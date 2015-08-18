En orijinal bahçe peyzaj örnekleri

İnsan yaşamında doğanın büyük bir yeri ve büyük bir önemi vardır. İnsanların uzun yıllar boyunca doğayla iç içe yaşaması, bu yaşama uyum göstermesi bu gerçeğin ana sebebidir. Fakat bugün, modernleşen dünya insanları beton yığınlarının arasında yaşamaya zorlamakta. Yüzlerce yıl doğayla iç içe yaşan insanlar da haliyle bu durumu yadırgamaktadır. Yoğun stres ve psikolojik rahatsızlıklar bu durumun en belirgin örneklerindendir.

Bugün, bir ormanın orta yerinde yaşamak pek de mümkün sayılmaz. Fakat, evinizde otururken pencereden bakınca pekala güzel bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Bunun tek yolu, bir bahçeye sahip olmaktır. Bahçeler, bugün her ne kadar çokça ihmal edilen mekanlar olsalar da, insanca bir yaşamın en önemli ögelerinin arasında başta gelmektedir. Fakat bazı zamanlar, bir bahçeye sahip olmak bu bahçede oldukça keyifli zamanlar yaşayacağınız anlamına gelmez. Kendi haline bırakılmış bir bahçe size keyifli anlar yaşatmayacağı gibi, bir gece böceklerin baskınına da uğrayabilirsiniz. Bu sebeple, güzel bir bahçe için oldukça çaba harcamalı ve emek sarf etmelisiniz. Garanti ediyoruz ki, bu sürecin sonunda emeğinizin karşılığını fazlası ile alacaksanız.

Öte yandan, peyzaj kavramı kelime olarak, insan ve/veya insancıl unsurlar sonucunda şekil alan doğal alan anlamına gelmektedir. Peyzaj deyince insanların aklına ilk olarak şehir parkları ve bu alanlarda oluşturulan düzenlemeler gelse de, peyzaj, doğal alanı düzenlemek olduğu için bahçenizde yapacağınız düzenlemeler de peyzaj kapsamına girer. Örnek vermek gerekirse, bahçenizin zemininde bulunan çimenlerin bir kısmını budayarak buraya taşlardan bir yol yapmak, bu yolun iki tarafına da karşılıklı biçimde ağaçlar dikmek pekala peyzaj adı altında anılabilir.

Peyzaj bahçe düzenlemenizi yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken birkaç önemli husus vardır. Bu hususların en başında bahçenizin fiziki koşulları gelir. Bahçenizin üzerinde kurulduğu alanda hakim olan kaya yapısı, bahçenizdeki toprak türü ve bölgenizde hakim olan iklim koşulları gibi konular peyzaj bahçe düzenlemenizi oldukça yakından etkiler. Öte yandan, peyzaj bahçe düzenlemenizi yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da ev dekorasyonunuzdur. Şunu unutmamalısınız; bahçeniz ve eviniz birbirinden aynı iki parça değil, birlikte var olan bir bütündür. Bu sebeple, peyzaj bahçe düzenlemenizi yaparken evinizde hakim olan dekorasyon soyut bir tarz tercih etmemenizde fayda var. Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağımız için, daha fazla örneğe göz atmak isterseniz Homify'ın bahçe kategorisine göz gezdirebilirsiniz.