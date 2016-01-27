Çam ormanında enfes villa

Portekiz'de bulunan Ofir Çam Ormanı içerisinde yer alan proje modern mimari yapımı muhteşem bir villadan oluşuyor. Film izlemek, oyun oynamak gibi çeşitli aktivitelere uygun odaları bulunan villada her türlü ihtiyaç ve konfor düşünülmüş. Özellikle kalabalık aileler için bir tatil evi niteliğini taşıyan bina büyük camlı alanlarıyla doğal ışıktan sonuna dek faydalanıyor. Aynı zamanda havuzu da bulunan villa her anlamıyla muhteşem. İnain İnteriordesign tasarımı villayı daha yakından inceleyelim.
Tasarım olarak alışılmadık bir görünüme sahip villada yerden belli bir yükseklikte bulunan havuz muhteşem görünüyor. Arka planda çam ormanı, büyük ön pencereleri ve konforlu ahşap terasıyla kusursuz bir ev.
İlk olarak alt katını gördüğümüz villada aydınlık ve havadar bir atmosfer hakim. Kapının üstünde doğal ışık saplayan bir pencere bulunuyor. Merdivenler bir hayli modern tasarımlı ve şeffaflık hissi vermesi gayet başarılı. Merdivenin altında ahşap zemin üzerinde küçük bir bahçe görüyoruz. Beyaz dokulu çakıl taban yeşil bitkiyle birleşince tropikal dekoru tamamlamış.
Fotoğraf boyunca gördüğümüz uzun rahat kanepeler bu evde konforun önemli olduğunun altını çiziyor. Jaluzilerin arkasında tüm duvarların büyük camlardan ibaret olduğunu fark ediyoruz. Fakat oturma odasının güzelliği bununla bitmiyor. Koltuğun arkasında sürpriz bir bilardo masası var. Bu villa konfor kadar eğlence de sunuyor.
Oturma odasında farklı bir açıdan baktığımızda çok şık tasarım objeleri dikkatimizi çekiyor. İki adet sehpa ile orijinal formlu sandalye gibi.
Bu fotoğrafta ise oturma odasındaki bilardo masasını yakından görüyoruz. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirmek için birebir. Renkleriyle de dekorasyonu canlandırmış.
Oturma odası o kadar büyük ki oturma grubu ve oyun bölümü dışında bir de yemek alanı bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında salonun genelini de görebiliyoruz. Mobilyalar genel olarak soluk grileri ve siyahları barındırıyor. Ahşap zemin ise gri eşyanın soğukluğunu tersine çevirmiş. Yemek masasının üzerindeki modern beyaz lamba ise yaratıcı bir tasarım.
Mutfak, uzun beyaz tezgahı üzerinde her türlü gereksinimi karşılayan lüks entegre sistemiyle son derece cazip görünüyor. Tezgahın önünde camdan duvarla havuz manzarası bulunuyor. Her şey olması gerektiği gibi kusursuz.
Bu oda dekorasyonun yıldızı şüphesiz büyük ve konforlu çift kişilik yatağın neşeli bahar renkli yatak örtüleri. Ön cephesinde güneşlenmek için terasa açılan yatak odası doğal ışıktan fazlasıyla yararlanıyor.
Birden çok yatak odası bulunan villada tek kişilik yatakların olduğu başka bir odadayız. Odanın genelinde ahşapla mavi tonları bir araya getirilerek net bir tarz ortaya konmuş.
Üçüncü yatak odası ise diğer iki odaya nazaran daha şık ve özgün bir şekilde tasarlanmış. Bilhassa duvar dekoru ve hasır koltuk sıra dışı tasarımlarıyla göz dolduruyor.
Oval bir küveti bulunan banyo son derece şık bir tasarıma sahip. Bej rengi çizgili mermer kaplaması ve burada da bulunan geniş pencere banyoyu benzersiz hale getirmiş.
Rengarenk bir duvar kaplaması bulunan tuvalet villanın hem sofistike hem de renkli dünyasını yansıtmayı başarmış.
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