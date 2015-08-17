Beyazın bitimsiz güzelliği

Bugün sizi biraz uzaklara, okyanusaşırı ülkelere götürelim istedik. Adresimiz Arjantin'in başkenti Buenos Aires. Bu güzelim şehirde, doğal ve huzurlu bir aile yaşamı vaât etmekle kalmayıp, estetik anlamda da insanı ilk bakışta büyüleyen bir eve konuk olacağız.

Düz çizgileri ve insanı derinden etkileyen beyaz rengiyle dikkat çeken bu proje Arjantin'de bulunan Clariá Architecture Studio & Clariá tarafından kotarılmış. Evde oturacak olan ailenin isteği üzerine gerçekleştirilen proje iki aşamada tamamlanmış. Birinci aşamada ev içinde oturulacak hale getirilse de tam bitmemiş halde aileye teslim edilirken, ailenin 3 çocuk sahibi olmasından sonra mekân da elden geçirilerek şimdiki haline getirilmiş. Gelin sözü daha fazla uzatmadan bu bitimsiz güzelliğin içinde küçük bir tur atalım.