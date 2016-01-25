​Muhteşem sadelikte bir daire

Homify bugün size Barselona'nın Badalona şehrinden muhteşem bir proje tanıtıyor. 90 metrekarelik bu ev başarılı bir şekilde tasarlanmış olup mükemmel bir dağılıma sahiptir. Projenin mimarları Dröm Living geniş bir alana yayılmış evi işlevsellik ve konfor ile bağdaştırmaya çalışmış. Bilhassa aileler için oldukça sıcak ve zarif bir atmosfer oluşturulmaya gayret edilerek yaşamınızda köklü bir değişiklik için bu güzel proje sizlerin ilgisine sunuluyor.
Evi daha yakından incelediğimizde öncelikle oturma odasına göz atıyoruz. İlk bakışta renk seçiminden ötürü soğuk bir atmosfer gibi algılansa da sıcak ve samimi bir ortam oluşturmak için her şeye sahip bir salon karşımızdaki. Nispeten dar bir salon olduğundan duvarlarda açık ve yumuşak geçişli renkler tercih edilerek ferahlık verilmeye çalışılmış. Mobilya kullanımı da genel olarak gerektiği kadar ve küçük eşyayla sınırlandırılmış. Sehpanın asimetrik yerleştirilişi ile dekorasyonda kullanılan siyah beyaz figürler genel olarak geometrik şekillerin hakimiyetini gösteriyor. Dekoratif minimalizm salona kesinlikle şıklık katıyor.
Yemek alanı bu evin en güzel bölümlerinden biri olup basit bir dizayna sahiptir. Evin kalanında olduğu gibi burada da modern ve sade çizgiler kullanılmış olup her şey son derece ölçülüdür. Kalın ahşaptan oluşan yemek masası yemek alanının ana malzemesidir. Renksiz doğal ahşaba kontrat olarak tercih edilen modern tasarım sandalyeler hoş bir zıtlık oluşturuyor. Ayak tasarımıyla ilgi çekici hale gelen sandalyelere tavandan sarkan uzun ipli modern lambalar eşlik ediyor. Masanın üzerindeki minik yeşil bitkiler ortama sıcaklık katmış.
Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi 90 mertrekarelik alanda depolama çözümü olarak duvarla birleşik izlenimi veren gömülü büyük dolaplar kullanılmış. Dış görünüm olarak parlak bir yüzeye sahip beyaz lake dolaplar son derece şık bir tercih. Kapak kısımları da belli belirsiz olan bu dolaplar hem dar alanda sıkışık görüntüye mahal vermiyor hem de modern dizaynıyla evin genel dekorasyonuyla bütünleşiyor. Şıklığını minimalist çizgilerine borçlu bu evin kusursuz görünümüne şaşırmamalı.
Uzun ve dar bir alana sahip mutfak, başarılı dizaynı sayesinde küçük olmasına rağmen son derece işlevsel. Mutfak dolapları karşı karşıya gelecek şekilde düzenlenmiş. Evin içerisindeki diğer depolama alanları gibi bu dolaplar da sade ve tutma yeri olmayan bir tasarıma sahip. Mutfağın geneli beyaz olduğundan lavaboyu siyah renginden seçmek görsel açıdan estetiği arttıran bir faktör. Mutfak oldukça dar olduğundan tezgahlardan birinin altı boş bırakılarak mavi tabureler eklenmiş. Böylece ne kadar küçük de olsa mutfakta yemek yemek için alan yaratılmış. Küçük bir mutfağı nasıl başarılı bir şekilde dekore edebiliriz sorusuna da doyurucu bir örnek teşkil ediyor.
Beyaz, bej, gri ve siyahın uyumu banyoda da etkisini gösteriyor. Ancak banyonun en belirgin özelliği altıgen şeklindeki fayansları denebilir. Salon kısmında da gördüğümüz geometrik çizgiler banyoda da kullanılarak dekorasyonda bütünlük sağlanmış.
Zarafet ve sadelik dolu bir ambiyansa sahip yatak odası son derece huzur verici görünüyor. Yatak örtüsündeki kare şekli ve yatak başındaki iki resmin asimetrik yerleştirilişi detaylara verilen önemi gözler önüne sermiş.
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