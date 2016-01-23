Evimde daha derli toplu yaşayabilmek için onu nasıl düzenlemeliyim?

Evin derli toplu olması dışarıdan koşa koşa geleceğiniz bir yuvanız olmasını sağlayacak niteliklerden biri. Kimse dağınıklık içindeki bir eve gelmek, örneğin yorugun bir iş gününden sonra onu toparlayıp gündelik hayatına devam etmek istemez. Bu pek çok kişiye itici gelebilir. İş çıkışı eve gelmek istememenize, yemeklerinizi dışarıda yemenize sebep olabilir. Belki bundan hoşnutsunuzdur ama kimimiz de evcimen olduğu halde evin dağınıklığıyla uğraşmamak için evden uzakta kalabiliyor. Oysa eviniz düzenli olsa böyle bir sorun olmayacak, eve gelip temizlik yapmak size kabus gibi gelmeyecek. Aslında evin derli toplu olması sürekli onu toplamayı, temizlemeyi gerektiren bir şey değil. İyi organize edilmiş ve dağıtmadan yaşadığınız bir evi ne kadar seyrek topladığınıza şaşırabilirsiniz. Sistemli bir şekilde düzenlenmeyen bir ev bir hafta içinde yine dağınık hale gelirken, belli bir sistemde yaptığınız düzenleme onun derli toplu kalmasını salayacaktır.
Bu yazıda size evinizin çok sıra dışı bir şey yapmadığınız sürece kolay kolay dağılmayacak bir hale gelmesi için bir takım fikirler vereceğiz. Elbette herkesin yöntemler farklı olabilir, siz daha yaratıcı daha da sistemli davranabilirsiniz. Bu olası. Ancak en azından genel çerçeve açısından sizin zihninize açabilecek bir rehber hazırlamış olmayı umuyoruz.
Sadece dağılmış bir evi topladığınızı düşünmeyin, böyle bir düşünceniz varsa onu hemen kafanızdan atın. Şimdi yapmanız gereken bir evi tamamen baştan yaratmak, onu safralarından kurtarmak ve her köşesini bir sistem dahilinde düzenlemek. Biraz ruh hastalığı gibi mi geldi? Evet, belki olabilir ama sadece bir kereliğine takıntılı bir insan gibi davranmanın bir zararı yok. Hele de ödülü büyükse.
Genel bir kural olarak, evinizin düzenlemesi önce zihninizde başlamalı. Kendinizi bu işe hazır hissetmeden başlamanızı tavsiye etmiyoruz çünkü, işler çok detaylandığında ve çeşitli kararlar vermeniz gerektiğinde sıkılıp bırakmanız bu organizasyon için çok kötü olacaktır. Pek çok eşyadan, ıvır zıvırdan kurtulmanız gerçeğine kendinize alıştırın çünkü bu sandığınızdan güç olabilir.
Bu zihinsel hazırlık aşamasında da harekete geçmeye başlamakta fayda var. bolca karton kutu ve büyük plastik torbayı hazır bulundurun. Üstlerinde hangisinde ne olduğunu yazabileceğiniz bir alan da bulunsun. Bu şekilde eşyalarınız kategorize edebilirsiniz. Sadece üstlerine ne olduklarını değil aynı zamanda ne sıklıkta kullandığınızı da yazabilir buna göre eşyaları ayırabilir ve dolayısıyla yerleştirebilirsiniz. Örneğin eşyalarınızı sık, bazen, nadiren ve hiç diye kullanım sıklığına bağlı olarak ayırdıktan sonra nadiren kullandıklarınıza ve hiç kulanmadıklarınıza hoşçakal demeniz gerekecek. Baştan kendinize kesin kurallar koyun böylece atılacak şeylerin azalmasına sebep olacak esnekliklerden kaçınmış olursunuz.
İhtiyacınız olmayan eşyalardan kurtulmalısınız. Bunun en iyi yolu da onları satışa sunmak. Böylece biriktirmekten kurtulmuş olursunuz. Biriktiricilik insanlarda oldukça sık rastlanan bir durum. O kadar çok eşya evde de ruhunuzda da kalabalık yaratabilir. Amerikan filmlerinde
garage sale olarak geçen yöntem oldukça pratik. Elbette buna uygun bir mekanınız varsa. Bu satışın adının garaj satışı olması bir garajda satış yapmanızı gerektirmiyor. Önemli olan bir alan ve satın almak isteyebileceklerin görebilecekleri bir ortam olması. Mahallenizde ya da gidebileceğiniz bir yerde periyodik olarak ya da arada bir bit pazarı kuruluyorsa siz de bir tezgah açıp eşyalarınızı satabilirsiniz. Öte yandan online platformlarda böyle şeyleri satmak için çok ideal olabilir. İşin sırrı açgözlü olmayıp eski eşyalarınızı ucuza satmakta. Unutmayın, onları zaten kullanmıyorsunuz.
Hiç kullanmadığınız ya da nadiren kullandığınız eşyaları satmak zorunda da değilsiniz, onları ihtiyacı olanlara hediye edebilirsiniz. Eşyalarınızdan ayrılmak sizi mutsuz etmemeli, dünyada nesnelerden çok daha önemli şeyler olduğunu hep aklınızda bulundurun. Ayrıca bazen eskiden kalma gereksiz ıvır ıvır sizde duygusal da bir yük oluşturur, bu yükten kurtulmaya bakın. Evde fazla bulunan nevresim, yorgan, ystık gibi şeyleri, eski ansiklopedileri, size olmayan iyi durumda kıyafetlerinizi onları kullanmaya gönüllü olan ve ihtiyaç duyanlara dağıtın.
Kişisel eşyalarınızı bir araya getirin. Eski fotoğraflar, mektuplar, ebeveynlerinizden aldığınız aile yadigarı objeler, çocukluğunuzdan kalma ıvır zıvırlar… Bu özel nesneler elbette atılması mümkün olmayan şeyler. Hayat boyu üç beş defa açıp baksanız bile sizin parçanız, geçmişinizin vesikası olan hatıraları güzel ve sağlam kutulara yerleştirin.
Parador Parke ürünlerinin de görüldüğü bu mekanda sehpa yerine kullanılan sandık istenirse kitlenebilecek, sık sık açılması da gerekmeyen eşyaların konulabileceği bir mobilya. Eski tip sandıklar özel eşyalarınızı koymak için oldukça ideal, ister yeni yapılmış olsun ister siz bir antikacıdan almış olun, her şekilde sizin için güzel bir tercih olur. Buradaki gibi bir orta sehpa olarak kullanılabileceği gibi üzerine televizyon, çiçekler ya da başka eşyalar da koyulabilir. İçerine yerleştirdiğiniz kişiler eşyaları da sınıflandırıp koymak en doğrusu elbette. Bunun için ufak karton ya da teneke kutular, uygunsa albümler ya da klasörler kullanabilirsiniz.
Organizasyonda her şeyin yerinin belirli olması çok önemlidir. Örneğin mutfakta baharatların, giysi dolabında çorapların nereye konacağı belli olmalıdır. Böylece sadece var olan şeyleri değil eve yeni giren malzemeleri ve nesneleri de anında nereye koymanız gerektiğini bilmiş ve böylece otomatik olarak, düşünmeden yerleştirmiş olacaksınız.
Her şeye bir yer ayırmak için yeterince dolabınız olması gerektiğini unutmayın. Evinizde ölçüleri uygun koridor ve hollerde de şifonyerler ya da gömme dolaplar kullanabilir bunlardaki dolap ve çekmeceleri de yine kendi içlerinde organize edebilirsiniz. Örneğin koridordaki bir şifonyerin üst gözünde bant, yapıştırıcı, kağıt, kalem gibi kırtasiye malzemeleri, alt gözünde peçeteler, bir altta kutular içinde yedek ampuller ve feneriniz durabilir. Evde ne kadar ıvır zıvırınız olursa olsun düzenlemekten kaçmazsanız evin kontrolü sizde olacak ve asla çok fazla dağılmayacaktır.
Tüm dolap ve çekmecelerinizde dolap içi aksesuarlarına yönelmenizde fayda var. Bu aksesuarlar eşyaları organize etmenizi kolaylaşıracak, pnların hem daha düzgün durmasını hem de fazla yer kaplamamalarını sağlayacaktır. Kıyafetlerden hırdavat malzemelerinize her şeyi, etiketli kutuların ağırlıkta olduğu bu sisteme dönüştürün. Başta zor gelebilir ancak sonra tekrar tekrar toplamak zorunda olmadığınız için rahat edeceksiniz.
Az kullandığınız şeyleri de bir araya getirip ulaşması daha zor olan arka kısımlara koymak bu sistemin avantajlarından biri.
Bu işe girişmeden önce, yani evinizi baştan aşağı düzenlemeden önce kendinize bir ödül belirleyin. Bu havuza girmek, bir spa ziyareti gibi sizi rahatlatacak bir şey olmalı. Baştan karar verdiğiniz düzenleme işini sona erdirir erdirmez kendinize beklediğiniz ödülü verebilirsiniz.
Evinizi baştan düzenlerken bir yandan temizlik de yapmanız gerekecek. Bunun için Kapsamlı ev temizliği nasıl yapılır? sorusuna cevap veren yazımıza göz gezdirebilirsiniz.