Dekorasyona değer katan ev aksesuarları

Bir evi donatmak sadece içine mobilya ile doldurmaktan geçmiyor, tabii eğer estetikle ilgili kaygılarınız varsa. Mobilyalardan çok daha fazla çeşidin olmasıyla zaman zaman kafa karıştırsa da birçok kişi için aksesuarlardan vazgeçilemez. İnsan, yazar Oscar Wilde’ın dediklerini hatırlıyor: “Bana lükslerimi verin, gereksinimlerim olmadan da yaşarım”.
Anladığınız üzere bugünkü yazımızın konusunu ev aksesuarları oluşturuyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir misali; bir kül tablası, bir duvar saati, bir şamdan, bir minik çerçevenin varlığı ve yokluğu arasındaki farkı gösteren makas tahmin ettiğinizden çok daha fazla açık olabilir. Zaten aksesuarların önemi de burada ortaya çıkar. Aksesuarların yukarıda bahsettiğimiz çeşitliliğinin yarattığı zorlukları aşmanın yolu ne istediğine doğru karar vermekten geçiyor. Fonksiyonellik mi, yoksa sadece estetik mi, ya da her ikisi birden mi? Adeta bir aksesuar okyanusu gibi olan internet sitelerinde veya dükkanlarda kaybolmamak için bu soruya tatmin edici bir cevap vermelisiniz. Bu yazımızda da sizlere ülkemizden başlayan ve başka diyarlara da uğrayan bir aksesuar fikirleri turu vaad ediyoruz.
Ülkemizden geçeceksek yolun bir şekilde kahve kültürümüze çıkmaması olanaksız. NEjla Anıl tarafından tasarlanan, evinizde bulunduracağınız böyle orijinal kahve takımları, hele örnekteki gibi İznik çinisindense, kahve içme zevkinizi doruklara çıkarmakla kalmayacak aynı zamanda yabancı misafirlerinizin ilgisini de olağanüstü celbedecektir; malum yabancılar, özellikle de Batılılar böyle egzotikliklere bayılırlar. Tavsiyemiz böylesi bir takımla kahve içerken sadece buna odaklanıp anın tadını çıkarmanız: Arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapayın ve evet şimdi kahvenizi yudumlayabilirsiniz. (Lokumunuzu unutmayın!)
Ev aksesuarlarıyla ilgili bu yazımıza ülkemizden bir örnekle devam edelim. Birçok evin vazgeçilmez öğelerinden olan bitki ve çiçeklerimizin eve farklı bir hava kattıkları bir gerçektir. Bu farklı havayı daha çarpıcı kılmak ise onları şık, estetik, dikkat çekici vazolarda sergilemekten geçiyor. Giydiğimiz elbiseler dışarıya karşı iyi görünme açısından bizim için nasıl önemliyse vazolar da çiçekler için aynı işlevi görürler. Evinizdeki çiçek sayısı fazlaysa monotonluktan kaçınmak için farklı tasarımlar deneyebilir, yeni açılımlar geliştirebilirsiniz. Örnek olarak seçtiğimiz vazo, gözenekli camdan yapısıyla, tek bir çiçekle birden fazla çiçek etkisi yaratmak üzere tasarlanmış. Bulunduğunuz açıya göre bir buket çiçek görebilmeniz dahi mümkün!
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Salvador Dali’nin, asıl adı “Belleğin Azmi” olan, daha bilinen ismiyle “Eriyen Saatler” 1931 tarihli tablosunu mutlaka görmüşsünüzdür. İşte söz konusu tablodan ilham alan bu masa saati de sürrealizm tutkunlarına sesleniyor ama sadece onlarla sınırlı kalmak zorunda da değil elbette. İtalya’da el yapımı olarak imal edilen bu saatin dal şeklindeki kısmının reçineden yapıldığını belirtelim, üstelik kaüdesi de oldukça şık duruyor. Zamanın çabucak kayıp akmaması dileğiyle!
Fotoğrafta görülen ve banyodaki havlulara derli toplu bir görüntü vermeyi amaçlayan bu sepetin gazete kağıdından üretildiğini biliyor muydunuz? Dağınıklıktan hoşlanmayanlar için can simidi haline gelen sepetler, özellikle mutfak ve banyo gibi yerlerde daha çok kullanılıyor, hem de sadece öyle kirli çamaşırları yıkanma öncesi kamufle etmek gibi burun kıvrılıp küçümsenen amaçlarla değil üstelikç Kah öteberi koyuyoruz içlerine, kah havlu, kah sabun, kah gazete-dergi. Önemsizmiş gibi görünse de başarılı tasarlanmış bir sepet, dekorasyonunuza sandığınızdan daha fazla şey katacaktır.
Üzerindeki Fransızca yazılar sizi aldatmasın; bu dekoratif ve retro sandık Mabiaaa isimli Alman firması tarafından tasarlandı. Bahçede de kullanılmaya elverişli bu sandık, özellikle açık renk ahşap hakimiyetindeki dekorasyonlarda çok şık duracaktır. Ayrıca sandıklar her zaman sevilir, çünkü bir şeyler saklamaya çok elverişlidir. Hayır, esrarengiz günlüklerden ya da define haritalarından bahsetmiyoruz. Bizim işimiz gündelik hayatın pratik yönleriyle ilgilienmek dolayısıyla sandıklar her zaman sır saklamak zorunda değildirler. Örneğin elit bir misafiriniz geldiğinde açmak istediğiniz şaraplarınızı ya da kendi kişisel arşivinizi saklamakta geniş iç hacmiyle birebir olan bu sandığı çılgınca bir fikir gibi görünse de çeyiz sandığı olarak bile kullanabilirsiniz: Modern çağa da biraz modern bir çeyiz sandığı yakışır, değil mi?
Şaraptan söz açmışken, bu içkinin tutkunlarına bir başka aksesuar alternatifi daha sunalım. Evin serin ve direk güneş ışığı almayan bir köşesine yerleşmesi gereken altındaki modern, gri kaidesiyle bu şık ve kibar ahşap şaraplık geniş yapısıyla adeta göz dolduruyor. Sekiz adet şarabı horizontal olarak saklama kapasitesine sahip olup yine Almanya’da dizayn edilmiştir. Şarap sevenlerin yemek odalarında mutlaka görmek isteyecekleri türden bir tasarım. Iyi bir dekorasyon, hoş bir sohbet, leziz bir yemek: Şarap su gibi akıp gidecektirö aman dikkatli olun!
Mumlukların sadece romantik gecelerde kullanıldığını düşünenlerin oldukça yanıldıklarını söylemek zorundayız, bu artık çok eskilerde kalmış, bayat bir önyargı. Bazen yalnız kalınan melankolik bir akşamda, bazen de tam tersine arkadaşlarımızla sosyalleşirken loş bir ortam istediğimizde de kullanırız mumlarımızı. Geometrik çizgileri, minimalist tasarımı, bombeli yapısıyla Ingiltere kökenli bu mumluk, eğer uygun dekorasyonunuz varsa, bu dekorasyona çok güzel uyum sağlayarak hoş bir katkı sunacaktır. Bizden bir hatırlatma: Aman mumlarınızın söndüğünden emin olmadan uykuya dalmayın!
Aydınlatmadan devam ediyoruz ve bu kez İtalya’dayız. İç içe geçmiş kareler ya da çerçevelerden oluşan bu beyaz avize farklılık ve aykırılık sevenlerin akıllarını çelebilecek nitelikte. Hareket edebilen çerçevelerin türlü türlü ışık oyunlarına müsaade etmesi ve böylelikle tek bir aydınlatma opsiyonuna bağlı kalınmaması avizenin en büyük avantajı olarak göze çarpıyor. Çerçevelerin çeşitli varyasyonlar halinde değişik konumlara alarak arkadaşlarınıza olduğu kadar kendi kendinze bile küçük eğlenceler yaratabilirsiniz.
En değerlilerimizin aramıza katılması kuşkusuz dünyanın en büyük mutluluklarından biri. Onların doğumu ve aramıza katılmaları evimizin aurasını mutlaka çok olumlu yönde etkileyecektir ama aynı zamanda evimizin dekorasyonunu da olumlu etkilemesi önünde hiçbir engel yok! Miniklerimiz için olan bu küçük aksesuarlarımızla hem evimizi renklendirecek hem de onun varlığını sürekli göz önünde tutup bizi neşelendirecektir. Bu tatlı aksesuarın aynı zamanda güzel, makul ve şık bir hediye olarak düşünülebileceğini de hatırlatalım.
Son olarak Fransa’dan modern ve sade ama işlevsel bir parçayla veda ediyoruz. Karton olarak tasarlanan bu rafları kendiniz monte ediyorsunuz. Çok sık taşınanlar ya da taşınmak zorunda olanlar ile mesleği gereği bir yerde bir yıldan fazla kalamayanlar için gerçekten birebir. İlk bakışta işleve ve pratikliğe daha fazla önem verenler için tasarlanmış gibi görünen bu raflar, yine de işlevsellikten fazlasını vaad ediyor; özellikle de ahşap ağırlıklı bir ev ya da oda dekorasyonuna sahipseniz fotoğrafını gördüğünüz rafların çok işinize yararken estetik kaygılarınızı da karşılayacağını düşünüyoruz.
Aksesuar dünyası hakikaten sonu gelemeyen uçsuz bucaksız bir dünya. Daha bahsedilecek çok aksesuar, yapılacak çok kombinasyon, verilecek çok tavsiye var.
Aksesuarlara ilgi duyuyor ve daha değişik fikirlerle de tanışmak istiyorsanız sitemizde yer alan “Eviniz için eğlenceli aksesuar tasarımları” başlıklı yazı da ilginizi çekecektir diye umuyoruz.