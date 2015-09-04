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Önce & Sonra: Baştan Yaratılan bir Dairenin Göz Kamaştırıcı Değişimi

Homify TR Homify TR
N & O A. EVİ, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
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Bugün homify sayfalarında sizlerle baştan aşağı yeniden yapılandırılan ve hem iç mimari tasarımıyla hem de dekorasyonuyla yeniden yaratılan ve muhteşem ve fonksiyonel bir dizayna kavuşan örnek bir daireye konuk oluyoruz. Yalçın Yapı Dekorasyon tarafından ev sahibinin de ihtiyaçları doğrultusunda tadilatı gerçekleştirilen ve yeniden yapılandırılan bu ev Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alıyor. Üç oda ve bir salondan oluşan bu örnek dairenin tadilat aşamalarını resimlerle inceleme şansına sahibiz, buyurun daha fazla uzatmadan yenilenmiş görünümüyle kendine hayran bırakan bu evin yaşam alanlarını birlikte gezmeye başlayalım isterseniz.

Yenilik için önce her şey yıkılıyor

TADİLATA BAŞLADIK YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON

TADİLATA BAŞLADIK

YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON

Ev sahibinin ihtiyaçları ön planda tutularak dizayn edilen, planlanan ve uygulanan tadilata başlanırken kolonlar dışında her şey yıkılmış; yer döşemeleri sökülmüş, tavan ve duvarlarda ne varsa sökülmüş. Sonra da ilk olarak elektrik hattı, anahtarlar ve prizler döşenmiş.

Aydınlık bir koridor

KORİDORLAR YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON

KORİDORLAR

YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON

Genelde koridorlar evlerin elektrik ve sıhhi tesisat yükünü taşıyan alanlardır. Bu koridorda da elektrik hattı alçıpan asma tavan ve zemin döşemesiyle gizlenmiş. Koridorda genel olarak beyaz ve açık renk tonları tercih edilerek zarif ve aydınlık bir alan yaratılmış. Yer döşemesi de beyaz duvar ve kapılarla uyumlu olarak açık tonlarda parke ile kaplanmış ve bu sayede koridor alanında ferah bir görünüm elde edilmiş.

Duvarlarda sanatsal dokunuşlar

EV SAHİBİNİN RESSAM OLMASININ AVANTAJI YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON

EV SAHİBİNİN RESSAM OLMASININ AVANTAJI

YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON

Daire sahibinin resim sanatına özel bir ilgisi ve yeteneği varmış; bu da duvarları sanatsal bir tarzla süslemek için yeterli olmuş zaten. Modern dokunuşlarla dizayn edilen giriş koridoruna eklenen tablolar hem alanı canlandırıyor, hareketlendiriyor ve renklendiriyor, hem de evin boş alanları olan koridor alanlarına sanatsal bir dokunuş katarak evin geneline yayılan bir seçkinlik yaratıyor.

Salonla mutfak arasındaki duvarlar yıkılıyor

MUTFAK SALONA KAVUŞTU YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON

MUTFAK SALONA KAVUŞTU

YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON

Yazının başında da dediğimiz gibi, evin yeniden yapılandırılması ve tadilatı ev sahiplerinin ihtiyaç ve zevklerine göre şekillendirilmiş. Modern ev dekorasyon ve tasarımlarında artık açık mutfaklar gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor. Eski halinde mutfakla salonun arasında duvar olan ve iki ayrı oda şeklinde tasarlanan yaşam alanları ev yeniden yaratılırken tek bir alana dönüştürülmüş ve mutfakla salon arasındaki duvar yıkılmış.

Estetik harikası bir sonuç

MUTFAK YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON MutfakMasa & Oturma Grupları
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON

MUTFAK

YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON

Bunun sonucunda ortaya çıkan görüntü ise tek kelime ile muhteşem. Dolaplar ve asma tavanda yer alan led şerit ve spotlardan oluşan aydınlatma unsurları sayesinde bir hayli ferah ve aydınlanmayan noktanın kalmadığı ışıl ışıl bir mutfak yaratılıyor. Beyaz dolaplar ve beyaz masa ve sandalyelerden tercih edilen mutfak dekorasyonu ise zarafet ve şıklığı bir araya getiriyor. Siz de bu örnekteki gibi pırıl pırıl ve bembeyaz mutfaklardan hoşlanıyorsanız Beyaz mutfak modelleri isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

Yeniden projelendirmeyle eklenen ebeveyn banyosu

ORTAK BANYO DOLABI YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON BanyoDekorasyon
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON

ORTAK BANYO DOLABI

YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON

Evde yapılan en önemli değişikliklerden biri de ebeveyn yatak odasına eklenen banyo. Dairenin eski halinde geniş bir yatak odası ve yine geniş bir ortak banyo bulunuyormuş. Tasarımcı ve mimarlar evin bu kısmını yeniden düzenlemiş ve biraz yatak odasından biraz dışarıdaki alandan alarak ebeveyn yatak odasına kullanışlı bir banyo eklemişler.

Düşman çatlatacak bir ev
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