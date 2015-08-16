Çevre dostu ve enerji tüketimini azaltan rüya gibi bir prefabrik ev

Siz de bir gün şöyle şehrin kalabalığından ve telaşından uzakta, belki bir sahil kasabasında, belki daha ormanlık bir alanda kendinize ait bir araziniz ve küçük ve sevimli bir eviniz olmasının hayalini kuruyorsanız hem maliyet düşüklüğüyle dikkat çeken hem de estetik olarak gönlünüze göre farklı tasarım ve mimari seçeneklerine sahip olan prefabrik evler hayaliniz için en uygun yapıları oluşturuyor. Bugün de sizlerle Almanya'da, Berlin'de yer alan Sommerhaus Piu isimli firmanın imzasını taşıyan büyüleyici ve çevre dostu bir prefabrik eve konuk olacağız. Prefabrik evler betonarme, taş ya da ahşap yapılara kıyasla, çok daha hızlı inşa edilebilmelerinden ötürü de her geçen gün giderek daha da yaygınlaşıyorlar. Bu örnekteki evin de yüzde yetmişi fabrikada tamamlanmış ve daha sonra parçalar birbirine monte edilerek yerine yerleştirilmiş. Kaliteli ahşap malzemeden yapılmış olan bu prefabrik ev hem ekolojik bir yapı olma niteliği taşıyor hem de toplam 65 metrekarelik yaşam alanlarının her birinin hem iç hem de dış görünüm özellikleriyle göz kamaştırıyor.
Yemyeşil ve el değmemiş bir doğanın ortasında konumlanmış olan ve şahane mimarisiyle büyüleyen bu evin arkasında yüksek orman ağaçları bulunuyor, ön tarafı ise yeşil çimlerle kaplı. Evin ilk bakışta dikkat çeken mimari tasarım unsuru eğik çatısı oluyor elbette. Çatısı sayesinde çağdaş bir atmosfer yakalanmış olan mimaride doğal ahşap panel kullanımı da yapının genel karakterini kuvvetlendiriyor. Ahşap panellerin rengi ve dokusu şıklığıyla göz doldururken aynı zamanda kışın soğuktan yazın da sıcaktan koruma sağlayan mükemmel bir izolasyon malzemesi olarak dikkat çekiyor. Bu evin en öne çıkan özelliklerinden biriyse geleneksel evlere göre çok daha düşük enerji tüketimi saplayan çevre dostu bir akıllı ev olması.
Bu resimde de binanın en az ön cephesi kadar etkileyici olan arka planını görüyoruz. Ön taraftaki cam pencere ve kapının bağlı olduğu ve arka cepheyi boydan boya kaplayan ahşap paneller karaçamdan yapılmış. Dayanıklı ve su geçirmez özelliğiyle mimari tercihlerde öne çıkan karaçam aynı zamanda doğal ve renk ve dokusuyla da lüks bir görünüm yaratıyor. Binanın dört cephesinde de kenarlara bir metreden biraz daha fazla platformlar eklenmiş ve bu alanlar küçük masa ve sandalyelerin konumlanması için ideal.
Ön cepheye koyu renkli ahşap paneller ile kenarlarda bulunan platformlardan daha geniş bir teras oluşturulmuş. Büyük cam kapı ve pencereler evin iç mekanlarının dışarıdaki muhteşem doğayla bütünleşmesini sağlarken teras alanı da bu doğanın içinde özel sandalye ve minderlerle mükemmel ve konforlu bir oturma ve dinlenme alanı yaratıyor.
İç mekanların planına iki adet donanımlı yatak odası, banyo, mutfak ve yemek odasıyla birleştirilmiş bir oturma odası yerleştirilmiş. Yatak odalarından biri ön cepheye biri arka cepheye bakıyor birbirleriyle yan yana konumlandırılmış. Evin ortasında ise banyo ve mutfak bulunuyor ve son olarak en geniş alan da en çok zaman geçirilen oturma ve yemek alanlarına ayrılarak ferah bir salon yaratılmış.
İç plan çizimlerinde de gördüğümüz gibi iki cephesi de cam pencerelerle çevrili olan yemek alanı muhteşem doğayla iç içe geçmiş huzur dolu ve sakin bir atmosfer yaratıyor. Göl manzarasıyla adeta filmlerden fırlamış gibi duran bu yaşam alanı hem şık ve modern şöminesi ve sade dekorasyonuyla iç mekan ihtiyaçlarını estetik bir şekilde karşılıyor hem de açık alan görünümüne kavuşuyor.
90 derecelik açısıyla boydan boya uzanan cam duvarlar zamana ve gelen ışığın yönüne bağlı olarak farklı ve etkili görünümlere yol açıyor. Evin tepesindeki çatının duvarın bittiği yerden sonra da uzanması kalın perde takma ihtiyacına gerek kalmamasını sağlıyor.
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