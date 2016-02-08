İç dekorasyonda doğal taş kullanımı

Yüzlerce hatta binlerce yıldır insanlığın barınma ihtiyacını karşılamak için kullandığı malzemelerin başında doğal taşlar geliyor. Sanayi devriminin çok çok öncesindeki dönemlerde, bugün bildiğimiz anlamıyla teknolojinin henüz ufukta bile görünmediği çağlarda bile insanlık doğal taşlarla muazzam mimari eserler ortaya çıkarmıştır. Hatta bu eserlerin oldukça önemli bir kısmı bugün bile ayakta ve halen kullanılmaktadır. Bu doğrultuda taş ustalığı da tarihin en eski iş kollarından biridir. Bununla birlikte özellikle son elli ila yüz yıldır alternatif yapı malzemelerinin hızlı gelişimiyle birlikte doğal taş kullanımı büyük ölçüde azaldı ve belli alanlara sıkıştı dersek yanlış olmaz. Bugün ancak villa tipi müstakil evlerde yapı malzemesi olarak kullanılan doğal taşlar, diğer taraftan da hayatımızın başka alanlarına girmeye başladılar. Bu da ağırlıklı olarak iç mimari ve dekorasyon alanlarında karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda doğal taşların iç mekanlarda kullanımına dair çeşitli örnekleri bir araya getirdik. Evinize doğal bir güzellik katacak ve modern malzemelerin arasında sivrilerek sıradan ve monoton görünümü kıracak doğal taşların farklı kullanımları hiç kuşkusuz size de kendi eviniz için ilham kaynağı olacak.