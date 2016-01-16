Hayranlık uyandıran detayları ile modern bir ev!

Yeşil bir vadinin tepesine konumlanmış bu ev panoramik manzarası, muhteşem bahçesive ihtişamlı mimari özellikleri ile gören herkesin rüyalarınısüslüyor. Brezilya'lı firma Marcia Carvalhaes Arquitetura tarafından tasarlanmış ve dekore edilmiş bu yapı lüksedüşkünler için ideal bir örnek. Bahçesi, havuzu, terası,verandası, hidromasajlı küvet ve hemen her odadan görülebilen inanılmazmanzarası ile rüya gibi bir ev. Bu evin bütün detaylarınıincelemek için yazımıza devam edebilir veya firma sayfasındandiğer fotoğraflara da bir göz atabilirsiniz. İlham alınacak çokfazla detayı olan bu göz alıcı eve daha yakından bakmaya hazırmısınız?
Dış cephede kullanılan cam ve ahşap ögeler doğanın yeşili ile buluşunca ortaya etkileyici bir manzara çıkmış. Ev bulunduğu konum itibariyle dört cepheden orman manzarasına bakıyor. Bu panoramik manzaranın en büyük avantajı evin her odasına güçlü bir aydınlık kazandırmasıdır. Geniş pencereler ve cam kapılar ile bu avantajı daha da büyük bir kazanıma çeviren mimarlar evin ışıklandırma sorununu en kolay ve doğal yoldan çözmüşler.
Evde ne amaçla kullanıldığını ilk bakışta anlayamayacağınız birçok detay gizli. Bu özellikler evi gizemli ve bir o kadar da çekici hale getirmiş. Mesela bu kapı kapandığı zaman ahşap bir duvardan farksız görünüyor. Tıpkı gizli bir geçit gibi eğlenceli bir özellik. Ayrıca evin hemen her köşesinde bitkilendirmeye yer verilmiş. Ev sadece konumu ile değil dekorasyonu ile de doğadan bir parça gibi.
Evin dört tarafı açık olduğundan ve farklı enlemler ile evin her odasının manzaraya açılan bir penceresi olduğundan son derece aydınlık bir havaya sahip. Aydınlık, ferahlık ve ışıklandırma avantajları bir yana sadece o manzaranın karşısında sakin ve huzurlu vakit geçirmek için bile yeterli. Bir cephesi yüzme havuzuna bakan bu oturma alanında iki adet de ikonik okuma koltuğu bulunuyor. Adeta evdeki her detay konfor ve lüks için düşünülmüş.
Büyük bir salona sahip olmanın en büyük avantajı dilediğiniz kadar konuk ağırlayabilecek olmanızdır. Büyük yemek masası sayesinde en kalabalık davetlere bile ev sahipliği yapma şansı sağlıyor. Evin iç mekan tasarımında öne çıkan özellik modern çizgilerin yanı sıra ahşap ve açık renklerin oluşturduğu uyumun sıkça kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra birçok farklı ışıklandırma yöntemi ile evde farklı vurgu ve ambiyanslar da yaratılmış. Salon dekorasyonu ile ilgileniyorsanız daha farklı örnekler ve öneriler bulabileceğiniz “Evde mükemmel bir salon oluşturmanın 6 yolu” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Ev iki katlı bir mimari yapıya sahip ancak farklı bölümlerinde asma kat benzeri yapılar kullanılarak farklı yükseklikler ile eve genişlik kazandırılmış. Konforlu mobilyaları ve zengin aksesuarları ile de dikkat çeken evin her detayı ciddi bir çalışmanın ürünü.
Öyle bir oda düşünün ki muhteşem bir açık hava manzarasının karşısında hidromasajlı küvet keyfi sunuyor. Lüks denince akla gelebilecek en iyiörneklerden biri. Geniş hidromasajlı küveti, dinlenme ve masaj koltuğu,aromatik mumlar için düşünülmüş dekoratif kandilleri ile adetakeyif yapmak için hazırlanmış bir alan.
Lüks ve modern evlerin birçoğunda ufak ya da büyük bir şarap mahzeni görebilirsiniz. Bunların büyük bir kısmı ise mutfak ya da kiler gibi alanlarda bulunur. Bu evde ise şarap mahzeni olarak ayrılmış ayrı bir oda mevcut. Dikkat çekici bir dekorasyona sahip olan, ahşap ve deri ögelerin zengin görüntüsü ile oluşturulmuş büyük ve göz alıcı bir şarap mahzeni.