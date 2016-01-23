Çocuk odaları için sıra dışı karyolalar

Çocuk odaları son derece sıradan şekilde döşenebileceği gibi oldukça sıra dışı mobilyalara da kapısını açabileceğiniz bir mekan. Son yıllarda mobilya üreticileri de daha çok uzmanlaşmaya ve çocuk mobilyalarında da daha çok çeşidi piyasaya çıkarmaya başladılar.

Ebeveyn olarak çocuğunuzu sade, iddiasız bir atmosferde yetiştirmek istiyor olabilirsiniz. Ancak sıra dışı demek sadece cafcaflı demek de değil. Son derece yalın tasarımlar da duruma göre sıra dışı olabilir. Özellikle günümüz dünyasında. Örneğin yarış arabası şeklinde karyolalara bakıyoruz, hakikaten oldukça cafcaflı ve çocuklar için de iyi olduğu tartışmalı bir öğe. Küçük çocukların yarış arabalarıyla bağ kurmasının ne kadar sağlıklı olacağından emin değiliz. Onun yerine size vereceğimiz örneklerdeki gibi daha doğaya dönük temalar, çocuğunuz için belki daha doğru bir tercih olabilir. Dolayısıyla işin kolayına kaçabilirsiniz, bu durumda televizyonların, çizgi film ve filmlerin pompaladığı ürün ve maskotların başı çektiği piyasada çocuğunuz için gerçekten sıra dışı seçeneklere yönelirseniz onu bu tüketim kültüründen başka şeylerle bağ kurmak konusunda teşvik etmiş olacaksınız. Dünyanın düzeni böyle oldukça elbette işiniz kolay değil ama kendi küçük dünyalarımızda, evlerimizde dahi olsa bu tüketim objelerini reddettmekte fayda var.

Çocukların yaratıcılığını, kişiliğini biçimlendiren bir mekandır odaları. Bu yüzden çok düşünerek hareket etmek yanlış olmayacaktır. Seçtiğiniz renklerden konsepte, mobilyalardan aksesuara, oyuncakların çeşitlerinden bunların düzenine her şey çocuğunuzun kişiliğini etkileyecek öğeler. Bu yüzden bu seçimleri yaparken sadece estetik ve fonksiyonel olarak değil aynı zamanda pedagojik olarak değerlendirmelerde bulunmak gerekir. Ayrıca çocuğunuzun bu seçimleri yaparken söz sahibi olması da önemlidir. Her istediğinin gerçekleşeceği illüzyonuna kapılmasına sebep olmadan ona odası için karyola seçmesinde de söz hakkı tanımanızda fayda var. Yani o belki olası modellerden çok başka, çok düşgücüne dayalı, sizin onun için uygun olmadığını düşündüğünüz bir tarzda ya da beki sadece çok pahalı bir karyola isteyecek olabilir. Bu durumda onunla oturup değerlendirme yaparak, imkansız isteklerini de gerekçeleriyle anlatarak, ortak bir karar vermeniz bile çocuğunuzun pedagojik gelişimi açısından önemlidir.