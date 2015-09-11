Teras çatı modelleri için örnekler

Betonların bizleri modern hapishanelere mecbur etmesiyle yeşilden uzak, bahçesiz bir hayat sürmek zorunda kalıyoruz.Park ve bahçeler için kalan küçücük yeşil alanlarında betonlarla kaplanması insanları farklı çözümler üretmek zorunda bırakmıştır. Balkon bahçeler ve teras bahçeler bu şekilde ortaya çıkmıştır. Günümüzde müstakil evler yerine koca koca apartmanların dikilmesi ve bu apartmanları küçücük bahçe alanları yapılması nedeniyle bizler ve çocuklarımız yeşile hasret, yeşilin ne olduğunu unutarak bu apartmanlarda yaşamaktayız. Yeşile olan hasretimizi teras bahçeler ile gidermek için evlerimizin çatılarını kapatarak veya apartmanların çatılarında özel tasarımlar yaparak teras bahçeler oluşturup bahçe keyfi yapmaya çalışıyoruz.
Teras bahçeler için geleneksel dekorasyonlar yapılabildiği gibi, yeni nesil dekorasyon firmalarının önerdikleri ve uyguladıkları modern teras bahçeler de yapılabilmektedir. Apartman çatılarını ahşap, alüminyum ve metal ile kapatarak, özel bodur ağaçlar ve sarmaşıklar, renkli, mevsim çiçekleri, kalıcı yeşil bitkiler kullanılarak farklı tasarımlar ve teras bahçeler yapılmaktadır.
Teras bahçe tasarımı ve dekorasyonu yaparken; kullanacağınız malzemeler olan ahşap, metal veya cam malzemelerin özellikleri ve dayanımları, yapılacak sundurma uzunluğu, teras alanının büyüklüğü ve genişliği, çatının genişliği, açık ve kapalı bahçe olarak kullanılacak alanın büyüklüğü, kullanılacak yeşil bitkiler, sarmaşık türleri, mevsimlik bitkiler, odunsu yıllık bitkiler, bahçe oturum alanları, teras bahçe mobilyaları, teras bahçe yer döşemeleri, teras bahçe süslemeleri gibi etken faktörlerdir. Teras bahçe dekorasyonunda bu kadar çok etken faktör olması dekorasyonu içinden çıkılmaz hale getirecektir. Bu durumda internetten veya dekorasyon firmalarından örnek modeller bulabilir, uzman dekorasyon firmalarına dekorasyon yaptırabilir veya homify teras bahçe modellerinden yararlanabilirsiniz.
Sizlerde yapmak istediğini,z teras bahçe modelleri için tasarımlar yapabilir, dekorasyon firmalarının yaptığı tasarımlara kendi fikirlerinizi katabilir ve muhteşem görsellikte bir teras bahçe yapabilirsiniz. Teras bahçeler yaparak bahar aylarında, yaz akşamlarında ve kışın kapalı kış bahçelerinde güzel havanın tadını çıkarabilir, yeşile ve bahçeye hasret kalmadan rahat ve yeşil içinde bir hayat sürebilirsiniz.
Evinizin terasının bir bölümünü bahçe şeklinde dekore ederek bahçeniz olmasını isteyenlerdenseniz, resimdeki gibi bir teras bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Bunun için evinizin bahçe yapılacak bölümünün ölçülerine göre ahşaptan yarı kapalı sundurma yapmalısınız. Aslında tam sundurma yapmak yerine çardak karkası da yapabilirsiniz. Üst tarafını ahşap seperatör yerine sarmaşık bitkileri ile de kapatabilirsiniz.Ahşap sundurma yada çardağı yaptıktan sonra sundurmanın üzerine doğru büyüteceğiniz sarmaşıklar ile ahşap sundurmaya can vermiş olacaksınız. Sundurma etrafına yeşil mevsimlik renkli çiçekler veya kalıcı yeliş bitki saksıları ile çevirebilirsiniz. Oturum alanı için yine ahşap yer döşemelerı ile hem doğallık kazandırmış olursunuz hem de sundurmanın görselliğini bozmamış olursunuz.
Teras bahçe denilince aklınıza yeşillikler içinde dopdolu bir bahçe gelebilir ancak teras bahçeler yalın ve az yeşillikle de yapılabilir. Bunun için yapmanız gereken doğal ağaçtan çatınıza örtü yapmanız veya evinizin yanına sundur yaparak üstünü doğal ağaç ile kapatmalısınız. Tamamen ahşap olan turum alanı ve bahçe mobilyaları yerleştirildikten sonra küçük saksılara ekilmiş sevdiğiniz çiçekleri korkulukların üzerine, yıllık odun bitkilerini de köşelere ve giriş kapısının yanına koyarak istediğiniz ölçülerde ve güzellikte teras bahçeniz olacaktır. Bunun için sizlere örnek olarak resimdeki gibi bir teras bahçe yapıp yeşillikler ile süslemenizi önerebilirim.
Çatılarınıza estetik görünüm kazandırmak için ahşap ve alüminyum yerine cam paneller ve cam tavanlar da kullanabilirsiniz. Üzeri istenildiğinde örtülebilen cam tavanlar ile akşamları gökyüzünü seyredebilir cam paneller aracılığı çevrenizi istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Çatıda teras bahçe yapmak istediğiniz alanı belirleyip etrafını cam paneller ve alüminyum çıtalar ile kapatarak için yeşil sarmaşık bitkileri ile süsleyebilirsiniz. Oturum alanı ve mobilyaların yerleştirilmesi ile geriye kalan alanı istediğiniz gibi sevdiğiniz yeşil bitkiler ile doldurabilir, özel bahçe alanları yaparak toprak doldurup istediğiniz bitkileri ekebilirsiniz.
Evinizin üst katında yer alan boşluğu ve ölü alanı değerlendirmek ve bu alanı güzelleştirmek mi istiyorsunuz? o zaman resimdeki gibi bir teras yapıp içini sarmaşıklar ve güller ile donatarak estetik görselliği olan bir teras bahçe yapabilirsiniz. Bunun için bolca ahşap bulup evinizin üzerindeki ölü alanın üzerini çatı olacak şekilde kapatın. Etrafına yine ahşap korkuluklar ile çevirin ve üzerini istediğiniz bitkilerin saksıları ile süsleyin. Korkuluklardan çatıya doğru her taraftan renkli çiçekler açan sarmaşıklar ekin ve çatıya doğru uzatın. Oturduğunuz alan dışında kalan alanları istediğiniz çiçeklerle doldurun ve baharın serinliğinin tadını çıkarın. Örnek olarak resimdeki gibi bir teras bahçe yapabilirsiniz.
Teraslarınızı sade olarak da dekore edebilirsiniz. Çatıda yer alan boş alanları istediğiniz renge boyayabilir, istediğiniz bitkiler ile donatarak görsel ve keyifli anlar geçirebileceğiniz teras bahçeler yapabilirsiniz. Yandaki resimde yer alan örnek teras bahçe gibi bir teras bahçe oluşturmak için tavanı can paneller ile kaplamanız gereklidir.Tavanı kapattıktan sonra tavandan sarkıtılmış saksılar içine istediğiniz mevsimlik çiçekleri veya sarkan sarmaşıkları ekebilirsiniz. Oturum alanlarınızın dışında kalan yerlere büyük saksılar veya küçük vazolar ile görselliği olan çiçekleri koyup teras bahçenizi süsleyebilirsiniz.
Evlerinizin çatısını ahşap ile kapatıp açıkta kalan alanları farklı peyzaj süslemeleri ile süsleyerek aykırı bir teras bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Teras bahçe düzenlemeleri sadece bitki ve mobilya düzenlemesi ile yapılmamaktadır. Teras bahçeler ışık ve aydınlatma tasarımları yapılarak muhteşem görselliği olan teras bahçeniz olabilir.
Evinize aykırı bir teras bahçesi yapmak isterseniz resimdeki gibi bir teras bahçe yapabilirsiniz. Çatısını biraz uzun olacak şekilde ahşap döşemeler ile kaplayıp uzattığınız terasın, alt kısmı asma kat gibi yapılmış ve teras olarak kullanılan alanı bitkiler ile donatıp istediğiniz gibi aydınlatabilirsiniz. Çatınızdan sarkacak saksılar ve tavan aydınlatmaları muhteşem görsellikte, çevresine yapacağınız peyzaj süslemeleri ile akşamları çay keyfi yapabileceğiniz, dostlarınızı ağırlayabileceğiniz ve yemeklerinizi yiyebileceğiniz teras bahçeniz olacaktır.
Çatınızda yer alan ölü alanları teras ve teras bahçe yaparak değerlendirebilirsiniz. Resimdeki gibi bir terasını var ise bu terası büyük saksılara ekilmiş bodur ağaçlar ile donatın. Geri kalan alanı istediğiniz yeşil ve renkli çiçek açan bitkiler ile doldurun. Son olarak aydınlatma işlemine geçin. Aydınlatma işlemleri için zevkinize ve tarzınıza uyan led aydınlatmalı, ağaç ve bitkileri aydınlatarak görsellik oluşturacak aydınlatmalar seçerek istediğiniz ve görselliği olan teras bahçeler yapabilirsiniz.
Evin çatısında yer alan ölü alanları be boş alanları değerlendirmek ve bahçe keyfinizi evin çatısında yaşamak isteyenlerdenseniz size resimdeki gibi bir teras bahçe yapmanızı önerebilirim. Çatıda yer alan boş alanı ahşap, cam, metal ile kapatarak üzerine saz bitkisinden yapılma hasırı örtün. Gölge işlemini sağladıktan sonra kişiliğinize ve zevkinize göre yeşil bitkileri seçerek istediğiniz gibi dekore edin. Oturmak için bahçe mobilyalarını da seçerek istediğiniz teras bahçeyi yapmış olursunuz.