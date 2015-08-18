Farklı tarzlar için farklı ahşap zigon sehpa modelleri

İşlenmiş ahşap kenarlar ve ayaklar, parlak ve koyu kahverengi bir yüzey ile oldukça sanatsal bir görünüme sahip olan bu zigon sehpalar ise klasik salonların şık ve gösterişli yapısına uyum sağlayacağı gibi aynı zamanda da modern salonlara sanatsal ve elegan bir dokunuş niteliği de taşıyabilecek bir tasarıma sahip. Oymalı yapısı ve yüzeyinin üzerindeki gölgeli renk dokusu birbirleriyle uyum ve ahenk içindeki sehpalar gösterişli bir görünüm çiziyor ama minimal bir dekorasyona da daha şık ve estetik bir görünüm kazandıracak ve bunu yaparken de zıtlık ve uyumsuzluk yaratmayacak kadar da yumuşak geçişlere sahip. Ayrıca modern ve klasiğin iç içe geçtiği eklektik stiller için de oldukça ideal bir ürün olma özelliği taşıyor.

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