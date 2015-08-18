Ev için en güzel aksesuar fikirleri

Evimizi kendimize özgü tasarlarken, dekorasyonu tamamlayan mobilyalar veya duvar renkleri kadar, küçük unsurların da evimizin karakteristiğini belirlemede önemli ölçüde yer tutacağını unutmamalıyız. Günümüzün vazgeçilmezi modern stil, yaşam alanlarımızın zamanın ruhuyla ahenk içinde olmasını sağlıyor. Duvar ve yer zemini kaplamaları, mobilya tercihlerinde olduğu gibi, aksesuarlarla evimizin karakteristiğini belirler, dekorasyonda küçük dokunuşlarla önemli roller biçebiliriz. Hangi stili uygulayacağımızı kullanacağımız mobilyalar, duvar renkleri, dokular veya halılar gibi, diğer aksesuar unsurları da yönelimi belirleyebilir. Öyle ki aksesuar seçimleri, evin havasını tamamen değiştirebilir ya da dekorasyon stilini tamamlar nitelikte bir unsur görevi görebilir. Salon ve odalarımızı dekore ederken, özellikle misafirlerin denetimine açık olacağını bildiğimizden özenle seçenekleri değerlendiririz.
Günümüzde yaşam alanlarını renklendiren ve kimi zaman karakteristiğini öne çıkaran aksesuarlar ve dekoratif ürünlerle ilgili seçenekler, oldukça geniş bir yelpazeye sahip. İşlevsellik ihtiyacını da gideren aksesuarlarla daha keyifli ve yaşamımızı kolaylaştıracak bir dekorasyon sağlamak artık daha kolay. Genel itibariyle ev dekorasyonu ile çok uğraşamayacaksanız, yine alternatif çözümler mevcut, küçük dokunuşlarla yenilik getireceğiniz dekoratif ürünler imdadınıza yetişiyor. Üstelik dekorasyon deyince evin sadece belli alanları akla gelmesin. Dekore edilecek salonlar ve oturma odalarımızda çok büyük değişiklikler yapmadan, evimizin vazgeçilmezi görülen dekoratif ürünlerle yeniden dizayn edebiliriz. En güzel eve sahip olmayı istemenin yanı sıra, kişilik ve karakter izlerini taşıyan dekorasyon stilini aksesuar seçimlerine taşımak akılcı ve şık yaklaşım olacaktır. Ruhumuzu ve karakterimizi en güzel yansıtacak dekorasyon stillerini, diğer bireysel alanlarda da göze hitap eden fikirlerle kişiselleştirilebilir, yine yeniden yorumlayabiliriz. Salon ve odalar kadar banyo ve tuvaletlere uygun oldukça çeşitli dekoratif ürünler, aksesuarlar ve yaratıcı fikirler mevcut. Homify’da sizler için hazırladığımız renkli ve farklı alternatifleri ile zengin aksesuar dünyasına bir göz atmadan önce, sıra dışı ve ilginç ev aksesuarları ile yazımızda da ilgili ilham veren örnekler ve yaratıcı fikirler bulabileceğinizi hatırlatırız.
Evin en çok aksesuar olarak kullanılan materyallerinden biri yastıklar. Belçika'da bulunan Handmade Of Passion tarafınan dizayn edilen sevimli yastıklar, mekan atmosferini bir anda değiştirebilir ve kedi severleri kalbinden vurabilir. Daha farklı ve renkli çeşitli örneklerini görebileceğiniz dekoratif ürünleri artık bulmak çok daha kolay. Neredeyse her zevke hitap eden ev için aksesuarlar, dekoratif yastıklar ve sevimli figürlerin kullanımına artık sıklıkla rastlıyoruz. Hiç şüphesiz çocukların da oldukça sevdiği figürlerden yapılan yastık tasarımları çocuk odasına sıcak ve samimi bir hava katacaktır. Dekoratif yastıklar çocuklarınızda da sürekli onlarla vakit geçirme isteği doğuracak.
İstanbul'da bulunan ARTONTHEBOX tarafından modern stil dekorasyonlar için dizayn edilen dolaplar, evinize sıra dışı bir hava katabilir. Etkileyici görsellerle mobilya tasarımlarını bulmanıza imkan veren Aronthebox, modern ev dekorasyonlarına karakteristik bir kimlik yansıtma olanağını da beraber sunuyor. Kattığı estetik değer ve işlevsellik yönünde akılcı çözümlerle evlerinizde farklı bir hava yaratabilirsiniz. Özellikle yeni ev dekorasyonunu değiştirmek, yenilik getirmek isteyenler için pek çok seçenek mevcut. Kendi üretimleri olan mobilyalar ve çeşitli alternatifleriyle odalarınıza modern ve estetik bir hava kazandırmanıza yardımcı olacağını düşünüyoruz.
Pamuklu kumaşlardan üretilen fil yastıklar ev için aksesuar ve hatta arabalarınızda bile kullanıma olanak veriyor. Sempatik ve mutluluk getiren filleri daha önce ev için kullanılan çeşitli aksesuarlarda mutlaka görmüşsünüzdür. Neredeyse bir klasik olarak kullanılan fil figürü, her zevke hitap edecek tasarımlarıyla sizinle yeniden buluşuyor. Sakarya'da bulunan SESİBER tarafından üretilen dekoratif yastıklardan farklı renk ve desenlerde eviniz için aksesuar olarak değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.
Bigudili kadın ve pijamalı erkek olarak tasarlanan oyma eser, sanatsal değer açısından evlerinize renk katan öğeler olarak karşınıza çıkıyor. Geçmişten günümüze ahşap, bir materyal olarak ilk çağlardan beri oyularak işlevsel ve sanatsal öğeler tasarlanmasına olanak verdi. Geleneksel ifadelerle figürler, ev için aksesuar tercihlerinde öne çıkan bir yaklaşım. İstanbul'da Ayla Turan Heykel Atölyesi'nde üretilen tasarımlar için sanatsal değeri olan farklı örneklerini inceleyebilirsiniz.
Elbette evlerin en sık kullanılan gereçleri olan askılıklar tasarlanmaya oldukça açık seçeneklerden sadece biri. Geometrik formlarla dizayn edilen ahşap askılık hem estetik hem fonksiyonel yaklaşımla tasarlanmış. İstanbul'da bulunan Uçan Ev Home Concept tarafından dizayn edilen tasarımın diğer açılardan fotoğraflarına bakacak olursanız, cep telefonlarınız koymaya yer ve imkan sunabilecek derinlikte ahşap kütlelerin kullanıldığını görmüş olacaksınız.
Klasik öğelerden modernizme uzan geniş bir yelpazeyle ev için aksesuar seçimlerinizde karakteriniz ve zevkleriniz oldukça önemli rol oynuyor. Evinize kattığınız ruh ve içinde yaşamak istediğiniz evi dizayn etmek, elbette aksesuarların dilinde görselleşmeye ve estetik değer katmaya olanak sağlıyor. Sanatsal değerlere yer açan ve heykelleri ev için aksesuarlarda kullanmaya özen gösterenler için nadide bir örnek.
Daha önce hiç düşünmediyseniz, aksesuarların diliyle bir tema oluşturabilir, evinize eğlenceli bir hava katabilirsiniz. Sıcak etkileriyle ahşap materyalinin kullanımına oldukça sık rastlarken, denizci teması ile sempatik odalar tasarlayabilirsiniz. Özellikle çocukların hayal gücünü geliştiren ve ilham veren temalara yer açmak, dekorasyonu işlevsel bir dille kullanım sağlayan akılcı çözümlerden.
Günümüzde işlevselliğin ve estetiğin bir arada buluştuğu ürünlere daha fazla yer açıyoruz. Kısıtlı zamanını akılcı değerlendirmeyi seven modern dünya insanı, dekoratif ürünlerde çok yönlü kullanımı tercih ediyor. Çift taraflı kullanıma açık, bir yüzü desenli, diğer yüzü düz renkli yastıklar; hem estetik hem kullanışlı. Zaten yastıkların ev için aksesuar kullanımlarında vazgeçilmez olduğunu söylemiştik, neden fonksiyonel ve estetik bir yöntemle tasarlanmasın.
Ev için aksesuar tercihlerinde renkli ve zengin bir dünya mevcut. Yeniden değerlendirme veya Retro etkileri hissetmeyi sevenler için eski model bavulların dekoratif yorumlarına günümüzde sıkça rastlıyoruz. Her zevke hitap eden bavullarla dekoratif öğeler tasarlamak, istenildiğinde kullanışlı detaylar da içerebilir. Tamamen zevklerin birleşiminden ve bavulların yeniden değerlendirilmeye sunulması fikrinden yola çıkara, pekala sizler de ilham verici dekoratif aksesuarlarla evlerinizi güzelleştirebilirsiniz.
Eski zamanlardan beri duvar dekorlarında sunuma açık tablolar, zaman değiştikçe modern formlarla yeniden yorumlanmaya devam edildi. Ev için aksesuarlarda yine de vazgeçilmez olmaya devam eden dekoratif tablolarda dönemsel sanat eserlerini farklı dokularda yeniden görmek mümkün. Hem sanatsal hem moderni buluşturan tablolarla ilgili çok farklı içerik ve zengin bir dünyayı bulabilirsiniz. Geçmişe bağlı ve eski değerlere bağlı kişiler için yeniden yorumlanan tablo formlarında çerçeve veya doku farklarında, geçmişten günümüze değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz. Öte yandan kattığı estetik değer ve dekoratif duvar tasarlamak isteyenler için oldukça yardımcı olacak alternatifleri de bulmanıza olanak sağlıyor. Evinizin duvarlarını sanatsal ve dekoratif öğelerle süslerken, dekorasyon ile uyumlu ya da estetiği öne çıkaran tasarımlara yer açmanıza yardımcı olacak ilham verici fikirlerle örnekleri incelemeye şuradan devam edebilirsiniz.