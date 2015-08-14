Kutu gibi bir ev mi dediniz?

Türkçe'nin en şirin benzetmelerinden biridir, küçük, samimi, mutlu evleri tarif etmek için
kutu gibi ev deriz bazen. Bugün sizlere bu tarife sadece mecazen değil, kelimenin gerçek anlamıyla da cuk oturan bir konteynır-evi tanıtacağız.
Son yıllarda özellikle ekonomik barınma çözümlerinin peşinden giden birçok kişinin ilgi gösterdiği bu tarz evlerin son derece şık, rahat ve estetik açıdan da tatmin edici olabileceğini bu yazıda görme fırsatı bulacaksınız. İşte Kore'de bulunan Thinktree Architects and Partners adlı şirketin elinden çıkma ilgi çekici bir konteynır ev ve ayrıntıları.
Kırmızı ve beyazın uyumu ve göz alıcılığı sayesinde belli bir mesafeden bile anına dikkati çeken iki katlı koteynır uzaktan bakılınca küçük bir göz aldanmasına da sebebiyet verebiliyor. Öyle ki sanki karşıdan klasik bir evin dış cephesini görür gibi oluyorsunuz, ama kazın ayağı öyle değil.
Birkaç konteynırdan oluşan bu enteresan eve yandan bakınca, nasıl bir yapı mantığının güdüldüğünü daha açık biçimde görmek mümkün oluyor.
Yapıyla ilgili bazı teknik ayrıntılara girmek gerekirse, öncelikli olarak sizin de anlayacağınız gibi yapıda denizcilik alanında yaygın olan konteynırlar kullanılmış. Konteynırların her biri yaklaşık 12 metre uzunluk ve 2,3 metre genişliğe sahip. Modüler bir yapı anlayışıyla bir araya getirilen konteynırların ileride çıkabilecek olası sorunlara anında müdahale edebilmek için mümkün olduğunca esnek biçimde yerleştirilmesine özen gösterilmiş.
Konteynırlara sonradan eklenen pencere ve kapılar başka bir firmaya sipariş edilirken, herhangi bir taşıyıcı özellik taşımadıkları için evesahibi tarafından dilediği gibi çıkarılıp takılabiliyorlar.
Biraz daha ayrıntıya girip yapının planlama aşamasına baktığımızda ise evin dört farklı gemi konteynırının bir araya getirilmesiyle oluştuğunu görüyoruz. Birinci katta üç adet birbirine paralel yerleştirilmiş konteynır bulunurken, ortadaki konteynır diğerlerinden biraz daha küçük. Bu sayede bir giriş kısmı ortaya çıkıyor.
Şimdi gelin biraz da bu enteresan evin iç mekânlarına göz atalım. Henüz odalara mobilyalar yerleştirilmediği için iç dekorasyon tarzı konusunda net bir fikir edinemesek de, mevcut düzenlemeler bizi nelerin beklediği konusuna bazı ipuçları sağlıyor. Açık ev planına uygun biçimde tasarlanan mekânın ortasında bulunan ahşap basamaklı merdivenin sağ tarafı aynı zamanda açık raflı bir dolap görevi görecek şeklde düşünülmüş. Merdiven ve zemindeki ahşap tercihi dışarıdan bakınca endüstriyel bir hava taşıyan eve sıcak ve samimi bir hava katıyor.
Yukarıdaki fotoğrafta gördüğümüz dolap bu şekilde birinci kata uzanıp orada sonlanırken, hem dolap hem de bir trabzan görevi görerek çok-işlevli bir unsur haline geliyor.
Konteynır evin en üst kısmında ise yatak odası bulunuyor. Doğanın ortasında bulunan evin yatak odası, vadi manzarasından ve doğal ışıktan maksimum fayda sağlayacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca konteynırın dar uçlarından birine küçük bir balkon ilave edilerek evin sakinleriniğn güzel havalarda manzaranın tadını dışarıdan çıkarmak isteyecekleri de hesaba katılmış.
Bu evi beğendiyseniz aynı ülkeden bir başka evi tanıttığımız ’Taze bir rüzgâr eser bu evin ortasından’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.