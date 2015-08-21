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Yeni nesil zigon sehpa çeşitleri

Özlem K. Özlem K.
ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Oturma Odası
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Zigon sehpa modası geri döndü! Özellikle misafir geldiği zamanlarında ev sahibinin yardımına yetişen, kullanılmadığı zamanlardaysa az yer kaplayan zigon sehpalar yepyeni modellerle tekrar evlerimize girmeye başladı. Yepyeni derken öyle küçük bir model değişikliği gibi düşünmeyin. İç içe geçme şekillerinden tutun, sıra dışı dizaynlara kadar öyle güzel ve yeni modeller var ki… homify tasarımcılarının dekorasyonlarında kullandığı aşağıdaki örnekler eminim sizleri de şaşırtacak ve ilham verecektir. Bu müthiş fonksiyonlu zarif mobilya parçalarının geri dönüşü şerefine birbirinden güzel ve sıra dışı XXX zigon sehpa modelini sizler için derledik.

Orta sehpa yerine zigon grubu

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Oturma Odası
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Bu rengarenk zigon grubu kullanılacağı günü bir köşeden beklemiyor. Onun yerine, bir arada durarak orta sehpa görevi görüyor. Dört adet ikili setten oluşturulan bu sekiz zigon sehpa modern tasarımı ile rengarenk yapısı ile annelerimizin evlerinden hatırladığımız eski moda zigonlara hiç benzemiyor değil mi? İstediğimiz zaman koltukların yanına çekebileceğimiz, istediğimiz zamansa bir arada orta sehpa olarak kullanabileceğimiz bu zigon setleri sıra dışı tasarımlarıyla da göz dolduruyor.

Zarif ve sade tasarım

Vivienda zona Malasaña, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño İskandinav Oturma Odası
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

Boho chic dekora sahip bu ev, canlı renklerin harmanlanarak kullanıldığı, oturma mekanına hamak asma cesaretini göstermiş, geometrik desenleri tığ işi desenlerle birlikte uyum içerisinde olduğu, hippie tarzı diyebileceğimiz bir tasarıma sahip. Zarif ve sade bir tasarıma sahip böyle bir ikili zigon sehpa seti ise görüldüğü üzere modern ve eklektik bu oda için şık bir detay oluşturmuş.

Modern çizgilere sahip siyah zigon sehpa

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Siyah bir kanepe ve siyah detayların kullanıldığı eklektik tasarıma sahip bu odada modern ikili zigon orta sehpa niyetine kullanılmış. Gerektiği zaman kolaylıkla kanepe kenarına çekilerek kullanılabilecek bu yuvarlak tablalı zigonların ayakları ise hilal şeklinde tasarlanmış. Küçük olan sehpa büyük olanın ayağındaki açık kısımdan onun altına kolaylıkla yerleşiyor.

Doğal formunda ahşap tabla

Kütük Dilim Sehpa odywood Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
odywood

Kütük Dilim Sehpa

odywood
odywood
odywood

Zigon sehpalar artık illa tam olarak iç içe geçmiyor. Büyüklü küçüklü setler halinde de tasarlanmış modelleri var. Tablalarının yalnızca bir kısmı diğerinin altına gelecek şekilde dizayn edilen bu modern zigon sehpa çeşitleri bir araya konduğunda hoş bir set oluşturuyorlar. Doğal formunda bırakılmış bir dilim ağaç şeklindeki bu tasarım ince metal ayaklar üzerinde duruyor. Ahşap ve metalin uyumunun cesurca sergilendiği bu tasarım rustik dekorlu evler için de, modern dekorlu evler için de bire bir.

Üçgen forma sahip setler

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Modern Oturma Odası
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Yine sıra dışı bir zigon sehpa seti ile karşınızdayız. Üçgen şeklinde tasarlanmış tablası ile ikili bir set oluşturan bu zigon takımı son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkan orta sehpa yerine kullanılmış. Gri ve siyah tonlarının hakim olduğu bu modern oturma odasındaki köşeli mobilya parçalarına tezat oluşturan yuvarlak köşeli üçgen sehpalar şık bir uyum yakalamış.

Klasik mobilyalarla modern çizgilerin birleşimi

Light and bright! CC Construction Klasik Oturma Odası
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

Klasik tasarıma sahip sade kanepeler ve kapitoneli pufların arasına yerleştirilmiş bu dörtlü zigon sehpa setinin üç parçası büyüklü küçüklü orta sehpa, bir parçası ise yan sehpa olarak kullanılmış. Jilet gibi bir tasarıma sahip bu modern ve köşeli sehpalar klasik mobilyaların ağırlığı alıp odaya modern bir hava katmış.

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Üçlü beyaz set

Wohnhaus 1 in Petersberg-Steinhaus, herbertarchitekten Partnerschaft mbB herbertarchitekten Partnerschaft mbB Modern Oturma Odası
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB
herbertarchitekten Partnerschaft mbB

Fotoğrafta yine bir üçlü set örneği görüyoruz. Yuvarlak tablaları ve açılı ayakları ile sevimi bir forma sahip olan bu üçlü zigon seti daha önceki örneklerde de gördüğümüz üzere klasik anlamda iç içe geçen zigon çeşitlerinden değil. Onun yerine büyüklü küçüklü yan yana konularak bir set haline getirilen, kenarda köşede saklanarak kullanılacağı günü beklemeyen, hali hazırda dekorasyonun bir parçası olarak kullanılan şık ve modern bir set.

Eski siniler yeni sehpalar

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Oturma Odası
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Bu iç içe geçen üçlü zigon set, orta sehpa olarak kullanılmış. Tablaları eskiden her evde bulanan siniler şeklinde tasarlanmış, geleneklerimize göz kırpan modern bir tasarıma sahip bu set, modern hatlara sahip oturma odası dekorasyonuna etnik bir tat katmış. Keskin dikdörtgen ayaklar ile yuvarlak tablaların yarattığı tezattaki uyuma dikkat. Aynı tezat sert hatlara sahip köşe koltuk takımı ve yuvarlak hatlara sahip aydınlatma elemanında da var. 

Üçlü şirin set

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Oturma Odası
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Kullanıldığı odanın yıldızı olmaya aday böylesi bir set klasik anlamda zigon olarak bildiğimiz takımlardan epey farklı görünse de işlev olarak zigondan hiçbir farkı yok. İç içe geçmiyor olabilir ancak taşınabilirliği nedeniyle zigon sehpalar ile aynı görevi görüyor. Gerektiğinde kanepenin yanına kolaylıkla çekilebilecek bir parça, işi bittiğinde orta sehpalık görevine dönebilir.Bir taşla iki kuş!

Her tarza uygun Ghost zigon takımı

SCHULLER, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

Ghost sandalyeler ve orta sehpaları son yıllarda dekorasyon dergilerinde sıkça görmeye başladık. Ghost adı verilen bu pleksiglas mobilya parçaları ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Şeffaf olmaları nedeniyle ortalıkta kalabalık yapmayan, yine aynı nedenden dolayı her renk ve tarz mobilya ile uyum sağlayan bu zigon takımı, kullanılmayı beklediği zamanlarda gözü rahatsız etmeyen bir eleman olarak kenarda sessizce durabilir.

Modern ve renkli

Zigon Sehpa homify Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Zigon Sehpa

homify
homify
homify

Tanıtımını yaptığımız zigon çeşitleri içerisinde klasik anlamda bildiğimiz zigon sehpalara en yakın olan modellerden birisi bu sarı renkli modern takım olacak. Mia Mobili tarafından tasarlanıp imal edilen bu üçlü setin bir çok farklı rengi mevcut. Evinizin dekorasyonuna ve sizin kendi zevkinize göre, ister böyle canlı bir renk tonunda ister doğal ahşap renklerinde seçebileceğiniz bu modern zigon sehpaları tekerlekli olmaları sayesinde oldukça pratik.

Sıra dışı tasarımlar

lake mobilyalar, Montemo Montemo Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Montemo

lake mobilyalar

Montemo
Montemo
Montemo

Montemo'ya ait bu sıra dışı tasarım ise birbirine geçmeli üçlü setten oluşuyor. Kırmızı ayaklı beyaz tabla ve tam tersi, beyaz ayaklı kırmızı tablaya sahip bu zigon takımı enteresan tasarımıyla evinde değişiklik yaratmak isteyenler için ideal bir model. Üçgen ayakları sayesinde birbirinin üstüne binicek şekilde tasarlanan bu takım pop art'tan hoşlananlar için harika bir zigon sehpa örneği.

Farklı renklere sahip tablalar

Bauhaus Design, Connox Connox Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Connox

Connox
Connox
Connox

Klasik anlamla iç içe geçmesi ile bildiğimiz zigon sehpalara nispeten daha yakın olan bu tasarım ise her bir sehpanın farklı renkte bir tabla ile imal edilmesiyle fark yaratıyor. Mat cilalı ahşap ayaklar ve lake cilalı parlak renkli tablaları ile modern ve sevimli bir tasarım olan bu zigon sehpa seti oturma odalarında renk kullanmayı sevenler için ideal bir örnek.

(Renkli ev dekorasyonundan hoşlanıyorsanız, birbirinden güzel ve eğlenceli dekor fikirleri için Renkli ev dekorasyonu için iç açıcı fikirler yazımıza göz atmayı unutmayın.)

Kanepeye özel ayaklar

homify Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafta görmüş olduğunuz üçlü set ise ilk etapta sıradan görünebilir ancak dikkatli bakarsanız ayak detayını fark edebilirsiniz. Kanepelere iyice yaklaştırabilmek için özel olarak tasarlanan bu ayak modelleri sayesinde sehpanın tablası kanepenin üstüne kadar gelecek, böylece sehpaya ulaşmak için uzanmak zorunda kalmayacaksınız. Üzerine çay-kahve gibi sıvı dolu bardaklar koyacağımız sehpanın oturduğumuz alana iyice yaklaşabilmesinin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Bu ayak detayı sayesinde oldukça kullanışlı olan bu zigon seti Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tarafından piyasaya sunulmuş.

Dekorasyon için estetik ve hoş bahçe taşları
Bu zigon sehpa çeşitlerini siz nasıl buldunuz?

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