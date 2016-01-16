Küçük ama eksiksiz bir apartman dairesi

Konut ihtiyacının artması ve ailelerdeki birey sayısının azalmasıyla düşen metrekareler, modüler apartman dairelerini daha popüler bir hale getirdi. Küçük metrekareye sığabilen ve bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilen modüler apartman daireleri özellikle yalnız yaşayanların favorisi. Bu yazımızda sizlere küçük ama geniş evlerden hiçbir eksiği olmayan, üstelik dekorasyonu ile göz dolduran bir apartman dairesini tanıtacağız. Ukrayna'da bulunan daire Rover BC tasarım ofisi imzası taşıyor.

Evin dekorasyonunda minimal, modern, rustik ve iskandinav stillerinden izler taşıyan ögeler mevcut. Tasarımcılar her detayı ince eleyip sık dokuyarak küçücük bir daireyi adeta bir sanat eserine dönüştürmüşler. Gelin bu muhteşem apartman dairesinin odalarına birlikte göz atalım.