Evimi teknoloji kullanmadan nasıl ısıtabilirim ?

Günümüzde iklimlendirme son derece önemli hale gelmiştir. Küresel ısınma nedeniyle doğanın dengesi bozulmuş, yaz ayları aşırı sıcak, kış ayları ise aşırı soğuk olmakta ve evlerimizde mutlaka elektronik bir cihaz, bir ısıtıcı sistemi ile ısıtma soğutma sağlamak zorunda kalmaktayız. Elektronik cihazlar genellikle büyük boyutlara sahip ve elektrik, hava iletim hatları bulunan, oda içerisinde oda dekorasyonunu kötü gösteren, iletim hatları ile evimizin içerisinde dağınık ve kalabalık görünüm oluşturan cihazlar olduğundan evlerimizi teknoloji ve enerji kullanmadan nasıl ısıtacağımızın yollarını bulmamız ev dekorasyonları açısından daha zarif olacaktır. Evlerimizde ısıtıcı cihazlar kullanmadan ısıtmak, oda sıcaklığını ve oda içerisindeki şartlandırılmış havanın sıcaklığını korumak için uygulanması gereken önemli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin başında her zaman olduğu gibi ısı yalıtımı gelmektedir. Bir evin, bir odanın ısı yalıtımı dikkatli ve kaliteli bir şekilde yapılmış ise oda içerisindeki havanın sıcaklığının korunması daha kolay olacaktır. Oda içerisinde yapılacak olan yalıtım kadar oda dışında yapılacak olan yalıtım da çok önemlidir. Bu nedenle evimizin dışını yeni binalarda olduğu gibi mantolama veya kaplama tekniği ile kaplamalı, dış hava ile duvarın temasını keserek dışarının soğuğunun duvar aracılığı ile oda içine geçmesini engellemeliyiz. duvarın dışına yapılacak olan yalıtımda kullanılacak malzemelerin ısı geçirgenliği en düşük olan malzemelerin seçilmesi ve kullanılması oda içerisinin daha sıcak olmasını sağlayacaktır. Oda içinde yapılacak olan ısı yalıtımı için genellikle kullanılan ahşap malzemeler kullanılmalı, ahşap malzeme ile zemin iki kat, duvarlar ise bir kat kaplanarak oda içerisindeki ısı yalıtımı yapılmalıdır. Bu sayede oda içinde bulunan havanın sıcaklığı korunmuş olacak ve oda içinde ısıtıcı cihaz kullanmadan sıcaklık sağlanmış olacaktır.

Isı yalıtımından sonra oda içerisinde ısıtıcı cihaz kullanmadan sıcaklığı korumak için yapılması gereken bir diğer yöntem de oda içerisinde bir şömine yapmalı, şöminenin içerisinde odun yakılarak oda içerisinde ısınma sağlanmalıdır. Oda içerisinde doğal bir şömine ve bacası yoksa, yeni bir estetik şömine yapmalı ve bacasını oluşturarak hem odanın eski köy ve çiftlik evlerindeki gibi zarif görünmesini sağlamış hem de teknolojik ısıtıcı bir cihaz kullanmadan oda içinde ısınma sağlamış olursunuz. Şömineler dışında oda içinde ısınmayı sağlayacak bir diğer yöntem, oda içinde bulunan pencerelerin, cam duvarların ısıya karşı dayanıklı, ısı geçirgenliği az olan, çift ve kalın camlı pencere ve cam duvarlar şeklinde yapılmasıdır. özellikle soğuk bölgelerde bulunan evlerde normal cam kalınlığının iki katı kalınlıkta camlar kullanılmalı, çift cam sistemi ile dışarıdaki soğuk havanın oda içine girmesi engellenerek oda içindeki havanın sıcaklığı korunmalıdır. Eğer oda içinde büyük cam duvarlar var ise, cam duvarların önü ahşap duvarlar ile geçici olarak kaplanmalı, camın içerideki havayı soğutması önlenmelidir. Bu yöntemleri uygulayarak oda içindeki sıcaklığı doğrudan korumuş olacaksınız. Bir diğer yöntem de oda içindeki sıcaklığı artırmak için gün ışığından ve güneşten daha fazla yararlanmak adına güneşi odanın içine daha fazla girmesini sağlayacak yöntemler uygulamaktır. Bu uygulama ile oda içindeki havanın sıcaklığını artırmış olursunuz. Güneşin oda içerisine daha fazla girmesi için büyüm cam duvarlar yapabilirsiniz, pencerelerin daha fazla güneş toplaması için iç bükey camlar kullanarak güneşin camın odak noktasına toplanarak oda içerisine girmesini sağlayabilirsiniz. eğer pencere alanınızı büyütme imkanınız yoksa tavanınıza ışıklıklar yaparak güneşin doğrudan odanıza girmesini sağlayabilir ve güneşten daha fazla yararlanabilirsiniz. Bu yöntemler ile teknolojik cihazlardan ve ısıtıcılardan yararlanmadan oda içindeki hava sıcaklığını hem koruyacak hem de hem de gerektiğinde oda içindeki havanın sıcaklığını artırarak ısınmış olacaksınız. Bu yöntemler sayesinde büyük ölçülerdeki ısıtıcı cihazların dekorasyonun zarifliğini ve şıklığını bozmadan odanızı ve evinizi ısıtmış olursunuz. Evlerinizde uygulayacağınız bu yöntemler ve dekorasyonlar için homify ısı dekorasyonlarını inceleyeblir, ısı dekorasyonları hakkında fikir edinebilir, kişiliğinize ve zevkinize uygun dekorasyon örneklerini evlerinizde uygulayarak ısıtıcı kullanmadan evinizi ısıtmış olursunuz.