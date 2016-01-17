Taş mimarisi ile eşsiz bir ev!

Mimaride doğal taş kullanımının ne kadar güzel sonuçlar yarattığına birçok kez şahit olmuşsunuzdur. Özellikle kırsal alanlarda bulunan ve büyük bahçeli evler taş mimari özellikleri taşıdığı zaman mükemmel yaşam alanları sunabiliyor. İspanya'da bulunan Huga Arquitectos adlı firma rustik stilde tasarladığı ve taş mimari özellikleri kullandığı bu ev ile bütün dikkatleri toplamış. Eğer siz de dağ evi konseptine tutkun olanlardansanız ve rustik stili beğeniyorsanız bu eve bayılacaksınız. Hem dekorasyonu hem de mimarisi ile rüya gibi bir dağ evi olan aynı zamanda modern ihtiyaçları da karşılayabilen bu eve, daha yakından bakmaya ne dersiniz? O halde birlikte bütün odaları gözden geçirmeye başlayalım.
Evin dış cephesinde tamamen kale döşeme açık renk taş kullanılmış. Kiremit çatı ile muhteşem bir bütün oluşturan dış cepheye ahşap kapı, pencere ve panjurlar ile de güzellik katılmış. Yemyeşil ve büyük bir bahçenin ortasında bulunduğu için büyük bir avantaja sahip olan evin dekorasyonu da natürel ögelerle tamamlanmış. Kafa dinlemek ve huzurlu vakit geçirmek için daha iyi bir ev düşünülemezdi.
Evin arka cephesinde ise veranda, teras, kış bahçesi olarak kullanılabilen alanlar ve bahçedeki süs havuzları ile bitkilendirme dikkat çekiyor. İnsanın bütün duyularına hitap edecek bir bahçe için ne gerekiyorsa evin arka bahçesinde bulmak mümkün. Hasır bahçe mobilyaları ve ahşap pergola ile tamamlanan dekorasyon yaz günleri için ideal dinlenme ortamı sunuyor.
Evin iç mekan tasarımında yine güçlü bir rustik stil etkisi var. Taş duvar uygulaması iç mekan tasarımında da kullanılmış. Ahşap zemin, konforlu mobilyalar ve desenli taban halısı ile oldukça sevkli bir iç mekan dekorasyonu yaratılmış. Ayrıca modern görünümlü odun sobası da hem stilin özelliği taşırken hem de modern yapısı ile daha kolay bir kullanım sunmuş. Geniş camekan cephe ile sağlanan aydınlık, şık ışıklandırmalar ile tamamlanmış.
Mutfakta rustik stilin bazı özellikleri kullanılsa da daha dikkat çeken bir modern çizgi var. Özellikle ankastre ürünlerde, tezgah ve dolaplarda hatta ışıklandırmada modern özellikler oldukça belirgin kullanılmış. Mutfakta kusursuz bir görüntü ve konfor yakalamayı amaçlayan tasarımcılar modern ögeleri cesurca kullanmış.
Ahşap pervazlı fransız pencerenin çiçek desenli tekstil ürünleri ile bu kadar sevimli bir kombinasyon oluşturacağını söyleseler inanmayabilirdik. Görünen o ki tasarımcılar atmosfer yaratma konusunda oldukça uzmanlaşmış. Modern mobilyaları çiçekli tekstil ürünleri ve ahşap detaylar ile birleştirerek huzurlu bir yatak odası ortamı yaratmışlar. Rustik stil yatak odaları hakkında daha fazla örnek tasarım ve işe yarar fikirler bulmak istiyorsanız “Rustik stilde yatak odası dekorasyonu nasıl yapılır?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Tıpkı mutfak gibi banyoda da modern elementlerden vazgeçemeyen tasarımcılar rustik özellikleri modern bir dille yorumlayarak muhteşem bir dekorasyona imza atmışlar. Geniş ve ferah bir alana sahip olan banyoyu ahşap ve taş ögelerin doğal güzelliği ile birleştirerek lüks ve şık bir banyo dekorasyonu oluşturmuşlar.
Bahçede dikkat çeken en önemli detay süs bitkilendirmesi ve geniş çim alanlar olmuş. Yemyeşil çimlerle kaplı bir bahçenin içerisine yerleştirilen süs bitkilendirmeleri bahçeye masalsı bir güzellik kazandırmış. Rengarenk çiçekler, sevimli ağaçlar ve dekoratif görüntüleri ile süs havuzları evin arka bahçesini bir masal kahramanının evine dönüştürmüş.