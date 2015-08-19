Komple tadilatla güzelleşen evlerden 11 fotoğraf

Özellikle çocuk ve genç odalarında uygulandığını gördüğümüz, oysaki yetişkin yatak odalarında da uygulanabilecek şeylerden biri de belirli bir tema alıp tüm dekorasyonu bu temaya bağlı kalarak yapmak. Bu mobilya ve aksesuarlarla da bir miktar becerebiliriz ama işin içinde aydınlatma ve boya badana gibi daha kapsamlı konular girdiğinde, böyle bir tasarımı gerçekleştirmek için tadilata ihtiyaç duyarız. Eskiden aydınlatılmaya hiç önem verilmez, tavanın ortasına denk gelecek şekilde sıva altı bir elektrik kablosu çekilir ve bırakılırdı. Oysa iyi bir aydınlatmanın insanın ruh hali üzerindeki etkisi artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ve aslında fark etmişsinizdir ki, aydınlatmaya odanın ortasında değil, eşyalarımız bulunduğu ve zaman geçirdiğimiz kısımlarda daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Üstelik artık Led ampuller gibi az elektrik tüketen ürünleri her şekil ve renkte bulmak mümkün. İyi aydınlatma demek ferah bir oda, huzurlu bir ortam demek, bu nedenle tadilat yaptırırken mutlaka aydınlatma planınızı önceden yapın/yaptırın, sonra kablolara karılıp ya da kötü ışıklandırmaya maruz kalıp pişmanlık duymayın.