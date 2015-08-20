İlham veren bahçe heykelleri

Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar yavaş yavaş tatil yörelerine akın etti. Kimileri de pahalı oteller yerine uzun vadede konaklayacakları yazlıkları tercih ediyor. Bazı villa tipi evler ise genellikle havuz bulundurduklarından özellikle başka bir şehirde tatil yapma mecburiyetini ortadan kaldırarak hem ekonomik hem konforlu oluyor. İster yazlık olsun ister büyük ev geniş bir bahçe evinizde konforlu ve keyifli vakit geçirmeniz için elzem.

Büyük bir bahçeye sahip olmanın pek çok keyifli yanı olduğu gibi bahçe bakımı da önemli bir konu. Özellikle kalabalık ailelerin yahut evinde parti, mangal sefası yapmayı sevenlerin tercih ettiği bahçelerin peyzaj ve tasarımı da artık bir dekorasyon alanı. Sadece bu konularda hizmet veren firmalar var. Ancak bahçenizi komşularınızın bahçesinden belirgin bir biçimde ayırmanın en başarılı yöntemlerden biri heykel kullanmak. Bahçe heykeli konsepti bugün birçok sanatkarın el attığı bir konu. Sizin için derlediğimiz bazı heykel tasarımları bizzat sanatçıların elinden çıkma. Bu tür bahçe heykellerine erişmek için artık tek tek sergileri dolaşmanıza da gerek yok. Günümüzde internet aracılığıyla nadide bahçe heykellerine ulaşmanız, içlerinden zevkinize göre tercih yapabilmeniz çok kolay. Bu yazımızda sizin için bahçe heykelleri seçkisi hazırladık, yapacağınız seçimlerde yardımcı olacağını umuyoruz. Şimdi sırayla göz atalım.