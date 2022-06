Bir dekorasyon unsuru olarak ateş tuğlası

Pek çok konuda olduğu gibi mimari, iç mimari, dekorasyon, inşaat ve benzeri alanlarda da çoğu insan her zaman en yeninin, en son teknolojinin ve son moda olanın peşinden gider. En yeni olanın hemen her durumda benzerlerinin arasında ve öncekilere göre en iyisi olduğu yaygın olarak kabul görür. Oysa gerçekte durum böyle midir? İşin doğrusu bu aslında çok büyük bir yanılgıdan başka bir şey değildir. Bırakalım mimari, iç mimari ve dekorasyon gibi alanları, hayatın hemen hiçbir alanında böyle bir yaklaşımın doğru olduğunu iddia etmek güçtür. Bilgisayar, yazılım ve hatta tıp gibi yüzü daima ileriye dönük branşlarda dahi en yeni olanın en iyi olduğu varsayımı nadiren geçerlidir. Pek çok yeni teknoloji önceki nesillere göre ham ve çoğu durumda yetersizdir. Üstelik inşaat, otomotiv gibi konularda yeni ürünler kalite düzeyinde artıştan ziyade üretim sürecinde tasarruf gibi maliyet düşürücü konulara odaklandığı için bu alanlarda eski ürünlerin genellikle daha iyi olduğunu söylemek bile abartı sayılmaz. Nitekim güncel teknolojiler büyük ölçüde üretim, nakliye, uygulama kolaylığı, zamandan ve emekten tasarruf gibi konulara odaklandığı halde geçmişte durum böyle değildi. Özellikle inşaatta ve mimaride uzun ömürlülük ve sağlamlık diğer tüm konuların önündeydi. İşte ateş tuğlası da tam olarak böyle bir üründür. Taşın sağlamlığı ve güzelliğini şehir ortamında uygulanması nispeten daha kolay pratik bir malzeme olarak ortaya çıkaran ateş tuğlaları, aynı zamanda ölümsüz denebilecek kadar uzun ömürlü olmalarıyla da mükemmel yapı malzemeleriydiler. Bugün Avrupa'nın hemen her şehrinde ve dünyanın başka pek çok yerinde yüzlerce yıllık binaların ana malzemesinin ateş tuğlası olması da bunu doğrular niteliktedir. Fakat bu yazımızda ateş tuğlasının sağlamlık ve uzun ömürlülük gibi yönlerine değil, en yalın haliyle bile bir dekorasyon unsuru olarak ne kadar dikkat çekici ve kullanışlı olduğuna odaklanacağız. Bunun için sizlere güzel bir seçki hazırladık. Gelin hep birlikte bu seçkiye biraz daha yakından bakalım.