Küçük ama eksiksiz bir apartman dairesi

Konut ihtiyacının artması ve ailelerdeki birey sayısının azalmasıyla düşen metrekareler, modüler apartman dairelerini daha popüler bir hale getirdi. Küçük metrekareye sığabilen ve bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilen modüler apartman daireleri özellikle yalnız yaşayanların favorisi. Bu yazımızda sizlere küçük ama geniş evlerden hiçbir eksiği olmayan, üstelik dekorasyonu ile göz dolduran bir apartman dairesini tanıtacağız. Ukrayna'da bulunan daire Rover BC tasarım ofisi imzası taşıyor.
Evin dekorasyonunda minimal, modern, rustik ve iskandinav stillerinden izler taşıyan ögeler mevcut. Tasarımcılar her detayı ince eleyip sık dokuyarak küçücük bir daireyi adeta bir sanat eserine dönüştürmüşler. Gelin bu muhteşem apartman dairesinin odalarına birlikte göz atalım.
Açık renk masif ahşap ve açık renk tonlarında ögeler ile aydınlık bir görüntü sağlayan tasarımcılar başarılı ışıklandırma ile de mutfağın ferahlığını mühürlemişler. Çok sayıda dolap, köşe masası gibi alanı verimli kullanan ögelerle modüler ve fonksiyonel bir mutfak tasarımı oluşturulmuş. Ayrıca dekoratif birçok özellik barındıran mutfak renkli ve desenli fayansları ile de dikkat çekiyor.
Mutfak, oturma odası, yemek alanı ve çalışma alanının aslında aynı oda içerisinde olduğunu görebilirsiniz. Bu dekorasyon aynı zamanda, farklı amaca yönelik alanların aynı mekan içerisinde konumlandırılmasına muhteşem bir örnek olabilir. Çalışma odası ile oturma odasını dekoratif bir paravan yardımı ile mutfak ve yemek odasından ayıran tasarımcı dekorasyonlar arasındaki geçişi de oldukça iyi planlamış. Kullanılan bütün aksesuarlar renk ve modelleri ile dekorasyonun konseptini tamamlıyor.
Rustik stilin en belirgin özelliklerinden biri olan desenli karo seramiklerin bolca kullanıldığı dekorasyonda banyo için de bu özelliğe yer verilmiş. Ahşap ile desenli karo seramiklerin uyumu rustik stilin izlerini çok daha minimal bir çizgiyle sunuyor. Banyo dekorasyonu sadece şıklığı ve stil bütünlüğü ile değil dengeli yerleşimi ve bütün ihtiyaçları karşılayan ögeleri ile de dikkat çekiyor. Çok yönlü bir ışıklandırma ve bitkilendirmeyi de ihmal etmeyen tasarımcılar, evin toplam alanına bakıldığında banyo için geniş sayılabilecek bir yer ayırmış. Banyo dekorasyonu hakkında farklı örnek tasarımlar ve öneriler bulmak isterseniz “Banyonuzun havasını bir günde değiştirin” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı önemle tavsiye ederiz.
Tıpkı mutfaktan oturma odasına geçişte olduğu gibi, oturma odasından yatak odasına geçiş de bir paravanla sağlanmış. Halı, kırlent gibi tekstil ürünlerinde kullanılan renk ve geometrik desenler mutfak ve banyo dekorasyonunda kullanılan desenli karo seramiklerle başarılı bir geometrik uyum sağlıyor. Dekorasyonda seçilen bütün aksesuarlar modern tasarımları ile dikkat çekiyor. Dizaynda gerçekten de dikkat çeken başarılı bir uyum var.
Daracık bir alana yerleştirilmiş olmasına rağmen cam paravan ile oturma odasından ayrılan yatak odası ferah görüntüsünden bir şey kaybetmemiş. Modern tablolarla süslenen duvarlarda yine geometrik desenlerle başarılı duvar dekorasyonu oluşturulmuş. Yatak odasında ayrıca büyük bir ahşap gardırop bulunuyor. Hem depolama alanı, hem konforlu bir yatak, hem dekoratif özellikler hem de başarılı bir aydınlatma ile eksiksiz bir yatak odası dekorasyonu oluşturulmuş.
Bu resimde evin 3D planını görebilirsiniz. “Kutu gibi ev” tanımını tam olarak karşılayan kare şeklindeki mimaride bütün odaların ayrımları ve geçişleri oldukça başarılı sağlanmış. Girişin hemen ilerisinde mutfak yer alıyor. Sağ tarafta bulunan banyo yatak odası ile yan yana konumlanmış. Ayrıca evin mutfaktan çıkılan şirin bir balkonu bile var. ahşap zemin ile kaplı olan balkon, mutfaktan geniş fransız pencereler ile ayrılıyor. Bu yönüyle evin ferahlığını da sağlamış. Hemen her detayı ile göz dolduran eksiksiz bir ev dekorasyonu.