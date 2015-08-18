En orijinal bahçe peyzaj örnekleri

İnsan yaşamında doğanın büyük bir yeri ve büyük bir önemi vardır. İnsanların uzun yıllar boyunca doğayla iç içe yaşaması, bu yaşama uyum göstermesi bu gerçeğin ana sebebidir. Fakat bugün, modernleşen dünya insanları beton yığınlarının arasında yaşamaya zorlamakta. Yüzlerce yıl doğayla iç içe yaşan insanlar da haliyle bu durumu yadırgamaktadır. Yoğun stres ve psikolojik rahatsızlıklar bu durumun en belirgin örneklerindendir.
Bugün, bir ormanın orta yerinde yaşamak pek de mümkün sayılmaz. Fakat, evinizde otururken pencereden bakınca pekala güzel bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Bunun tek yolu, bir bahçeye sahip olmaktır. Bahçeler, bugün her ne kadar çokça ihmal edilen mekanlar olsalar da, insanca bir yaşamın en önemli ögelerinin arasında başta gelmektedir. Fakat bazı zamanlar, bir bahçeye sahip olmak bu bahçede oldukça keyifli zamanlar yaşayacağınız anlamına gelmez. Kendi haline bırakılmış bir bahçe size keyifli anlar yaşatmayacağı gibi, bir gece böceklerin baskınına da uğrayabilirsiniz. Bu sebeple, güzel bir bahçe için oldukça çaba harcamalı ve emek sarf etmelisiniz. Garanti ediyoruz ki, bu sürecin sonunda emeğinizin karşılığını fazlası ile alacaksanız.
Öte yandan, peyzaj kavramı kelime olarak, insan ve/veya insancıl unsurlar sonucunda şekil alan doğal alan anlamına gelmektedir. Peyzaj deyince insanların aklına ilk olarak şehir parkları ve bu alanlarda oluşturulan düzenlemeler gelse de, peyzaj, doğal alanı düzenlemek olduğu için bahçenizde yapacağınız düzenlemeler de peyzaj kapsamına girer. Örnek vermek gerekirse, bahçenizin zemininde bulunan çimenlerin bir kısmını budayarak buraya taşlardan bir yol yapmak, bu yolun iki tarafına da karşılıklı biçimde ağaçlar dikmek pekala peyzaj adı altında anılabilir.
Peyzaj bahçe düzenlemenizi yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken birkaç önemli husus vardır. Bu hususların en başında bahçenizin fiziki koşulları gelir. Bahçenizin üzerinde kurulduğu alanda hakim olan kaya yapısı, bahçenizdeki toprak türü ve bölgenizde hakim olan iklim koşulları gibi konular peyzaj bahçe düzenlemenizi oldukça yakından etkiler. Öte yandan, peyzaj bahçe düzenlemenizi yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da ev dekorasyonunuzdur. Şunu unutmamalısınız; bahçeniz ve eviniz birbirinden aynı iki parça değil, birlikte var olan bir bütündür. Bu sebeple, peyzaj bahçe düzenlemenizi yaparken evinizde hakim olan dekorasyon soyut bir tarz tercih etmemenizde fayda var. Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağımız için, daha fazla örneğe göz atmak isterseniz Homify'ın bahçe kategorisine göz gezdirebilirsiniz.
Peyzaj bahçe düzenlemesi yaparken, bahçenize şekil verebileceğiniz çok sayıda aksesuar vardır. Doğru yerde kullanılan bir bank, bahçenize işlevsel bir hava katacak iken tercih edilen taş türü kendi başına bahçenizi doğal bir bahçe kılabilir. Bahsettiğimiz bu aksesuarlardan biri de saksılardır. Bahçenize yerleştireceğiniz bitkilere ev sahipliği yapacak olan bu saksılar, aynı zamanda-doğru biçimde seçilmesi şartı ile- bahçenizi oldukça şık kılabilir. Bu örnekte ise taştan yapılmış yarım küre şeklinde saksıların, minik otsu bitkilere ev sahipliği yaptığını görebilirsiniz. Öte yandan arka planda kullanılan uzun palmiye türü ağaçlar ise, bahçeye oldukça sıcak bir hava katmış.
Doğal bahçeler, en çok tercih edilen tarzların başında gelir. Bu tarz bahçelerde en çok ahşap,taş ve su kullanılır. Doğallıktan uzaklaşmamak için beton ve metal gibi malzemeler zorunda kalmadıkça tercih edilmez. Konu peyzaj bahçe düzenlemesi olunca, genellik doğal bahçeler uygulama konusu olur. Bu örnekte de, doğal dokuya sahip bir bahçenin peyzaj bahçe düzenlenmesini görebilirsiniz. Bir su kenarına kurulmuş olan bu bahçe, içinde barındırdığı yollar sayesinde dolaşıp, hava almaya oldukça uygun. Öte yandan açık alana kurulduğu belli olan bu bahçe için palmiye oldukça yerinde bir tercih. Zeminde bulunan çimen dokusu ve minik çamlar mekana oldukça doğal bir hava katmakta. Bahçenizde bu tarz bir peyzaj bahçe düzenlemesi uygulamak isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi, konu peyzaj bahçe düzenlemesi olunca kullanabileceğiniz aksesuarların sayısı neredeyse sınırsızdır. Çünkü artık insanlar bahçenin ve bahçe düzenlemesinin önemini fark etmiş, öte yandan bahçe-yapı marketleri de bu ihtiyacı karşılamak için ellerinden geleni yapmaya çalışmaktadırlar. Bu sebeple artık bahçenizde her türden ögeye yer vermeniz pekala mümkündür. Bu bahçede de birçok ögenin bir arada kullanılmasına güzel bir örnek görebilirsiniz. Bu peyzaj bahçe düzenlemesinin sol kısmında, zeminde bulunan ahşap bloklar ve bu blokların arasında dolgu amaçlı kullanılan beyaz taşlar, oldukça şık bir görüntü sağlamış. Öte yandan sağ kısımda taş çit kullanımına güzel bir örnek görebilirsiniz. Ayrıca beyaz renkli metal aydınlatma da diğer bir hoş ayrıntı. Bu tarz farklı kombinler ilginizi çekiyorsa, şu adrese yakından göz atmalısınız.
Kim bahçesinin genel hatlarını doğa ananın kendisinin çizdiği bahçeye sahip olmak istemez ki ? Bu soruyu biraz daha açalım. Mesela bahçenizde çit görevi gören kurumuş bitki köklerinden faydalanmak istemez misiniz ? Ya da bu örnek görebildiğiniz gibi, bahçe kapınız yerine bir asma bu görevi layıkı ile yerine getirebilir. Bu sayede hem oldukça şık bir görüntü sağlayabilir hem de bahçenizi doğadan ayırmaz ve onu doğanın bir parçası haline getirirsiniz. Bu tarz fikirler ilginizi çekiyorsa, bu adresi ziyaret etmenizde fayda görüyoruz.
Konu peyzaj bahçe düzenlemesi olunca, neredeyse herkes bahçesinin bir köşesinde renkli çiçeklere yer vermek ister. Bu konuda pek de haksız sayılmazlar. Bu sayede bahçeleri oldukça hoş bir görüntü kazanır. Fakat burda dikkat edilmesi gereken nokta, bu çiçekleri bahçenize uygun biçimde seçmektir. Öte yandan bu örnekteki gibi farklı renkteki çiçekleri bir arada kullanarak bahçenizi bir renk cümbüşüne çevirebilirsiniz. Açelyalar, sahip olabildikleri 5 renkle bu konuda size oldukça yardımcı olabilirler. Bahçenize renk kazandırmak fikri ilginizi çektiyse, Canlıbahçe Fidancılık'ın Homify sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Aslında peyzaj kelimesi deyince, doğal bir bahçede oluşturulmuş taş yollar ve bu yolların iki yanına da yerleştirilmiş olan bitkiler sık sık akla gelen motiflerdendir. Bu örnekte de, bu tarife uyan bir peyzaj bahçe düzenlemesi örneği görebilirsiniz. Bahçede bulunan çim dokunun orta kısmından geçirilmiş olan ve beyaz parkelerle döşenmiş olan yol bahçeyi boydan boya dolaşıyor. Öte yandan bu yolun iki tarafında da bulunan aydınlatmalar, bu bahçenin akşamları oldukça güzel bir görüntüye sahip olduğunu belli ediyorlar. Bu peyzaj bahçe düzenlemesi hoşunuza gittiyse ve bahçenizde bu tarz bir uygulamaya yer vermek isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Başlıktaki soruya insanlar genel olarak olumlu cevaplar verirler. Fakat bu durum için oldukça emek vermek gerektiğini de unutmamak gerek. Bu örnek, bu yolculuğun oldukça uzun soluklu olduğunu bize kanıtlar nitelikte. Öncelikle, aradaki yükseklik farkını kaldırmak için orta kısımda taş bir merdiven kullanılmış. Öte yandan, toprak kütlelerinin aşınmaya uğramasının ve dağılmasının önüne geçebilmek adına, bu alanlara ahşap duvarlar konulmuş. Bu peyzaj bahçe düzenlemesinin çoğu kısmında kullanılan kısa boylu çam ağaçları da bahçeye ferah bir hava katmış. Bahçenizde bu tarz bir peyzaj uygulamasına yer vermek isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Daha önceki yazılarımızda, doğal taşların bahçe düzenlemelerinde işlevsel kullanımına dair örnekleri sizlerle paylamıştık. Şimdi ise buna benzer bir örnek ile karşınızdayız. Oldukça şık bir yapıya sahip olabilen bu taşlarla, bitkileriniz için çitler oluşturmak istemez misiniz ? Bu sayede bitkilerinizin renklerini bu renkli taşlarla güzel biçimde kombinleyebilir ve bahçenizi daha doğal bir hale getirebilirsiniz. Bu fikir ilginizi çektiyse, bu adresi iyice incelemelisiniz.
Konu peyzaj bahçe düzenlemesi olunca, en sık tercih edilen malzemelerden biri de doğal dokulu taşlardır. Her renkten ve boyuttan taşa erişmek pekala mümkündür. Bu taşların kullanım alanı da oldukça yaygındır. Bahçenizde boş alanları şık biçimde doldurmak için kullanabileceğiniz gibi yine bahçeniz için şık çizgiler oluştururken size yardımcı olabilirler. Bu örnekte ise iki farklı türde taşın bir arada kullanılmasına dair sağlam fikirler görebilirsiniz. Sağ kısımda bulunan kare şeklindeki taşlarla oluşturulan yol ve bu taşların arasında büyümüş olan çimenler oldukça doğal bir görünüme sahip. Öte yandan, sol kısımdaki beyaz beyaz renkli taşlar da bu peyzaj bahçe düzenlemesinin ihtiyaç duyduğu renkliliği tek başına sağlamış. Bahçenizde bu tarz taşlardan faydalanmak niyetindeyseniz, size yardımcı olması bakımından bu adrese göz atabilirsiniz.
Neredeyse herkes bahçesinin hem doğal hem de şık bir havaya sahip olmasını ister. Fakat genellikle birini gerçekleştirmeye çalışırken diğerini imkansız kılarlar. Bu iki özelliği birden aynı anda bir bahçeye kazandırmak pekala mümkündür. Bunun yolu da doğru bir peyzaj bahçe düzenlemesinden geçer. Bu örnekte, neyi anlatmaya çalıştığımızı daha iyi görebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, yerdeki çimen doku, otsu bitkiler ve güllerle birlikte doğal bir hava yakalanmış. Fakat taştan tercih edilmiş olan yol ve bu yolun kenarlarında kullanılan metal aydınlatmalar bu doğal havayla bir tezat oluşturmuş. Buna rağmen şıklıktan ödün verilmemiş. Bahçenizde bu tarz bir peyzaj bahçe düzenlemesi uygulamak isterseniz, fikir vermesi bakımından bu adresi ziyaret edebilirsiniz.