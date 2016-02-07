Bir dekorasyon unsuru olarak ateş tuğlası

Pek çok konuda olduğu gibi mimari, iç mimari, dekorasyon, inşaat ve benzeri alanlarda da çoğu insan her zaman en yeninin, en son teknolojinin ve son moda olanın peşinden gider. En yeni olanın hemen her durumda benzerlerinin arasında ve öncekilere göre en iyisi olduğu yaygın olarak kabul görür. Oysa gerçekte durum böyle midir? İşin doğrusu bu aslında çok büyük bir yanılgıdan başka bir şey değildir. Bırakalım mimari, iç mimari ve dekorasyon gibi alanları, hayatın hemen hiçbir alanında böyle bir yaklaşımın doğru olduğunu iddia etmek güçtür. Bilgisayar, yazılım ve hatta tıp gibi yüzü daima ileriye dönük branşlarda dahi en yeni olanın en iyi olduğu varsayımı nadiren geçerlidir. Pek çok yeni teknoloji önceki nesillere göre ham ve çoğu durumda yetersizdir. Üstelik inşaat, otomotiv gibi konularda yeni ürünler kalite düzeyinde artıştan ziyade üretim sürecinde tasarruf gibi maliyet düşürücü konulara odaklandığı için bu alanlarda eski ürünlerin genellikle daha iyi olduğunu söylemek bile abartı sayılmaz. Nitekim güncel teknolojiler büyük ölçüde üretim, nakliye, uygulama kolaylığı, zamandan ve emekten tasarruf gibi konulara odaklandığı halde geçmişte durum böyle değildi. Özellikle inşaatta ve mimaride uzun ömürlülük ve sağlamlık diğer tüm konuların önündeydi. İşte ateş tuğlası da tam olarak böyle bir üründür. Taşın sağlamlığı ve güzelliğini şehir ortamında uygulanması nispeten daha kolay pratik bir malzeme olarak ortaya çıkaran ateş tuğlaları, aynı zamanda ölümsüz denebilecek kadar uzun ömürlü olmalarıyla da mükemmel yapı malzemeleriydiler. Bugün Avrupa'nın hemen her şehrinde ve dünyanın başka pek çok yerinde yüzlerce yıllık binaların ana malzemesinin ateş tuğlası olması da bunu doğrular niteliktedir. Fakat bu yazımızda ateş tuğlasının sağlamlık ve uzun ömürlülük gibi yönlerine değil, en yalın haliyle bile bir dekorasyon unsuru olarak ne kadar dikkat çekici ve kullanışlı olduğuna odaklanacağız. Bunun için sizlere güzel bir seçki hazırladık. Gelin hep birlikte bu seçkiye biraz daha yakından bakalım.
Ateş tuğlası bugün hâlâ sıfır bir ürün olarak temin edilebilir durumda olsa da ülkemizdeki kullanımı daha ziyade ateş tuğlasından yapılan binalarda yapılan yenileme projelerinde görülüyor. Geçmişte ateş tuğlasıyla yapılmış fakat zaman içinde yıpranmış, kat kat sıva ve boyalarla boğulmuş yapılar yenilenme sürecinde duvarların orijinal güzelliğine yeniden kavuşuyor. Sektörün önde gelen firmalarından Dicle Hökenek Architecture tarafından tasarlanan bu son derece şık mutfakta bunun çok başarılı bir uygulamasını görüyoruz.
Ateş tuğlasının modern iç mimaride kullanımı genellikle bir odanın bir ya da iki duvarında ateş tuğlası ve diğer duvarlarında normal sıva üzeri boya veya duvar kağıdı kullanılması şeklinde oluyor. Bunun bir sebebi de dört cephesi ateş tuğlası olan odaların belli ölçüde boğucu bir hal alması olabilir. Aslında aynı durum hemen her malzeme için de geçerlidir. Taş evlerde de, ahşap evlerde de dört duvarın aynı malzemeden olması sürekli kullanım açısından sıkıcı bir görüntü yaratabilir. Bu oturma odasının malzemelerin doğru kombine edilmesine güzel bir örnek oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz.
Burada da bir başka yenileme projesinde büyük ölçüde yenilenen bir evde bir sütunun eski ateş tuğlası malzemesinin çıplak olarak bırakıldığını görüyoruz. Son derece güzel bir görüntü.
Ateş tuğlası bugün artık pek nadiren kullanılıyor olsa da geçmişte tavan uygulamalarında da sık sık kullanılırdı. Özel bir teknikle kavisli olarak yapılan bu tavanlar özellikle dayanıklı olması ve çıplak haliyle bile şık görüntüleriyle göz dolduruyorlar.
Burada gördüğünüz geniş ofis alanının asma katını oluşturan bölümde bir dekorasyon unsuru olarak ateş tuğlası tercih edildiğini görüyoruz. Seçkimizdeki diğer projelerin aksine bu ofis tamamen yeni ve ateş tuğlası da sıfır bir malzeme olarak tercih edilmiş. Alternatif olarak başka bir malzeme kullanılmış olsaydı belki de bu derece güzel bir derinlik hissi elde edilmesi mümkün olamayacaktı. Ama ateş tuğlası hem sıcak ve samimi hem de ferah bir hava katmış mekana.
Ateş tuğlası kullanımının başka örnekleri için Ateş tuğla evler yazımıza da göz atabilirsiniz.