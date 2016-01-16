Hayranlık uyandıran detayları ile modern bir ev!

Yeşil bir vadinin tepesine konumlanmış bu ev panoramik manzarası, muhteşem bahçesive ihtişamlı mimari özellikleri ile gören herkesin rüyalarınısüslüyor. Brezilya'lı firma Marcia Carvalhaes Arquitetura tarafından tasarlanmış ve dekore edilmiş bu yapı lüksedüşkünler için ideal bir örnek. Bahçesi, havuzu, terası,verandası, hidromasajlı küvet ve hemen her odadan görülebilen inanılmazmanzarası ile rüya gibi bir ev. Bu evin bütün detaylarınıincelemek için yazımıza devam edebilir veya firma sayfasındandiğer fotoğraflara da bir göz atabilirsiniz. İlham alınacak çokfazla detayı olan bu göz alıcı eve daha yakından bakmaya hazırmısınız?