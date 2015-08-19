En güzel bahçe peyzajı örnekleri

Peyzaj düzenlemesi deyince, insanların aklına genellikle ilk olarak park ve bahçeler gelir. Özellikle şehir parklarında bulunan ağaçların, bitkilerin, bankların, yolların, su birikintilerinin ve de çitlerin düzeninin büyük bir öneme sahip olması, insanların bu kanıya kapılmasının ana sebeplerinden biridir. Öte yandan peyzaj, kelime anlamı ile karakterini insan ve/veya insani unsurlar sonucunda alan doğal mekan anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında, peyzaj deyince insanların aklına ilk olarak şehir parklarının gelmesi pek de yersiz sayılmaz. Öte yandan peyzaj düzenlemesi yalnızca bu parklar ile sınırlı değildir. Kelime anlamı insan ve/veya insani unsurlar etkisinde şekillenen doğal alan olduğu için peyzaj kavramını birçok alana dahil etmek pekala mümkündür. Fakat biz, bu yazımızda sizlerle bahçe düzenlemelerinde peyzaj kavramından bahsedeceğiz.

Bahçe peyzaj düzenlemesi deyince gözünüz korkmasın çünkü bahçenize yeni bir çiçek ekmeniz bile bahçe peyzaj düzeninize etki ettiğiniz anlamına gelir. Dekorasyon konusunda ihmal edilen konuların başında çoğu zaman bahçe düzenlemeleri gelir. İnsanlar bahçelerini çok fazla zaman geçirdikleri mekanlar olarak görmeseler de, iyi dekore edilmiş ve peyzajına emek harcanmış bir bahçe, gün içerisinde çalışırken eve dönmek için dakika saymanız için ideal bir sebep olabilir. Öyle ki gerçekten iyi dekore edilmiş ve güzel bir peyzaja sahip bir bahçeniz var ise, izne çıktığınız zamanlarda keyifli vakit geçirmek için çok uzağa gitmenize gerek yoktur. Çünkü bahçeniz size hem rahatlık hem de huzur vaat eder.

Peyzaj konusu, içerisinde daha çok doğal unsurları barındıran bir konu olduğu için, bahçe peyzajınızı düzenlemeye başlamadan bahçenizin fiziki özelliklerini şöyle bir gözden geçirmenizde fayda var. Bu fiziki özellikler arasında, bahçenizin üzerinde bulunduğu arazinin yapısı, bahçenizde hakim olan toprak türü ve o bölgede hüküm süren iklim şartları bulunmakta. Bu özellikler, bahçenizdeki doğal unsurları çok yakından etkilediği için bu konuyu gözardı etmemelisiniz. Örnek vermek gerekirse, sıcak bir iklimin hakim olduğu bir bölgede bulunuyorsanız, bahçenizde iğne yapraklı ağaçlar yetiştiremezsiniz. Çünkü bu tarz bitkiler soğuk bölgelerde yetişirler. Ya da gece ve gündüz sıcaklık farklarının çok fazla olduğu karasal iklimin hakim olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, bahçenizde çok sert yapılı taşlar kullanmamalısınız. Çünkü bu taşlar, günlük sıcaklık farkından ötürü çatlayacak ve bir süre sonra aşınmaya başlayacaktır. Bahçe peyzaj düzenlemenizi yaparken bu tarz önemli konuları gözardı etmek, düzenlemenizin hüsranla sonuçlanmasına yol açabilir. Bu sebep bahçenizi düzenlemeye başlamadan önce, bu tarz fiziki özelliklerin bir listesini-bir uzman yardımıyla da olabilir-çıkarmanızı tavsiye ediyoruz. Bu yazımızda kısıtlı sayıda örneğe yer vereceğimiz için daha fazla bahçe düzenleme örneğini yakından incelemek isterseniz, sizleri Homify'ın bahçe kategorisine davet ediyoruz.