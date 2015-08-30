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Hem işlevsel hem estetik sunumlarıyla üçlü zigon sehpalar

Meral Eser Meral Eser
Mesas de diseño exclusivo por Balea Collection, Muka Design Lab Muka Design Lab Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
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Dünden bugüne, modern akımlarla ilgilenen ya da klasik stilden hoşlananlar için mobilya takımları ve sehpalarda modeller ve renkler de değişiklik gösterdi. İç içe geçen sehpa modelleri olarak değerlendirilen zigon sehpalar salon ve oturma odaları için birer klasik öğe olarak kullanılmaya devam ediyor.

Pratik kullanım olanakları sağlaması bakımından, misafirlerinizi sehpasız bırakmayacak üçlü zigon modelleri, hem işlevsel hem görsel etki kazandırarak yaşam alanlarınızı süslemeye devam ediyor. İşlerinizi kolaylaştırırken, dekorasyonunuzu yenilemede etkili birer unsur olarak değerlendirebileceğiniz üçlü zigon sehpalar için, hangi stil ve dokularda materyaller kullanacağınız unsurlarını da düşünebilirsiniz. Özellikle modern stil zigon sehpalar sayesinde, günümüz fonksiyonel tasarımları ile konforlu yaşam alanlarını sabitleyebilir, keyifle vakit geçireceğiniz bir ev döşeyebilirsiniz. Ayrıca ahşap zigon sehpa modelleri ile ilgilenenler için, Farklı tarzlar için farklı ahşap zigon sehpa modelleri yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz. Bu yazımızda sizlere pratik kullanım olanakları sağlayan üçlü zigon sehpa takımları hakkında yaratıcı fikirlerle tasarlanmış farklı stil ve modellerde örnekler sunacağız.

Ahşap mobilya gruplarını tamamlayan tasarım

Bonsoni Pine Corona Nest Of Tables homify Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
homify

Bonsoni Pine Corona Nest Of Tables

homify
homify
homify

Londra'da bulunan Bonsoni adlı firma tarafından tasarlanan, ahşap mobilya gruplarıyla aynı dili konuşan  sehpa tasarımları oturma odası dekorasyonunu tamamlar nitelikte. Ahşabın sıcak dokusunu evlerinde kullanmak isteyenler için hem göze hitap eden, hem de fonksiyonelliğiyle yer açan üçlü zigon sehpalar, günümüzde de modern ve klasik stil tasarımlarıyla evlerde yerini buluyor. Ayrıca dekoratif sunum seçeneklerini de barındıran üçlü zigon sehpalar, doku ve renk tonları bakımından da salon ve oturma odalarınızla ahengi yakalayacak özelliklerde tasarlanabiliyor. Hem kullanışlı, hem dekoratif sunum seçenekleri ile üçlü zigon sehpaları aklınızda bulundurabilir, evinizin ihtiyaç duyduğunuz köşesinde dekorasyona muntazam bir şekilde dahil edebilirsiniz.

Geometrisiyle öne çıkan modern yorum

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Oturma Odası
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Modern stil dizayn edilmiş bir oturma odasına şıklığıyla göz dolduran üçlü zigon sehpalar hem modern hem klasik öğeleri bir arada barındırıyor. Nötr renklerle dekore edilen bir oturma odasında, geometrik formlarını öne çıkan bir tasarımla zigon sehpaya modern bir yaklaşım kazandırılmış. Öte yandan nötr renklerle tasarlanan bir odada formları öne çıkaran siyah renk tercihi isabet olmuş. Genel olarak ara renklerin tercih edildiği mobilya tercihleri ve dekorasyonda tabloyu öne çıkaran mavinin canlılığına yer açan renk tercihleri kullanılmış. Hem klasik etkileriyle üçlü zigon sehpalar, hem sinilerin yeniden yorumlanışıyla eski dönem etkilerini modernle buluşturan işlevsel bir tasarım. İstanbul'da bulunan Voltaj Tasarım tarafından dizayn edilen oturma odasında üçlü zigon sehpa kullanımına modern yorumuyla şık bir örnek.

Göz yormayan işlevsel tasarımlar

Light and bright! CC Construction Klasik Oturma Odası
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

Klasik stilde bir oturma odasını dekore ederken, hem minimalist yaklaşımlar hem göz yormayan tasarımları ile zigon sehpalar kullanışlılığını elden bırakmıyor. CC Construction tarafından dizayn edilen oturma odası, şıklığı ve aydınlık atmosfer sunumuyla gönüllere yer edecek bir oturma odası sunuyor. Elbette konforun ve klasik öğelerin zarafetinin eksik olmadığı dizaynda, üçlü zigon sehpalar seçilirken diğer mobilya gruplarının göz yormayan akışını bozmayan sade bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Yakınlarınızla kahvenizi yudumlarken keyifli dakikalar geçirebileceğiniz şık ve modern oturma odaları dizayn ederken, zigon sehpaların fonksiyonelliğini ve ihtiyacı muntazam gidereceğini unutmamanızı, üçlü zigon sehpaları aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Duvar dekoru ve raflarla yakalanan uyum

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Elbette odalarınızı tasarlarken dekorla uyum yakalayan tasarım dilini kullanabilir, bunu küçük detaylarla süsleyebilirsiniz. İspanya'da bulunan Cube Deco tarafından dizayn edilen oturma odasında siyah ve açık renk tonlarında ahşabın kullanıldığı üçlü zigon sehpa ile uyumu yakalayan mobilya ve raf detaylarını görüyoruz. Hem form vermek açısından, hem doku benzerlikleri ve renk tercihleri ile ilgili minimal tasarımlara yönelmeyi tercih edenler için nefis bir oturma odası örneği.

Fonksiyonların bitmediği ilham veren fikirler

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ I / D.M.U ARNAVUTKÖY HOUSE 2012, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ I / D.M.U ARNAVUTKÖY HOUSE 2012

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Elbette çay ve kahvelerinizi yudumlayacak klasik stil zigon sehpalarının yanı sıra, yaratıcı fikirlerle değerlendirilmiş sehpa örnekleri de mevcut. Koridor ve hol tasarımına örnek konulmuş bu görselde, yer ve mekan değerlendirmesine güzel bir alternatif sunmuş.  Dekoratif ayna çerçeveleriyle uyumlu ahşap renk tonlarının kullanıldığı sehpalar, hem göze hitap ediyor, hem şık bir hol dizaynı seçeneği sunuyor. Dekoratif ürünleri sergileyebileceğiniz, geçiş alanlarını ve sirkülasyonu engellemeyecek tasarımları ve üçlü zigon mantığıyla tasarım alternatifleri ile her ihtiyacı karşılayabilirsiniz.

Dekoratif ürünlerle üçlü zigon sehpalar

People Stools, Friday Project Friday Project Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Friday Project

Friday Project
Friday Project
Friday Project

Yeşilin ve doğadan materyallerin kulanımının öne çıktığı tercihlerde, üçlü zigon sehpalarınızı zengin dünyasıyla dekoratif ürünlerle değerlendirebilirsiniz. Hem soft renk severlerin ilgisini çekebilecek, naif ve minimalist tasarımlarıyla üçlü zigon sehpalara, modern ev dekorasyonlarının da ihtiyaçlarını gideriyor. İtalya'da bulunan Friday Project'in sunduğu seçenekler arasında evinizi dekore ederken, işlevselliğinin yanı sıra, görselliğiyle de göz dolduran dekoratif ürün seçeneklerini görebilirsiniz.

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Evinizi renklendiren üçlü zigon sehpalar

Mesas de diseño exclusivo por Balea Collection, Muka Design Lab Muka Design Lab Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Muka Design Lab

Muka Design Lab
Muka Design Lab
Muka Design Lab

Ana renklerle ahşap kaplama üçlü zigon sehpalar, birbirinden güzel renkli detaylarıyla evinizi şenlendiriyor. Hem kullanım kolaylığı bakımından hem pratik sunum imkanlarıyla belki de yaşam alanlarınızın vazgeçilmezi olmaya aday birer araç. Canlı renkleri kullanmaktan çekinmeyenler için, ya da pastel renk dokularıyla evin havasını değiştirmek isteyenlere rengarenk detaylarıyla modern üçlü zigon sehpalar değerlendirilecek birer unsur olarak kayıtlara geçiyor. İspanya'da bulunan Muka Design Lab tarafından dizayn edilen sehpa tasarımları modern tutumu ve canlı renkleriyle evlerde samimi ve sıcak bir hava yaratıyor.

Çok yönlü ve minimalist tasarımlar

homify Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
homify

homify
homify
homify

Hem sehpa hem tabure olarak kullanılabilen, ihtiyaç dahilinde oturup dinlenmeye de olanak sağlayan pratik tasarımlar da ilginç olabilir. Özellikle çok yönlü işlevsellikle ilgili ihtiyacı giderecek yaşam alanları ve açık alanlar için de birer uygun araç teşkil ediyor. Minimal tasarımlarıyla, ahşabın modern dekorasyonlarla uyum sağlayabilecek renklere boyanması, üçlü zigon sehpaları evlerinize estetik birer obje olarak getiriyor. Gördüğünüz tasarımlar, Berlin'de bulunan Kimidori'ye ait.

Göz zevkine hitap eden dokular

Каньон, LoftDesigne LoftDesigne Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
LoftDesigne

LoftDesigne
LoftDesigne
LoftDesigne

Elbette kullanacağınız mobilya grupları ve sehpalarda sanatsal yorum ya da görsel doyuma ulaşmak için, doku ve renklerle yeniden tasarlayabilirsiniz. Kendi başlarına bir set ve mobilya grubu olmayı başaran zigon sehpalar, salon ve odalarınızın dekorasyonuna desenlerle, tekrarlanan renkli dokularla ahenk katabilir, sürdürebilir. Endüstriyel stilde uygulanmış şık ve göz alıcı sehpaların tasarımı Loftdesigne firmasına ait.

Geçiş alanlarını ve sirkülasyonu engellemeyen tasarımlar

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Endüstriyel stil  zigon sehpalar modern ev dekorasyonlarında hem kullanışlı hem şık tasarımlarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Modern stil dizayn edilmek istenen bir oturma odasına şıklığı ve zarafeti ile  öne çıkaran yeni dönem üçlü zigon sehpaları, minimalist yaklaşımlarıyla da zamanın ruhunu yakalıyor. İster aksesuarlarınızı değerlendirmek açısından kullanın, ister çay ve kahvelerinizi yudumlamak için değerlendirin; üçlü zigon sehpalar sanıldığından  daha fazla ihtiyacı bir arada giderebilir. Hem de ihtiyaç duyduğunuzda hiç yer kaplamadan. Pratikliğiyle ve estetik sunumlarıyla işlevselliği yakalayabilir, ev dizaynını öne çıkaran detaylarla görselleştirebilir, ya da iç içe alarak evlerinizde ihtiyaç duyacağınız alanlar yaratabilirsiniz. Üçlü zigon sehpa mantığıyla dekoratif ürünleri sergileyebilir, geçiş alanlarını ve sirkülasyonu engellemeyecek minimal tasarımlar yaratabilir, alternatif model ve boyutlarıyla her ihtiyacı karşılayabilirsiniz

Yatak odası abajur modelleri için alternatif tasarımlar
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