Hasırın en yaratıcı kullanım alanları

Son yıllarda doğayla ilgili ciddi bir bilinçlenme dalgası var. Doğanın sömürmekle tükenmeyecek ve biz ne istersek onu sunacak ebedi bir kaynak olmadığı, aksine korunması ve sürdürülebilir olması için çaba gösterilmesi gereken bir denge olduğu giderek daha yaygın biçimde kabul görüyor. Buna paralel olarak pek çok alanda doğal malzemelere veya doğayı korumaya özen gösteren ürünlere de ilgi giderek artıyor. Bununla birlikte bir ürünün doğal olup olmadığını değerlendirirken onu pazarlayanlardan ziyade kendi muhakeme kabiliyetimize dayanmak da önemli bir konu. Örneğin doğal olarak satılan bir ürünün işlenmemiş veya az işlenmiş olmasının yanı sıra, kaynağa zarar vermeden ve daha önemlisi kaynağı tüketmeden size sunuluyor olması incelemeniz gereken konulardan biridir. Yahut satın alacağınız ürün doğaya belli ölçüde, tamir edilebilir bir zarar veriyor olsa da, alternatifi olan ürün dolaylı yoldan çok daha fazla tahribat yaratıyorsa ilk ürünü tercih etmek daha doğru olacaktır. Bu yazımızda son dönemde giderek daha fazla kullanılan bir doğal malzeme olan hasırın en yaratıcı kullanım alanlarını inceledik. Hasır, hangi açıdan bakarsanız bakın
doğal kavramını en çok karşılayan bir malzeme olarak dikkat çekiyor. Ahşap ürünleri gibi ölçüsüz ormancılık yöntemleriyle elde edilmiş olma riski de taşımıyor. Zira hasırın elde edildiği bitkiler hem doğada bol miktarda bulunuyor hem de kendilerini çok hızlı bir şekilde yenileyebiliyorlar. Gelin hasırı ev dekorasyonunda nasıl kullanabileceğinize dair örneklere birlikte göz atalım.
Evinizin terasında ya da balkonunda, hatta bahçenizin belli bir bölümünde hasır kullanarak harika gölge oturma alanları tasarlayabilirsiniz. Son derece ekonomik ve esnek bir malzeme olan hasırı kullanmak için belli bir uzmanlığınız olmasına da gerek yok. Herhangi bir profesyonelden yardım almadan kendi başınıza uygulayacağınız tasarımlarla hem doğal hem de şık bir gölgeleme çözümü elde edebilirsiniz.
Son derece şık ve iddialı bir evin oturma odasındaki duvar kaplamasında hasır kullanıldığını görmek gerçekten şaşırtıcı. Böyle düşünüyoruz çünkü bu tarz örneklerle gerçekten nadiren karşılaşıyoruz. Oysa ki ortaya çıkan sonucun son derece başarılı olduğu ortada. Hasırın çok az bakım gerektiren ve uzun ömürlü bir malzeme olduğu göz önünde bulundurulursa, düşük maliyetle son derece kullanışlı bir dekorasyon çözümü olarak öne çıktığını söylemek yanlış olmaz.
Son yıllarda yerini petrol türevi çeşitli ürünlere bırakmış olsalar da geçmişte hasır plaj örtüleri tatil bölgelerinde sıkça gördüğümüz ürünlerdi. Taşınması ve temizlenmesi kolay, aynı zamanda doğal ve kullanışlı olan bu hasır örtüleri maalesef artık pek sık göremiyoruz. Buna karşın çeşitli kilim ve yolluk modellerinde hasır kullanımı da yaygınlık kazanmaya başlıyor. Kimbilir belki yakında daha da sık görmeye başlarız hasır ürünleri.
Hasırın başlıca kullanım alanlarından biri de masa, sandalye, sehpa ve benzeri mobilyaların üretimidir. Buna karşın bu mobilyaların genellikle yazlık ve bahçe versiyonlarında hasır kullanımı görülür. Peki ama neden dört mevsim için tasarlanan iç mekan mobilyalarında da hasır kullanılmasın? İnci Çuhadar imzası taşıyan ve Yalıkavak'ta bulunan bu şık villanın salon mobilyaları sanıyoruz bu soruya gayet güzel bir cevap veriyor. Hafif, dayanıklı ve şık yapılarıyla hasır mobilyalar dört mevsim evinizi süslemek için son derece güzel alternatifler.
Esnek olduğu için pek çok şekle kolaylıkla sokulabilen ve yine aynı sebepten ötürü kolay kolay kırılmayan dayanıklı bir yapıya sahip hasır, çeşitli aksesuarlarda da yaygın olarak kullanılıyor. Endüstriyel bir tarzdan izler taşıyan bu şık mutfakta ise avize tipi aydınlatma elemanlarında hasır kullanıldığını görüyoruz. Sonuç ise uzun yıllar eskimeyecek özgün bir tarz ve düşük maliyetle yüksek bir başarı.