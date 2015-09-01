En güzel modern yatak odası takımları

Güne zinde başlamak isteyenler için dingin bir dinlenme ve uyku alanı oluşturmak gerekir ve bu durumda yatak odası dekoru oldukça önemli bir yer teşkil eder. İster yoğun bir iş hayatı sürecinde olun, ister tatilde; uyuyacağınız saatler konfor ve dingin bir atmosfer arayışı asla bitmeyecektir. Bunu sağlamak için keyif veren yatak odası takımlarına birlikte göz atacağız. Günümüz modern stil dekorasyon örneklerinden esintilerle, hem dinamik hem fonksiyonel tasarımların hayatımızı oldukça kolaylaştırdığını göreceğiz. İhtiyacı karşılayacak şekilde akılcı dizayn edilmiş bir yatak odası, yaşam kalitenizi sandığınızdan çok fazla arttırabilir. Modern stilden ilham alanlar, dinamizm ve minimalist yaklaşımlardan etkilenenler için nefis yatak odası takımları alternatifleri mevcut.
Hangi stilleri uygulayacağınızı bilmenizin yanı sıra, renklerle ve dokularla yaratacağınız atmosfer etkilerini göz ardı etmemeli, pratik fikirlerle yatak odanızın havasını tamamen değiştirebileceğinizi unutmamalısınız. Yeni ev almayı düşünenler ya da yatak odasını akılcı çözümlerle yeniden dizayn etmek isteyenler için modern stil dizayn edilmiş yatak odaları örnekleri oldukça fazla sayıda bulunabilir, ayrıca Modern yatak odası dekorasyonu için 13 parlak fikir yazımızı da inceleyebilirsiniz. Yatak odası takımları hakkında yeni fikirler arayanlar ve küçük dokunuşlarla değişiklikler yapmak isteyenler için en güzel modern yatak odası takımlarından bazılarını sizin için derledik.
Rengarenk nevresimlerle patchwork halının yakaladığı ahenk, odanın havasını tamamen değiştiriyor. Özellikle renkler ve ahşap dokularını yatak odasında kullanmayı tercih edenler için, İstanbul'da bulunan Mahir Mobilya tarafından dizayn edilen nefis bir yatak odası örneği. İçinizi ısıtan renkler, doğadan gelen ahşabın sıcak dokusu ile birleşiyor. Hem modern stil bir yatak odasına sahip olurken, hem de klasik stilde kullanılışına sıklıkla rastladığımız ahşap malzemesini güncel yorumlarıyla yeniden görebilirsiniz.
Oldukça geniş yatak odası alanlarına sahip olmayabilirsiniz, bunun için tasarlanmış modern stil dikkat çekici dekorasyon örneklerine rastlayabilirsiniz. Hem pratik fikirlerle donatılmış bir yatak odasına sahip olabilir, hem de hacim yaratan akılcı çözümleriyle birlikte yeniden tasarlayabilme imkanı sunabilirsiniz. Yatak başlıklarının işlevsel kullanımı ile duvar kenarına yerleştirilen yatakta, dinlendiren mavi renk tonları ile birlikte kahverenginin toprak tonları kullanılmış. Odanızın karakterini belirleyen ve kişilik katan dekoratif ürün tercihlerine yönelebilir, yatak odası takımlarıyla ahenk yakalayan bir oda tasarlayabilirsiniz. Görselde dizayn edilen modern stil yatak odası, ilham veren tasarımlarıyla dikkat çeken Hakan Helvacıoğlu imzası taşıyor.
Nötr bir renk olan gri tuğla duvar dokusu ile kararan oda atmosferini canlandırmanın yollarından biri doğru ışıklandırma ve renk tercihleri. Modern yatak odası takımlarında oldukça geniş yelpazeye yayılan renk ve doku seçenekleri, dinamik ve canlı bir atmosfer oluşturmak isteyenler için akılcı çözümler sunuyor. Ayrıca koyu renkli tasarımların uykuya çabuk dalmanıza yardımcı olacağını belirtelim. Ukrayna'da bulunan Stanislav Booth tarafından dizayn edilen, sıcak ve yatıştırıcı bir yatak odası örneği arayanlar için.
Yatak odası mobilyalarında ahşap dokuları ağırlıklı kullanılmış, ahşap dokusuyla beraber krem renk tonları tercih edilmiş. Çarpıcı bir nevresim rengi olan kırmızının kullanımıyla da dikkat çekici bir tasarıma yer açılmış. Göz yormayan renklerin kullanımı, dikkat çeken ve çarpıcı renk kullanım olanaklarına da yer açabiliyor. Geri kalan tavan zemini, yer zemini ve duvarlarda göz yormayan tek renk kullanımı, modern tipte bir yatak odası için doğru tercih olarak değerlendirilebilir. Amaç aldığınız mobilyaları ve yatak takımlarını öne çıkarmak ise, zemin renklerini sade ve yalın tutmanızı tavsiye ederiz.
Elbette kişisel alanınız olan yatak odanızı, zevkinize göre modern yatak takımları ve aksesuarlarla döşeyebilirsiniz. Dinginlik ve rahatlığın arandığı bir yatak odasında, ana obje yatağınız ve ihtiyaçların haricinde her hacmi doldurmak zorunda değilsiniz. Özellikle estetik değerleri yakalamak isterseniz, fotoğrafta görüldüğü gibi sade duvar dekorları ile göz dolduran, ferah bir yatak odası tasarlayabilirsiniz. Mavinin dinginliği, beyazın huzur veren etkileriyle yatak sizi uykuya çağırıyor.
Nötr renklerle yeniden döşeyebileceğiniz yatak odası tasarımlarında, sıcak etkiler yakalayabilmek için mobilya detaylarında ve zemin kaplamaları tercihlerinde ahşabı kullanabilirsiniz. Neredeyse tamamen açık renklerin ve ahşabın tercih edildiği yatak odası takımlarıyla, dekoratif duvar aynalarıyla benzer mimari dil sürdürülüyor. Açık renk tonlarının rahatlatıcı etkisiyle uyku severlerin tercih edebileceği yatak odası takımları şıklığı ve zarafetiyle de öne çıkıyor.
Hem karakteristik öğelerle, hem pratik yaklaşımlarla döşenmiş bir yatak odası örneği ile karşı karşıyayız. Çocukların kullanım alanı bir odanın her noktası ve her köşesidir. Bütün oyuncaklarını toplayabileceğiniz pratik bir araç oldukça kullanışlı olacaktır ve yatak odası mobilyaları ile uyumlu dizayn etme olanağı sunabilir. Yatak odası takımlarıyla uyumlu sevimli yastıkların kullanımı ve yatak başlığı üzerinde duvar dekoru olarak karakteristik öğe belirlenmiş. Yatak odası sahibinin ismi dekoratif harflerle duvar dekoru olarak değerlendirebilir, odanın modern stili ile ahengi yakalayabilirsiniz.
Işıl ışıl bir yatak odası örneği ile karşınızdayız. Mis gibi bir uyku çekeceğiniz bembeyaz bir yatak odasına, tropikal stil esintileriyle içinizi açan bir atmosfer yaratılmış. Doğayla kucak kucağa pencere detaylarında, odanın tavan, duvar zeminlerinde yine beyaz renk hakim. Ayrıca yatak başı kısmı, dekoratif ürünler sergilenerek değerlendirilmiş. Beyazların içinde yakalayacağınız zarafete temsilen, rüya gibi bir yatak odası modeli.
Dokular ve desenlerin ağırlıkla kullanıldığı, renk ve desenlerin harmanlandığı şık bir yatak odası takımı ile karşı karşıyayız. Odaya hakim zemin rengi açık renk tonlarında tutularak, doku tonlarına yer açılmış. Örneğin yatak başlığı olarak değerlendirilen tasarımda farklı doku ve renkleri görebiliyoruz. Nevresim tercihi ile detaylarda uyumu yakalayan yatak odası takımı, modern yorumuyla estetik bir görünüm sunuyor. Desenlerle ve soft renklerle de yatıştırıcı ve dingin bir oda tasarlamak mümkün, buna en güzel modern yatak odası örneklerinden biri.
Konfor sunan bir yatak odası örneğiyle, açık kahverengi tonlarının ağırlıklı kullanıldığı bir dizayna geçiyoruz. Dinlendirici ara renkler gözü yormuyor, dikkat çekici çarpıcı renklerin kullanımından kaçınılmış. Estetik değerleri unutmadan, tercih edilen tablolar odanın şık havasına ayrıcalık ve karakteristik bir hava katmış. Öte yandan perde, duvar dekorları gibi detaylarda dikkat çekici öğeler de kullanabilirsiniz. Zevklerinize göre hem dinlendirici renk tonlarıyla yatıştırıcı etki yakalayabilir, hem de göz alıcı dekoratif ürünler kullanabilirsiniz. Yatak odası takımları bir odanın atmosferini sıcak veya soğuk etkileriyle canlandırabilir ya da söndürebilir. Evin diğer alanlarıyla uyumlu, dekorasyon değerlerini içine alan ya da öne çıkaran tasarım örnekleri oluştururken, nevresim tercihlerinde oda dekorasyonu ve stili göz ardı etmemelisiniz. Tamamen kişisel tercih ve etkilerle öne çıkaracağınız objeleri değerlendirebilir, yatak odası takımlarınızı bilinçli renk, desen, doku ve formlarda oluşturabilirsiniz. Sıcak, soğuk, nötr veya ara renklerle yatak odası takımlarını önceden belirleyebilir, modern stilde bir dizayna oturtabilirsiniz.
Keyif veren ve konfor sunan yatak odaları için yatak odası takımlarından sizin için seçtiğimiz örnekleri derledik. Ayrıca ilgilenenler için Göz dolduran mobilyalarıyla sıradışı bir loft yazımıza da göz atabilirsiniz.