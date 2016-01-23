Evimde daha derli toplu yaşayabilmek için onu nasıl düzenlemeliyim?

Evin derli toplu olması dışarıdan koşa koşa geleceğiniz bir yuvanız olmasını sağlayacak niteliklerden biri. Kimse dağınıklık içindeki bir eve gelmek, örneğin yorugun bir iş gününden sonra onu toparlayıp gündelik hayatına devam etmek istemez. Bu pek çok kişiye itici gelebilir. İş çıkışı eve gelmek istememenize, yemeklerinizi dışarıda yemenize sebep olabilir. Belki bundan hoşnutsunuzdur ama kimimiz de evcimen olduğu halde evin dağınıklığıyla uğraşmamak için evden uzakta kalabiliyor. Oysa eviniz düzenli olsa böyle bir sorun olmayacak, eve gelip temizlik yapmak size kabus gibi gelmeyecek. Aslında evin derli toplu olması sürekli onu toplamayı, temizlemeyi gerektiren bir şey değil. İyi organize edilmiş ve dağıtmadan yaşadığınız bir evi ne kadar seyrek topladığınıza şaşırabilirsiniz. Sistemli bir şekilde düzenlenmeyen bir ev bir hafta içinde yine dağınık hale gelirken, belli bir sistemde yaptığınız düzenleme onun derli toplu kalmasını salayacaktır.

Bu yazıda size evinizin çok sıra dışı bir şey yapmadığınız sürece kolay kolay dağılmayacak bir hale gelmesi için bir takım fikirler vereceğiz. Elbette herkesin yöntemler farklı olabilir, siz daha yaratıcı daha da sistemli davranabilirsiniz. Bu olası. Ancak en azından genel çerçeve açısından sizin zihninize açabilecek bir rehber hazırlamış olmayı umuyoruz.