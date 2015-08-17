Ev dizaynını keyifli hale getirecek 10 fikir

Salondan mutfağa, oturma odasından banyoya ev dizaynı, yaşamımızı mutlu kılabilecek keyifli detaylarla dolu bir iştir. Bulunduğumuz atmosferin havasını değiştirmek ve güzelleştirmek, bazı ipuçları üzerinden gerçekleştirmek pekala mümkün. Özellikle modern stil kullanımının oldukça yaygın olduğu günümüzde ev dizaynı, duru ve nefes alan yaşam alanlarına yer açıyor. Eski zamanlardan beri doğa ile iç içe yaşayan insanoğlu, doğanın bir parçası olduğunu unutmuyor. Yaşam alanlarında da doğayı içine alarak ahşap ve taş gibi materyalleri ev dizaynında kullanmaya devam ediyor. Nefes alan mekanlar yaratmak veya mevcut olan dekorasyonu bazı küçük dokunuşlarla değiştirmek mümkün. Renklerin dili, dokuların süzülüşü, mimari stillerin harmanlanması en güzel ev dizaynı örnekleri üzerinden yeniden değerlendirilebilir. Ev dizaynı ile ilgilenenler için ayrıca Özgün ev dekorları yazımızda size hitap edebilecek, ilham veren örnekleri bulabileceğinizi umuyoruz.
Modernizmin getirdiği minimalist yaklaşımların yanı sıra, konforun ve işlevselliğin mobilya ve aksesuarlara nasıl yansıdığını da görüyoruz. Dekoratif duvar tasarımlarını öne alırken, aksesuar ve diğer gereçleri sergileyeceğiniz vitrin ve rafların dekorasyona nasıl dahil edeceğinizi düşünebilirsiniz. Örneğin kontrast renklerle yakalanan mekanın enerjisi, canlılık ve dinamizmi arttırıyor. Açık renk tonları ile koyu renklerle kontrast yaratmak, tablo ve aksesuar seçimlerinde bile size kolaylıkla fikir verecektir. Ayrıca konforlu koltuklarda otururken, yöneldiğiniz duvar dekorunu nasıl estetik öğeler katarak dekore edebileceğinize enfes bir örnek.
Portekiz'de bulunan Rosa Pura Home Store tarafından dizayn edilen terasta, sıra dışı renklerden ve aykırı duruş sergileyecek form ve dokulardan kaçınmaya gerek olmadığını görüyoruz. Özellikle renkleri kullanmayı seviyor ve renkli mekanlar yaratma fikri sizi heyecanlandırıyorsa, küçük dokunuşlarla harekete geçmeye başlayabilirsiniz. Yaratıcı fikirlerle renkli ve desenli dekoratif yastıkların kullanımı, ayrıca kullanılan yemek takımlarında da renk olanaklarını yeniden değerlendirmenize yol açabilir. Dingin ve sıra dışı renklerle tasarladığınız balkon ve teraslarınızda, yeniden canlanan ruhunuzu mutlu etmenin yolu, belki de küçük ama önemli dokunuşlarla görselleştireceğiniz yaşam alanlarıyla sınırlandırılmamalı. Dilediğiniz sıra dışı formlarla ve renklerle yaşam alanlarınızı canlandırmak için hemen harekete geçebilirsiniz.
Şıklığıyla eve davet eden ilk alan olan antrede, dekoratif aksesuarlar ve özel olarak dizayn edilmiş lambalarla karşılanmaya ne dersiniz? Nötr renklerle siyahın buluştuğu antrede, ışı ışıl bir giriş alanı görüyoruz. Art deco izlerini görebileceğiniz gibi, tavan yüksekliğinin estetik bir biçimde değerlendirilerek dekorasyon stilinin oluşturulduğunu görüyoruz. Emma Hooton Ltd tarafından tasarlanan dekorasyonda, şeffaf merdiven korkulukları ile girişe daha geniş kapsamlı bir alan algısı yaratılmış.
White Linen Interiors Ltd tarafından dizayn edilen giriş holü, eve girer girmez canlı renklerle sizi karşılıyor. İçinizi ısıtan renklerle, sıcak dokularıyla konfor bir dinlence alanı yaratırken, duvar dekorunu ve dekoratif öğeleri elbette unutmuyor. Dekoratif bir ayna, böyle bir giriş holü için vazgeçilmez olacaktı. Öte yandan şık aydınlatma gereçleri ile, duvar zemininde tüm katlarda sürdürülen çizgiler aynı mimari stili sürdürüyor.
Sıcak bir etki yaratan oturma odası dekorasyonunda, perdelerden kırlentlere desenli dokular tercih edilmiş. Işıklandırma detaylarıyla sıcak bir hava veren duvar zemini rengi sarı tonlarında tercih edilmiş. Oturma odaları ve salonlar için sarı renk ışık daima doğru tercih olacaktır. Çünkü mümkün olan güneşe en yakın yapay ışık rengi sarıdır. Özellikle doğal ışık, eğer mümkün değil güneş ışığına en yakın ışık rengi yaşam alanlarında tercih edilmeli. Banyo ve tuvaletlerde veya iş yerlerinde, beyaz ışık daha dinamik etki yaratacaktır. Perdeleri unutmayalım. Desenlerin dilinin kullanıldığı oturma odasında perde ve halı renk tercihleri ile, mobilya takımlarındaki desenlerle tablo seçimindeki renk ve doku ahengine dikkat ediniz.
İçinizi kaplayan huzurlu bir atmosferi hissedin, bunun sadece odalarınızın dekorasyonunda uyguladığınız küçük dokunuşlarda ve renklerde gizli olduğunu düşünün. Yatak başı olarak sıcak bir renk sarı kullanılmış ve gösterişli detaylar tercih edilmiş. Yine sıcak renklerle uyumlu turuncu renklerin sarı ile ahengini görüyoruz. Böylesi sıcak renklerin kullanıldığı bir yatak odasında duvar zemin rengi olarak gri rengi tercih edilmiş. Yastıkların unutulmadığı sıcak bir etki yaratan yatak odasında, grileri boy aynası ve yastık renklerinde tekrarlandığını görüyoruz. Öte yandan böylesi hareketli ve gösterişli bir yatağın tercih edildiği odada, gömme gardırop göz yormayan detaylarla modern çizgiden çıkılmamasını sağlamış.
Şık tasarımlarla dizayn edilmiş açık renk tonlarındaki sandalyelerle, ahşap renklerinin hakim olduğu yemek masasında aynı dokular farklı renklerle dile getirilmiş. İçinizi açan duvar dekoru da unutulmamış. Yemek masasından doğaya açılan bir pencere boşluğuna sahip değilseniz üzülmeyin. Pekala dekoratif duvar alternatifleri ile estetik algınızı oluşturabilir, göz zevkinizi lezzetli yemeklerinizi yerken sürdürebilirsiniz. Ev dizaynı ile uyumlu yemek takımları ve içinizi açan bir demet çiçek ile enfes bir atmosfer yaratmak sadece bu kadar kolay.
Hangi stili uygulamayı tercih ediyorsanız edin, oldukça fazla sayıda dekoratif duvar ürünleri ve aksesuarlarını bulacağınıza eminiz. Dekoratif duvar aynaları şık bir mekan oluşumunda, alanı değerlendirmek için sadece seçeneklerden biri. Klasik çizgilere yaklaşmayı tercih ediyor ve duvarlarınızı boş bırakmak istemiyorsanız, duvar renkleri ile de dekorasyonun dilini oluşturabilirsiniz. Grilerle gümüş renklerin yan yana durduğu oda dekorasyonunda, sıcak bir renk olarak gösterişli bir kırmızı tonunda yatak takımı tercih edilmiş. Zarafeti hem dekoratif duvarlarla, hem mobilya takımları renkleri ile yakalayın.
Alan kullanımı bakımından akılcı detaylarla tasarlanmış bir banyoda aynaların ve şeffaf dokuların rolünü unutamayız. Burcu Aydoğdu tarafından dizayn edilen şık banyo tasarımında kahverengi tonları ile yatıştırıcı mavi renk tonlarına rastlıyoruz. Hem işlevsel hem estetik yaklaşımlarla modern bir banyo sahibi olmak alan kullanımı ve tercih edilen materyallerin, zevklerin yolunda geçiyor. Ayrıca küçük alanlarda dekore etmek durumunda kaldığınız banyoları nasıl dekore edeceğinize güzel bir örnek teşkil edeceğinizi düşünüyoruz.
Hem mutfağınızı hem kendi havanızı değiştirmenizi ifade eden YSK Dekorasyon şık tasarlanmış mutfak dolapları renkleriyle doğru noktalara temas ediyor. Ölçülü ve doğru ayarlanmış aydınlatmalar ile, mutfağınızın atmosferini canlandırmak oldukça etkili bir yöntemdir. Diğer yandan mutfağınızı tasarlayacağınız dolap ihtiyaçları ve estetik algıya göre belirleyeceğiniz zevkleriniz, mutfağınızın karakterini oluşturuyor. Yemek masasında dekoratif lamba tercihleri kullanılırken, mutfağın ahengiyle yerini bulan şeffaf dokulu sandalyeler minimal çizgileriyle modern bir yaklaşım oluşturuyor. Tavan ve yer zeminlerinde benzer formlar ve renk uyumlarına dikkat edilirken, bilinçli ve ölçülü tasarım çizgisinden çıkılmıyor. Ev dizaynı söz konusu olduğunda, tavan zemini ve yer zemini dokularını, renklerini alan kullanımlarına göre dağıtabilir, bölebilirsiniz. Tamamen fonksiyonel işleyişi sürdüren akışta, açık renk tonlarıyla gelen ferah bir mutfak örneği ile sonlandırıyoruz.
Girdiğiniz mekanın sizin nasıl karşıladığı, algınızı ve ruh halinizi nasıl etkileyeceğini ev dizaynı belirler. Yaratıcı fikirlerle örnek tasarımlara yer açmak istiyorsanız, Ev dekorasyon stilleri yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.