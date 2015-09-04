Önce & Sonra: Baştan Yaratılan bir Dairenin Göz Kamaştırıcı Değişimi

Bunun sonucunda ortaya çıkan görüntü ise tek kelime ile muhteşem. Dolaplar ve asma tavanda yer alan led şerit ve spotlardan oluşan aydınlatma unsurları sayesinde bir hayli ferah ve aydınlanmayan noktanın kalmadığı ışıl ışıl bir mutfak yaratılıyor. Beyaz dolaplar ve beyaz masa ve sandalyelerden tercih edilen mutfak dekorasyonu ise zarafet ve şıklığı bir araya getiriyor. Siz de bu örnekteki gibi pırıl pırıl ve bembeyaz mutfaklardan hoşlanıyorsanız Beyaz mutfak modelleri isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.