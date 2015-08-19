Eviniz için ilginç tasarım örnekleri ve aksesuarlar

Monotonluktan kurtulmak isterken ruhumuzu yansıtacak tarzda ve renklerde bir mekan oluşturmak ister, farklı tasarımlarla mobilyalar arar, tamamlayıcı unsur olarak aksesuarlar ve dekoratif ürünleri değerlendiririz. Halihazırda sahip olduğumuz mobilyaların dekorasyon öğeleri hangi stili temsil ediyor ve hangi zevklere hitap ediyor öncelikle belirlenmeli. Bir şablona oturtabilirsek hangi stilde aksesuar tercihleri dekorasyonu tamamlar fikir sahibi oluruz. Ev için aksesuarların ve dekoratif ürünlerin önemi yadsınamaz ve ayrıca içerik bakımından zengin bir dünyaya sahip ürünler yelpazesinden bahsettiğimizi söylemeliyiz. Kapıdan girer girmez ev dizaynının sizi nasıl karşılayacağıyla ilgilidir dekorasyon stili. Gerek duvar dekoru görevi gören, gerekse mobilya takımlarıyla ahengi yakalayan tamamlayıcı unsur aksesuarlar, belki de evinizin odak noktalarını temsil edecek.

Yenilikçi yaklaşımlarla modern stil dekorasyon anlayışına sahip olabilir, evinizi yeniden tasarlamak istiyor olabilirsiniz. Pekala işe hangi dekorasyon stili ve tarzlara hitap edeceğinizden başlayabilir, küçük dokunuşlarla dekoratif ürünlerin dilinden faydalanabilirsiniz. Aksesuarların kattığı estetik değerler ve fonksiyonlarından faydalanabileceğimiz zengin dünyasından pratik bazı ipuçları ile evimizin atmosferini tamamen değiştirmemiz mümkün. Homify'da yaşam alanlarınızı renklendirebileceğiniz daha bir çok yaratıcı fikir bulabileceğiniz gibi, Çalışma odanızı değiştirecek 12 fonksiyonel aksesuar yazımızı da inceleyebilir, bireysel alanlarınızı dekore ederken sıra dışı örneklerden faydalanabilirsiniz. Eviniz için yenilik getirecek aksesuar ve tasarım örnekleri arıyor ya da ilgili becerilerinizle bu yönde eğilimleriniz varsa, sizin için seçtiğimiz ilginç ve yaratıcı fikirlere bakmadan geçmemenizi öneriyoruz.