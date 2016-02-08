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İç dekorasyonda doğal taş kullanımı

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Yüzlerce hatta binlerce yıldır insanlığın barınma ihtiyacını karşılamak için kullandığı malzemelerin başında doğal taşlar geliyor. Sanayi devriminin çok çok öncesindeki dönemlerde, bugün bildiğimiz anlamıyla teknolojinin henüz ufukta bile görünmediği çağlarda bile insanlık doğal taşlarla muazzam mimari eserler ortaya çıkarmıştır. Hatta bu eserlerin oldukça önemli bir kısmı bugün bile ayakta ve halen kullanılmaktadır. Bu doğrultuda taş ustalığı da tarihin en eski iş kollarından biridir. Bununla birlikte özellikle son elli ila yüz yıldır alternatif yapı malzemelerinin hızlı gelişimiyle birlikte doğal taş kullanımı büyük ölçüde azaldı ve belli alanlara sıkıştı dersek yanlış olmaz. Bugün ancak villa tipi müstakil evlerde yapı malzemesi olarak kullanılan doğal taşlar, diğer taraftan da hayatımızın başka alanlarına girmeye başladılar. Bu da ağırlıklı olarak iç mimari ve dekorasyon alanlarında karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda doğal taşların iç mekanlarda kullanımına dair çeşitli örnekleri bir araya getirdik. Evinize doğal bir güzellik katacak ve modern malzemelerin arasında sivrilerek sıradan ve monoton görünümü kıracak doğal taşların farklı kullanımları hiç kuşkusuz size de kendi eviniz için ilham kaynağı olacak.

Kuru duvar şıklığı

Residência VD, isis chaulon arquitetura isis chaulon arquitetura Modern Oturma Odası
isis chaulon arquitetura

isis chaulon arquitetura
isis chaulon arquitetura
isis chaulon arquitetura

Kuru duvar ya da yurtdışında da kabul gören ismiyle dry stone tarzı, çok uzun bir geçmişe sahiptir ve dünyanın pek çok yerinde binlerce yıldır kullanılmaktadır. İngiltere ve İskoçya gibi kuru duvar tekniğiyle yapılmış evlerin ünlü olduğu belli başlı bölgeler olmasına karşın ülkemizde de özellikle bahçe duvarları için bu tekniği yaygın olarak kullanıldığı yöreler vardır. Temelde harç veya başka bir ek malzeme kullanmadan yalnızca taşların birbirini desteklemesi mantığına dayanan bu teknik, taşların doğru bir şekilde seçilmesi ve birbirlerine kilitlenmesini gerektirdiği için estetik olarak da güzel görüntüler ortaya çıkarabiliyor.

Çağların ötesinden bir esinti

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos Yemek OdasıMasalar
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

Çok katlı modern bir villanın ana giriş bölümünde üst kat merdiveni ile şık bir yemek masasını ayıran bu iç duvarda oldukça iddialı bir doğal taş uygulaması yapıldığını görüyoruz. Büyük ölçüde kaba bir teknik kullanılarak örülen taşlar, evin geri kalan bölümlerindeki rafine ve sıkıcı havayı adeta tek darbede dağıtıyor ve ortaya son derece çekici ve sofistike bir tarz çıkarıyor. 

İncelikli bir taş işçiliği

Stone bath tub Anzalna Trading Company BanyoKüvet & Duşlar
Anzalna Trading Company

Stone bath tub

Anzalna Trading Company
Anzalna Trading Company
Anzalna Trading Company

Elbette doğal taşların tek kullanım alanları duvarlar değil. Doğal taşlar yalnızca büyük parçalar halinde ve duvar, zemin gibi düz yüzeylerde kullanılacak malzemeler değiller. Gereken emeği vermeyi göze aldıktan sonra doğal taşlardan akla gelebilecek hemen her şeyi yapmak mümkündür. Bu örnekte adeta sanat eseri niteliğinde oyma bir küvet görüyoruz.

Doğal taş kaplamalar

DOĞAL TAŞ SANATI, NSA NATURAL MARBLE NSA NATURAL MARBLE Rustik Oturma Odası Mozaik Beyaz
NSA NATURAL MARBLE

DOĞAL TAŞ SANATI

NSA NATURAL MARBLE
NSA NATURAL MARBLE
NSA NATURAL MARBLE

Son yıllarda doğal taşların iç dekorasyonda farklı bir kullanım şekli daha ortaya çıktı. Bu da hemen her çeşit taştan üretilebilen ve uygulanması son derece kolay olan doğal taş kaplamaları. Çok çeşitli dekorasyon tarzlarına katkı sunabilen ve her türden evin tercih edilen her bölümüne uygulanabilen doğal taş kaplamaları, çok yüksek olmayan maliyetleri ve tamamen doğal taşla örülen duvarlara kıyasla çok daha hızlı uygulanabilmeleri ile de ayrıca dikkat çekiyor.

Farklı türden bir doğal taş uygulaması

İDEAL YEMEK TAKIMI Kuta Home Rustik Yemek Odası
Kuta Home

İDEAL YEMEK TAKIMI

Kuta Home
Kuta Home
Kuta Home

Doğal taşın kullanım alanlarında olduğu gibi kendi içindeki çeşitlerinde de pratikte hiçbir sınır olmadığını söylersek herhalde pek de abartmış olmayız. Kuta Home tarafından dekore edilen bu oturma odasının bir duvarında gördüğümüz doğal taş uygulaması buna gerçekten iyi bir örnek teşkil ediyor. Daha ziyade nehir yatakları gibi su yollları üzerinde görebileceğimiz türden yumruk büyüklüğünde çakıl taşlarıyla örülmüş bu duvar, pastel tonlardaki mobilyalar ve ahşap yemek masası grubuyla da mükemmel bir uyum içinde.

Doğal taşların bir başka önemli kullanım alanı hakkındaki Doğal taş zeminler yazımız da ilginizi çekebilir. 

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