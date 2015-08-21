Yeni nesil zigon sehpa çeşitleri

Bu rengarenk zigon grubu kullanılacağı günü bir köşeden beklemiyor. Onun yerine, bir arada durarak orta sehpa görevi görüyor. Dört adet ikili setten oluşturulan bu sekiz zigon sehpa modern tasarımı ile rengarenk yapısı ile annelerimizin evlerinden hatırladığımız eski moda zigonlara hiç benzemiyor değil mi? İstediğimiz zaman koltukların yanına çekebileceğimiz, istediğimiz zamansa bir arada orta sehpa olarak kullanabileceğimiz bu zigon setleri sıra dışı tasarımlarıyla da göz dolduruyor.