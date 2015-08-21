İçinizi ısıtacak dekorasyonlarla kış bahçesi mobilyaları

Kış bahçesi, salondan bağımsız, çoğu zaman veranda etrafının cam sistemlerle kapatılması sonucu oluşan ve bahçeye bakan alanlardır. Ancak bazen bahçeye bakan cam duvarlı geniş salonların da hem kış bahçesi hem salon olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Bunun dışında kapalı kameriyeler de kış bahçesi olarak adlandırılabilir. Kış bahçeleri, soğuk kış günlerinde, gökyüzünün altında ama kapalı sıcacık bir ortamda keyifle vakit geçirmek için idealdir. Sizin de evinizde kış bahçesi olarak dekor edebileceğiniz alanlarınız varsa dekorasyonun mobilya kısmı için bu yazımıza kulak vermenizi tavsiye ederiz. Tıpkı ev ve bahçe dekorasyonu gibi ayrı bir kategoride değerlendirilmesi gereken kış bahçesi dekorasyonunun en önemli detayı kuşkusuz ki mobilyalardır ve bu yazımızda sizlere kış bahçesi mobilyaları hakkında modern ve kullanışlı örnekler derledik.

Kış bahçesi dışında, veranda ve teras dekorasyonu hakkında fikirler edinmek isterseniz sizi “Kullanışlı ve göze hitap eden 10 teras dekorasyonu” adlı yazımıza bir göz atmaya davet ediyoruz.