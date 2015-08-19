Eviniz için ilginç tasarım örnekleri ve aksesuarlar

Monotonluktan kurtulmak isterken ruhumuzu yansıtacak tarzda ve renklerde bir mekan oluşturmak ister, farklı tasarımlarla mobilyalar arar, tamamlayıcı unsur olarak aksesuarlar ve dekoratif ürünleri değerlendiririz. Halihazırda sahip olduğumuz mobilyaların dekorasyon öğeleri hangi stili temsil ediyor ve hangi zevklere hitap ediyor öncelikle belirlenmeli. Bir şablona oturtabilirsek hangi stilde aksesuar tercihleri dekorasyonu tamamlar fikir sahibi oluruz. Ev için aksesuarların ve dekoratif ürünlerin önemi yadsınamaz ve ayrıca içerik bakımından zengin bir dünyaya sahip ürünler yelpazesinden bahsettiğimizi söylemeliyiz. Kapıdan girer girmez ev dizaynının sizi nasıl karşılayacağıyla ilgilidir dekorasyon stili. Gerek duvar dekoru görevi gören, gerekse mobilya takımlarıyla ahengi yakalayan tamamlayıcı unsur aksesuarlar, belki de evinizin odak noktalarını temsil edecek.
Yenilikçi yaklaşımlarla modern stil dekorasyon anlayışına sahip olabilir, evinizi yeniden tasarlamak istiyor olabilirsiniz. Pekala işe hangi dekorasyon stili ve tarzlara hitap edeceğinizden başlayabilir, küçük dokunuşlarla dekoratif ürünlerin dilinden faydalanabilirsiniz. Aksesuarların kattığı estetik değerler ve fonksiyonlarından faydalanabileceğimiz zengin dünyasından pratik bazı ipuçları ile evimizin atmosferini tamamen değiştirmemiz mümkün. Homify'da yaşam alanlarınızı renklendirebileceğiniz daha bir çok yaratıcı fikir bulabileceğiniz gibi, Çalışma odanızı değiştirecek 12 fonksiyonel aksesuar yazımızı da inceleyebilir, bireysel alanlarınızı dekore ederken sıra dışı örneklerden faydalanabilirsiniz. Eviniz için yenilik getirecek aksesuar ve tasarım örnekleri arıyor ya da ilgili becerilerinizle bu yönde eğilimleriniz varsa, sizin için seçtiğimiz ilginç ve yaratıcı fikirlere bakmadan geçmemenizi öneriyoruz.
Almanya'da bulunan CONNOX – RAUM FÜR INDİVİDUALİTÄT tarafından tasarlanan, ahşap materyal kullanılan sevimli aile figürleri. Hem yaratıcı objelerde ahşabın fonksiyonelliği, hem de esnek kullanım şartları renklerle ve dokularla yansıtma olanağı sunuyor. Ev için en güzel aksesuarlara sahip olmanın yolu, yenilikçi yaklaşımlarla ruhunuza hitap edecek tasarımlardan geçiyor olabilir. Eğlenceli tasarım fikirleriyle oluşturabileceğiniz sevimli aile figürleri, mekana sıcak ve sempatik bir hava katmaya yetiyor.
İplerle bir araya getirilen kullanım dışı kitapların yeniden kazanılmasını sağlayan yaratıcı fikirlerle bir saksı örneğiyle karşı karşıyayız. Yeşillerle renklendirilen kitap saksıların evinize sıcak bir hava katacağını düşünüyoruz. Salon ve odalarınızda, hatta balkonlarda kullanabileceğiniz şık bir tasarım ürünü olarak değerlendirebileceğiniz gibi, çok masraf etmeye gerek kalmadan estetik algı oluşturabilirsiniz. Evinizi renklendirmek belki de sadece sıra dışı ve yaratıcı tasarım fikirlerinden geçiyor. İlginç fikirlerle daha fazla ilgileniyorsanız, İstanbul'da bulunan Terraqua Design tarafından sunulan diğer ürünleri inceleyebilirsiniz.
Şekil alabilmesi bakımından ahşap materyal kadar sıklıkla kullanılan taş figürü, yaratıcı fikirlerle yeniden yorumlanıyor. Hayal gücünüzü sınırlandırmadan, eviniz için kullanabileceğiniz sanatsal yorumlara açık olurken, cesur ifadelere yer açabilirsiniz. Ayla Turan Heykel Atölyesi imzasını taşıyan tasarımı, dilerseniz evinizin bahçesinde ya da farklı bir köşede değerlendirebilirsiniz. Sanatçıların diğer heykel ve tasarımlarını takip edebilir, eviniz için sıra dışı ve cesur fikirler yakalayabilir, biricik alanlarınızı oluşturabilirsiniz.
Eviniz için renkli aksesuarlara yönelirken, sahip olduğunuz mobilyaların tekdüzeliğinden sıkılıyor musunuz? İstanbul’da bulunan ARTONTHEBOX tarafından modern stil dekorasyonlar için dizayn edilen dolaplar, bu probleminize pratik bir çözüm getiriyor olabilir. İmkanlarınız doğrultusunda renklendirmek istediğiniz alanlar için elbette beceri ve tecrübeye ihtiyaç duyacaksınız. Aksi takdirde uğraşmak elzem olacaksa, etkileyici görsel seçenekleriyle mobilya tasarımlarını bulmanıza imkan veren Aronthebox ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Modern ev dekorasyonlarında artık daha renkli ve çarpıcı ürünlere rastlıyoruz. Hem karakteristik bir ifade yakalamak, hem zengin görsel etkiler yaratmak adına değerlendirilecek parlak fikirlerden biri olarak aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz.
Genellikle benzer dilleri kullanan aksesuar tasarımlarına rastlamaktan sıkılanlar için radikal yaklaşımlar mevcut. Karakteristik öğeler katan unsurlar için de oldukça fazla dekoratif ürünlere rastlayabilirsiniz. Klasik çizgileri içinde barındırırken, modern sunum tipleri ile dekoratif ürünler, tamamen hangi ruha hitap edeceğiniz ve nasıl bir stil temsil edileceği ile ilgili. İstanbul'luların ve İstanbul'u sevenler için özel el işçiliğiyle yapılmış zillere tasarımlarla farklı yorumlar oldukça dikkat çekici görünüyor.
Kestane ağacı kullanılarak tasarlanan dilim sehpa, İstanbul'da bulunan Uçan Ev Home Concept tarafından dizayn edilmiş. Özel olarak siparişle üretilebilen ürünlerin tasarımları farklılık gösterirken, doğal malzeme kullanımına dikkat edilmiş. Doğa ile iç içe tasarım fikirleri, her dönem tasarımlarına ilham vermiştir. Eviniz için aksesuar seçimlerinde, doğal olan ve doğaya yakın olan materyalleri tercih ediyorsanız bu sehpa size hitap ediyor olabilir. Benzer formlarda farklı ürünler ve yaratıcı fikirlerle mobilyalar kullanmayı tercih edenler için sıcak ahşap dokularıyla ev dizaynı klasikle moderni harmanlayan stillerde yorumlamaya olanak sunabilir.
Modern dokularla tasarlanan objelerin eviniz için işlevsel ve estetik katkılarını elbette yadsıyamayız. Siyah – beyaz üçgen desenlerle oluşturulan doku, tabure minderinde ve oyuncak sepeti gibi diğer objelerde uyumla kullanılmış. Kontrast renklerin mekana kattığı enerjiyi bilenleriniz vardır. Hem modern çizgileri yakalayan tasarımlar kullanmak isterken, hem çarpıcı dekoratif ürünler kullanmak isteyenler için şık durabilecek fonksiyonel gereçler. Alternatiflerini evinizin dizaynı için yeniden tasarlayabilir, renkler uyumlu ya da çarpıcı etkileri olan modellere bakabilirsiniz. Belçika'da bulunan Handmade of Passion tarafından dizayn edilen diğer tasarımları incelemenizi tavsiye ederiz.
Hem yaratıcı fikirlerle oluşturacağınız boşlukları işlevselleştireceğiniz, hem de dekoratif aksesuar elemanı olarak duvarlarınızı süsleyeceğiniz dinamik tasarımlarla askılıkları yeniden yorumlayabilirsiniz. Modern stil dekorasyonun yaygınlaştığı günümüz mimarisinde, ev için aksesuarlar hareketli formlarıyla daha dinamik ve çarpıcı etkileriyle kullanıma sunuluyor. Sıradan aksesuar formlarından sıkılanlar ve evlerini daha seçkin yorumlarla dekore etmek isteyenler için cazip örneklerle dolu bir dünya mevcut.
Elbette ki duvarları unutmayacağız ve belki de renkli kişiliğimizi sanata yer vererek canlı tutmaya devam edeceğiz. Renklerin cazibesi evlerin vazgeçilmezi olduğu gibi, sanatsal öğelerin ve tabloların yeri apayrıdır. İster nötr renklerle bezenecek duvarlar olsun, ister capcanlı dekorlar olsun, her zevke ve dünyaya hitap edebilecek alternatiflerini bulmak hiç zor değil. Eski dönemlerden günümüze tablolar, klasikten moderne değişen form ve yorumlarıyla yine ruhunuzu canlandırmaya devam ediyor. Ankara'da bulunan Tabloshop tarafından sunulan alternatif modern tablo örneklerini inceleyebilir, farklı seçeneklerde dekoratif alternatiflerine sahip olabilirsiniz.
Günden güne artan tablet kullanımları, yaşamımızın her alanında getirdiği pratik çözümlerle hayatımızın vazgeçilmesi kolay olmayan birer unsurları olmaya başladılar. İstanbul'da bulunan Marangoz Çırağı tarafından dizayn edilen tablet altlığının farklı model ver örneklerini de bulabilirsiniz. Ahşap materyalden imal edilen ürün, kullanışlı ve estetik biçimlerle yorumları ile masalarınızda göz zevkinize hitap ediyor. Ofis ve evlerde ya da gezdiğiniz mekanlarda size eşlik eden bu sempatik ürünleri incelemeye Marangoz Çırağı'nın sayfasındaki örneklerden başlayabilirsiniz.
Benzer formlarda farklı ürünler ve yaratıcı fikirlerle mobilyalarla uyumlu veya dikkat çekici aksesuarlar, dekoratif ürünler kullanmayı tercih edenler için, samimi dokularıyla klasik ve moderne uyum sağlayabilecek ilginç alternatifleri inceledik. Daha fazla örnek incelemek isterseniz Eviniz için eğlenceli aksesuar tasarımları yazımızı da inceleyebilirsiniz.