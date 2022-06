Bahçe duvarları için örnekler

Bahçeler evleri güzelleştiren, insanları mutlu eden, huzur veren yerlerdir. Bu nedenle şehrin gürültüsünde bunalan, günün stresinden kurtulmak isteyen, iş yoğunluğunun verdiği yorgunluktan kurtulmak isteyenler evlerine geldiklerinde bütün bunlardan kurtulmak için kendilerine bahçelerine atarlar. Bu nedenlerden dolayı bahçeler insanların sığındıkları, deşarj oldukları, kendilerini buldukları yerlerdir. Huzur buldukları bahçelere düzenleme yapma gereği duyarlar.

Bahçeler bu kadar önemli olunca bahçe düzenlemeleri, bahçe peyzajları da çok önemli olmaktadır. Bahçe düzenlemeleri içerisinde bahçeye ekilecek çim, çiçek ve ağaçların yanında bahçeye yapılacak taş süsleri de yer almaktadır. Ayrıca bahçe sınırları ve bahçe duvarları da bu kapsamda yer almaktadır. Bahçe peyzajında ise bahçenin estetik olarak şekillendirilmesi önemlidir. Bu kapsamda da gerektiğinde bahçe duvarı ve bahçe süslemeleri bir arada yapılabilir. Bu nedenle bahçeye yapılacak taş süslemeleri kadar bahçe duvarı da çok önemlidir. Günümüzde bahçe duvarları geleneksel duvarlar olarak yapılıyor olsa da modern ve yenilikçi tasarımlar ve uygulamalar daha fazla tercih edilmektedir. Yeni tasarımlar ve modern duvarlar bahçelerimizi hem görsel hale getirmekte hm de dış dünyaya karşı daha modern bir hava sergilemektedir. Bu nedenle daha revaçtadır.

Günümüzde bahçe duvarları için; beton duvarlar az da olsa kullanılan duvarlardandır. Beton haricinde taş duvarlar, ahşap çit duvarlar, ferforje demir şebekeleri ile yapılan duvarlar, ağaçlar ile yapılan duvarlar insanlara çeşitlilik sunmaktadır. Sizlerde isterseniz bahçe duvarlarınızı kendiniz tasarlayabilir ve bahçenize doğallık kazandırabilirsiniz. Bunun yanında yeni nesil genç tasarımcıların ve peyzaj mimarlarının tasarladığı modern bahçe duvarı modellerini örnek alarak bahçelerinize uygulayabileceğiniz gibi homify bahçe duvarlarını inceleyerek de farklı bahçe duvarı modellerine ulaşabilirsiniz. Bu bahçe duvarlarına alternatif olarak sizin tasarlayacağınız, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak oluşturacağınız bahçe duvarı modelleri de sizler için farklı modeller olacaktır. Bu bahçe duvarları için gerekirse bilgisayar desteli programları kullanarak istediğiniz her malzemeden, her desende ve her türlü modelde bahçe duvarı modelleri tasarlayabilir ve bahçelerinize uygulayabilirsiniz. Bütün bahçe duvarı modellerinde dikkat etmeniz gereken tek nokta kişiliğinize, tarzınıza, yaşam biçiminize ve en önemlisi bahçenize uyumlu olması ve görsellik kazandırmasıdır.