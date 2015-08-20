İlham veren bahçe heykelleri

Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar yavaş yavaş tatil yörelerine akın etti. Kimileri de pahalı oteller yerine uzun vadede konaklayacakları yazlıkları tercih ediyor. Bazı villa tipi evler ise genellikle havuz bulundurduklarından özellikle başka bir şehirde tatil yapma mecburiyetini ortadan kaldırarak hem ekonomik hem konforlu oluyor. İster yazlık olsun ister büyük ev geniş bir bahçe evinizde konforlu ve keyifli vakit geçirmeniz için elzem.
Büyük bir bahçeye sahip olmanın pek çok keyifli yanı olduğu gibi bahçe bakımı da önemli bir konu. Özellikle kalabalık ailelerin yahut evinde parti, mangal sefası yapmayı sevenlerin tercih ettiği bahçelerin peyzaj ve tasarımı da artık bir dekorasyon alanı. Sadece bu konularda hizmet veren firmalar var. Ancak bahçenizi komşularınızın bahçesinden belirgin bir biçimde ayırmanın en başarılı yöntemlerden biri heykel kullanmak. Bahçe heykeli konsepti bugün birçok sanatkarın el attığı bir konu. Sizin için derlediğimiz bazı heykel tasarımları bizzat sanatçıların elinden çıkma. Bu tür bahçe heykellerine erişmek için artık tek tek sergileri dolaşmanıza da gerek yok. Günümüzde internet aracılığıyla nadide bahçe heykellerine ulaşmanız, içlerinden zevkinize göre tercih yapabilmeniz çok kolay. Bu yazımızda sizin için bahçe heykelleri seçkisi hazırladık, yapacağınız seçimlerde yardımcı olacağını umuyoruz. Şimdi sırayla göz atalım.
Dilerseniz küçük bahçelerde de kullanabileceğiniz bu heykel İspanya yapımı. Dekoratif bahçe heykeli olarak tasarlanmış. Özelllikle çocuklarınızın çok hoşlanacağı heykel çocuklara da sanat sevgisi aşılaması açısından faydalı. Bahçe heykelinin tasarımı klasik stil denebilir. Saçlarını toplayıp kurdela takmış, sevimli kıyafetiyle kitap okurken düşüncelere dalmış küçük kız figürü, özellikle evinizde de klasik tarz mobilyalar varsa stilinizi evin içinden dışarıya da taşımak adına anlamlı bir seçim olabilir. Bahçe heykelleri konseptinde klasik tür aksesuarlardan hoşlananların düşünmesi gereken dekoratif bir ürün.
David Harber Ltd imzalı heykelin adı “Volante”. Şimdiye dek klasik tarz bahçe heykeli ürünlerini gördük. Daha modern parçalara yer vermenin zamanı geldi. Evinizde ve iç dekorasyonda modern tarz ürünleri tercih ediyorsanız soyut bahçe heykelleri sizin için ideal olabilir. Hem modern görünüşleriyle bahçenizin havasını değiştirirler hem de sanatsal objeleri evinize yansıtmak estetik açısından herhangi bir son moda mobilyadan çok daha fazla anlamlıdır. Eserin ortasındaki şeffaf akışkan görünüm çarpıcı. Koyu mavi rengindeki karıncalar deniz dalgasını da çağrıştırıyor. Bir görenin bir daha unutmayacağı bir bahçe heykeli.
Denton Arts Limited’in imzalı kurt heykeli bronzdan yapılma. Günümüzde büyük şehirlere tıkılıp kaldığımızdan doğadan ve doğa hayvanlarından oldukça uzak yaşıyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılabilmek için pek çok oyuncaktan faydalansak da özellikle vahşi hayvanları pek tanımadıkları ortada. İngilizlerin bahçelerinde kullanmaktan hoşlandıkları hayvan heykelleri eve doğal bir ambiyans hazırlayarak bahçenin pastoral dokusuna katkı sağlıyor. Çocuklar dedik ama yetişkinlerin de görmekten hoşlanabileceği bir hayvan figürü kurt heykeli. Bahçe tasarımında değerlendirmeniz gereken bir başka başarılı bahçe heykeli.
Özellikle çocuklarınızın çok seveceği fil figürü bir hayli sevimli duruyor. Bir Alman firmasına ait bu bahçe heykelinin adı “Benjamin”. Üzgün bakışları ve somurtuk suratıyla küçüklerin gözlerini alamayacağı bir ürün. Bahçe süslemelerinde heykellerle beraber minik çeşme/havuzların da kayda değer seçenekler olduğunu unutmayalım. Sevimli filin hortumundan akan su mini bir göl oluşturmuş. Suyu çevreleyen mini beyaz taşlar rengiyle dikkat çekiyor. Büyük bir tepsi görünümündeki tabakaya yerleştirilmiş olan sevimli bahçe heykelinin etrafını iri taşlar sarmalamış. Böylece tamamen doğal malzemelerle çeşme kısmını bahçenin doğal bir uzantısı görünümü kazanmış. Dikkatlice bakılırsa mini çeşmenin suyunun taşların yan tarafından daha büyük bir havuza aktığı seçilebilir. Bahçenizde havuz varsa eğer hareketlendirmek için değerlendirilmesi gereken bir bahçe heykeli.
Bahçe tasarımı için süslemelerin önemi büyük. Bunun için bahçe dizaynından kullanılan çiçeklere, bahçe heykellerinden mini çeşmelere dek pek çok alternatif mümkün. Bilhassa bizimki gibi ülkelerde çeşme kullanımı çok yaygın. Kültürel değeri de yadsınamaz. Polyester aile firmasına ait olan bu çeşme duvara monte edilmiş. Firma beton ürünlerinde beyaz çimento, mozaik, mermer tozu, siga ve donatlı puntalı demir kullanıyor. Demir ve çimentoyu ise ürün şeklinde sunarak doğal renklerinde boyayıp vernik kullanmış. Oldukça başarılı bir örneğini gördüğümüz duvar çeşmesi bahçe heykelini tercih etmeyenler için düşünülmesi gereken bir başka alternatif.
Bahçe heykellerinin genel çizgisi klasik stilden yana denebilir. Romantik figürler klasik görünümleriyle evlerin havasını tamamen değiştiriyor. Hele de çok trend dekorasyon modellerinden hoşlanmıyorsanız, büyük bir bahçeniz varsa heykel sanatının klasik örnekleri beğenilerinize uygunsa bu heykel bahçenizin ambiyansına çok uyacak. Bildiğiniz gibi tasarımın ve dekorasyonun amacı sadece son moda ürünleri satın almanız değil; kişiliğinizi yansıtan, zevklerinizi gösteren, evinize kendine has bire karakter kazandıracak ürünler almak ve bunları doğru parçalarla dizayn etmektir. Bahçe dekorasyonunda romantik bahçe heykelleri kullanmak şayet zevkinize uyuyorsa mutlaka değerlendirmeniz gereken bir seçenek.
Bir İngiliz firmasına ait bahçe heykeli oldukça estetik bir örnek. Esasen birbirine geçmiş irili ufaklı kürelerden oluşan heykel beton bir zeminin üzerine yerleştirilmiş. Aslında klasik stil bir ürün de olsa modern sanata yakınsayan bir yanı da var. Birbirine geçmiş metal kürelerin eskitme görüntüsü bir hayli hoş. Gösterişli bir eser olduğu için geniş bahçeler için daha ideal. Özellikle de evinizde oval formlu bahçe mobilyaları varsa simetrik açıdan da uygun olabilir. Bahçe heykellerinin evinizin dekorasyonuyla uyumlu olmasına özen göstermelisiniz.
Yine bir İngiliz örneği olan bahçe heykelinin adı “Girl on swing”. Bahçe mobilyaları içinde sandalyeler, teras oturma grubu, masa vb. pek çok ürün sayılabilir. Salıncak da bunlardan biridir. Ancak tekdüze bir salıncak yerine salıncak heykeli çok daha orijinal bir fikir hiç şüphesiz ki. Tasarımcı eserini yaparken neler düşünüyordu bilemeyiz ancak heykeldeki kızın mahzun duruşu melankoli severler için esprili bir bahçe heykeli olacak.
Polyester firmasının bir diğer bahçe ürünü eliyle çeşme taşıyan çocuk figürünün olduğu heykel çeşme. Firmanın park ve bahçelerde özel tasarım ürünü heykel, suni kaya, havuz, şelaleler, köprüler, sütunlar, kapı girişleri imal etmek gibi pek çok hizmeti var. Daha evvel de belirttiğimiz gibi beton tasarım ürünlerinin yapımında beyaz çimento, mozaik, mermer tozu ve demir gibi malzemeler kullanıyor. Klasik dönemleri hatırlatan çocuk figürünün üzerine ilgi çekici çeşme motifi tasarlamak akılda kalıcı bir heykel ortaya çıkarmış. Hem heykel hem çeşme bir arada olsun isteyenler göz atsın.
Sanatçı Ayla Turan’a ait heykelin adı “Secret Tower”. Özellikle canlı turuncu rengiyle dikkat çeken heykel gizemli bir kule şeklinde. Böylesi modern bir eseri herhangi bir evin bahçesinde değil de parklarda düşünmek daha olası denebilir. Ancak bahçelerimizi dizayn ederken sanattan faydalanmak, yerli sanatçıların da eserlerini değerlendirmek hem sanata verdiğiniz değeri gösterir hem de sanatçılara destek olmuş olursunuz.
Yazıdaki bahçe heykellerini beğendiyseniz “6 Harika bahçe heykeli” başlığına da bakabilirsiniz.