Hasırın en yaratıcı kullanım alanları

Son yıllarda doğayla ilgili ciddi bir bilinçlenme dalgası var. Doğanın sömürmekle tükenmeyecek ve biz ne istersek onu sunacak ebedi bir kaynak olmadığı, aksine korunması ve sürdürülebilir olması için çaba gösterilmesi gereken bir denge olduğu giderek daha yaygın biçimde kabul görüyor. Buna paralel olarak pek çok alanda doğal malzemelere veya doğayı korumaya özen gösteren ürünlere de ilgi giderek artıyor. Bununla birlikte bir ürünün doğal olup olmadığını değerlendirirken onu pazarlayanlardan ziyade kendi muhakeme kabiliyetimize dayanmak da önemli bir konu. Örneğin doğal olarak satılan bir ürünün işlenmemiş veya az işlenmiş olmasının yanı sıra, kaynağa zarar vermeden ve daha önemlisi kaynağı tüketmeden size sunuluyor olması incelemeniz gereken konulardan biridir. Yahut satın alacağınız ürün doğaya belli ölçüde, tamir edilebilir bir zarar veriyor olsa da, alternatifi olan ürün dolaylı yoldan çok daha fazla tahribat yaratıyorsa ilk ürünü tercih etmek daha doğru olacaktır. Bu yazımızda son dönemde giderek daha fazla kullanılan bir doğal malzeme olan hasırın en yaratıcı kullanım alanlarını inceledik. Hasır, hangi açıdan bakarsanız bakın doğal kavramını en çok karşılayan bir malzeme olarak dikkat çekiyor. Ahşap ürünleri gibi ölçüsüz ormancılık yöntemleriyle elde edilmiş olma riski de taşımıyor. Zira hasırın elde edildiği bitkiler hem doğada bol miktarda bulunuyor hem de kendilerini çok hızlı bir şekilde yenileyebiliyorlar. Gelin hasırı ev dekorasyonunda nasıl kullanabileceğinize dair örneklere birlikte göz atalım.