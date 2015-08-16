Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Yazın sıcağını iyiden iyiye hissettiğimiz bir haftayı daha geride bıraktık. Yaz geliyor muydu gelmiyor muydu derken yazın yarısını çoktan geçtik. Yaz tatili çağrıştırsa da, bir çok kişi için taşınma ayıdır. Bu da yazın ev dekorasyonun önem kazandığı bir mevsim olmasına neden oluyor. Biz de homify'da buna uygun yazılar yayınlamaya çalışıyoruz.

Bu hafta tadilat, tamirat, renovasyon işleriyle uğraşırken homify'ı takip edemediyseniz sizin için her hafta olduğu gibi haftanın en iyi yazılarını burada özetliyoruz.