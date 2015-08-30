Hem işlevsel hem estetik sunumlarıyla üçlü zigon sehpalar

Dünden bugüne, modern akımlarla ilgilenen ya da klasik stilden hoşlananlar için mobilya takımları ve sehpalarda modeller ve renkler de değişiklik gösterdi. İç içe geçen sehpa modelleri olarak değerlendirilen zigon sehpalar salon ve oturma odaları için birer klasik öğe olarak kullanılmaya devam ediyor.
Pratik kullanım olanakları sağlaması bakımından, misafirlerinizi sehpasız bırakmayacak üçlü zigon modelleri, hem işlevsel hem görsel etki kazandırarak yaşam alanlarınızı süslemeye devam ediyor. İşlerinizi kolaylaştırırken, dekorasyonunuzu yenilemede etkili birer unsur olarak değerlendirebileceğiniz üçlü zigon sehpalar için, hangi stil ve dokularda materyaller kullanacağınız unsurlarını da düşünebilirsiniz. Özellikle modern stil zigon sehpalar sayesinde, günümüz fonksiyonel tasarımları ile konforlu yaşam alanlarını sabitleyebilir, keyifle vakit geçireceğiniz bir ev döşeyebilirsiniz. Ayrıca ahşap zigon sehpa modelleri ile ilgilenenler için, Farklı tarzlar için farklı ahşap zigon sehpa modelleri yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz. Bu yazımızda sizlere pratik kullanım olanakları sağlayan üçlü zigon sehpa takımları hakkında yaratıcı fikirlerle tasarlanmış farklı stil ve modellerde örnekler sunacağız.
Londra'da bulunan Bonsoni adlı firma tarafından tasarlanan, ahşap mobilya gruplarıyla aynı dili konuşan sehpa tasarımları oturma odası dekorasyonunu tamamlar nitelikte. Ahşabın sıcak dokusunu evlerinde kullanmak isteyenler için hem göze hitap eden, hem de fonksiyonelliğiyle yer açan üçlü zigon sehpalar, günümüzde de modern ve klasik stil tasarımlarıyla evlerde yerini buluyor. Ayrıca dekoratif sunum seçeneklerini de barındıran üçlü zigon sehpalar, doku ve renk tonları bakımından da salon ve oturma odalarınızla ahengi yakalayacak özelliklerde tasarlanabiliyor. Hem kullanışlı, hem dekoratif sunum seçenekleri ile üçlü zigon sehpaları aklınızda bulundurabilir, evinizin ihtiyaç duyduğunuz köşesinde dekorasyona muntazam bir şekilde dahil edebilirsiniz.
Modern stil dizayn edilmiş bir oturma odasına şıklığıyla göz dolduran üçlü zigon sehpalar hem modern hem klasik öğeleri bir arada barındırıyor. Nötr renklerle dekore edilen bir oturma odasında, geometrik formlarını öne çıkan bir tasarımla zigon sehpaya modern bir yaklaşım kazandırılmış. Öte yandan nötr renklerle tasarlanan bir odada formları öne çıkaran siyah renk tercihi isabet olmuş. Genel olarak ara renklerin tercih edildiği mobilya tercihleri ve dekorasyonda tabloyu öne çıkaran mavinin canlılığına yer açan renk tercihleri kullanılmış. Hem klasik etkileriyle üçlü zigon sehpalar, hem sinilerin yeniden yorumlanışıyla eski dönem etkilerini modernle buluşturan işlevsel bir tasarım. İstanbul'da bulunan Voltaj Tasarım tarafından dizayn edilen oturma odasında üçlü zigon sehpa kullanımına modern yorumuyla şık bir örnek.
Klasik stilde bir oturma odasını dekore ederken, hem minimalist yaklaşımlar hem göz yormayan tasarımları ile zigon sehpalar kullanışlılığını elden bırakmıyor. CC Construction tarafından dizayn edilen oturma odası, şıklığı ve aydınlık atmosfer sunumuyla gönüllere yer edecek bir oturma odası sunuyor. Elbette konforun ve klasik öğelerin zarafetinin eksik olmadığı dizaynda, üçlü zigon sehpalar seçilirken diğer mobilya gruplarının göz yormayan akışını bozmayan sade bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Yakınlarınızla kahvenizi yudumlarken keyifli dakikalar geçirebileceğiniz şık ve modern oturma odaları dizayn ederken, zigon sehpaların fonksiyonelliğini ve ihtiyacı muntazam gidereceğini unutmamanızı, üçlü zigon sehpaları aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz.
Elbette odalarınızı tasarlarken dekorla uyum yakalayan tasarım dilini kullanabilir, bunu küçük detaylarla süsleyebilirsiniz. İspanya'da bulunan Cube Deco tarafından dizayn edilen oturma odasında siyah ve açık renk tonlarında ahşabın kullanıldığı üçlü zigon sehpa ile uyumu yakalayan mobilya ve raf detaylarını görüyoruz. Hem form vermek açısından, hem doku benzerlikleri ve renk tercihleri ile ilgili minimal tasarımlara yönelmeyi tercih edenler için nefis bir oturma odası örneği.
Elbette çay ve kahvelerinizi yudumlayacak klasik stil zigon sehpalarının yanı sıra, yaratıcı fikirlerle değerlendirilmiş sehpa örnekleri de mevcut. Koridor ve hol tasarımına örnek konulmuş bu görselde, yer ve mekan değerlendirmesine güzel bir alternatif sunmuş. Dekoratif ayna çerçeveleriyle uyumlu ahşap renk tonlarının kullanıldığı sehpalar, hem göze hitap ediyor, hem şık bir hol dizaynı seçeneği sunuyor. Dekoratif ürünleri sergileyebileceğiniz, geçiş alanlarını ve sirkülasyonu engellemeyecek tasarımları ve üçlü zigon mantığıyla tasarım alternatifleri ile her ihtiyacı karşılayabilirsiniz.
Yeşilin ve doğadan materyallerin kulanımının öne çıktığı tercihlerde, üçlü zigon sehpalarınızı zengin dünyasıyla dekoratif ürünlerle değerlendirebilirsiniz. Hem soft renk severlerin ilgisini çekebilecek, naif ve minimalist tasarımlarıyla üçlü zigon sehpalara, modern ev dekorasyonlarının da ihtiyaçlarını gideriyor. İtalya'da bulunan Friday Project'in sunduğu seçenekler arasında evinizi dekore ederken, işlevselliğinin yanı sıra, görselliğiyle de göz dolduran dekoratif ürün seçeneklerini görebilirsiniz.
Ana renklerle ahşap kaplama üçlü zigon sehpalar, birbirinden güzel renkli detaylarıyla evinizi şenlendiriyor. Hem kullanım kolaylığı bakımından hem pratik sunum imkanlarıyla belki de yaşam alanlarınızın vazgeçilmezi olmaya aday birer araç. Canlı renkleri kullanmaktan çekinmeyenler için, ya da pastel renk dokularıyla evin havasını değiştirmek isteyenlere rengarenk detaylarıyla modern üçlü zigon sehpalar değerlendirilecek birer unsur olarak kayıtlara geçiyor. İspanya'da bulunan Muka Design Lab tarafından dizayn edilen sehpa tasarımları modern tutumu ve canlı renkleriyle evlerde samimi ve sıcak bir hava yaratıyor.
Hem sehpa hem tabure olarak kullanılabilen, ihtiyaç dahilinde oturup dinlenmeye de olanak sağlayan pratik tasarımlar da ilginç olabilir. Özellikle çok yönlü işlevsellikle ilgili ihtiyacı giderecek yaşam alanları ve açık alanlar için de birer uygun araç teşkil ediyor. Minimal tasarımlarıyla, ahşabın modern dekorasyonlarla uyum sağlayabilecek renklere boyanması, üçlü zigon sehpaları evlerinize estetik birer obje olarak getiriyor. Gördüğünüz tasarımlar, Berlin'de bulunan Kimidori'ye ait.
Elbette kullanacağınız mobilya grupları ve sehpalarda sanatsal yorum ya da görsel doyuma ulaşmak için, doku ve renklerle yeniden tasarlayabilirsiniz. Kendi başlarına bir set ve mobilya grubu olmayı başaran zigon sehpalar, salon ve odalarınızın dekorasyonuna desenlerle, tekrarlanan renkli dokularla ahenk katabilir, sürdürebilir. Endüstriyel stilde uygulanmış şık ve göz alıcı sehpaların tasarımı Loftdesigne firmasına ait.
Endüstriyel stil zigon sehpalar modern ev dekorasyonlarında hem kullanışlı hem şık tasarımlarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Modern stil dizayn edilmek istenen bir oturma odasına şıklığı ve zarafeti ile öne çıkaran yeni dönem üçlü zigon sehpaları, minimalist yaklaşımlarıyla da zamanın ruhunu yakalıyor. İster aksesuarlarınızı değerlendirmek açısından kullanın, ister çay ve kahvelerinizi yudumlamak için değerlendirin; üçlü zigon sehpalar sanıldığından daha fazla ihtiyacı bir arada giderebilir. Hem de ihtiyaç duyduğunuzda hiç yer kaplamadan. Pratikliğiyle ve estetik sunumlarıyla işlevselliği yakalayabilir, ev dizaynını öne çıkaran detaylarla görselleştirebilir, ya da iç içe alarak evlerinizde ihtiyaç duyacağınız alanlar yaratabilirsiniz. Üçlü zigon sehpa mantığıyla dekoratif ürünleri sergileyebilir, geçiş alanlarını ve sirkülasyonu engellemeyecek minimal tasarımlar yaratabilir, alternatif model ve boyutlarıyla her ihtiyacı karşılayabilirsiniz