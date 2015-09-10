Bahçe duvarları için örnekler

Bahçeler evleri güzelleştiren, insanları mutlu eden, huzur veren yerlerdir. Bu nedenle şehrin gürültüsünde bunalan, günün stresinden kurtulmak isteyen, iş yoğunluğunun verdiği yorgunluktan kurtulmak isteyenler evlerine geldiklerinde bütün bunlardan kurtulmak için kendilerine bahçelerine atarlar. Bu nedenlerden dolayı bahçeler insanların sığındıkları, deşarj oldukları, kendilerini buldukları yerlerdir. Huzur buldukları bahçelere düzenleme yapma gereği duyarlar.
Bahçeler bu kadar önemli olunca bahçe düzenlemeleri, bahçe peyzajları da çok önemli olmaktadır. Bahçe düzenlemeleri içerisinde bahçeye ekilecek çim, çiçek ve ağaçların yanında bahçeye yapılacak taş süsleri de yer almaktadır. Ayrıca bahçe sınırları ve bahçe duvarları da bu kapsamda yer almaktadır. Bahçe peyzajında ise bahçenin estetik olarak şekillendirilmesi önemlidir. Bu kapsamda da gerektiğinde bahçe duvarı ve bahçe süslemeleri bir arada yapılabilir. Bu nedenle bahçeye yapılacak taş süslemeleri kadar bahçe duvarı da çok önemlidir. Günümüzde bahçe duvarları geleneksel duvarlar olarak yapılıyor olsa da modern ve yenilikçi tasarımlar ve uygulamalar daha fazla tercih edilmektedir. Yeni tasarımlar ve modern duvarlar bahçelerimizi hem görsel hale getirmekte hm de dış dünyaya karşı daha modern bir hava sergilemektedir. Bu nedenle daha revaçtadır.
Günümüzde bahçe duvarları için; beton duvarlar az da olsa kullanılan duvarlardandır. Beton haricinde taş duvarlar, ahşap çit duvarlar, ferforje demir şebekeleri ile yapılan duvarlar, ağaçlar ile yapılan duvarlar insanlara çeşitlilik sunmaktadır. Sizlerde isterseniz bahçe duvarlarınızı kendiniz tasarlayabilir ve bahçenize doğallık kazandırabilirsiniz. Bunun yanında yeni nesil genç tasarımcıların ve peyzaj mimarlarının tasarladığı modern bahçe duvarı modellerini örnek alarak bahçelerinize uygulayabileceğiniz gibi homify bahçe duvarlarını inceleyerek de farklı bahçe duvarı modellerine ulaşabilirsiniz. Bu bahçe duvarlarına alternatif olarak sizin tasarlayacağınız, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak oluşturacağınız bahçe duvarı modelleri de sizler için farklı modeller olacaktır. Bu bahçe duvarları için gerekirse bilgisayar desteli programları kullanarak istediğiniz her malzemeden, her desende ve her türlü modelde bahçe duvarı modelleri tasarlayabilir ve bahçelerinize uygulayabilirsiniz. Bütün bahçe duvarı modellerinde dikkat etmeniz gereken tek nokta kişiliğinize, tarzınıza, yaşam biçiminize ve en önemlisi bahçenize uyumlu olması ve görsellik kazandırmasıdır.
Bahçeniz için yapacağınız duvarın boyuna ve şekline karar vermelisiniz önce. Yapacağınız duvar eğer bahçenizi dışarıdan göstersin istiyorsanız yarım boy diye tabir edilen kısa duvar olmalıdır. Örnek resimde yarım boy duvar görülmektedir. Doğal taşlarla yapılan babaların arası yine doğal taşlar örülerek yarım boy duvar oluşturulmuştur. Doğal taşların üzeri kırmızı kiremitler veya kırmızı kesme taşlar ile kaplanarak renk deseni ve canlılık kazandırmıştır. Babaların arasında kalan duvarın boyunu babaların sınırına kadar demir şebekeler ile uzatabilirsiniz. Buraya yapacağınız demir şebekeler kiremit renginde ve istediğiniz desenlerde olabilir. Böylece görsel güzelliği olan bahçe duvarları sahibi oldunuz.
Bahçe duvarları için güzel bir öneri resimdeki bahçe duvarı modelidir. Bu modelde bahçe kenarına 45 cm beton dökülerek duvarın beton olan kısmı yapılmıştır. Bu beton duvarlar sıva ve alçılarla sıvanarak estetik bir görünüm kazandırılmıştır. Duvar boyunun geri kalan kısmı ise ferforje demirler ile görselliği olan demir şebekeler bahçe duvarının üzerine monte edilmiş ve bahçe duvarı tamamlanmıştır. Bahçe girişi de demir ferforjelere uyumlu ve benzer desenlere sahip çift kanatlı araba kapısı ve tek kanatlı birey giriş kapısı yapılarak bahçe duvarını daha şık hale getirmiştir. Örnek uygulama için TeknikMetal sayfasına bakabilirsiniz.
Bahçe duvarları sadece beton, taş, demir veya tel çitlerden oluşmaz. Ahşaptan veya ağaçlardan da bahçe duvarı yapılabilir. Örnek resimde görüleceği üzere bahçesinin doğal görünümüne önem veren biri oturum alanını ahşap döşemeler kullanılmış bahçenin bahçe duvarları da ağaçlardan yapılmıştır. Ağaçlar enlemesine uç uca gelecek şekilde dizerek yapılmıştır. Birleme noktalarına dıştan yine ağaçlar kullanılarak sabitleme telleri ile sıkıştırılarak sabitlenmiştir. Sizlerde bahçelerinize maliyeti oldukça düşük, doğal görünümlü, imalatı kolay olan bahçe duvarlarından yapabilirsiniz. Bu duvarlar bahçenizi oldukça doğal ve estetik gösterecektir.
Bahçeleriniz taş süslemeleri veya taş havuzları ile dekore edenlerdenseniz resimdeki gibi bir bahçe duvarı yapabilirsiniz. Bu duvar hem taş dekorlu bahçelerinize uyumlu olacak hem de farklı bir tasarım olduğu için modern görünecektir. İnce demirler bir birleri ile çakışacak şekilde birleştirilerek küçük aralıkları olan tel kafesler haline getirin. Aynısından bir tane daha yapın. Daha sonra bu demir kafesleri duvar genişliği kalacak şekilde yerleştirin. Sabitleme noktalarını çok sağlam seçmelisiniz. İçerisine taş dolduracağınız için üzerine binen yük artacağından yıkılma olasılığı yüksektir. Bu nedenle çelik sabitleme tijleri ile sabitleyin. Daha sonra arasını taşlarla düzenli bir biçimde doldurun. Tal duvarınızı demir kafeslerle çerçevelediğiniz bahçe duvarını tamamlamış oldunuz.
Bahçenize yapacağınız beton duvarları daha estetik hale getirebilirsiniz. Duvar kaplamaları için özel olarak üretilen kaplama taşları ile duvar süslemelerini yapabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi bir model uygulayabilirsiniz. Duvarın üzerine tel çitler yaparak boyunu yükseltebilirsiniz.
Estetik görünüme hayran olan biriyseniz resimdeki gibi bir taş duvar yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken isteğinize göre tek renk veya birden fazla renkte taş tedarik etmenizdir. Kesme taşları desene göre iki sıra gri, bir sıra koyu renk taşları örerek güzel bir duvar örün. sonrasında duvarın dağılmaması için en üste uzun kaplama taşlarını ekleyin. Eğer isterseniz taşların arasında kalan alanları derzle ile doldurarak sağlamlık açısından kuvvetlendirebilirsiniz. Güzel ve estetik bir bahçe duvarınız oldu. Uygulama için bazalt küptaş sayfasını inceleyebilirsiniz.
Bahçelerinizi güzelleştirmek için estetik güzelliği olan duvarlar örebilirsiniz. Resimdeki gibi iki farklı duvarı birleştirerek görselliğini artırabilirsiniz. Bir tarafı doğal taşlarla örülmüş, diğer tarafı kayrak taşları ile yapılarak birleştirilmiş duvarı sizlerde yapabilirsiniz. Doğal taşları basitçe örerek üzerine kaplama taşı ile kaplayan. kayrak taşları dikkatlice örmelisiniz. Bu taşlar yatay ve ince taşlar olduğundan dizilmesi ve dondurulması biraz zordur.. En son olarak kayrak taş kısmını derz dolguları ile sıvayın. Bahçenizin duvarı kullanıma hazır hale gelmiştir.
Bahçenizin şık görünmesini istiyorsanız kırmızı tuğlaların çekiciliğini kullanabilirsiniz. Öncelikle duvarın boyuna karar verin. Sonra kırmızı tuğlalardan duvar örün. Örülen duvarın üzerini kaplama taşlar ile çatı şeklinde kaplayın. Kaplama taşları tuğla renklerine uygun seçmeli ve tuğlanın renklerinin çekiciliğini bozmamalıdır. Bahçe duvarının kırmızı tuğla ile yapılması bahçelerinize görsellik kazandıracak bahçenizde geçireceğiniz zamanları daha keyifli hale getirecektir.
Yüksek bahçe duvarları yapacaksanız bahçe duvarları mutlaka estetik ve iç ferahlatıcı olmalıdır. Bunun için iki yol izleyebilirsiniz. Öncelikle öreceğiniz duvarın arasına sıva üzerine küçük taşları yapıştırarak yapabilirsiniz. İkinci yol ise kaplama taşlar üzerine küçük taş desenleri ile desenler verilmiş kaplama taşları kullanarak yapabilirsiniz. İki yolda bahçenize güzel bir duvar kazandıracaktır. Kolay gelsin.
Bahçenize yapmak istediğiniz desenli ve albenisi olan kişiye özel üretilen estetik duvar süslemeleri kalıplar halinde satılmaktadır. Bu kalıplardan satın alıp duvarınızın üzerine yapıştırın. Yapıştırdığınız kalıpların alt ve üst yüzeylerine iki veya üç sıra küçük renkli kare taşları ile dekore ederek bahçe duvarınıza görsellik kazandırabilirsiniz. Bu duvar modeli biraz maliyetli bir modeldir. Ancak bahçenize katacağı ferahlık ve şıklık bu maliyete değecektir.