Odamı nasıl köpek dostu bir oda haline getirebilirim ?

Evlerimizi dekore ederken sadece kendimizi odak noktasına koyup, kendi zevklerimize göre dekore etmemeli, hayvan sever bireyler olarak dostlarımız olan hayvanlara göre dekorasyonlarda revizeler yaparak onlarında rahatlıkla yaşayabileceği alanlar oluşturmalıyız. Hayvanlar yakın dostlarımız olduklarından evlerimizde beslediğimiz dostlarımız için yaşayabilecekleri alanlar yaparak onlarında bu dünya da rahat bir yaşam sürmesini ve bize olan bağlılıklarını artırmamız gereklidir. Evlerimizde genellikle beslediğimiz hayvan türü köpek türleridir. Köpek dostlarımız için odalarımızı, evlerimizi köpek dostu odalar ve evler şeklinde dekore etmeli, onların rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak için odamızda farklı düzenlemeler yapmalıyız. Köpek dostu bir oda için köpeğimizin barınacağı bir yatak, oyun oynayacağı bir alan, rahat rahat gezinebileceği yumuşak zeminlere sahip boşluklar, temizlenmesi için yıkanabileceği alanlar, yemek yiyebileceği temiz yerler, oyun oynayabileceği geniş alanlara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçların tamamını kendi odamızda sağlamamız mümkün olmadığından evin banyo bölümünden, salon bölümünden yardım almalı, bu alanları kullanarak evimizi köpek dostu bir ev haline getirmeliyiz. Peki odamı, evimi köpek dostu bir ev veya oda şeklinde dekore etmek için neler yapmalı, nasıl değişiklikler ve düzenlemeler yapmalıyım ?

Eğer bir köpeğiniz var ise öncelikle yapmanız gereken köpeğinize eğitim vererek tuvaletini evin dışında yapmasını öğretmek ve evin içine, odaya veya kullandığı yola tuvaletini yapasını önlemelisiniz. Bu eğitimi verdikten sonra köpeğinizin barınacağı bir alan oluşturarak odanızı köpek dostu bir oda haline getirmelisiniz. Köpeğinizi odanızda barındırmak için köpek yatakları şeklinde bir yatak temin etmeli veya bir köpek barınağını odanıza yerleştirerek köpeğinizin yaşayacağı bir alan oluşturmalısınız. Odanızın içinde muhafaza edeceğiniz köpek barınağını temin ederken dış kısmı farklı şekillerde süslenmiş, oda dekorasyonları ile uyumlu hale getirilmiş bir köpek barınağı temin etmeli, köpeğiniz için oluşturacağınız yaşam alanının oda görselliğini bozmadan dekore edilmesini sağlamalısınız. Köpeğinize yer hazırladıktan sonra yapmanız gereken köpeğinizin tuvaleti ve gezinme sorunu için dışarı kendiliğinden çıkmasını sağlayan bir yol oluşturmak ve kapınıza bir köpek kapısı bölümü yapmaktır. Kapıların alt kısımlarına köpeklerin geçebilecekleri alan kadar iki taraflı bir kapı yaparak köpeğin içeri giriş ve çıkışlarında size gerek duymadan giriş çıkış yapmasını sağlamalısınız. Bu sayede köpeğiniz size ihtiyaç duymadan tuvaleti için dışarı çıkabilecek, istediğinde size ihtiyaç duymadan içeri geri girebilecektir. Köpeğiniz için ihtiyaç yolunu oluşturduktan sonra, odanızın içinde köpeğinizin rahat rahat hareket edebileceği yumuşak zeminler oluşturmalısınız. Köpekler genellikle sert zeminlerden rahatsız olduklarından patilerinde başkalaşımlar meydana gelmekte ve patilerinin altında mantar oluşumları gözlenmektedir. Bu nedenle evinizin veya odanızın içinde köpeğinizin rahat hareket edebileceği yumuşak zeminler oluşturmalısınız. Yumuşak zemin olarak zemin kaplaması üzerine yumuşak tüylü bir halı, köpeklerin çok sevdiği kauçuk bir yüzey kaplaması veya bir havlu gibi yumuşak yüzeye sahip bir kaplama yaparak köpeklerin mutlu olmasını sağlamalısınız. Yumuşak yüzeyi oluşturarak hem köpeklerin sağlığını korumuş hem de odanızı köpek dostu bir oda haline getirmiş olursunuz. Odanızda yapacağınız bu değişikliklerin dışında köpeğiniz için yapmanız gereken bir diğer değişiklikte köpeğinizin yemek yeme alnını oluşturmaktır. Köpeğinizin barınağının içinde veya barınağın dışında bir köşe de yemek yiyebileceği özel bir alan oluşturarak köpeğinize yemek yeme alışkanlığı oluşturarak her zaman aynı yerde yemek yemesini sağlayabilir ve evin diğer bölümlerinin temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Yemek yeme alnından sonra köpeğinizin oyun oynayabileceği, hoplaya, zıplayabileceği geniş bir alana ihtiyacınız vardır. Bu alan için odanızda yeriniz yoksa salondan fazydalanabilir veya giriş holünü kullanabilirsiniz. Geniş bir alanı kullanarak köpeğinizin ihtiyacı olan oyun alanını oluşturup, köpeğiniz ile keyifli zamanlar geçirerek köpek dostu bir ev oluşturmuş olursunuz. Bütün bu değişikliklerden sonra köpeğinizin temizliği, hijyeni için köpeğinizi yıkayabileceğiniz bir alan oluşturmalısınız. Bu alan için odanızda yer ayıramayabilirsiniz. Bu nedenle köpeğinizi yıkayabileceğiniz, hijyenik bir ortam yaratmak için banyo kullanabileceğiniz bir alandır. Banyonuzda var olan küvet veya duşa kabinin bir minyatür halini oluşturup banyonuzu hem köpek dostu bir alan haline getirmiş olursunuz hem de banyonuzda köpeğiniz için hijyen ortamı oluşturmuş olursunuz. Yapacağınız değişiklikler için uzmanlardan yardım alabilir, homify köpek dostu dekorasyon örneklerinin yer aldığı sayfalarımızı ziyaret ederek her odanın nasıl köpek dostu dekore edileceğini görebilir ve benzerlerini evinize uygulayabilirsiniz.



