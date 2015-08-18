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Farklı tarzlar için farklı ahşap zigon sehpa modelleri

Gül Korkmaz Gül Korkmaz
homify Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Oturma odalarının en vazgeçilmez nesnelerinden biri de pek tabii ki zigon sehpalar. Salonlarda hem şıklığıyla, hem fonksiyonelliğiyle, hem de hafif, taşınabilir ve kullanışlı olmasıyla yıllardan beri hiç eksik olmayan bir mobilya zigon sehpalar. Üç ya da dört sehpanın iç içe geçmesiyle oluşan zigon sehpa yapısı aynı zamanda alandan tasarruf sağlayan özelliğiyle de öne çıkan yaratıcı tasarım fikirlerinden biri ve belki de çocukluğumuzdan beri yaşadığımız evlerde değişmeyen nadir mobilyalardan biri. Misafir geldiğinde çay ya da kahve içilirken herkesin önüne birer sehpa konulmasına olanak veren, ama misafir yokken ve sehpa çokluğuna gerek duymadığımız zamanlarda da iç içe geçerek dağınıklık ve kalabalık yaratmayan zigon sehpalar aslında bir yanıyla gerçek birer klasik. Ama yine de yıllar içinde değişen ve gelişen farklı tasarımlı sehpalar sayesinde artık modern ve çağdaş salonlara ve oturma odalarına da oldukça uyumlu zigon sehpalar üretiliyor. Yani birer tasarım harikası olan zigon sehpalar her tarza ve zevke uygun mobilyalar olma niteliği taşıyor. Zigon sehpaların yapımında en çok tercih edilen malzeme de pek tabii ki doğallığıyla ve farklı dokulara sahip olma özelliğiyle ahşap oluyor. Her ne kadar son yıllarda metal, cam, hatta plastik gibi malzemelerden de zigon sehpalar üretilse de yine de eşsiz dokusuyla ahşap malzemeler zigonlar için en çok öne çıkan yapı malzemesi olmaya devam ediyor. Biz de bu yazımızda birbirinden farklı tarzlara hitap eden, hem klasik hem modern tasarımlı farklı zigon sehpaları bir araya getirdik.

​Minimal tarzlı açık renk sehpalar

Lundy Stone Grey Nest of Tables The Cotswold Company Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
The Cotswold Company

Lundy Stone Grey Nest of Tables

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

İlk sıradaki zigon sehpa modeli açık renk ahşap kullanılarak üretilmiş ve oldukça doğal bir yapıya sahip olmasının yanı sıra klasik ve sıradan zigon modellerinden farklı tasarımıyla da modern salonlar için mükemmel bir tercih olabilecek bir ürün. Dikdörtgen şeklinde tasarlanmış olan sehpalar ayrı ayrı bakıldığında küçük birer tabureyi andırıyor esasen. Ayrıca iç içe geçmiş bütün halindeki şekilleri de oldukça şık bir görüntü sergiliyor. Sade ve yalın tasarıma sahip olan bu sehpalar en çok da minimal tarzlı sade ve gösterişsiz oturma odalarına yakışacaktır.

​Doğal görünümlü ve sıra dışı

Kütük Dilim Sehpa odywood Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
odywood

Kütük Dilim Sehpa

odywood
odywood
odywood

Odywood isimli firmanın tasarımlarından biri olan bu dikkat çekici ve göz alıcı zigon sehpalar doğal yapılarıyla mükemmel bir tasarım fikri olarak öne çıkan sehpa dizaynlarından biri. Metal ayakların üzerine oturtturulmuş olan masif ahşap yüzeyler doğallıkları ve sıra dışı tasarımları ile özellikle rustik dokulu oturma odası dekorasyonlarının yıldız nesnesi olmaya aday.

​Şık ve zarif kareler

Oak and steel modernist coffee table set „GAMBIT” NordLoft - Industrial Design Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
NordLoft – Industrial Design

Oak and steel modernist coffee table set „GAMBIT”

NordLoft - Industrial Design
NordLoft – Industrial Design
NordLoft - Industrial Design

Kare şeklindeki bu zigon sehpaların en büyük özelliği bir örnek değil, birbirlerinden farklı desen ve dokulara sahip olmaları. Biri daha koyu desenli diğeri ise açık renk ahşap desenli yüzeylerden oluşan aslında iki farklı sehpa birbirleriyle iç içe geçecek şekilde tasarlanmış. Bu tasarım sayesinde hem içinde bulunduğu hareketlilik ve renklilik katıyor hem de alışılmışın dışında zigon sehpalardan bu yönüyle ayrılıyor.

​Rengarenk ve ışıl ışıl

Bauhaus Design, Connox Connox Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Connox

Connox
Connox
Connox

Bu rengarenk ve canlı dokusuyla göz dolduran zigon sehpaların yüzeyi ahşap değil ama renkli ve parlak yüzeylerin hareketliliği sade ve ahşap ayaklarla yumuşatılmış. Hem yüzey dokusuyla hem de ayaklarının tasarımıyla dikkat çekici ve sıra dışı bir tasarıma sahip olan bu dörtlü sehpa grubu, her bir sehpa yüzeyindeki farklı renklerin birbirleriyle uyumu ve ahengiyle etrafına pozitif enerji yayarak mutluluk saçan neşeli ve eğlenceli salonlara başarılı bir tercih olma özelliği taşıyor.

​Tekerlekli ve kullanışlı tasarım

Zigon Sehpa homify Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Zigon Sehpa

homify
homify
homify

Ankara'da bulunan Mia Mobili isimli firma tarafından dizayn edilen ve üretilen bu zigon sehpa modeli ise tek renkli sade yapısıyla öne çıkan modellerden biri. Birbirlerinin içine tam olarak geçtiği için bir aradayken yekpare bir görüntü ortaya çıkaran zigonlar ahşap rengi seçimiyle hem klasik hem de modern oturma odalarına uyum sağlayacak bir yapıya sahip. Ayrıca sehpalarının her birinin ayaklarında bulunan küçük tekerlekler sayesinde taşıması sürükleme yoluyla çok daha kolaylaşıyor.

​Hem orta sehpa hem zigon sehpa

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Oturma Odası
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Zigon sehpalar genellikle misafir geldiğinde kullanılmak üzere salonlarımızın bir köşesinde dururlar ve koltuklarında yanlarında kullanılırlar. Sıra dışı tasarımlardan bahsedilirken elbette yalnızca sehpa dizaynlarından değil, kullanım alanı ve yerine göre de marjinal görünümüyle öne çıkan tasarımları ele alıyoruz. Bu tasarımda da zigon sehpaların boyutlarının büyüdüğünü ve yan sehpa olarak değil orta sehpa olarak kullanıldığını görüyoruz. Ahşap yüzeyli ve renkli ve farklı ayakları olan bu sehpa modeli oldukça göz alıcı bir yapıya sahip. Bu şık ve farklı zigon sehpaların içinde bulunduğu salon tasarımı ise Gülnar Ocaktan Architecture tarafından dizayn edilmiş.

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​Gerçek bir klasik

DH2121 YENİ LÜKENS OYMALI ZİGON SİYAH ESKİTME homify Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
homify

DH2121 YENİ LÜKENS OYMALI ZİGON SİYAH ESKİTME

homify
homify
homify

Duyar Ahşap Ürünleri imzası taşıyan bu zigon sehpa modeli ise her şeyiyle tam bir klasik. Siyah ve işlemeli ayakları ve açık renk yüzeyi hem ahşabın doğallığını yansıtıyor hem de klasik bir zarafet taşıyor. Klasik tarzdan vazgeçmeyenler için oturma odalarında kullanılabilecek ideal bir model.

​Hem yatay hem dikey kullanım

Bauhaus Design, Connox Connox Oturma OdasıTabure & Sandalyeler
Connox

Connox
Connox
Connox

Sıradaki zigon sehpa tasarımı ise oldukça farklı şekliyle göz doldururken aynı zamanda da renkleriyle içinde bulunduğu salona deniz ve bahar havası yayıyor. Küçük kutucukları anımsatan sehpalar canlı mavi ve yeşil renklerden oluşuyor. Resimde de görüldüğü gibi hem dik olarak hem de yatay vaziyette kullanılabilen bu sehpalar yüksek ve pozitif enerjili bir oturma odası dekorasyonu yaratmak için oldukça uygun bir tercih olacaktır.

​İç içe geçmiş kutular

homify Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
homify

homify
homify
homify

Bu griye çalan uçuk mavi zigon sehpa modelinin bir arada bulunan hali ise iç içe geçmiş kutular gibi bir görünümle karşılaşıyoruz. Ayrıca sehpalar bu yapısıyla da rafları anımsatan bir dokuya sahip. Sade, yalın ve minimal tasarımlı salonlarda kullanılabilecek örnek ve başarılı bir ürün niteliği taşıyor.

​Sanatsal görünüm

Holiday Cottage Renovation, Rob David Interior Design Rob David Interior Design Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Rob David Interior Design

Holiday Cottage Renovation

Rob David Interior Design
Rob David Interior Design
Rob David Interior Design

İşlenmiş ahşap kenarlar ve ayaklar, parlak ve koyu kahverengi bir yüzey ile oldukça sanatsal bir görünüme sahip olan bu zigon sehpalar ise klasik salonların şık ve gösterişli yapısına uyum sağlayacağı gibi aynı zamanda da modern salonlara sanatsal ve elegan bir dokunuş niteliği de taşıyabilecek bir tasarıma sahip. Oymalı yapısı ve yüzeyinin üzerindeki gölgeli renk dokusu birbirleriyle uyum ve ahenk içindeki sehpalar gösterişli bir görünüm çiziyor ama minimal bir dekorasyona da daha şık ve estetik bir görünüm kazandıracak ve bunu yaparken de zıtlık ve uyumsuzluk yaratmayacak kadar da yumuşak geçişlere sahip. Ayrıca modern ve klasiğin iç içe geçtiği eklektik stiller için de oldukça ideal bir ürün olma özelliği taşıyor.

(Bu yazımızı beğendiyseniz Dekoratif özellikleriyle göz dolduran masa ve sehpalar isimli yazımız da ilginizi çekebilir.) 

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