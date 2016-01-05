Kış mevsiminde yatak odamda bahar havasını nasıl sağlarım?

Mevsimlerin ve hava durumunun insanların ruh halleri üzerinde bilinen bir etkisi vardır. Kapalı ve soğuk havalarda kendimizi daha halsiz ve isteksiz hissederiz, canlı bahar havalarında ise tam tersine dışarı çıkmak için bahaneler arar, yerimizde duramayız. Birçok insanın bildiği ve hissettiği bir etkidir bu. Aslında birçok aktivitemizi hava durumuna göre ayarladığımız, hava durumuna göre giyinip, planlar yaptığımız hatta beslenme düzenimizi bile havalara göre ayarlayabildiğimiz düşünüldüğünde ruh halimizi bu kadar etkilemesi hiç de şaşılacak bir durum değil. Sonbahar ve kış aylarında daha umutsuz ve yorgun bir ruh halindeyken ilkbahar ve yaz aylarında çok daha enerjik ve heyecanlı olabiliyoruz. Bu nedenle bahar havasının ferahlığını ve canlandırıcı etkisini her mevsimde hissedebilmek için, yaşam ve çalışma alanlarımızda bir takım düzenlemeler yapmamız mümkün. Dekorasyonlarımızda baharı hatırlatan ve güzel havaların etkisini iç mekanlarımızda barındıran özellikler ile kış aylarında bile ilkbahar canlılığını koruyabiliriz. Kış aylarında bile kendimizi daha canlı hissetmek için dekorasyonlarımızda yapabileceğimiz düzenlemeler hakkında sitemizde birçok fikir yazısı ve örnek dekorasyon bulabilirsiniz. Bu yazımızda ise bahar havasının tazeliğini yatak odalarımıza taşımanın yollarını konuşacağız. Güne başladığımız alan olan yatak odalarımızın dekorasyonu, ruh halimiz üzerinde oldukça etkili olabilir. Biz de bu yazımızda sizlere yatak odalarınıza ilkbahar havasının ferahlığını kazandıracak dekorasyon önerileri sunacağız. Birbirinden güzel dekorasyon ve ürün örnekleri ile sunacağımız fikir ve öneriler yatak odası dekorasyonunuz için ilham kaynağınız olabilir.

Dekorasyonlarda ilkbahar teması uygulayabilmek için üzerinde çalışacağınız ana unsurlar duvarlar, mobilya ve tekstil ürünleri, aksesuarlar ve aydınlatma olacaktır. Bu yazımızda bütün bu unsurlara tek tek değineceğiz ama öncesinde bahar temalı duvar dekorasyonları hakkında muhteşem örnekler bulabileceğiniz “Bahar havası estiren çiçek desenli duvar kağıtları” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.