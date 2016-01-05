Kış mevsiminde yatak odamda bahar havasını nasıl sağlarım?

Mevsimlerin ve hava durumunun insanların ruh halleri üzerinde bilinen bir etkisi vardır. Kapalı ve soğuk havalarda kendimizi daha halsiz ve isteksiz hissederiz, canlı bahar havalarında ise tam tersine dışarı çıkmak için bahaneler arar, yerimizde duramayız. Birçok insanın bildiği ve hissettiği bir etkidir bu. Aslında birçok aktivitemizi hava durumuna göre ayarladığımız, hava durumuna göre giyinip, planlar yaptığımız hatta beslenme düzenimizi bile havalara göre ayarlayabildiğimiz düşünüldüğünde ruh halimizi bu kadar etkilemesi hiç de şaşılacak bir durum değil. Sonbahar ve kış aylarında daha umutsuz ve yorgun bir ruh halindeyken ilkbahar ve yaz aylarında çok daha enerjik ve heyecanlı olabiliyoruz. Bu nedenle bahar havasının ferahlığını ve canlandırıcı etkisini her mevsimde hissedebilmek için, yaşam ve çalışma alanlarımızda bir takım düzenlemeler yapmamız mümkün. Dekorasyonlarımızda baharı hatırlatan ve güzel havaların etkisini iç mekanlarımızda barındıran özellikler ile kış aylarında bile ilkbahar canlılığını koruyabiliriz. Kış aylarında bile kendimizi daha canlı hissetmek için dekorasyonlarımızda yapabileceğimiz düzenlemeler hakkında sitemizde birçok fikir yazısı ve örnek dekorasyon bulabilirsiniz. Bu yazımızda ise bahar havasının tazeliğini yatak odalarımıza taşımanın yollarını konuşacağız. Güne başladığımız alan olan yatak odalarımızın dekorasyonu, ruh halimiz üzerinde oldukça etkili olabilir. Biz de bu yazımızda sizlere yatak odalarınıza ilkbahar havasının ferahlığını kazandıracak dekorasyon önerileri sunacağız. Birbirinden güzel dekorasyon ve ürün örnekleri ile sunacağımız fikir ve öneriler yatak odası dekorasyonunuz için ilham kaynağınız olabilir.
Dekorasyonlarda ilkbahar teması uygulayabilmek için üzerinde çalışacağınız ana unsurlar duvarlar, mobilya ve tekstil ürünleri, aksesuarlar ve aydınlatma olacaktır. Bu yazımızda bütün bu unsurlara tek tek değineceğiz ama öncesinde bahar temalı duvar dekorasyonları hakkında muhteşem örnekler bulabileceğiniz “Bahar havası estiren çiçek desenli duvar kağıtları” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Yatak odası dekorasyonuna başlarken uygulamak istediğiniz stile göre bir de tema belirlemeniz gerekir. Tema olarak bahar renklerini ya da ilkbahar temasını seçerseniz işinizi renkler üzerinde yoğunlaştıracaksınız demektir. İlkbahar temasının en önemli özelliği canlı ve iç açıcı renkleridir. İlkbahar renkleri nelerdir diye merak ediyorsanız kendinizi uçsuz bucaksız bir çiçek bahçesinde hayal edin ve etrafınıza bakın, gördüğünüz bütün renkler ilkbahar renkleridir. Gökyüzünün mavisinden çimenlerin yeşiline, çiçeklerin binbir türlü renklerinden toprak tonlarına kadar her rengi bahar rengi kategorisinde değerlendirebilirsiniz. Ancak renklerin insanların ruh halleri üzerindeki bazı etkilerini göz önünde bulundurarak daha pastel ve açık tonları seçmeniz gerekecektir. Özellikle kullanacağınız tekstil ürünlerinde fazla parlak olmayan, sakin ve armonik renkleri tercih edebilirsiniz. Kırmızı, turuncu, pembe, mavi, sarı, yeşil ve somon renklerinin onlarca farklı tonunu dilediğiniz kombinasyonla kullanabilirsiniz.
Kullanacağınız renk tonlarını genelde açık olarak seçerseniz odada daha dingin bir dekorasyon yaratırsınız. Bu açık tonları çiçek, yaprak, dal, kuş gibi doğal ögelerin kullanıldığı yumuşak desenlerle takım yaparsanız tam bir bahar havası yakalamış olabilirsiniz. Yatak odası dekorasyonunuzun bir köşesine okuma koltuğu veya berjer ile kombine edeceğiniz bir lambader seti eklerken bu renk ve desen kuralını uygularsanız bahar temasına daha da yaklaşırsınız. Bu dekorda gördüğünüz berjer ve lambaderden oluşan set renk ve desenleri ile tam bir bahar mobilyası. Yatak odasında kullanılabilecek en ideal yan mobilya olarak görebilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonuna bahar teması uygulayabilmek için üzerinde çalışılacak duvar, mobilya, aksesuar, aydınlatma gibi unsurlardan en çok dikkat çekeni aksesuarlardır. Kullanacağınız aksesuarların model ve renkleri dekorasyonunuza çok farklı konseptler kazandırabilir. Retro ve vintage özellik taşıyan aksesuarlar, eski görünümlü eşyalar, el yapımı aksesuarlar özellikle pastel tonlarında ise dekorasyonlara muhteşem bir bahar havası kazandırabiliyorlar. Örneğin koyu renkli ve eski birkaç bavulu görseldeki gibi pastel ve yumuşak renklere boyayıp odanızın bir köşesinde aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca depolama alanı olarak da değerlendirebileceğiniz bu retro bavullar bahar temalı dekorasyonunuzu zenginleştirecektir.
Stili ve teması ne olursa olsun dekorasyonlarınızı bir anda değiştirebilecek kadar güçlü bir etkiye sahip tabloları mutlaka değerlendirin. Sadece duvar dekorasyonlarının değil, komodin, konsol, şifoniyer ve dresuar gibi mobilyaların üzerinde de kullanılabilen tablolar dekorasyonlarınıza istediğiniz temayı kazandırmada en etkili ögelerden biri olacaktır. Tablo seçimi yaparken öncelikle renk ve çerçeve seçimine dikkat etmeniz lazım. Klasik bir stil için seçiyorsanız oymalı tahta çerçeveler seçebilir modern bir stil için ise düz siyah çerçeveler kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra metal, cam, fiberglas gibi farklı malzemelerden üretilen ve yüzlerce farklı renkte bulabileceğiniz çerçevelerle dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz. Tabloların içeriğinde ise resim ve sanat ögeleri kullanabileceğiniz gibi basit bir poster veya yazılı bir kağıdı bile değerlendirebilirsiniz.
Eğer bir dekorasyona herhangi bir tema uygulamak istiyorsanız işe duvar dekorasyonundan başlamak en akıllıca davranış olacaktır. Çünkü duvarlarda yapacağınız en ufak değişiklikler bile bütün dekorasyonu alt üst etmenizi gerektirebilir. Duvar ve zeminle ilgili planlarınızı tamamladıktan sonra dekorasyonun diğer aşamalarına geçebilirsiniz. Duvar dekorasyonunda bahar teması sağlamanın en güzel yolu renkli ve çiçek desenli duvar kağıtları olabilir. Duvar kağıdı kullanmayı seviyorsanız bütün duvarlarınızda ya da sadece bir tek duvarda renkli ve desenli duvar kağıtları kullanarak yatak odası dekorasyonunuza muhteşem bir bahar havası kazandırabilirsiniz. Bunun için tavsiye edebileceğimiz renk ve desenler; yatıştırıcı tonlar ile natürel desenler olacaktır. Yatıştırıcı ton olarak yeşil, mavi, krem, sarı ve beyaz renklerinin farklı tonlarını kullanabilirsiniz. Özellikler açık ve pastel tonlar bu konuda en iyi seçim olacaktır. Desen olarak ise elbette en etkilisi çiçek ve dal desenleri olabilir.
Sadece bahar teması için değil aydınlık ve ferah bir dekorasyona sahip olabilmek için de en etkili yöntem doğru bir ışıklandırmadan geçer. Özellikle yatak odası ışıklandırması için dikkat edilmesi gereken birkaç küçük detaydan bahsedelim. Yatak odalarınızda mutlaka farklı aydınlatma seçenekleri bulundurun. Mesela tavan lambası, okuma lambası, lambader, spot, abajur ve vurgu ışıklandırma alternatiflerinden an az iki veya üç tanesini mutlaka dekorunuzda kullanın. Bu sayede farklı ihtiyaçlarınız için farklı parlaklık ve güçte aydınlatma seçenekleriniz olur. Bahar teması için ise en parlak aydınlatma ögelerini bulundurmalısınız. Ness Reklam ve Fotoğrafçılık tarafından sunulan bu dekorasyonda aplikler ve tavan aydınlatması ile başarılı bir ışıklandırma sağlanmış. Mükemmel bir fotoğraf için gerekli renk ve ışık dengesini sunan bu başarılı tasarım, bahar temalı dekorasyona güzel bir örnek.
Sadece bahar teması için değil uygulayacağınız bütün stil ve temalar için bitkilendirmeyi kullanabilirsiniz. Dekorasyona tazelik ve canlılık katan yegane öge olan bitkileri bütün odalarınızda kullanabilirsiniz. Özellikle bahar temalı dekorasyonlar için renkli saksı çiçeklerini ve aromatik kokulu bitkileri kullanabilirsiniz. Böylece bahar temasını sadece görsel olarak değil koku duyunuza da hitap edecek şekilde uygulamış olursunuz.