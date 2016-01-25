​Muhteşem sadelikte bir daire

Uzun ve dar bir alana sahip mutfak, başarılı dizaynı sayesinde küçük olmasına rağmen son derece işlevsel. Mutfak dolapları karşı karşıya gelecek şekilde düzenlenmiş. Evin içerisindeki diğer depolama alanları gibi bu dolaplar da sade ve tutma yeri olmayan bir tasarıma sahip. Mutfağın geneli beyaz olduğundan lavaboyu siyah renginden seçmek görsel açıdan estetiği arttıran bir faktör. Mutfak oldukça dar olduğundan tezgahlardan birinin altı boş bırakılarak mavi tabureler eklenmiş. Böylece ne kadar küçük de olsa mutfakta yemek yemek için alan yaratılmış. Küçük bir mutfağı nasıl başarılı bir şekilde dekore edebiliriz sorusuna da doyurucu bir örnek teşkil ediyor.