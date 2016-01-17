Taş mimarisi ile eşsiz bir ev!

Mimaride doğal taş kullanımının ne kadar güzel sonuçlar yarattığına birçok kez şahit olmuşsunuzdur. Özellikle kırsal alanlarda bulunan ve büyük bahçeli evler taş mimari özellikleri taşıdığı zaman mükemmel yaşam alanları sunabiliyor. İspanya'da bulunan Huga Arquitectos adlı firma rustik stilde tasarladığı ve taş mimari özellikleri kullandığı bu ev ile bütün dikkatleri toplamış. Eğer siz de dağ evi konseptine tutkun olanlardansanız ve rustik stili beğeniyorsanız bu eve bayılacaksınız. Hem dekorasyonu hem de mimarisi ile rüya gibi bir dağ evi olan aynı zamanda modern ihtiyaçları da karşılayabilen bu eve, daha yakından bakmaya ne dersiniz? O halde birlikte bütün odaları gözden geçirmeye başlayalım.