Komple tadilatla güzelleşen evlerden 11 fotoğraf

Hepimiz evlerimizin görünebilecekleri en iyi hallerinde olması için çaba gösteriyoruz. Rahat, konforlu, şık, zevklerimize hitap eden ve bizi yansıtan evler yaratabilmek için mobilyalarımızı değiştiriyor, dekoratif aksesuarlarla hoş ambiyanslar yaratmaya çalışıyoruz. Peki ama ya mobilya ve aksesuar değişiklikleri evlerimizi istediğimiz güzelliğe getirmeye yetmiyorsa? Eskimiş banyolar, yıpranmış fayanslar, düzgün çalışmayan mutfak dolapları, eski moda ünite ve tezgahlar, kirlenmiş duvarlar, ısı yalıtımı olmayan kapı ve pencereler… Saymakla bitmez bu durumlardan birkaçı ya da hepsi evlerimizde söz konusu ise, durum tamirat ve/veya ufak tadilatlarla kurtarılamaz dereceye gelmiş demektir. İster halihazırda yaşadığımız ev olsun ister taşınmayı planladığımız ev, Böyle bir durumda, evlerimizde huzur içinde yaşayabilmemiz için ihtiyacımız olan öncelikli şey, komple ev tadilatıdır. Bu sayfamızda komple tadilat görmüş evlerin odalarından oluşan bir derleme yaptık. Umarız sizler de bu çalışmalardan ilham alacak bazı nitelikler bulabilirsiniz.
Komple tadilat yaptırdığımızda elimize geçen fırsatlardan biri de istediğimiz renkleri istediğimiz şekilde kullanma özgürlüğü. Mekana özel tasarlanan ve küçük mekanlara dahi bol bol dolap sığdırma becerisine sahip olan yeni nesil mutfaklar onlarca da renk seçeneğine sahip oluyor. İsterseniz tamamı renkli isterseniz bazı kapak ve raflarda kullanabileceğini renk detayları ile en sevdiğiniz ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan renkleri mutfaklarınıza taşımanız mümkün.
(Renkli mutfak dolaplarıyla ilgili İçinizi açacak mutfak dolabı renkleri yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)
Tabandan tavana ev tadilatı denir ya, işte kelimenin tam anlamıyla tabandan tavana yapılmış komple bir oturma odası tadilatı örneği. Televizyon arkasına döşenmiş beyaza boyalı harman tuğla görünümlü duvar kağıdı ve özel tavan çalışması ile oldukça özel oldukça kişisel. Farklı duvarlarda farklı duvar kağıtlarının kullanıldığı bu odada zeminler koyu renkli ahşap. Modern ve klasiğin başarıyla bir arada kullanıldığı bu oturma odası uygulaması İstanbullu bir firma olan Çağrı Aytaş İç Mimarlık'a ait.
İyi bir aydınlatma yaptırmanın yollarından biri de son dönemlerde oldukça popüler olan ankastre aydınlatma elemanlarından geçiyor. Asma tavan ile gelen bu sistemler odayı gün ışığı gibi aydınlatıyor ve gözü rahatsız etmiyor. Üstelik asma tavanlar da dekoratif unsur olarak kullanılıyor ve verdikleri derinlik hissiyle dekorasyonun parçası haline getiriliyor.
Mimoza Mimarlık'ın Antalya Phaselis Konutları için yaptığı bu çalışmadan birçok ilham alabiliriz. Beyaz ve lila renklerinin kullanıldığı tasarımın en çarpıcı detayı ise tavandaki muhteşem panel. Sıra dışı bir aydınlatma unsuru olarak da işlev gören panel tasarımı resmen yeni bir boyuta taşımış. Halı ile aynı lila tonuna sahip ve yalnızca televizyon arkasına döşenmiş duvar kağıdı ise odaya uyum içerisinde renk ve doku katmış.
Eski püskülüğü ve işlevsizliği ile bizleri en rahatsız eden mekanların başında mutfaklar gelir. O nedenle birçok insan komple tadilat yaptırmasa bile mutfağını mutlaka yenilemek ister. Hijyenik olması zaruri olan, yemek üretiminin yapıldığı bir alan kırık dökükse, boruları akıtıyor ve koku yapıyorsa, mekan havalandırılamaz şekilde ise, içimizden ne o mekanda yemek yapmak ne de orada yapılmış yemeği yemek gelir. Oysa günümüzde her bütçeye ve zevke uygun çalışmalar yapan mutfak tadilatı firmaları var. Mekana özel tasarım yapan, ufacık alanları ile işlevsel hale getiren yeni nesil mutfaklarla sizler de hayalinizdeki mutfağa kavuşabilirsiniz.
Duvarlarımızı dekorasyonun bir parçası haline getirmenin en güzel yöntemlerinden biri duvar kağıtları ile gerçekleşiyor. Gelişen duvar kağıdı teknolojisi sayesinde kolay kolay yıpranmayan, temizlemesi basit, hatta banyolara bile uygulanan suya dayanıklı duvar kağıtları üretiliyor. Düz renkli mobilyalar ile kullanılan desenli duvar kağıtları ile evlerimizde çiçekler açıyor, renkler odalarımıza cıvıl cıvıl bir hava katıyor. Binlerce renk ve desen çeşidinin içinde seçim yapmakta bocalama ihtimalimiz var, o derece güzeller. Dikkat etmemiz gereken tek şey mobilyalarımızla sağlayacakları uyum. Desenli bir model seçiyorsak mobilyalarımızın düz renklerde olmasına dikkat etmeliyiz.
Birbirinden güzel renklere ve desenlere sahip duvar kağıtları var ama bunların hiçbiri sizi kesmediyse, daha özel bir tasarım arayışındaysanız, İtalyan ressam Piero Fornasetti'nin çalışmalarından oluşan desenler aradığınız şey olabilir. Duvarın tamamını değil de, yalnızca bir kısmını kaplayacağınız bu ve benzeri bir duvar kağıdı modeli ile ince beğenileriniz konusunda şık bir beyanda da bulunmuş olacaksınız.
Eskinin krem ve şampanya rengi duvarları yerlerini grinin tonlarına bıraktı. Kül renginden antrasit tonuna kadar kullanılan, kullanıldığı her mekana da şık ve elit bir hava katan gri tonlarını ister odalarınızda ister koridor ve hollerde zarafet içinde kullanabilirsiniz. Önüne konulan objeyi daha da ön plana çıkarma özelliğine sahip gri tonları özellikle lame ve dore gibi parlak renkli aksesuarlarla kullanıldığında mükemmel sonuçlar veriyor.
Özellikle çocuk ve genç odalarında uygulandığını gördüğümüz, oysaki yetişkin yatak odalarında da uygulanabilecek şeylerden biri de belirli bir tema alıp tüm dekorasyonu bu temaya bağlı kalarak yapmak. Bu mobilya ve aksesuarlarla da bir miktar becerebiliriz ama işin içinde aydınlatma ve boya badana gibi daha kapsamlı konular girdiğinde, böyle bir tasarımı gerçekleştirmek için tadilata ihtiyaç duyarız. Eskiden aydınlatılmaya hiç önem verilmez, tavanın ortasına denk gelecek şekilde sıva altı bir elektrik kablosu çekilir ve bırakılırdı. Oysa iyi bir aydınlatmanın insanın ruh hali üzerindeki etkisi artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ve aslında fark etmişsinizdir ki, aydınlatmaya odanın ortasında değil, eşyalarımız bulunduğu ve zaman geçirdiğimiz kısımlarda daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Üstelik artık Led ampuller gibi az elektrik tüketen ürünleri her şekil ve renkte bulmak mümkün. İyi aydınlatma demek ferah bir oda, huzurlu bir ortam demek, bu nedenle tadilat yaptırırken mutlaka aydınlatma planınızı önceden yapın/yaptırın, sonra kablolara karılıp ya da kötü ışıklandırmaya maruz kalıp pişmanlık duymayın.
Merdiveni yalnızca üst katlara ulaşmak için bir aracı olarak değil, evin dekorasyonunun bir parçası haline getirmek için de kullanabilirsiniz. Bu sıra dışı korkuluğa ve sıra dışı basamak tasarımına sahip merdiven Serender Ahşap tarafından mekana özel tasarlanıp üretilmiş. Ahşap merdivenler ortama verdikleri sıcak doku ve estetik duruş ile merdiven çeşitleri içerisinde en popüler olan, her tasarım tarza uygun şekilde dizayn edilip üretilebilen muhteşem birer unsur olarak hol ve koridorlarımızın yıldızı olmaya devam ediyor.
Bir banyo dendiğinde ihtiyaçlar herkes için aşağı yukarı aynı ve önceden belirlidir. Bir klozet, bir lavabo, küvet ya da duş alanı, fayansla kaplanmış ıslak zeminler… Ama aslında hepimizin bildiği gibi işler bu kadar çabuk bitmiyor, zira her birimiz farklı zevkleri olan ve farklı boyutlarda ve konumlarda banyo alanlarına sahip insanlarız. Kimimiz pirüpak bembeyaz banyolardan hoşlanır kimimiz endüstriyel ve sıra dışı bir şey yapmak ister. Üstelik mobilya ya da aksesuarlar kadar çabuk vazgeçip yeni bir banyo yaratmak da diğer odaları yeniden dekore etmek kadar kolay değildir. O nedenle banyo için ünite ve fayansları seçerken mümkün olduğunca kaliteye önem vermeli ve gelip geçici modalara kapılmamalıyız. Modayla birlikte zevklerimizin de zamanla değişikli gösterebileceğini unutmayalım. O nedenle aşırıya kaçmayan, her döneme aitmiş gibi görünen çizgileri tercih edelim ve banyomuzu tadilattan sonra yıllarca mutlu mesut kullanmaya devam edebilelim.