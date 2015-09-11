Masalar , sehpalar ve orta masalara farklı öneriler

Evlerin vaz geçilmez iki parçası olan masalar ve sehpalar modern çağımızda birleştirilerek orta masa olarak evlerimizde yerlerini almıştır. Hem masa hem sehpa görevi gördükleri için fonksiyonel kullanım özellikleri olan orta masalar aynı zamanda sehpa olarak da kullanılmaktadır. Orta masalar koltuk takımlarının bir parçasıymış gibi koltuk takımı içerisine eklenmiş olarak satılmaktadır. Günümüzde evlerimize geldiğimizde üzerimizde bulunan ve bir an önce kurtulmak istediğimiz eşyalardan kitap ve dergilerden, çantalarımızdan kurtulmak isteriz. Eve girip bu eşyaları koyacak yer aramadığımız gibi her bir eşyayı özel yerine tek tek götürüp koymayız. Yaptığımız tek şey bütün eşyalarımızı götürüp orta masanın üzerine koyarız. Bu nedenle de orta masalar veya sehpalar bizim için hayatı kolaylaştıran mobilyaların başında gelmektedir.
Misafirlerimiz geldiğinde, dostlarımıza çay keyfi yaptığımızda çay tepsisi, çaydanlık gibi araç gereçlerin üzerine konduğu fonksiyonel özellikleri ile bize kolaylık sunan sehpa be masalar mobilyalarımızın tamamlayıcı unsurlarıdır. Orta masa ve sehpa seçimlerini yaparken mobilyalarımızı düşünerek seçmeliyiz. Seçeceğimiz orta masaların boyutları, fonksiyonelliği ile odamıza, salonumuza ve mobilyalarımızın kullanımına uygun olmalıdır. Orta masa veya sehpaların yapıldıkları malzemeleri de araştırmalı ve uzun ömürlü olan malzemelerden yapılanları tercih etmeliyiz. kalitesiz olan malzemelerden yapılmış orta sehpalar kötü görünecekleri için odanızı da kötü gösterecektir.
Sehpa, masa veya orta masa seçerken kafanızda bir model varsa veya kendi tasarladığınız orta masa tarzı bir sehpayı yaptırabilirsiniz. Hazır orta masalardan, sehpalardan istiyorsanız homify oturma odaları sayfalarında yer alan örnek takımlara ve uyumlu orta masa ve sehpalara bakabilirsiniz. Bunların dışında uzman yardımı alarak veya mimarlar ile iletişime geçerek mevcut mobilyalarınıza uygun fonksiyonel bir tasarım yaptırıp imal ettirebilirsiniz. Tercihleriniz için önemli püf noktalardan birisi mobilyalarınızın uyumunu bozmaması olmalıdır. İkincisi ise fonksiyonel ve estetik bir orta masa veya sehpa olmalıdır. Bu özellikleri taşıyan orta masaları rahatlıkla tercih edebilirsiniz.
Canlı renklere sahip salonlar için sizlere resimde yer alan cam yüzeye sahip masa veya sehpalar önerebilirim. Alt iskeleti ahşap ve beyaz renk olan sehpanın üst yüzeyi şeffaf cam tercih edilerek odanın canlılığı ve ferahlığı bozulmamıştır. Benzer bir mobilya dekorasyonu yapmak isterseniz seçeceğiniz masa veya sehpa tamamen cam olabilir. Cam sehpanın alt kısmı kitaplık veya süs taşları havuzu olarak kullanılabilir. Böylece hem fonksiyonel bir sehpanız olur hem de süslenmiş bir masa sahibi olmuş olursunuz.
Salonunuzda hem sehpa hem de orta masa özelliği olan bir orta masa istiyorsanız resimdeki gibi bir orta masa tercih edebilirsiniz. Bu orta masayı hem üzerine süslemelerinizi koyduğunuz bir sehpa gibi hem de koltuk takımlarınızı tamamlayan bir orta masa gibi kullanabilirsiniz. Bu resimde yuvarlak ve koyu ahşap renginde tercih edilen orta masa yerine dilerseniz dikdörtgen veya altıgen orta masa da tercih edebilirsiniz. Orta masanın altı alt kısmını kullanılabilir şekilde tercih ederseniz hem fazla kitaplarınızı veya orta da gezinmesini istemediğiniz eşyalarınızı saklayabilir hem de fonksiyonel bir masa sahibi olabilirsiniz. Bu tercih tamamen size kalmıştır.
Çalışma odalarına veya salonlarınıza farklı modellerde orta masa veya sehpa alıp farklı koltuk takımlarının estetiğini bozmamalısınız. Alacağınız orta masa veya sehpa, resimdeki gibi estetik görünümlü yuvarlar ve görselliği lan bir orta masa olmalıdır. Böylece salonunuzda veya çalışma odanızda fonksiyonel olarak kullanabileceğiniz bir sehpa sizlere huzur verecektir. Ayrıca istediğiniz takdirde masa olarak kullanacaüğınız ve süslemelerinizi koyabileceğiniz, biblolarınızı yerleştirebileceğiniz bir uzun masa koyarak odanızı zenginleştirebilirsiniz.
Koltuk takımları için küçük ve basit sehpalar takımı destekleyen ve bütünleyen sehpalardır. Resimdeki gibi bir sehpanız var ise basit ve ahşaptan yapılmış bir sehpa işinizi görecektir. Burada önemli olan sehpanın kalitesi ve fonksiyonelliğidir. Küçük bir sehpa tercih edeceğiniz için aynı zamanda fonksiyonel bir sehpa seçmelisiniz. Seçtiğiniz sehpanın alt kısmı basit eşyaların ve süs biblolarının konabileceği alanlara sahip olursa çok isabetli bir tercih yapmış olursunuz.
Salonunuz büyük ise ve boş görünmesini istemiyorsanız uzun ve geniş masa veya sehpa yada ikisini birden kullanabilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi arka tarafa uzun ve büyük bir masa konulmuş arka tarafta oluşan boşluk estetik bir biçimde doldurulmuştur. Ön taraf için ise üçlü bir koltuk düşünülmüş ve önüne üzeri mermer olan bir sehpa konarak hem koltuk yalnız bırakılmamış hem de boş olan alan doldurularak görsellik kazandırılmıştır.
Büyük oturma odaları veya salonlar için hem görsel hem de şık orta masa veya sehpalar tercih edilmelidir. Resimde görülen orta masalar ve türevleri tercih edilebilir. Burada kullanılan orta masalar özellikle orta alanda kalan boşlukların doldurulması ve salon takımlarının uyumlu olması için iki adet ve geniş olanlardan seçilmiştir. Üzerine süsü vazosu ile yeşil çiçekler konulmuş, diğerinin ise gümüşlük konularak estetik bir görünüm kazandırılmıştır. Sizlerde benzer tercihler yaparak salonlarınızı güzelleştirebilirsiniz.
Evinizde estetik ve güzel koltuk takımlarınız var ise bunları puf masa, orta sehpalar ile tamamlayabilirsiniz. Bu koltuklar için hem ayaklarınzı uzatıp dinlenebileceğiniz birer dinlenme pufu hem koltuk takımını tamamlayan bir bir orta masa hem de salonlarınızı zenginleştiren birer mobilyalardır. Sizlerin burada dikkat edeceği önemli nokta seçeceğiniz orta masa veya sehpanın koltuk takımı renginize uygun olmasıdır. Aksi durumlarda orta masa çok sırıtacak ve çirkin görünecektir. Bu önemli noktalara dikkat ederek sizlerde evlerinizi zenginleştirebilirsiniz.
Oturma odalarınızda veya salonlarınızda geleneksel mobilyalar yer alıyorsa iki yol izleyebilirsiniz. Birinci yol olarak geleneksel bir masa ve sehpa takımı ile salonlarınızdaki gelenekselliği devam ettirebilirsiniz. İkinci yol ise modern bir orta masa ve sehpa seçerek salonunuza geleneksel ile modernin bir arada olduğu ve burada geçirdiğiniz zamanı keyifli hale getiren bir dekorasyon yapmış olursunuz. Bu iki yol içinde dikkat edeceğiniz noktalardan biri seçeceğiniz malzemenin kalitesi bir diğeri ise mobilyalar ve yer döşemeleri ile olan renk uyumudur. Bu noktalara dikkat ederek seçimler yapmalısınız.
Salonunuzun veya oturma odanızın tavanını ve yer döşemelerini ahşap olarak dekore ettiyseniz, duvarlarınızı ahşap ile kaplattırıp kendinizi ahşabın doğallığına bıraktıysanız size önerim ahşap ve ortama uygun bşr dikdörtgen masa veya sehpa seçebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi bir orta masa veya sehpa hem odanızın doğallığını bozmamış olacak hem de sadeliğinize katkı sağlayarak pekiştirecektir. Sizlerde benzer bir dekorasyon yapabilir evlerinize görsellik kazandırabilirsiniz.
Evinizde dekoratif bir salona sahipseniz yandaki gibi bir dekorasyon yapabilirsiniz. Örnek resimde yer alan sade yer kaplamaları ve açık renk koltuklar için ahşap ve estetik bir orta masa tercih edilmiştir. Aynı şekilde odanın süslemeleri ve tablolarını koymak için özel işlemeli beyaz ve uzun bir sehpa tercih edilmiştir. Siz de benzer bir dekorasyon yaparak odanızın sadeliğine şıklık ve ferahlık katabilirsiniz. Farklı bir tasarım yapmak isterseniz aynı orta masasını yüzeyini şeffaf cam olarak tercih edebilir, sehpayı ise mermer yüzeyli sehpalardan seçebilirsiniz. Yapacağınız küçük dokunuşlar ile çok güzel salonlara ve orta masalara sahip olabilirsiniz.