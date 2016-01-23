Çocuk odaları için sıra dışı karyolalar

Çocuk odaları son derece sıradan şekilde döşenebileceği gibi oldukça sıra dışı mobilyalara da kapısını açabileceğiniz bir mekan. Son yıllarda mobilya üreticileri de daha çok uzmanlaşmaya ve çocuk mobilyalarında da daha çok çeşidi piyasaya çıkarmaya başladılar.
Ebeveyn olarak çocuğunuzu sade, iddiasız bir atmosferde yetiştirmek istiyor olabilirsiniz. Ancak sıra dışı demek sadece cafcaflı demek de değil. Son derece yalın tasarımlar da duruma göre sıra dışı olabilir. Özellikle günümüz dünyasında. Örneğin yarış arabası şeklinde karyolalara bakıyoruz, hakikaten oldukça cafcaflı ve çocuklar için de iyi olduğu tartışmalı bir öğe. Küçük çocukların yarış arabalarıyla bağ kurmasının ne kadar sağlıklı olacağından emin değiliz. Onun yerine size vereceğimiz örneklerdeki gibi daha doğaya dönük temalar, çocuğunuz için belki daha doğru bir tercih olabilir. Dolayısıyla işin kolayına kaçabilirsiniz, bu durumda televizyonların, çizgi film ve filmlerin pompaladığı ürün ve maskotların başı çektiği piyasada çocuğunuz için gerçekten sıra dışı seçeneklere yönelirseniz onu bu tüketim kültüründen başka şeylerle bağ kurmak konusunda teşvik etmiş olacaksınız. Dünyanın düzeni böyle oldukça elbette işiniz kolay değil ama kendi küçük dünyalarımızda, evlerimizde dahi olsa bu tüketim objelerini reddettmekte fayda var.
Çocukların yaratıcılığını, kişiliğini biçimlendiren bir mekandır odaları. Bu yüzden çok düşünerek hareket etmek yanlış olmayacaktır. Seçtiğiniz renklerden konsepte, mobilyalardan aksesuara, oyuncakların çeşitlerinden bunların düzenine her şey çocuğunuzun kişiliğini etkileyecek öğeler. Bu yüzden bu seçimleri yaparken sadece estetik ve fonksiyonel olarak değil aynı zamanda pedagojik olarak değerlendirmelerde bulunmak gerekir. Ayrıca çocuğunuzun bu seçimleri yaparken söz sahibi olması da önemlidir. Her istediğinin gerçekleşeceği illüzyonuna kapılmasına sebep olmadan ona odası için karyola seçmesinde de söz hakkı tanımanızda fayda var. Yani o belki olası modellerden çok başka, çok düşgücüne dayalı, sizin onun için uygun olmadığını düşündüğünüz bir tarzda ya da beki sadece çok pahalı bir karyola isteyecek olabilir. Bu durumda onunla oturup değerlendirme yaparak, imkansız isteklerini de gerekçeleriyle anlatarak, ortak bir karar vermeniz bile çocuğunuzun pedagojik gelişimi açısından önemlidir.
Ağaç evler çocuklar için şüphesiz ilgi çekici yapılar. Bir de bir ağaç evin ya da ahşap bir kulübenin odalarında yataklarını barındırdığını düşünün. Bir de bakmışsınız ki çocuğunuzu uykuya yatırmak bir problem olmaktan çıkmış. Özellikle uyku sorunu olan çocuklarda sevdikleri bir yatağa yatacakları düşüncesi onların uyku hakkındaki olumsuz hislerini değiştirebilir.
Böyle tırmanarak yatacakları, içinde oyun oynayıp vakit de geçirebilecekleri bir karyola çocuklarınıza oda içinde kendilerine ait bir ev hissi yaratacak.
İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji profesörü Maria Montessori (1870-1952) yüzyılın başlarında her bir çocuğun bireyselliğine azami ölçüde uyan bir pedagoji geliştirir. Çalışmalarının temelini eğitimleri üzerine çalıştığı kimi zihinsel engelli çocuklardan öğrendikleri atat. Aslında fiziksel sorunları olmayıp pedagojik hatalardan dolayı zihinsel engelli davranışları gösteren çocukların varlığını kavradığında metodunu geliştirmeye başlar. Montessori metodu aslında basitçe çocuğun kendi kendine yetmesi, ihtiyaçlarını kendi başına görmesi amacını taşır. Montessori’ye uygun bir çocuk odasında eşyaların çocuk tarafından rahatlıkla erişilip, ebeveynlerden bağımsız olarak kullanılabilmesi önemli. Karyola ve yatak da buna dahil. Çocuk ebeveynlerden yardım almadan yatağına çıkabilmeli, örtüsünü üzerine örtebilmeli, sabah uyanınca -beceriksizce de olsa- yatağını toplayabilmeli. Yatak, çocuğun yaşına göre kendi başına tırmanabileceği yükseklikte herhangi bir yatak olabilir. Burada önemli olan mutlaka yer yatağı kullanmak değil, çocuğun bağımsız bir şekilde kendi yatağına erişebilmesine imkan vermektir. Bir başka deyişle, yüksek ve parmaklıklı bir yatakla çocuğun odadaki eşyalara erişimini ve özgürlük duygularını kısıtlamamak hedefleniyor. Bunun nasıl yorumlanacağı size kalmış. Çocuğun erişimi kısıtlanmadığı sürece dilerseniz alçak bir yatak kurarsınız, dilerseniz yer yatağı…
Maria Montessori kendi sözleriyle anlayışını şöyle açıklıyor: “Çocuğa kendi başına kullanabileceği bir ortam vermeliyiz: Kendi küçük lavabosu, kendi açabileceği çekmeceler, kendi kullanabileceği gündelik eşyalar, kendi katlayıp-yayabileceği sevimli bir battaniyenin altında uyuyayacağı küçük bir yatak… Ona, içinde yaşayabileceği ve oynayabileceği bir ortam vermeliyiz; sonra da onun kendi ellerini bütün gün kullanmasını gözlemeli, akşam kendi başına kıyafetlerini değiştirmesini ve kendi başına yatağına uzanmasını sabırla beklemeliyiz.“
Türkiye'de de bu yöntemi benimseyen kreş ve anaokulları ve dolayısıyla çocuklarını Montessori metoduna göre yetiştirmeye çalışan ebeveynler de mevcut. Mobilyada Moda Montessori metoduna uygun anlayışla tasarlanmış şık yer yataklarıyla bu ebeveyn ve çocuklara seçenekler sunuyor.
Çocuk odası özellikle yeni nesil çocukların pek ayrılamadıkları bir mekan. Eskisi gibi sokakta oyun mevhumu pek kalmadı, ancak zaman zaman yetişkinler kontrolünde gidilen minik parklarla bu ihtiyaç giderilmeye çalışılıyor. Geçmişin sokakta ya da kırda özgürce oynayan çocuklarına artık şehirlerde rastlamak çok mümkün değil. Yine de çocuklarınıza göçmen toplulukların ahşap karavanlarını andıran böylesi bir yatağı hediye ederek, onun uykusunda ve oyun oynarken onunla gezdiğini hayal etmesini sağlayabilirsiniz.
Bu son derece şık çadır görünümüne sahip yatak da çocuklara hem macera hem de özel alan duygusu verecek şık mobilyalardan. Doğal ve açık renk seçimleri de doğru bir tercih olmuş. Bu çadırın açılan kısmının açık şekilde sabitlenmesi de iyi bir özellik. Böylece istendiğinde daha ferah bir yatma alanı sağlanabiliyor.
Ranzalar sadece iki çocuk için değil, altlarını yatak yerine farklı işlevlere vermek açısından da tercih edilebilir. Bu ranza ya da yüksek yatakta da karyolanın alt kısmı pamuklu kumaşla, yine çadırvari bir duyguyla kapatılmış.Diğerlerinden farkı bu karyolada yatağın bu kapalı kısımdan ayrı, yukarıda olması ve kapalı çadırın sırf oyun için kullanılması. Elbette içine bir yer yatağı ya da minder koymanıza hiçbir engel yok!
Pek çok çocuk uzayla, gökyüzüyle ilgilenir. Kumaştan bir roketin de dahil olduğu bir karyola tasarımı böyle bir çocuk için bulunmaz nimet. Koyu mavi duvarlarla inanılmaz etkileyici bir uyum yakalanmış.
Çocuğunuzun yatağının hemen yanı başına böyle bir ağaç gövdesi yerleştirmek ve odanın içini de ahşap parçalarıyla kaplamak onu sıradan bir evin içinde yarattığınız ahşap bir ev içine taşıyacak. Böylece hem doğal bir ortamın havasını solumasını sağlayacak hem de tüm odanın alanını ve hacmini kullanma şansına sahip olacaksınız. Odanın içinde bir ağaç evden daha ferah bir seçenek.
Homify pek çok yazıyla çocuk odaları için size yüzlerce fikir sunuyor. Çocuğuma eğlenceli bir oda hazırlamak için ne yapmalıyım? başlıklı yazı, bu karyola seçeneklerinden sonra inceleyebileceğiniz eğlenceli odalarla birlikte sizi bekliyor.