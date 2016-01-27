Çam ormanında enfes villa

Oturma odası o kadar büyük ki oturma grubu ve oyun bölümü dışında bir de yemek alanı bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında salonun genelini de görebiliyoruz. Mobilyalar genel olarak soluk grileri ve siyahları barındırıyor. Ahşap zemin ise gri eşyanın soğukluğunu tersine çevirmiş. Yemek masasının üzerindeki modern beyaz lamba ise yaratıcı bir tasarım.