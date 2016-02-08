İç dekorasyonda doğal taş kullanımı

Yüzlerce hatta binlerce yıldır insanlığın barınma ihtiyacını karşılamak için kullandığı malzemelerin başında doğal taşlar geliyor. Sanayi devriminin çok çok öncesindeki dönemlerde, bugün bildiğimiz anlamıyla teknolojinin henüz ufukta bile görünmediği çağlarda bile insanlık doğal taşlarla muazzam mimari eserler ortaya çıkarmıştır. Hatta bu eserlerin oldukça önemli bir kısmı bugün bile ayakta ve halen kullanılmaktadır. Bu doğrultuda taş ustalığı da tarihin en eski iş kollarından biridir. Bununla birlikte özellikle son elli ila yüz yıldır alternatif yapı malzemelerinin hızlı gelişimiyle birlikte doğal taş kullanımı büyük ölçüde azaldı ve belli alanlara sıkıştı dersek yanlış olmaz. Bugün ancak villa tipi müstakil evlerde yapı malzemesi olarak kullanılan doğal taşlar, diğer taraftan da hayatımızın başka alanlarına girmeye başladılar. Bu da ağırlıklı olarak iç mimari ve dekorasyon alanlarında karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda doğal taşların iç mekanlarda kullanımına dair çeşitli örnekleri bir araya getirdik. Evinize doğal bir güzellik katacak ve modern malzemelerin arasında sivrilerek sıradan ve monoton görünümü kıracak doğal taşların farklı kullanımları hiç kuşkusuz size de kendi eviniz için ilham kaynağı olacak.
Kuru duvar ya da yurtdışında da kabul gören ismiyle
dry stone tarzı, çok uzun bir geçmişe sahiptir ve dünyanın pek çok yerinde binlerce yıldır kullanılmaktadır. İngiltere ve İskoçya gibi kuru duvar tekniğiyle yapılmış evlerin ünlü olduğu belli başlı bölgeler olmasına karşın ülkemizde de özellikle bahçe duvarları için bu tekniği yaygın olarak kullanıldığı yöreler vardır. Temelde harç veya başka bir ek malzeme kullanmadan yalnızca taşların birbirini desteklemesi mantığına dayanan bu teknik, taşların doğru bir şekilde seçilmesi ve birbirlerine kilitlenmesini gerektirdiği için estetik olarak da güzel görüntüler ortaya çıkarabiliyor.
Çok katlı modern bir villanın ana giriş bölümünde üst kat merdiveni ile şık bir yemek masasını ayıran bu iç duvarda oldukça iddialı bir doğal taş uygulaması yapıldığını görüyoruz. Büyük ölçüde kaba bir teknik kullanılarak örülen taşlar, evin geri kalan bölümlerindeki rafine ve sıkıcı havayı adeta tek darbede dağıtıyor ve ortaya son derece çekici ve sofistike bir tarz çıkarıyor.
Elbette doğal taşların tek kullanım alanları duvarlar değil. Doğal taşlar yalnızca büyük parçalar halinde ve duvar, zemin gibi düz yüzeylerde kullanılacak malzemeler değiller. Gereken emeği vermeyi göze aldıktan sonra doğal taşlardan akla gelebilecek hemen her şeyi yapmak mümkündür. Bu örnekte adeta sanat eseri niteliğinde oyma bir küvet görüyoruz.
Son yıllarda doğal taşların iç dekorasyonda farklı bir kullanım şekli daha ortaya çıktı. Bu da hemen her çeşit taştan üretilebilen ve uygulanması son derece kolay olan doğal taş kaplamaları. Çok çeşitli dekorasyon tarzlarına katkı sunabilen ve her türden evin tercih edilen her bölümüne uygulanabilen doğal taş kaplamaları, çok yüksek olmayan maliyetleri ve tamamen doğal taşla örülen duvarlara kıyasla çok daha hızlı uygulanabilmeleri ile de ayrıca dikkat çekiyor.
Doğal taşın kullanım alanlarında olduğu gibi kendi içindeki çeşitlerinde de pratikte hiçbir sınır olmadığını söylersek herhalde pek de abartmış olmayız. Kuta Home tarafından dekore edilen bu oturma odasının bir duvarında gördüğümüz doğal taş uygulaması buna gerçekten iyi bir örnek teşkil ediyor. Daha ziyade nehir yatakları gibi su yollları üzerinde görebileceğimiz türden yumruk büyüklüğünde çakıl taşlarıyla örülmüş bu duvar, pastel tonlardaki mobilyalar ve ahşap yemek masası grubuyla da mükemmel bir uyum içinde.
Doğal taşların bir başka önemli kullanım alanı hakkındaki Doğal taş zeminler yazımız da ilginizi çekebilir.