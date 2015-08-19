Şıklık garantisi: Ahşap bahçe mobilyaları

Mevsim gereği bahçeyle ilgili yazılarımıza devam edeceğiz ancak bu kez biraz daha detaya inmek istiyoruz. Bu yazımızda genel dekorasyondan ziyade bahçe mobilyaları, özel olarak da bunların ahşap olanlarından bahsedeceğiz.

Ahşap materyal olarak doğanın bağrından koptuğu için, saflık ve doğallık aradığımız bahçelerimiz için çoğu zaman bir numaralı tercih haline geliyor. Şık ve birçok bileşenle uyumlu görüntüsüyle estetik kaygıları da gözeten ahşap, mobilya alanında da hiçbir zaman gözden düşmüyor. Ahşap mobilya seçiminde; ağacın türü, rengi, tonu, ağırlığı, cilası, fiyatı ama en önemlisi içine yerleştirileceği bahçenin konumu, büyüklüğü, bahçedeki geri kalan tasarım elemanlarıyla uyumu gibi unsurlar rol oynayacaktır.