bir sehpanın oturma odasına kazandıracağı çarpıcılığı bir düşünün. Denemek isteyeceksiniz.
Ev dekorunun önemli unsurlarından birisi duvar süsleri. Çünkü duvarlar evimizde en geniş alana sahip ve çoğunlukla boş bırakılan bölümlerdir. Duvarlarınızı boya ve duvar kağıtlarıyla hareketlendirebileceğiniz gibi tablo kullanarak da hem sanatı evinize taşırsınız hem ev dekorunuzu yenileyebilirsiniz. Resim sanatı ne yazık ki oldukça pahalı bir sanat dalı olduğundan meşhur resimlerinin kaliteli kopyalarıyla da eviniz süsleyebilirsiniz.
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