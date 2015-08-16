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Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
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Yazın sıcağını iyiden iyiye hissettiğimiz bir haftayı daha geride bıraktık. Yaz geliyor muydu gelmiyor muydu derken yazın yarısını çoktan geçtik. Yaz tatili çağrıştırsa da, bir çok kişi için taşınma ayıdır. Bu da yazın ev dekorasyonun önem kazandığı bir mevsim olmasına neden oluyor. Biz de homify'da buna uygun yazılar yayınlamaya çalışıyoruz. 

Bu hafta tadilat, tamirat, renovasyon işleriyle uğraşırken homify'ı takip edemediyseniz sizin için her hafta olduğu gibi haftanın en iyi yazılarını burada özetliyoruz. 

Aklınızı başınızdan alacak 10 mutfak modeli

Orge Yapı Tasarım, ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Orge Yapı Tasarım

ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Mutfaklar hanımların, özellikle de ev hanımlarının evde en çok vakit geçirdiği bölümlerden birisi. Evin içinde en çok yatırımı da bu oda alıyor desek yanlış olmaz. Çünkü hanımlar değişen ihtiyaçlarına göre mutfağa sürekli yenilikler yapmayı istiyor. Yazın mutfak tadilatı düşünen homify okurlarını düşünerek bu hafta birbirinden güzel on mutfak modelinin yer aldığı bir yazıya yer verdik. Yazımız haftanın en çok okunan yazılarından oldu. Bu yazıyı kaçırdıysanız buraya tıklayabilirsiniz. 

Yazın içinizi ferahlatacak ev dekorasyon resimleri

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos Modern Yatak Odası
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

Yazın sıcaklar herkesi bunaltıyor. İnsan serin, ferah mekanlara kaçmak istiyor. Hele de evimiz bunaltıcıysa havadar mekanların hayaliyle yanıp tutuşuyoruz. Biz de bu durumu bildiğimizden sizi yazın sıcağında ferahlatacak ev dekorasyonlarından bir derleme hazırladık. Bu yazımız da haftaya damgasını vuran yazılar arasındaydı. Yazımızı okumak için burayı tıklayın. 

Birbirinden büyüleyici 10 eklektik tasarım

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
Escapefromsofa

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Birçok kişi kendini tarzlarla sınırlandırmak istemez. Her tarzın beğendiği ve kendine yakın bulduğu unsurlarından bir kolaj oluşturmayı tercih eder. İşte böyle düşünen okurlarımızın ilgisini çekecek on eklektik tasarımı içeren yazımız da haftanın en çok okunan yazıları arasındaydı. Bu yazımızı okumaya fırsat bulamadıysanız yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 

Ev iç dekorasyonlarıyla ilgili esin kaynakları

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Yaz ayı evlerde tadilat ve tamirat zamanı. Hatta yeni evlere de taşınma zamanı. Bu yüzden bu aylarda dekorasyon konulu konuşmalar fazlalaşıyor, ev dekorasyonu çok önemli bir hale geliyor. Size bu alanda yardımcı olması düşünülerek kaleme alınan ev içi dekorasyon esinlerinden oluşan bu yazımız da haftanın en popüler yazılarından biriydi. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 

Sade, şık ve geleneksel: Herkesin seveceği bir daire

ÖZEL EV TASARIMI, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Fabbrica Mobilya

ÖZEL EV TASARIMI

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

homify'da birbirinden güzel daireler yayınlamaya da devam ediyoruz. Özellikle sade ve şık daireler okurlarımızın ilgisini çekiyor. Bu yazımızda sade, şık ve geleneksel bir daireyi tanıttık. Geçen haftanın en çok okunanlarından olan bu yazıyı okumak için tıklayın

Bahçeler için kullanışlı masa sandalye takımları

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