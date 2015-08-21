İçinizi ısıtacak dekorasyonlarla kış bahçesi mobilyaları

Kış bahçesi, salondan bağımsız, çoğu zaman veranda etrafının cam sistemlerle kapatılması sonucu oluşan ve bahçeye bakan alanlardır. Ancak bazen bahçeye bakan cam duvarlı geniş salonların da hem kış bahçesi hem salon olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Bunun dışında kapalı kameriyeler de kış bahçesi olarak adlandırılabilir. Kış bahçeleri, soğuk kış günlerinde, gökyüzünün altında ama kapalı sıcacık bir ortamda keyifle vakit geçirmek için idealdir. Sizin de evinizde kış bahçesi olarak dekor edebileceğiniz alanlarınız varsa dekorasyonun mobilya kısmı için bu yazımıza kulak vermenizi tavsiye ederiz. Tıpkı ev ve bahçe dekorasyonu gibi ayrı bir kategoride değerlendirilmesi gereken kış bahçesi dekorasyonunun en önemli detayı kuşkusuz ki mobilyalardır ve bu yazımızda sizlere kış bahçesi mobilyaları hakkında modern ve kullanışlı örnekler derledik.
Kış bahçesi dışında, veranda ve teras dekorasyonu hakkında fikirler edinmek isterseniz sizi “Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu” adlı yazımıza bir göz atmaya davet ediyoruz.
Modern stilde ve sadece birkaç eşya ile hazırlanmış bu dekor salonla birleşik kullanılan bir kış bahçesi için ideal seçim olmuş. Deri ve modern bir koltuk ile küçük dekoratif bir tabure bu alanı bahçeye açılan şık bir kapı haline getirmiş. Az ve öz eşya felsefesine göre tasarımın minimalist olduğunu da söyleyebiliriz. Sizin de evinizin genel dekoru minimalist ve modern stile yakınsa bu tasarımı zevkle uygulayabilirsiniz.
Mimari olarak da dekorasyon stili olarak da klasik çizgiler taşıyan bir eviniz varsa elbette kış bahçenizi de bu stile uygun mobilyalarla döşemenizi tavsiye ederiz. Atlas Perdecilik tarafından hazırlanmış bu çalışmada, avize, perde, mobilya ve aksesuar gibi dikkat çeken bütün ögeler klasik stilin izlerini taşıyor. Özellikle desenli koltuk ve kırlentlerin odanın stiline ne kadar uyduğunu ve tavanı kaplayan beyaz perdelerin ne kadar ferah bir dekor yarattığını söylemeye gerek yok sanırız.
Kış bahçesi ve bahçe dekorasyonu denince akla ilk gelen mobilya çeşidi bambu mobilyadır. Natürel görüntüsü ile bahçe ve orman temasını tamamlayan aynı zamanda her stile kolayca uygulanabilen, şık ve kullanışlı bir seçenektir. Örnek dekorda oldukça geniş bir alanın, iki farklı oturma grubu ve stile uygun aksesuarlarla huzurlu bir kış bahçesine dönüştürüldüğünü görüyoruz. Mobilyaların zevkli seçimi bir yana hayvan figürlü aksesuarlar ve bol bol kır çiçeğiyle bir kış bahçesi olabilecek en güzel haline getirilmiş.
Kış bahçesi dekorunun sadece oturma grubu etrafında şekillenebileceği düşüncesine kapılmayın, bu alanı konuklarınıza vereceğiniz ziyafetler için yemek odası olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Görselde Akdeniz stilinde hazırlanmış bir kış bahçesinin yemek odası olarak kullanımını görüyorsunuz. Bu alan, odanın stilini mükemmel bir şekilde tamamlayan masa takımı ve yine stilin ihtişamına artı katan yemek takımı ile evin en güzel köşesi olabilir. Harika bir bahçe ve açık havayla aranızda sadece cam varken üstelik böyle bir dekorda yemek yemeyi kim istemez?
Görseldeki dizayn özellikle bahçesi olmayan, apartman dairesi gibi yapılar için ideal bir uygulama örneğidir. Çok geniş olmayan, belki de normal bir tavan altında olsa hiç kullanılmayacak bir alan, cam tavan uygulamasıyla bir anda mükemmel bir kış bahçesine dönüşüvermiş. Ancak bu dekorda dikkat çeken şey sadece tavan uygulaması değil, canlı renkleri ve farklı, ergonomik dizaynı ile mobilyalar da göz dolduruyor.
Kolonyal stilde üretilmiş mobilyaların etnik ve sentez kökeni nedeniyle huzur veren bir özelliği oluyor. Görseldeki mobilyalar aksesuarlarla birlikte sıcak ve kullanışlı bir kış bahçesi yaratmış. İçinde bulunduğu bahçenin natürel güzelliği bir yana, dekorasyonun iç ısıtan havası da bu kış bahçesini en çok vakit geçirilecek oda yapmış.
Balkon veya terastan yapılan kış bahçelerinin diğerlerine göre daha dar alana sahip olması mobilya seçimini kısıtlıyor. Böyle durumlarda örnek dekordaki gibi sandalye boyutlarında ama koltuk rahatlığında tasarlanmış mobilyaları tercih etmek kurtarıcı olabilir. Üstelik son derece modern bir görüntüye de sahipler. Birçok masa, sehpa ve aksesuarla uyum sağlayabilen bu mobilyalarla kış bahçeniz en rahat köşeniz olacak.
Bambu mobilyalar diğer mobilyalara göre daha zor kirleneceğinden özellikle bahçe ve havuz başı gibi alanlarda kullanıma daha uygundur. Eğer kış bahçesi olarak dekor edeceğiniz alan havuza veya denize yakınsa yazları bahçenizi açık kullanacağınızı da dikkate alarak mobilya seçmenizi tavsiye ederiz. Böyle durumlarda bambu en doğru tercih olacaktır. Ayrıca bambu mobilya alternatiflerinin çokluğu da işinizi kolaylaştırır.
Rahatlığı ve şıklığıyla her alanda kullanılabilen sofalar kış bahçesi dekorunuzun da kurtarıcısı olabilir. Üzerinize battaniye çekip, kış bahçenize oturup yağmuru izlemek istiyorsanız yerleşeceğiniz koltuk konforlu bir sofa olmalı değil mi? Örnek dekorda muhteşem bir kış bahçesinin sade ve yumuşak dokulu bir halı ve uyumlu renklerde bir sofa ile özel bir alana dönüştüğünü görebilirsiniz.
Sadece dış bahçe, teras veya veranda mobilyası olarak değil, kapalı kış bahçesi mobilyası olarak da en eğlenceli seçim sallanan koltuklar olabilir. Her ne kadar hayran kitlesini çocuklar oluştursa da yetişkinlerin daha büyük bir zevkle kullandığı sallanan koltuklar, birbirinden farklı renk, desen ve tasarım çeşitleriyle kış bahçesi dekorunuzun vazgeçilmezi olmaya aday. Özellikle örnek dekordaki gibi tek başına değil de uyumlu bir sehpa ile oturma grubu niteliğinde kullanılınca tadından yenmez olmuş öyle değil mi?
Kameriyelerin kapatılıp kış bahçesi gibi kullanımı özellikle geniş bahçeli evlerde bahçenin en güzel alanını oluşturuyor. Eğer evinizde böyle bir kış bahçesi varsa dekoruna emek harcamaktan çekinmeyin çünkü kış günlerinizin en popüler alanını hazırlıyor olabilirsiniz. Uygulayacağınız stilden bağımsız olarak seçeceğiniz mobilyaların konforlu ve rahat olması birinci önceliğiniz olmalı.
Örnek dekor böyle bir bahçe için oldukça ilham verici.
Bahçe mobilyası denince bambunun yerini ayrıca belirtmiştik. Bu dekorda bambu mobilyaya ek olarak kullanılan etnik desenlerin kış bahçesi temasına uygunluğundan bahsetmek istiyoruz. Kış bahçesi olarak kullanacağınız alan ne stilde veya genişlikte olursa olsun mekanı ferahlatıp, bahçe temasına uyduracak en önemli öge desenli ve bambu mobilyalar olabilir. Etnik ve çiçekli desenler kış bahçesi dekoru için en uygun mobilya deseni olarak sayılabilir.
Kış bahçeniz için detaylı bir dekor uygulamasına girecek vaktiniz veya bütçeniz yok ise kurtarıcınız ahşap mobilyalar olabilir. Alanınız dar bile olsa, kullanacağınız, sallanan koltuk ve masa gibi bir kaç ahşap mobilya mekanınızı özel bir dekora kavuşturacaktır.
Kış bahçesi dekorunda mobilyalar kadar önemli olan bir detay da sanırız bahçenin etrafını kaplayan cam uygulamalar ve onların dekora uygun çerçeveleri olabilir. Örnek dekora uygulanan sofistike kapı, bir kış bahçesi için son derece uyumlu bir hava oluşturmuş.