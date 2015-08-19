En güzel bahçe peyzajı örnekleri

Peyzaj düzenlemesi deyince, insanların aklına genellikle ilk olarak park ve bahçeler gelir. Özellikle şehir parklarında bulunan ağaçların, bitkilerin, bankların, yolların, su birikintilerinin ve de çitlerin düzeninin büyük bir öneme sahip olması, insanların bu kanıya kapılmasının ana sebeplerinden biridir. Öte yandan peyzaj, kelime anlamı ile karakterini insan ve/veya insani unsurlar sonucunda alan doğal mekan anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında, peyzaj deyince insanların aklına ilk olarak şehir parklarının gelmesi pek de yersiz sayılmaz. Öte yandan peyzaj düzenlemesi yalnızca bu parklar ile sınırlı değildir. Kelime anlamı insan ve/veya insani unsurlar etkisinde şekillenen doğal alan olduğu için peyzaj kavramını birçok alana dahil etmek pekala mümkündür. Fakat biz, bu yazımızda sizlerle bahçe düzenlemelerinde peyzaj kavramından bahsedeceğiz.
Bahçe peyzaj düzenlemesi deyince gözünüz korkmasın çünkü bahçenize yeni bir çiçek ekmeniz bile bahçe peyzaj düzeninize etki ettiğiniz anlamına gelir. Dekorasyon konusunda ihmal edilen konuların başında çoğu zaman bahçe düzenlemeleri gelir. İnsanlar bahçelerini çok fazla zaman geçirdikleri mekanlar olarak görmeseler de, iyi dekore edilmiş ve peyzajına emek harcanmış bir bahçe, gün içerisinde çalışırken eve dönmek için dakika saymanız için ideal bir sebep olabilir. Öyle ki gerçekten iyi dekore edilmiş ve güzel bir peyzaja sahip bir bahçeniz var ise, izne çıktığınız zamanlarda keyifli vakit geçirmek için çok uzağa gitmenize gerek yoktur. Çünkü bahçeniz size hem rahatlık hem de huzur vaat eder.
Peyzaj konusu, içerisinde daha çok doğal unsurları barındıran bir konu olduğu için, bahçe peyzajınızı düzenlemeye başlamadan bahçenizin fiziki özelliklerini şöyle bir gözden geçirmenizde fayda var. Bu fiziki özellikler arasında, bahçenizin üzerinde bulunduğu arazinin yapısı, bahçenizde hakim olan toprak türü ve o bölgede hüküm süren iklim şartları bulunmakta. Bu özellikler, bahçenizdeki doğal unsurları çok yakından etkilediği için bu konuyu gözardı etmemelisiniz. Örnek vermek gerekirse, sıcak bir iklimin hakim olduğu bir bölgede bulunuyorsanız, bahçenizde iğne yapraklı ağaçlar yetiştiremezsiniz. Çünkü bu tarz bitkiler soğuk bölgelerde yetişirler. Ya da gece ve gündüz sıcaklık farklarının çok fazla olduğu karasal iklimin hakim olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, bahçenizde çok sert yapılı taşlar kullanmamalısınız. Çünkü bu taşlar, günlük sıcaklık farkından ötürü çatlayacak ve bir süre sonra aşınmaya başlayacaktır. Bahçe peyzaj düzenlemenizi yaparken bu tarz önemli konuları gözardı etmek, düzenlemenizin hüsranla sonuçlanmasına yol açabilir. Bu sebep bahçenizi düzenlemeye başlamadan önce, bu tarz fiziki özelliklerin bir listesini-bir uzman yardımıyla da olabilir-çıkarmanızı tavsiye ediyoruz. Bu yazımızda kısıtlı sayıda örneğe yer vereceğimiz için daha fazla bahçe düzenleme örneğini yakından incelemek isterseniz, sizleri Homify'ın bahçe kategorisine davet ediyoruz.
Bahçe peyzajı düzenlemesinde doğal unsurların epey bir öneme sahip olduğundan yazımızın başında da bahsetmiştik. Bu ögelerin bahçe peyzaj düzenlemeniz için ne kadar önemli olduğunu bir daha iyi anlatmak için bu örneği özellikle seçtik. Peyzaj düzenlemelerinde en önemli konulardan biri, zeminde kullanılan çimenlerdir. Bahçenize yeşil bir görüntü katmanın kilit noktası konumundadırlar. Fakat bahçe peyzaj düzenlemesi yaparken tercihinizi her zaman klasik çimlerden yana kullanmak zorunda değilsiniz. Çimenlerin yapısına benzer farklı renklerde bitkiler de bulmak mümkün. Bu örnekte ise, farklı renklerdeki çimsi yapıların bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkan renk cümbüşüne tanıklık edebilirsiniz.
Kimi zaman, bahçenizde karışık dans eden ögeler görmek yerine düzenli bir biçimde konumlandırılmış bitkiler görmek isteyebilirsiniz. Böyle zamanlarda bahçe peyzaj düzenlemenizde çit kullanmak oldukça işinize yarayabilir. Fakat eğer bu çitleri bitkilerinizi çevrelemek için kullanmak niyetinde iseniz, bitkilerinizin bulunduğu alana daha doğal bir hava katmak için bu çitleri doğal taşlardan seçebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay olan bu tasarımları, kendi peyzaj düzenlemenizde de kolaylıkla kullanabilirsiniz.
Çimenlerden bahsettiğimiz örneğimizde, bahçe peyzaj düzenlemesinde zemin kaplamasının oldukça önemli olduğunu söylemiştik. Konu bahçe olunca, bu alanda genellikle çimenler kullanılsa da bazen, bu bölüm çıplak toprağın hakimiyetine bırakılabilir. Ya da bu örnekteki gibi farklı materyaller tercih edilebilir. Taşlar bahçe peyzaj düzenlemelerinde en çok tercih edilen malzemelerdendir. Doğal yapısı sayesinde çoğu alanda kullanılabilirler. Siz de bahçenizde doğal taşları, bu örnekteki gibi belli desenlere renk kazandırmak için kullanabilirsiniz. Bu amaçla kullanılan taşlarda genellikle orta boylu ve beyaz renkli çakıl taşları tercih edilir.
Bahçe peyzaj düzenlemesi konusunda, doğanın size sunduğu çok fazla sayıdaki alternatif seçenek sayesinde de neredeyse bütün hakimiyet sizin ellerinizdedir. Bahçenizi dilediğiniz gibi şekillendirebilir, ağaçlarınıza, bitkilerinize, yollarınıza birer ruh kazandırabilirsiniz. Farklı farklı aksesuarları bir arada kullanabilir, bahçenizi bir renk cümbüşüne çevirebilirsiniz. Ya da doğal ögelerden oldukça yararlı bir biçimde faydalanabilirsiniz. Bu son cümlemiz için, örneği incelemeniz yeterli. Yol kenarlarının boş bırakılarak çıplak bir görünüme neden olması yerine, bu alanda minik otsu bitkiler kullanılarak bu peyzaj düzenlemesine doğal bir hava katılmış. Bu fikrin sahibini yakından incelemek isterseniz, Zeus Tasarım'ın Homify sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Bu örneğimizdekine benzer görüntülere genellikle Doğu Karadeniz taraflarında rastlanır. Yağışlı ve nemli iklim yapısı ile oldukça yeşil bir habitata ev sahipliği yapan bu bölge, gerçekten bir botanik bahçeyi andırır. Fakat böyle doğal ortamlara şahit olmak için uzun yolculuklar yapmak zorunda değilsiniz. Profesyonel birkaç dokunuşla evinizde bu tarz bir manzara sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, bitkileri peyzaj düzenlemesi yapacağınız alanın yapısına uygun seçmek ve bu bitkilerin gerektirdiği ölçülerde bakım yapmak. Biraz sabır ve emekle, fotoğraf karelerine yakışır bir bahçe sahibi olabilirsiniz. Bu doğal bahçenin yaratıcısını incelemek isterseniz, şu adrese göz gezdirebilirsiniz.
Bahçenizde doğal bir dokuya yer vermek niyetindeyseniz, imdadınıza genellikle bitkiler koşar. Fakat zaman zaman bitki tercihinden de dışarı çıkabilirsiniz. Taşların çok sık kullanılan bahçe peyzaj düzenlemesi malzemelerinden biri olduğunu söylemiştik. Siz de bahçenizde taşlara yer vererek bahçenizde bu örnektekine benzer bir görüntü yakalayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey, endüstriyel taşlar yerine doğal taşlar tercih etmek. Doğal bir alana yakın bir yerde bulunuyorsanız, bu taşları kendiniz de temin edebilirsiniz. Bahçenizde bu tarzlar taşlar kullanmak isterseniz, fikir vermesi açısından dekoratörün profilini inceleyebilirsiniz.
Peyzaj düzenlemenizde-eğer imkanınız da varsa- bir süs havuzuna yer verebilirsiniz. Bu tarz havuzlar bahçenize hareketli bir hava katacağı gibi, doğal dokuyu da güçlendirecektir. Homify'da size fikir verebilecek süs havuzu içerikleri bulabilirsiniz. Öte yandan havuzunu bu örnekteki gibi doğal taşlarla çevrelemek, bahçenizi cennetten bir köşe haline getirebilir. Peyzaj düzenlemelerinde havuz tercihi hakkında daha fazla fikre sahip olmak istiyorsanız, şu adresi inceleyebilirsiniz.
Palmiyeler özellikle sıcak bölgelerde sık sık tercih edilen ağaçlardır. Algı bakımından insanlar üzerinde sıcağı, denizi ve güneşi çağrıştırırlar. Eğer yazlığınız için bir peyzaj düzenlemesi yapmak isterseniz, bahçenizde palmiyeleri gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Öte yandan palmiyeler genellikle yılda bir kez bakım isterler. Yıllık budama ihtiyacını karşıladığınız durumda, yazlığınızın bahçesi için çok hoş bir tercih olabilirler. Bahçenizde palmiyelere yer vermek isterseniz, fikir vermesi açısından şu adrese göz gezdirebilirsiniz.
Peyzaj düzenlemesinde bahçenizde ağaçlara yer vermek isteyebilirsiniz. Meyve veren ağaçlar tercih ederek bahçenizde doğal bir ekosistem yaratabileceğiniz gibi, dekoratif ağaç türlerini de seçebilirsiniz. Fakat eğer bu örnekteki gibi, neredeyse tamamında çimen dokunun hakim olduğu bir bahçeniz var ise, bu ağaçları dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çünkü çimenler genellikle bir bahçe için gerekli olan doğallığı tek başlarına sağlayabilirler. Tercihinizi bu tarz bir şekilde düzenlenmiş bir peyzajdan yana kullanmak isterseniz, bu örneğin sahibinin profilini inceleyebilirsiniz.
Eğer modern tarza dekore edilmiş bir bahçeye sahipseniz, modern tarzın size sağladığı özgür seçme imkanı sayesinde bahçenizde birçok malzemeyi kullanabilirsiniz. Beton da bu malzemelerden biridir. Bu örnekte, bahçe zemininde bir yol oluşturmak amacıyla, beton blokların iç içe geçmesiyle oluşturulmuş bir yol görebilirsiniz. Yolun kıvrılması gerektiği noktası, yine bloklardan elde edilmiş farklı boyuttaki beton bloklarla gerekli olan kıvrım sağlanmış. Öte yandan, yolun iki yanında da zeminde dolgu amaçlı kullanılan çakıl taşları, beton yolla güzel bir ikili oluşturmuş.