İç dekorasyonda doğal taş kullanımı

Son yıllarda doğal taşların iç dekorasyonda farklı bir kullanım şekli daha ortaya çıktı. Bu da hemen her çeşit taştan üretilebilen ve uygulanması son derece kolay olan doğal taş kaplamaları. Çok çeşitli dekorasyon tarzlarına katkı sunabilen ve her türden evin tercih edilen her bölümüne uygulanabilen doğal taş kaplamaları, çok yüksek olmayan maliyetleri ve tamamen doğal taşla örülen duvarlara kıyasla çok daha hızlı uygulanabilmeleri ile de ayrıca dikkat çekiyor.