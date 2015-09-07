Evinize estetik bir ruh kazandıracak aksesuarlar

Konu ev dekorasyonu olunca, evinizi dekore edebileceğiniz birçok seçenek vardır. Evinizin farklı odalarında farklı tarzlar uygulayabileceğiniz gibi, evinizin genelinde ortak bir tarz belirleyebilirsiniz. Tercihinizi hangisinden yana kullanırsanız kullanın, evinizde karakteristik bir hava yaratmak oldukça önemlidir.
Ev dekorasyonlarında kullanılan ögeler, genel olarak birbiriyle benzerlik gösterir. Şık bir oturma grubu, estetik açıdan göz alıcı bir orta masa gibi örnekler, insanlar tarafından sık sık tercih edilir. Durum böyle olunca, evinize imzanızı atmanız için genellikle minik detaylar görev yaparlar. Örnek vermek gerekirse, oturma odanızda konumlandıracağınız şık bir cam vazo, ilginç bir heykel, farklı şekilde dizayn edilmiş bir masa, evinize kendi imzanızı atmanıza olanak sağlar. Buradan yola çıkarak, ev dekorasyonlarında aksesuarların oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.
Aksesuar seçimini etkileyecek birçok unsur vardır. Evinizin genel dekorasyonu bu unsurların başında gelir. Aksesuar seçerken, evinizde hakim olan dekorasyona uygun aksesuarlar seçmeye elinizden geldiği kadar özen göstermelisiniz. Örnek vermek gerekirse, modern çizgilerle dekore ettiğiniz oturma odanızda, beyaz ahşaptan ve klasik hatlara sahip olan bir masa oldukça ilginç görüntülere sebep verebilir. Diğer yandan, klasik biçimde dekore ettiğiniz salonunuzda, metal bir aksesuar oldukça eğreti durabilir. Bu yüzden aksesuar seçimine başlamadan önce, evinizin dekorasyonuna hakim olmanız gerekmekte.
Bu unsurlardan bir diğeri ise kişiliğiniz, zevkleriniz ve ilgi alanlarınızdır. Bunları tek tek açıklayalım. Örneğin sakin ve dingin bir kişiliğe sahipseniz, evinizde klasik çizgilere sahip aksesuarlar tercih etmeniz, evinizi daha çok benimsemenizi sağlayabilir. Renkli dekorasyonlardan hoşlanan biri iseniz, dekorasyonunuzda renkli objelere yer verebilirsiniz. Öte yandan dekorasyonunuza imzanızı atmanızı sağlayabilecek bir diğer önemli unsur ise ilgi alanlarınızdır. İlgi alanlarınız doğrultusunda seçtiğiniz aksesuarları ev dekorasyonunuzda kullanarak, evinizi daha fazla kişiselleştirebilirsiniz. Örneğin sanattan hoşlanan sanatsever biri iseniz, salonunuzda şık heykelciklere yer verebilirsiniz. Ayrıca bu heykelcikleri anlamı olan figürlerden seçerek, salonunuza istediğiniz havayı katabilirsiniz. Evinizi bu unsurlara göre dekore etmek ve aksesuarlarınız bu unsurların doğrultusunda seçmek, evinizi daha çok benimsemenize ve evde geçirdiğiniz zamanları daha keyifli kılmanıza olanak sağlar. Bu yazımızda sizlere ilginç ve şık aksesuar örnekleri göstermeye çalışacağız, bu tarz örneklere daha yakından bakmak isterseniz, bu adresi inceleyebilirsiniz.
Ev dekorasyonunuza kişisel bir imza atmak isterseniz, ilginç aksesuarlardan faydalanmak başvuracağınız ilk şeylerden biri olabilir. Her zevke ve ilgi alanına hitap eden bu aksesuarlara oldukça kolay bir şekilde ulaşmak da mümkün. Bu örnekte sizlerle cam aksesuarlarla donatılmış bir oturma odasını paylaşacağız. Cam aksesuarlar, sahip oldukları parlak yüzeyleriyle ve neredeyse her şekle girebilme özellikleriyle sık sık tercih edilen aksesuar türlerinden biridir. Bu örnekte ise, orta masa üzerinde tercih edilen aksesuarlar odanın merkezi konumunda. Öte yandan arka kısımda kullanılan ve şekil itibari ile bir su damlasını andıran cam aksesuarlar ise oldukça ilgi çekici bir görüntüye sahip.
Söz konusu dekorasyon olunca, sizlere en sık söylediğimiz şey, dekorasyonunuzda kişiliğinizi ve ilgi alanlarınızı yansıtmanız gerektiğidir. Çünkü siz farkında olmasanız da eviniz, en çok vakit geçirdiğini ya ilk ya da ikinci mekandır. Bu yüzden sürekli görmek durumunda olduğunuz alanları ilginizi çeken aksesuarlarla donatmalısınız. Örnek vermek gerekirse, müzik tutkunuz var ise evinizde maket bir gitarı aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Ya da bu örnektekine benzer bir hoparlör, evinizi oldukça ilginç bir mekana dönüştürebilir. Ayrıca ilgi alanlarınıza da uygun olduğu için, evinize kendi imzanızı atmanızı sağlayabilir.
Özellikle kitap okumayı seven takipçilerimiz, bu örnek tam da sizin için. Önceki örnekte ilgi alanlarınızı dekorasyonunuza yansıtmanız gerektiğini söylemiştik. Bu örnekteki gibi bir kitaplık hem dekorasyonunuza imzanızı atmanızı sağlar hem de oturma odanıza oldukça şık bir görüntü katar. Ayrıca kitaplığın orta kısmında boşluk bırakılarak, bu gölgeye TV ve alt kısma da çeşitli aksesuarlar konması da bu tasarımın sadeliğe düşmesini engellemiş. Bu tarz bir kitaplığı evinizde kullanabileceğiniz gibi, muayenehanenizin bekleme salonunda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu tarz aksesuarların ilginizi çekeceği kanaatinde iseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Aynalar, uzun dönemler boyunca güzelliğin sembolü olmuş nesnelerdir. Masallarda dahi özel anlamlara sahip olan bu aksesuarlar, doğru biçimde kullanıldığı zaman, nesne olarak simgelediği güzelliği evinize de taşıyabilir. Aynalar, özellikle duvarlarda kullanıldığı için, geniş mekanlar için daha uygun aksesuarlardır. Bu örnekte ise, içinde bulunduğu mekana şıklık katan aynalar görebilirsiniz. Bu konuda aynaların olduğu kadar aynaların çerçevelerinin de hakkı olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Özellikle ahşaptan tercih edilen ve farklı renklere sahip olan bu çerçeveler, klasik çizgiler taşımakta. Siz de bir aksesuar olarak aynalardan hoşlanıyorsanız, bu tasarımın dekoratörüne göz atabilirsiniz.
Klasik tarz, özellikle mobilyalarda sık sık başvurulan bir tercihtir. Kimi zaman şıklığın ve sadeliğin birlikte yoğrulduğu bu mobilyalar, evinize ihtiyaç duyduğunuz havayı sağlayabilirler. Bu örnekte de klasik tarzın hakim olduğu bir oturma odası görüyoruz. Tavandan mobilyalara kadar çoğu yerde ahşabın kullanıldığı bu oturma odasında asıl dikkat çeken ise, fotoğrafın ön planında kalan aksesuarlar. Ayakkabıları esnetmek ve genişletmek için kullanılan bu ahşap bloklar, bu örnekte oldukça hoş bir ayrıntı olarak yerini almış. Siz de klasik tarzdan ve ahşap mobilyalardan hoşlanın biri iseniz, bu örneği daha yakından incelemek için sizi bu adrese davet ediyoruz.
Evinizde, yaşadığınız alanda ve aksesuarlarınızda sadelikten ve doğallıktan yana iseniz, bu örnek tam da size göre. Özellikle sahip olduğu şömine dekoru sayesinde ilk bakışta bu dekorasyonda doğallığın hakim olduğunu tahmin etmek pek de güç değil. Öte yandan asıl dikkat çekici unsur ise, şöminenin çevresin ve yan tarafındaki boşluğun etrafında kullanılan taş doku. Bu tarz bir doku, dekorasyonunuz için ihtiyaç duyduğunuz doğallığı tek başına sağlayabilir. Öte yandan şöminenin üst kısmında bulunan raf da, birçok aksesuarlarınız için güzel bir mekan olabilir. Bu örneği ve daha fazlasını daha yakından incelemek isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Söz konusu dekorasyon olunca, sadelik sık sık tercih edilen bir alternatif olsa da, akıllıca dokunuşlar sayesinde aksesuar bakımından kalabalık ama şık bir dekorasyon yaratmak pekala mümkün. Nasıl mı ? Tam olarak bu örnekteki gibi. Öncelikle hangi aksesuarı nerede kullanacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Bu örnekte pek sık kullanılmayan kitapların üst kısıma yerleştirildiğini tahmin etmek pek de güç değil. Öte yandan alt kısımda bulunan insan figürleri de oldukça ilginç bir görüntüye sahip. Evinizde bu tarz kalabalık dekorasyonlar kullanmak isterseniz, fikir vermesi bakımından bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Bazen, dekorasyonunuzda öyle bir aksesuar kullanırsınız ki ne kadar uğraşırsanız uğraşın mekana girdiğiniz an dikkatinizi bu aksesuar çeker. Bu aksesuar kimi zaman bir heykel, bir zaman bir vazo kimi zaman da ilginç figürler olabilir. Bu örnekte ise bahsettiğimiz görevi avizenin üstlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneği incelediğiniz zaman, bize hak verecekseniz. Öte yandan böylesi kalabalık bir avizeler topluluğunun, odanın ihtiyaç duyduğu ışığı fazlasıyla karşılayacağını söylemek pek de yanlış olmaz. Voltaj Tasarım'a ait bu örnek, size ev dekorasyonunuzda yaratıcı fikirler verebilir.
Evinizde kullanabileceğiniz şık aksesuarların arasında sehpalar gelir. Mobilya olma özelliği taşıyan sehpalar kimi zaman evinizde kullandığınız dekorasyonun göz bebeği olabilir. Öte yandan bir çiftlik evini dekore ediyorsanız veya doğal dokuyu evinize getirme niyetinde iseniz, bu örnektekine benzer sehpalar kullanabilirsiniz. Ağaç kütüğünden yatay biçimde alınmış halkaların verniklenmesi sonucu elde edilmiş bu sehpalar, alt kısımlarına monte edilmiş dayanakları sayesinde de oldukça sağlam bir görüntüye sahip. Bu tarz tasarımların ilginizi çekeceğini düşünüyorsanız, bu adrese göz gezdirebilirsiniz.
Daha önceki yazılarımızda ve örneklerimizde, klasik tasarımların yanısıra ilginç ve değişik tasarımlardan da bol bol bahsetmiştik. Hatta, evinizde göz alıcı bir hava katabilme potansiyeli taşıyan bu tasarımları kullanmanız için de sizleri cesaretlendirmeye çalışmıştık. Bu örnekte ise, evinizde çekinmeden kullanacağınız, değişik bir şekle sahip bir tasarım görebilirsiniz. Krem renginin ve mavinin bir arada kullanıldığı bu tasarımda asıl göz alıcı olan nokta, masanın ve sehpanın bir bacağının iç içe geçmiş, kare şeklinde, ahşap bloklardan oluşması. Evinizde bu tarz bir tasarıma yer vermek isterseniz, şu adrese göz atabilirsiniz.