현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Masalar , sehpalar ve orta masalara farklı öneriler

ümit atdağ ümit atdağ
Le piastrelle sono multicolor e... patchwork!, ADDEØ DESIGN ADDEØ DESIGN Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Evlerin vaz geçilmez iki parçası olan masalar ve sehpalar modern çağımızda birleştirilerek orta masa olarak evlerimizde yerlerini almıştır. Hem masa hem sehpa görevi gördükleri için fonksiyonel kullanım özellikleri olan orta masalar aynı zamanda sehpa olarak da kullanılmaktadır.  Orta masalar koltuk takımlarının bir parçasıymış gibi koltuk takımı içerisine eklenmiş olarak satılmaktadır. Günümüzde evlerimize geldiğimizde üzerimizde bulunan ve bir an önce kurtulmak istediğimiz eşyalardan kitap ve dergilerden, çantalarımızdan kurtulmak isteriz. Eve girip bu eşyaları koyacak yer aramadığımız gibi her bir eşyayı özel yerine tek tek götürüp koymayız. Yaptığımız tek şey bütün eşyalarımızı götürüp orta masanın üzerine koyarız. Bu nedenle de orta masalar veya sehpalar bizim için hayatı kolaylaştıran mobilyaların başında gelmektedir.

Misafirlerimiz geldiğinde, dostlarımıza çay keyfi yaptığımızda çay tepsisi, çaydanlık gibi araç gereçlerin üzerine konduğu fonksiyonel özellikleri ile bize kolaylık sunan sehpa be masalar mobilyalarımızın tamamlayıcı unsurlarıdır. Orta masa ve sehpa seçimlerini yaparken mobilyalarımızı düşünerek seçmeliyiz. Seçeceğimiz orta masaların boyutları, fonksiyonelliği ile odamıza, salonumuza ve mobilyalarımızın kullanımına uygun olmalıdır. Orta masa veya sehpaların yapıldıkları malzemeleri de araştırmalı ve uzun ömürlü olan  malzemelerden yapılanları tercih etmeliyiz.  kalitesiz olan malzemelerden  yapılmış orta sehpalar kötü görünecekleri için odanızı da kötü gösterecektir.

Sehpa, masa veya orta masa seçerken kafanızda bir model varsa veya kendi tasarladığınız orta masa tarzı bir sehpayı yaptırabilirsiniz. Hazır orta masalardan, sehpalardan istiyorsanız homify oturma odaları sayfalarında yer alan örnek takımlara ve uyumlu orta masa ve sehpalara bakabilirsiniz. Bunların dışında uzman yardımı alarak veya mimarlar ile iletişime geçerek mevcut mobilyalarınıza uygun fonksiyonel bir tasarım yaptırıp imal ettirebilirsiniz. Tercihleriniz için önemli püf noktalardan birisi mobilyalarınızın uyumunu bozmaması olmalıdır. İkincisi ise  fonksiyonel ve estetik bir orta masa veya sehpa olmalıdır. Bu özellikleri taşıyan orta masaları rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Cam yüzeyli sehpalar

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi Klasik Oturma Odası
Canan Delevi

Gaia

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Canlı renklere sahip salonlar için sizlere resimde yer alan cam yüzeye sahip masa veya sehpalar önerebilirim. Alt iskeleti ahşap ve beyaz renk olan sehpanın üst yüzeyi şeffaf cam tercih edilerek odanın canlılığı ve ferahlığı bozulmamıştır. Benzer bir mobilya dekorasyonu yapmak isterseniz seçeceğiniz masa veya sehpa tamamen cam olabilir. Cam sehpanın alt kısmı kitaplık veya süs taşları havuzu olarak kullanılabilir. Böylece hem fonksiyonel bir sehpanız olur hem de süslenmiş bir masa sahibi olmuş olursunuz.

Estetik sehpalar- orta masalar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salonunuzda hem sehpa hem de orta masa özelliği olan bir orta masa istiyorsanız resimdeki gibi bir orta masa tercih edebilirsiniz. Bu orta masayı hem üzerine süslemelerinizi koyduğunuz  bir sehpa gibi hem de koltuk takımlarınızı tamamlayan bir orta masa gibi kullanabilirsiniz. Bu resimde yuvarlak ve koyu ahşap renginde tercih edilen orta masa yerine dilerseniz dikdörtgen veya altıgen orta masa da tercih edebilirsiniz. Orta masanın altı alt kısmını kullanılabilir şekilde tercih ederseniz hem fazla kitaplarınızı veya orta da gezinmesini istemediğiniz eşyalarınızı saklayabilir hem de fonksiyonel bir masa sahibi olabilirsiniz. Bu tercih tamamen size kalmıştır.

Farklı tasarımlar

Apartamento JD, Gláucia Britto Gláucia Britto Modern Oturma Odası
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Çalışma odalarına veya salonlarınıza farklı modellerde orta masa veya sehpa alıp farklı koltuk takımlarının estetiğini bozmamalısınız. Alacağınız orta masa veya sehpa, resimdeki gibi estetik görünümlü yuvarlar ve görselliği lan bir orta masa olmalıdır. Böylece salonunuzda veya çalışma odanızda fonksiyonel olarak kullanabileceğiniz bir sehpa sizlere huzur verecektir. Ayrıca istediğiniz takdirde masa olarak kullanacaüğınız ve süslemelerinizi koyabileceğiniz, biblolarınızı yerleştirebileceğiniz bir uzun masa koyarak odanızı zenginleştirebilirsiniz.

Koltuk takımları için sehpalar

Vila Mascote III, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Oturma Odası
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Koltuk takımları için küçük  ve basit sehpalar takımı destekleyen ve bütünleyen sehpalardır. Resimdeki gibi bir sehpanız  var ise basit ve ahşaptan yapılmış bir sehpa işinizi görecektir. Burada önemli olan sehpanın kalitesi ve fonksiyonelliğidir. Küçük bir sehpa tercih edeceğiniz için aynı zamanda fonksiyonel bir sehpa seçmelisiniz. Seçtiğiniz sehpanın alt kısmı basit eşyaların ve süs biblolarının konabileceği alanlara sahip olursa çok isabetli bir tercih yapmış olursunuz.

Büyük salonlar için sehpa ve masalar

丘の上の二世帯住宅, 時空遊園 JIKOOYOOEN ARCHITCTS 時空遊園 JIKOOYOOEN ARCHITCTS Modern Oturma Odası
時空遊園　JIKOOYOOEN ARCHITCTS

時空遊園　JIKOOYOOEN ARCHITCTS
時空遊園　JIKOOYOOEN ARCHITCTS
時空遊園　JIKOOYOOEN ARCHITCTS

Salonunuz büyük ise ve boş görünmesini istemiyorsanız uzun ve geniş masa veya sehpa yada ikisini birden kullanabilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi arka tarafa uzun ve büyük bir masa konulmuş arka tarafta oluşan boşluk estetik bir biçimde doldurulmuştur. Ön taraf için ise üçlü bir koltuk düşünülmüş ve önüne üzeri mermer olan bir sehpa konarak hem koltuk yalnız bırakılmamış hem de boş olan alan doldurularak görsellik kazandırılmıştır.

Şık ve görsel masalar

Apartamento JD, Gláucia Britto Gláucia Britto Modern Oturma Odası
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Büyük oturma odaları veya salonlar için hem görsel hem de şık orta masa veya sehpalar tercih edilmelidir. Resimde görülen orta masalar ve türevleri tercih edilebilir. Burada kullanılan orta masalar  özellikle orta alanda kalan boşlukların doldurulması ve salon takımlarının uyumlu olması için iki adet ve geniş olanlardan seçilmiştir. Üzerine süsü vazosu ile yeşil çiçekler konulmuş, diğerinin ise gümüşlük konularak estetik bir görünüm kazandırılmıştır. Sizlerde benzer tercihler yaparak salonlarınızı güzelleştirebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Puf koltuklar ve masalar

Le piastrelle sono multicolor e... patchwork!, ADDEØ DESIGN ADDEØ DESIGN Modern Oturma Odası
ADDEØ DESIGN

ADDEØ DESIGN
ADDEØ DESIGN
ADDEØ DESIGN

Evinizde estetik ve güzel koltuk takımlarınız var ise bunları puf masa, orta sehpalar ile tamamlayabilirsiniz. Bu koltuklar için hem ayaklarınzı uzatıp dinlenebileceğiniz birer dinlenme pufu hem koltuk takımını tamamlayan bir bir orta masa hem de salonlarınızı zenginleştiren birer mobilyalardır. Sizlerin burada dikkat edeceği önemli nokta seçeceğiniz orta masa veya sehpanın koltuk takımı renginize uygun olmasıdır. Aksi durumlarda orta masa çok sırıtacak ve çirkin görünecektir. Bu önemli noktalara dikkat ederek sizlerde evlerinizi zenginleştirebilirsiniz.

Geleneksel masalar ve sehpalar

Turkuvaz I Daire, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Turkuvaz I Daire

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Oturma odalarınızda veya salonlarınızda geleneksel mobilyalar yer alıyorsa iki yol izleyebilirsiniz. Birinci yol olarak geleneksel bir masa ve sehpa takımı ile salonlarınızdaki gelenekselliği devam ettirebilirsiniz. İkinci yol ise modern bir orta masa ve sehpa seçerek salonunuza geleneksel ile modernin bir arada olduğu ve burada geçirdiğiniz zamanı keyifli hale getiren bir dekorasyon yapmış olursunuz. Bu iki yol içinde dikkat edeceğiniz noktalardan biri seçeceğiniz malzemenin kalitesi bir diğeri ise mobilyalar ve yer döşemeleri ile olan renk uyumudur. Bu noktalara dikkat ederek seçimler yapmalısınız.

Ahşap masalar

Manisa Tadilat, Venüs Grup Venüs Grup Modern Oturma Odası
Venüs Grup

Manisa Tadilat

Venüs Grup
Venüs Grup
Venüs Grup

Salonunuzun veya oturma odanızın tavanını ve yer döşemelerini ahşap olarak dekore ettiyseniz, duvarlarınızı ahşap ile kaplattırıp kendinizi ahşabın doğallığına bıraktıysanız size önerim ahşap ve ortama uygun bşr dikdörtgen masa veya sehpa seçebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi bir orta masa veya sehpa hem odanızın doğallığını bozmamış olacak hem de sadeliğinize katkı sağlayarak pekiştirecektir. Sizlerde benzer bir dekorasyon yapabilir evlerinize görsellik kazandırabilirsiniz.

Dekoratif orta masalar

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Evinizde dekoratif bir salona sahipseniz yandaki gibi bir dekorasyon yapabilirsiniz. Örnek resimde yer alan sade yer kaplamaları ve açık renk koltuklar için ahşap ve estetik bir orta masa tercih edilmiştir. Aynı şekilde odanın süslemeleri ve tablolarını koymak için özel işlemeli beyaz ve uzun bir sehpa tercih edilmiştir. Siz de benzer bir dekorasyon yaparak  odanızın sadeliğine şıklık ve ferahlık katabilirsiniz. Farklı bir tasarım yapmak isterseniz aynı orta masasını yüzeyini şeffaf cam olarak tercih edebilir, sehpayı ise  mermer yüzeyli sehpalardan seçebilirsiniz. Yapacağınız küçük dokunuşlar ile çok güzel salonlara ve orta masalara sahip olabilirsiniz.

Mekanınızın atmosferini değiştirecek dükkan rafları
Bu masa sehpa modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler