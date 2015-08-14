Kutu gibi bir ev mi dediniz?

Birkaç konteynırdan oluşan bu enteresan eve yandan bakınca, nasıl bir yapı mantığının güdüldüğünü daha açık biçimde görmek mümkün oluyor.

Yapıyla ilgili bazı teknik ayrıntılara girmek gerekirse, öncelikli olarak sizin de anlayacağınız gibi yapıda denizcilik alanında yaygın olan konteynırlar kullanılmış. Konteynırların her biri yaklaşık 12 metre uzunluk ve 2,3 metre genişliğe sahip. Modüler bir yapı anlayışıyla bir araya getirilen konteynırların ileride çıkabilecek olası sorunlara anında müdahale edebilmek için mümkün olduğunca esnek biçimde yerleştirilmesine özen gösterilmiş.

Konteynırlara sonradan eklenen pencere ve kapılar başka bir firmaya sipariş edilirken, herhangi bir taşıyıcı özellik taşımadıkları için evesahibi tarafından dilediği gibi çıkarılıp takılabiliyorlar.