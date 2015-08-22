Dekorasyona değer katan ev aksesuarları

Bir evi donatmak sadece içine mobilya ile doldurmaktan geçmiyor, tabii eğer estetikle ilgili kaygılarınız varsa. Mobilyalardan çok daha fazla çeşidin olmasıyla zaman zaman kafa karıştırsa da birçok kişi için aksesuarlardan vazgeçilemez. İnsan, yazar Oscar Wilde’ın dediklerini hatırlıyor: “Bana lükslerimi verin, gereksinimlerim olmadan da yaşarım”.

Anladığınız üzere bugünkü yazımızın konusunu ev aksesuarları oluşturuyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir misali; bir kül tablası, bir duvar saati, bir şamdan, bir minik çerçevenin varlığı ve yokluğu arasındaki farkı gösteren makas tahmin ettiğinizden çok daha fazla açık olabilir. Zaten aksesuarların önemi de burada ortaya çıkar. Aksesuarların yukarıda bahsettiğimiz çeşitliliğinin yarattığı zorlukları aşmanın yolu ne istediğine doğru karar vermekten geçiyor. Fonksiyonellik mi, yoksa sadece estetik mi, ya da her ikisi birden mi? Adeta bir aksesuar okyanusu gibi olan internet sitelerinde veya dükkanlarda kaybolmamak için bu soruya tatmin edici bir cevap vermelisiniz. Bu yazımızda da sizlere ülkemizden başlayan ve başka diyarlara da uğrayan bir aksesuar fikirleri turu vaad ediyoruz.