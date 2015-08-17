Ev dizaynını keyifli hale getirecek 10 fikir

Hem mutfağınızı hem kendi havanızı değiştirmenizi ifade eden YSK Dekorasyon şık tasarlanmış mutfak dolapları renkleriyle doğru noktalara temas ediyor. Ölçülü ve doğru ayarlanmış aydınlatmalar ile, mutfağınızın atmosferini canlandırmak oldukça etkili bir yöntemdir. Diğer yandan mutfağınızı tasarlayacağınız dolap ihtiyaçları ve estetik algıya göre belirleyeceğiniz zevkleriniz, mutfağınızın karakterini oluşturuyor. Yemek masasında dekoratif lamba tercihleri kullanılırken, mutfağın ahengiyle yerini bulan şeffaf dokulu sandalyeler minimal çizgileriyle modern bir yaklaşım oluşturuyor. Tavan ve yer zeminlerinde benzer formlar ve renk uyumlarına dikkat edilirken, bilinçli ve ölçülü tasarım çizgisinden çıkılmıyor. Ev dizaynı söz konusu olduğunda, tavan zemini ve yer zemini dokularını, renklerini alan kullanımlarına göre dağıtabilir, bölebilirsiniz. Tamamen fonksiyonel işleyişi sürdüren akışta, açık renk tonlarıyla gelen ferah bir mutfak örneği ile sonlandırıyoruz.

Girdiğiniz mekanın sizin nasıl karşıladığı, algınızı ve ruh halinizi nasıl etkileyeceğini ev dizaynı belirler. Yaratıcı fikirlerle örnek tasarımlara yer açmak istiyorsanız, Ev dekorasyon stilleri yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.