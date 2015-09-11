Masalar , sehpalar ve orta masalara farklı öneriler

Evlerin vaz geçilmez iki parçası olan masalar ve sehpalar modern çağımızda birleştirilerek orta masa olarak evlerimizde yerlerini almıştır. Hem masa hem sehpa görevi gördükleri için fonksiyonel kullanım özellikleri olan orta masalar aynı zamanda sehpa olarak da kullanılmaktadır. Orta masalar koltuk takımlarının bir parçasıymış gibi koltuk takımı içerisine eklenmiş olarak satılmaktadır. Günümüzde evlerimize geldiğimizde üzerimizde bulunan ve bir an önce kurtulmak istediğimiz eşyalardan kitap ve dergilerden, çantalarımızdan kurtulmak isteriz. Eve girip bu eşyaları koyacak yer aramadığımız gibi her bir eşyayı özel yerine tek tek götürüp koymayız. Yaptığımız tek şey bütün eşyalarımızı götürüp orta masanın üzerine koyarız. Bu nedenle de orta masalar veya sehpalar bizim için hayatı kolaylaştıran mobilyaların başında gelmektedir.

Misafirlerimiz geldiğinde, dostlarımıza çay keyfi yaptığımızda çay tepsisi, çaydanlık gibi araç gereçlerin üzerine konduğu fonksiyonel özellikleri ile bize kolaylık sunan sehpa be masalar mobilyalarımızın tamamlayıcı unsurlarıdır. Orta masa ve sehpa seçimlerini yaparken mobilyalarımızı düşünerek seçmeliyiz. Seçeceğimiz orta masaların boyutları, fonksiyonelliği ile odamıza, salonumuza ve mobilyalarımızın kullanımına uygun olmalıdır. Orta masa veya sehpaların yapıldıkları malzemeleri de araştırmalı ve uzun ömürlü olan malzemelerden yapılanları tercih etmeliyiz. kalitesiz olan malzemelerden yapılmış orta sehpalar kötü görünecekleri için odanızı da kötü gösterecektir.

Sehpa, masa veya orta masa seçerken kafanızda bir model varsa veya kendi tasarladığınız orta masa tarzı bir sehpayı yaptırabilirsiniz. Hazır orta masalardan, sehpalardan istiyorsanız homify oturma odaları sayfalarında yer alan örnek takımlara ve uyumlu orta masa ve sehpalara bakabilirsiniz. Bunların dışında uzman yardımı alarak veya mimarlar ile iletişime geçerek mevcut mobilyalarınıza uygun fonksiyonel bir tasarım yaptırıp imal ettirebilirsiniz. Tercihleriniz için önemli püf noktalardan birisi mobilyalarınızın uyumunu bozmaması olmalıdır. İkincisi ise fonksiyonel ve estetik bir orta masa veya sehpa olmalıdır. Bu özellikleri taşıyan orta masaları rahatlıkla tercih edebilirsiniz.