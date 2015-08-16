Çevre dostu ve enerji tüketimini azaltan rüya gibi bir prefabrik ev

Siz de bir gün şöyle şehrin kalabalığından ve telaşından uzakta, belki bir sahil kasabasında, belki daha ormanlık bir alanda kendinize ait bir araziniz ve küçük ve sevimli bir eviniz olmasının hayalini kuruyorsanız hem maliyet düşüklüğüyle dikkat çeken hem de estetik olarak gönlünüze göre farklı tasarım ve mimari seçeneklerine sahip olan prefabrik evler hayaliniz için en uygun yapıları oluşturuyor. Bugün de sizlerle Almanya'da, Berlin'de yer alan Sommerhaus Piu isimli firmanın imzasını taşıyan büyüleyici ve çevre dostu bir prefabrik eve konuk olacağız. Prefabrik evler betonarme, taş ya da ahşap yapılara kıyasla, çok daha hızlı inşa edilebilmelerinden ötürü de her geçen gün giderek daha da yaygınlaşıyorlar. Bu örnekteki evin de yüzde yetmişi fabrikada tamamlanmış ve daha sonra parçalar birbirine monte edilerek yerine yerleştirilmiş. Kaliteli ahşap malzemeden yapılmış olan bu prefabrik ev hem ekolojik bir yapı olma niteliği taşıyor hem de toplam 65 metrekarelik yaşam alanlarının her birinin hem iç hem de dış görünüm özellikleriyle göz kamaştırıyor.