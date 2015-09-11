Teras çatı modelleri için örnekler

Betonların bizleri modern hapishanelere mecbur etmesiyle yeşilden uzak, bahçesiz bir hayat sürmek zorunda kalıyoruz.Park ve bahçeler için kalan küçücük yeşil alanlarında betonlarla kaplanması insanları farklı çözümler üretmek zorunda bırakmıştır. Balkon bahçeler ve teras bahçeler bu şekilde ortaya çıkmıştır. Günümüzde müstakil evler yerine koca koca apartmanların dikilmesi ve bu apartmanları küçücük bahçe alanları yapılması nedeniyle bizler ve çocuklarımız yeşile hasret, yeşilin ne olduğunu unutarak bu apartmanlarda yaşamaktayız. Yeşile olan hasretimizi teras bahçeler ile gidermek için evlerimizin çatılarını kapatarak veya apartmanların çatılarında özel tasarımlar yaparak teras bahçeler oluşturup bahçe keyfi yapmaya çalışıyoruz.

Teras bahçeler için geleneksel dekorasyonlar yapılabildiği gibi, yeni nesil dekorasyon firmalarının önerdikleri ve uyguladıkları modern teras bahçeler de yapılabilmektedir. Apartman çatılarını ahşap, alüminyum ve metal ile kapatarak, özel bodur ağaçlar ve sarmaşıklar, renkli, mevsim çiçekleri, kalıcı yeşil bitkiler kullanılarak farklı tasarımlar ve teras bahçeler yapılmaktadır.

Teras bahçe tasarımı ve dekorasyonu yaparken; kullanacağınız malzemeler olan ahşap, metal veya cam malzemelerin özellikleri ve dayanımları, yapılacak sundurma uzunluğu, teras alanının büyüklüğü ve genişliği, çatının genişliği, açık ve kapalı bahçe olarak kullanılacak alanın büyüklüğü, kullanılacak yeşil bitkiler, sarmaşık türleri, mevsimlik bitkiler, odunsu yıllık bitkiler, bahçe oturum alanları, teras bahçe mobilyaları, teras bahçe yer döşemeleri, teras bahçe süslemeleri gibi etken faktörlerdir. Teras bahçe dekorasyonunda bu kadar çok etken faktör olması dekorasyonu içinden çıkılmaz hale getirecektir. Bu durumda internetten veya dekorasyon firmalarından örnek modeller bulabilir, uzman dekorasyon firmalarına dekorasyon yaptırabilir veya homify teras bahçe modellerinden yararlanabilirsiniz.

Sizlerde yapmak istediğini,z teras bahçe modelleri için tasarımlar yapabilir, dekorasyon firmalarının yaptığı tasarımlara kendi fikirlerinizi katabilir ve muhteşem görsellikte bir teras bahçe yapabilirsiniz. Teras bahçeler yaparak bahar aylarında, yaz akşamlarında ve kışın kapalı kış bahçelerinde güzel havanın tadını çıkarabilir, yeşile ve bahçeye hasret kalmadan rahat ve yeşil içinde bir hayat sürebilirsiniz.



