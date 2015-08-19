Şıklık garantisi: Ahşap bahçe mobilyaları

Mevsim gereği bahçeyle ilgili yazılarımıza devam edeceğiz ancak bu kez biraz daha detaya inmek istiyoruz. Bu yazımızda genel dekorasyondan ziyade bahçe mobilyaları, özel olarak da bunların ahşap olanlarından bahsedeceğiz.
Ahşap materyal olarak doğanın bağrından koptuğu için, saflık ve doğallık aradığımız bahçelerimiz için çoğu zaman bir numaralı tercih haline geliyor. Şık ve birçok bileşenle uyumlu görüntüsüyle estetik kaygıları da gözeten ahşap, mobilya alanında da hiçbir zaman gözden düşmüyor. Ahşap mobilya seçiminde; ağacın türü, rengi, tonu, ağırlığı, cilası, fiyatı ama en önemlisi içine yerleştirileceği bahçenin konumu, büyüklüğü, bahçedeki geri kalan tasarım elemanlarıyla uyumu gibi unsurlar rol oynayacaktır.
CO Mimarlık tarafından İzmir’de bir restoran için tasarlanan bu ahşap mobilyaları siz de kendi bahçenizde dostlarınıza vereceğiniz bir ziyafet için ya da sadece ailenizle hoşça bir yaz akşamında sohbet edip yemek yemek için kullanabilirsiniz. Bahçenizin geri kalanıyla bir uyum yakalamak adına daha koyu bir renk tercihinde de bulunabilirsiniz. Sıcak yaz günlerini göz önünde bulundurarak fotoğrafta görüldüğü gibi yine ahşaptan bir güneşlikten faydalanmayı unutmayın. Eğer yemek takımlarını da doğru seçerseniz bu masada yiyeceğiniz yemeklerden alacağınız lezzetin daha da artacağına eminiz. Ne diyelim, şimdiden afiyet olsun!!
Krallara ya da kraliçelere (veya her ikisine birden) layık bu yatak, özellikle sıcak bir yaz öğleden sonrasında yapılacak bir şekerleme için ne kadar davetkar duruyor değil mi? Yerden yüksekliği doğru ayarlanmış bu yatak, ahşap sütunlar yardımıyla kübik bir hale getirilmiş. Çiçek ve bitkilerin yaklaşık olarak ortasına yerleştirilip doğallık duygusu artırılmış olması gözden kaçmıyor. Yatağın ahşap konturları da hem genişlik hissi veriyor, hem de yudumladığınız içecekleriniz için bir alan teşkil etmesiyle pratik faydalar da sağlıyor.
İçinizde tatilde de olsa çalışmaktan vazgeçemeyenler, ufak-tefek de olsa masa başı kağıt işlerini halletmek isteyenler, fotoğrafta görüldüğü gibi bir yandan bir sabah kahvesi içip bir yandan gazetelere şöyle bir göz gezdirmek isteyenler hatta belki de rahat bir ortamda anılarını yazmak isteyenler olabilir. Housemax firmasna ait bu şık ahşap takım yaz ve tatil aylarına uygun sadelikteki tasarımıyla birçok farklı amaca hizmet ederken, estetik kaygılarınıza da cevap veriyor. Fotoğrafta gördüğünüz gibi çevresini irili ufaklı saksılardaki çiçeklerle daha da güzelleştirmeniz mümkün.
Bu kez Orta Avrupa’dayız. Yeşil alan, park, bahçe gibi konularda sıkıntıları olmayan Almanlar, ülkelerinde ağacın bol bulunmasını ahşap tasarımı konusunda avantaja çevirmişler. Koyu renk ahşaptan zemin, oturma grubu ve sehpa bitkilerin arasına oturtulmuş ve kaya, taş, lamba, heykel gibi aksesuarlarla desteklenmiş. Daha mütevazi boyutları olan bahçeler, mesela hobi bahçeleri için tasarlanmış bu mobilyalar birkaç arkadaşın veya bir çekirdek ailenin ihtiyaçları için düşünülmüş. Sandıkları andıran görüntüsüyle aykırıkla sadeliği bir arada düşünenlere hitap ediyor.
Çoğu zaman bir yaz bahçesinin olmazsa olmazıdır sallanan kanepeler. Yaprak kımıldamayan günlerde yapay da olsa hafif bir esinti yaratarak birçoğumuzu mesut eden bu kanapeler bazen ufak kestirmeler için de kullanılabiliyor. Güzel bir ahşap örneğini gördüğümüz bu fotoğrafta, kanepe fonksiyonuna uygun olarak arkaya ve gölgeye alınmış. Yine ahşaptan yapılma yemek masası ve sandalyeler için gölge hareket edebilen brandayla sağlanmış. Zemin döşemesinde de ahşaptan taviz vermeyerek uyumu bozmayan bu örneğimizde, zeminin yüksekliği de ahşap kütüklerle sağlanmış.
Yine bahçelerle ilgili daha önceki bir yazımızda bahçeden söz ediyorsak Japonya’ya uğramamak olmaz demiştik. Gerçekten de Japonlar sadece bahçe düzenlemesinde değil ahşap kullanımında da oldukça ustalar. Japonya kökenli Atelier Tama imzalı bu tasarımda mekanın ışığına da bağlı olarak yine ne ahşapta açık renkten ne de sadelikten vazgeçilmiş. Genellikle dar alanlara sahip olduklarından bunu kullanmayı çok iyi bilen Japonlar, birçok farklı malzeme, mobilya ve objeyi söz konusu dar alana rağmen başarıyla yerleştirmiş. Dört köşe masanın sadeliği göze çarparken, sandalyeler ve kapılarda klasik Japon motiflerine yer verilmiş.
Bahçenizin vazgeçilmez elemanları koltuk ya da kanepelerinizi ahşaptan seçmek istiyorsanız ne amaçla kullanacağınızı iyi belirlemeniz gerekir. Örneğin Ağaç Ev Mobilya Peyzaj tarafından tasarlanan bu kanepe, geniş tutulmuş yapısıyla ve gerekli yastık ve minder destekleri sağlandıktan sonra sadece oturmak için değil kısa uzanmalar için de kullanılabilir. Dolayısıyla her dekorasyon öğesinde olduğu gibi bu konuda da önce ne istediğinizi bilmek önemlidir.
Birçok farklı amaç için kullanılmaya elverişli şık kameriyeler de bahçe dekorasyonu klasikleri arasındadır. Burada örneğini gördüğümüz türden ahşap kameriyelerin daha birçok çeşidini sitemizin bahçe ile ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz. Genelde büyük boyutlu bahçelere daha uygun olan kameriyeler havuza yakın konumlandırılıp sıcak veya güneşten kaçma amaçlı da kullanılabilir, yemeklere ya da öğle sonrası çay partilerine de ev sahipliği yapabilir. Kameriyenizi akşam ve geç saatlerde de kullanmak isteyenlerdenseniz aydınlatma konusunda uzmanların görüşlerini alamak faydalı olacaktır.
Beton, plastik ve elektronik eşyalar arasında sıkışan çocuklarımıza bir bahçe yardımıyla ufak da olsa doğada bir pencere açıp onlara doğayla barışma imkanı sağlamak istiyorsak, bu imkanı ahşap mobilya ve düzenlemelerle daha da geliştirebiliriz. Hele de ahşapla kastettiğimiz örnek fotoğrafımızda olduğu gibi ahşap bir oyun parkıysa. Bu hem çocuğunuzun aklını başından alacak hem de onlara farkında olmadan bir nebze de olsa doğa sevgisi ve doğala düşkünlük aşılayacaktır. Aydinlatmaya mutlaka önem verin ki, miniklerimiz istenmeyen kazalara meydan vermeden akşamları da eğlenebilsinler.
Ve son olarak bahçesinde hayvan beslemeyi sevenlere seslenecek bahçe mobilyalarından bahsetmek istiyoruz. Hayvan dostlarımız bile şehir hayatına hakim betonarme, gürültü, hava kirliliği gibi etkenlerden rahatsız olabiliyor hatta strese giriyorlar. Temiz havalı bir bahçede koşuşturmak (veya kediler için belki pineklemek), yuvarlanmak, oyunlar oynamak bizim kadar onların da hakkı. Kendimizle birlikte onlara da sunduğumuz bu imkanı onlara ahşap bir yuva hediye ederek de taçlandırabiliriz. Şirinliğe son katkıyı da bitkilerinizı sergileyecebileceğiniz bu tulumba saksı sağlayacaktır.
Bu yazımız ilginizi çektiyse ve bahçe dizaynı hakkında başkaca değişik fikirler görmek istiyorsanız “Estetik dostu bahçe örnekleri” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.