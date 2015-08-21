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İçinizi ısıtacak dekorasyonlarla kış bahçesi mobilyaları

Homify Homify
Kış bahçesi perdeleri, atlas perdecilik atlas perdecilik Modern Kış Bahçesi
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Kış bahçesi, salondan bağımsız, çoğu zaman veranda etrafının cam sistemlerle kapatılması sonucu oluşan ve bahçeye bakan alanlardır. Ancak bazen bahçeye bakan cam duvarlı geniş salonların da hem kış bahçesi hem salon olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Bunun dışında kapalı kameriyeler de kış bahçesi olarak adlandırılabilir. Kış bahçeleri, soğuk kış günlerinde, gökyüzünün altında ama kapalı sıcacık bir ortamda keyifle vakit geçirmek için idealdir. Sizin de evinizde kış bahçesi olarak dekor edebileceğiniz alanlarınız varsa dekorasyonun mobilya kısmı için bu yazımıza kulak vermenizi tavsiye ederiz. Tıpkı ev ve bahçe dekorasyonu gibi ayrı bir kategoride değerlendirilmesi gereken kış bahçesi dekorasyonunun en önemli detayı kuşkusuz ki mobilyalardır ve bu yazımızda sizlere kış bahçesi mobilyaları hakkında modern ve kullanışlı örnekler derledik.

Kış bahçesi dışında, veranda ve teras dekorasyonu hakkında fikirler edinmek isterseniz sizi “Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu” adlı yazımıza bir göz atmaya davet ediyoruz.

Modern çizgilerle göz dolduran sadelik

House extension & renovation, Roorda Architectural Studio Roorda Architectural Studio Modern Kış Bahçesi English,Architect Barcelona
Roorda Architectural Studio

House extension & renovation

Roorda Architectural Studio
Roorda Architectural Studio
Roorda Architectural Studio

Modern stilde ve sadece birkaç eşya ile hazırlanmış bu dekor salonla birleşik kullanılan bir kış bahçesi için ideal seçim olmuş. Deri ve modern bir koltuk ile küçük dekoratif bir tabure bu alanı bahçeye açılan şık bir kapı haline getirmiş. Az ve öz eşya felsefesine göre tasarımın minimalist olduğunu da söyleyebiliriz. Sizin de evinizin genel dekoru minimalist ve modern stile yakınsa bu tasarımı zevkle uygulayabilirsiniz.

Klasik mobilyalarla görkemli kış bahçeleri

kışbahçesi&çatı atlas perdecilik Modern Kış Bahçesi
atlas perdecilik

kışbahçesi&çatı

atlas perdecilik
atlas perdecilik
atlas perdecilik

Mimari olarak da dekorasyon stili olarak da klasik çizgiler taşıyan bir eviniz varsa elbette kış bahçenizi de bu stile uygun mobilyalarla döşemenizi tavsiye ederiz. Atlas Perdecilik tarafından hazırlanmış bu çalışmada, avize, perde, mobilya ve aksesuar gibi dikkat çeken bütün ögeler klasik stilin izlerini taşıyor. Özellikle desenli koltuk ve kırlentlerin odanın stiline ne kadar uyduğunu ve tavanı kaplayan beyaz perdelerin ne kadar ferah bir dekor yarattığını söylemeye gerek yok sanırız.

Bambu mobilya şıklığı

Orangeries, Franklin Windows Franklin Windows Klasik Kış Bahçesi
Franklin Windows

Orangeries

Franklin Windows
Franklin Windows
Franklin Windows

Kış bahçesi ve bahçe dekorasyonu denince akla ilk gelen mobilya çeşidi bambu mobilyadır. Natürel görüntüsü ile bahçe ve orman temasını tamamlayan aynı zamanda her stile kolayca uygulanabilen, şık ve kullanışlı bir seçenektir. Örnek dekorda oldukça geniş bir alanın, iki farklı oturma grubu ve stile uygun aksesuarlarla huzurlu bir kış bahçesine dönüştürüldüğünü görüyoruz. Mobilyaların zevkli seçimi bir yana hayvan figürlü aksesuarlar ve bol bol kır çiçeğiyle bir kış bahçesi olabilecek en güzel haline getirilmiş.

Kış bahçesinde Akdeniz ihtişamı

Зимний сад, Architoria 3D Architoria 3D Akdeniz Kış Bahçesi
Architoria 3D

Architoria 3D
Architoria 3D
Architoria 3D

Kış bahçesi dekorunun sadece oturma grubu etrafında şekillenebileceği düşüncesine kapılmayın, bu alanı konuklarınıza vereceğiniz ziyafetler için yemek odası olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Görselde Akdeniz stilinde hazırlanmış bir kış bahçesinin yemek odası olarak kullanımını görüyorsunuz. Bu alan, odanın stilini mükemmel bir şekilde tamamlayan masa takımı ve yine stilin ihtişamına artı katan yemek takımı ile evin en güzel köşesi olabilir. Harika bir bahçe ve açık havayla aranızda sadece cam varken üstelik böyle bir dekorda yemek yemeyi kim istemez?

Yüksek binalar arasında sıcacık bir kış bahçesi

​Winter Garden homify Modern Kış Bahçesi
homify

​Winter Garden

homify
homify
homify

Görseldeki dizayn özellikle bahçesi olmayan, apartman dairesi gibi yapılar için ideal bir uygulama örneğidir. Çok geniş olmayan, belki de normal bir tavan altında olsa hiç kullanılmayacak bir alan, cam tavan uygulamasıyla bir anda mükemmel bir kış bahçesine dönüşüvermiş. Ancak bu dekorda dikkat çeken şey sadece tavan uygulaması değil, canlı renkleri ve farklı, ergonomik dizaynı ile mobilyalar da göz dolduruyor.

Kolonyal mobilyalarla huzur veren ortamlar

Orangeries, Franklin Windows Franklin Windows Kolonyal Kış Bahçesi
Franklin Windows

Orangeries

Franklin Windows
Franklin Windows
Franklin Windows

Kolonyal stilde üretilmiş mobilyaların etnik ve sentez kökeni nedeniyle huzur veren bir özelliği oluyor. Görseldeki mobilyalar aksesuarlarla birlikte sıcak ve kullanışlı bir kış bahçesi yaratmış. İçinde bulunduğu bahçenin natürel güzelliği bir yana, dekorasyonun iç ısıtan havası da bu kış bahçesini en çok vakit geçirilecek oda yapmış.

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Hem koltuk, hem sandalye!

Apartamento elegante a beira mar, Bruna Zappelini Arquitetura Bruna Zappelini Arquitetura Klasik Kış Bahçesi
Bruna Zappelini Arquitetura

Bruna Zappelini Arquitetura
Bruna Zappelini Arquitetura
Bruna Zappelini Arquitetura

Balkon veya terastan yapılan kış bahçelerinin diğerlerine göre daha dar alana sahip olması mobilya seçimini kısıtlıyor. Böyle durumlarda örnek dekordaki gibi sandalye boyutlarında ama koltuk rahatlığında tasarlanmış mobilyaları tercih etmek kurtarıcı olabilir. Üstelik son derece modern bir görüntüye de sahipler. Birçok masa, sehpa ve aksesuarla uyum sağlayabilen bu mobilyalarla kış bahçeniz en rahat köşeniz olacak.

Havuz başı alanlar için bambu kolaylığı

Mooieverandas.nl grootste veranda dealer van Nederland, Mooieverandas.nl Mooieverandas.nl Modern Kış Bahçesi
Mooieverandas.nl

Mooieverandas.nl
Mooieverandas.nl
Mooieverandas.nl

Bambu mobilyalar diğer mobilyalara göre daha zor kirleneceğinden özellikle bahçe ve havuz başı gibi alanlarda kullanıma daha uygundur. Eğer kış bahçesi olarak dekor edeceğiniz alan havuza veya denize yakınsa yazları bahçenizi açık kullanacağınızı da dikkate alarak mobilya seçmenizi tavsiye ederiz. Böyle durumlarda bambu en doğru tercih olacaktır. Ayrıca bambu mobilya alternatiflerinin çokluğu da işinizi kolaylaştırır.

Her alana uyan sofa rahatlığı

homify Klasik Kış Bahçesi
homify

homify
homify
homify

Rahatlığı ve şıklığıyla her alanda kullanılabilen sofalar kış bahçesi dekorunuzun da kurtarıcısı olabilir. Üzerinize battaniye çekip, kış bahçenize oturup yağmuru izlemek istiyorsanız yerleşeceğiniz koltuk konforlu bir sofa olmalı değil mi? Örnek dekorda muhteşem bir kış bahçesinin sade ve yumuşak dokulu bir halı ve uyumlu renklerde bir sofa ile özel bir alana dönüştüğünü görebilirsiniz.

Rahat ve eğlenceli sallanan koltuklar

Projekt tarasu, Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz Modern Kış Bahçesi
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

Sadece dış bahçe, teras veya veranda mobilyası olarak değil, kapalı kış bahçesi mobilyası olarak da en eğlenceli seçim sallanan koltuklar olabilir. Her ne kadar hayran kitlesini çocuklar oluştursa da yetişkinlerin daha büyük bir zevkle kullandığı sallanan koltuklar, birbirinden farklı renk, desen ve tasarım çeşitleriyle kış bahçesi dekorunuzun vazgeçilmezi olmaya aday. Özellikle örnek dekordaki gibi tek başına değil de uyumlu bir sehpa ile oturma grubu niteliğinde kullanılınca tadından yenmez olmuş öyle değil mi?

Kış kameriyesinde beyaz ve huzur

homify Klasik Kış Bahçesi
homify

homify
homify
homify

Kameriyelerin kapatılıp kış bahçesi gibi kullanımı özellikle geniş bahçeli evlerde bahçenin en güzel alanını oluşturuyor. Eğer evinizde böyle bir kış bahçesi varsa dekoruna emek harcamaktan çekinmeyin çünkü kış günlerinizin en popüler alanını hazırlıyor olabilirsiniz. Uygulayacağınız stilden bağımsız olarak seçeceğiniz mobilyaların konforlu ve rahat olması birinci önceliğiniz olmalı.

Örnek dekor böyle bir bahçe için oldukça ilham verici.

Etnik desenler ve bambunun bahçeyle uyumu

kışbahçesi&çatı atlas perdecilik Modern Kış Bahçesi
atlas perdecilik

kışbahçesi&çatı

atlas perdecilik
atlas perdecilik
atlas perdecilik

Bahçe mobilyası denince bambunun yerini ayrıca belirtmiştik. Bu dekorda bambu mobilyaya ek olarak kullanılan etnik desenlerin kış bahçesi temasına uygunluğundan bahsetmek istiyoruz. Kış bahçesi olarak kullanacağınız alan ne stilde veya genişlikte olursa olsun mekanı ferahlatıp, bahçe temasına uyduracak en önemli öge desenli ve bambu mobilyalar olabilir. Etnik ve çiçekli desenler kış bahçesi dekoru için en uygun mobilya deseni olarak sayılabilir.

Ahşap mobilyalarla pratik kış bahçeleri

Ahşap Kış Bahçesi homify Modern Kış Bahçesi
homify

Ahşap Kış Bahçesi

homify
homify
homify

Kış bahçeniz için detaylı bir dekor uygulamasına girecek vaktiniz veya bütçeniz yok ise kurtarıcınız ahşap mobilyalar olabilir. Alanınız dar bile olsa, kullanacağınız, sallanan koltuk ve masa gibi bir kaç ahşap mobilya mekanınızı özel bir dekora kavuşturacaktır.

Bahçeye açılan sıcacık kapılar

kışbahçesi&çatı atlas perdecilik Modern Kış Bahçesi
atlas perdecilik

kışbahçesi&çatı

atlas perdecilik
atlas perdecilik
atlas perdecilik

Kış bahçesi dekorunda mobilyalar kadar önemli olan bir detay da sanırız bahçenin etrafını kaplayan cam uygulamalar ve onların dekora uygun çerçeveleri olabilir. Örnek dekora uygulanan sofistike kapı, bir kış bahçesi için son derece uyumlu bir hava oluşturmuş.

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Bu kış bahçesi mobilyalarını siz nasıl buldunuz?

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