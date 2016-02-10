Evinizi romantikleştiren dekoratif dokunuşlar

Modern kent yaşamının hızlı koşturmacası içerisinde çoğu kez kendimize zaman ayırmayı ihmal ediyoruz. Henüz hava aydınlanmadan evden çıkılan ve hava kararmadan kolay kolay eve geri dönülmeyen hayatlar yaşıyoruz. Zaman son derece kısıtlı. Hele ki boş zaman, artık bahsi bile geçmiyor. Kendimize kalan bir avuç zamanı da maalesef çoğu kez gerçekten yapmak bile istemediğimiz şeylerle, örneğin televizyon dizileriyle ya da internette çok da umurumuzda olmayan sosyal medya sitelerinde şuna buna beğeni göndererek geçiriyoruz. Oysa ki yaşam kalitesini yükseltmenin en önemli anahtarı insanın kendine vakit ayırmasıdır. Bu bilinç çoğu zaman fiziksel unsur ve koşullardan daha önemlidir. Kişinin kendine ayıracak vakti yoksa, yahut şu ya da bu sebepten kendine vakit ayırmıyorsa, elinin altında ne gibi imkanlar olduğunun hiçbir önemi yoktur. Bu kendine vakit ayırmama durumu çoğu kez yalnızca kendimizle sınırlı kalmaz, sevdiklerimizi de etkilemeye başlar. Onlara da vakit ayırmayız, ihmal ederiz. Oysa evinizde yapacağınız birtakım değişiklikler ile hem evinizi romantik bir havaya sokabilir, hem de sevdiklerinize ne kadar önemli olduklarını hatırlatabilirsiniz, tabi kendinize de. Özetle, hayatı ıskalamamak için mutlaka kendinize, sevdiklerinize ve evinize vakit ayırmaya çalışın. Karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Gelin şimdi evinizi romantikleştirebilecek çeşitli fikirleri derlediğimiz listemize birlikte göz atalım.
Aynalar hiç kuşkusuz her evi kolaylıkla romantikleştirebilecek eşyalar arasında ilk sıralarda yer alırlar. Özellikle de güzel bir çerçeveye ve forma sahip, evin doğru odasına, doğru duvarına ve doğru bir şekilde yerleştirilmiş, fonuyla bütünleşmiş aynalar daha da etkilidir. Bu örnekte ise aynanın hemen önünde bulunan aynayla uyumlu konsolun üzerinde bir vazo içinde taze çiçekler kullanılmış ve bu şekilde aynanın etkisi adeta katlanmış. Çünkü taze çiçekler de evinize hem taze ve ferah hem de romantik ve sıcak bir hava vermenin en kestirme ve en güzel yollarından biridir.
Işık ve aydınlatma, çoğu zaman biz farkında olmasak bile yaşam kalitemizi belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alır. Gün ışığından yeterince yararlanmıyorsak ya da günün çoğunu geçirdiğimiz ofisimizin ya da evimizin oturma odasının aydınlatması düzgün ve yeterli değilse, bu durum sağlık sorunlarına varana dek dertler açabilir başımıza. Bunun yanında aydınlatma elemanlarının estetik ve göz zevkimize hitap eden türden olmaları da önemlidir. Örneğin Atölye Butka imzası taşıyan bu şık lamba grubu, evinize hem estetik hem de romantik bir hava katacak bir niteliğe sahip.
Yatak odanıza bir karyola, bir yatak ve bir dolap grubu koyup dekorasyonu bitirmeyin. Bir yatak odasını nasıl daha güzel bir hale getirebileceğinize kafa yorun. Detaylar ve aksesuarlar üzerine çalışın. Özellikle aydınlatma elemanlarını ihmal etmeyin. Belki küçük bir koltuk yahut bir sehpayla birlikte iki sandalye bile yatak odanızı süsleyebilir. Burada görüldüğü gibi tül veya benzeri detaylar da yatak odanıza çok düşük maliyetle romantik bir hava katmanızı sağlayabilir.
Evinizi romantikleştirmek için her zaman duvarlar yıkmanız, baştan aşağı yeni dekorasyonlar yaratmanız gerekmez. Bazen küçücük bir dokunuş bir odanın ve hatta bir evin bütün havasını değiştirebilir. Örneğin kendi el becerinizle yapabileceğiniz bunun gibi küçük bir yastık, istediğiniz romantik dokunuşu fazlasıyla sağlayabilir. Üstelik el emeğinizi katmanız onu daha çok sevmenizi sağlayacak ve her gördüğünüzde sizi neşelendirecektir.
Eğer evinizde yeriniz müsaitse ve bu iş için ayırabileceğiniz bütçeniz varsa, hiç kuşkusuz bir evi romantikleştirebilecek en önemli unsurlardan biridir şömine. Her türlü zevke ve bütçeye hitap eden çok çeşitli seçenekler arasından beğenebileceğiniz şömine modellerinin hepsi de istediğiniz sonuca fazlasıyla ulaşmanızı garanti altına alacaktır.
Bir şömine edinmeyi düşünüyorsanız, Dekorasyonum için hangi şömine tipi daha uygun? yazımıza da mutlaka göz atmalısınız.