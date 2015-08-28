En güzel sehpa takımları

Herhangi bir eve girdiğinizde ağırlanacağınız yer büyük olasılıkla oturma odası veya salon olacaktır. Çünkü bu odalar misafir ağırlamak için kullanılan, genellikle de evin en büyük ve en gösterişli odalarıdır. Bu sebepten dolayı salon ve oturma odalarının dekorasyonuna daha fazla titizlenir insanlar. Özellikle de bizimki gibi kültürlerde misafiri güzel ağırlayabilmek deyim yerindeyse hayati bir önem taşır.
Bu derece titizlenilen odaların mobilya seçimi de bir o kadar önemlidir tahmin edeceğiniz gibi. Salon takımları genellikle koltuklar, yemek masası ve sehpa takımlarından oluşur. Modern tasarımlı evlerde çoklu sehpa takımı bulunulmuyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bizim ülkemizde çok kullanılan zigon sehpaya ilaveten bir yığın yeni trend sehpa takımlarını mevcut. Zira sehpasız bir oturma odası eksik olur. Dilediği kadar yeni trend dekorasyona sahip olsun geçmişten günümüze tüm salonların odak noktası sehpadır. Koltuk takımları da sehpanın etrafını çevreler. Bir nevi eşya düzeni de ortadaki sehpaya göre belirlenir denilebilir. Sehpa takımları yalnızca bir aksesuar niteliğinde olan ürünlerden değildir. Misafirlerinizi ağırlarken ikram edeceğiniz kahve ve yiyecekleri sehpa takımları sayesinde sunarsınız. Yahut Pazar günleri ayaklarını uzatıp gazete ve dergilerinizi yerleştirmek gibi konforunuza katkı sunan özellikleri vardır. Eğer mevcut sehpa takımından memnun değilseniz, yeni model sehpa takımlarını incelemek istiyorsanız yazımıza göz atın. Zira modern, minimalist, klasik hangi stil dekorasyona sahip olursanız olun salonunuzu tamamlayacak bir sehpa takımı bulabilmeniz mümkün.
Büyük bir salon dekore edilirken belki de en çok dikkat edilen mobilya koltuklardır. Ancak resimdeki gibi bir sehpa takımı odanın odak noktası olabilir, üstelik çarpıcı görünümüyle merkezde konumlanmanın hakkını da veriyor. Örnekteki gibi geniş pencerelere sahip ferah bir odanız varsa ve iç dekorasyonla daha da geniş algısı oluşturmak istiyorsanız gök mavisi koltuk rengi uygun bir seçim. Gri mermer zemin ve abartısız çizgileriyle altın renkli çubuklardan oluşan kitaplık dekorasyonu tamamlamış. Saydığımız malzemelere bir de ahşap eklenmiş. Ahşap tasarımın en gözde unsuru iki parçadan oluşan sehpa takımı. Esasen sehpa takımı yuvarlak çekirdeğe benzeyen üst tabakasıyla çok çarpıcı değil. Ancak sehpa takımının ayak kısmındaki altın renkli kafes kısmı hem kitaplıkla uyumlu hem de sehpa takımını orijinal hale getiren detay.
Siyah beyaz mobilyalardan oluşan modern oturma takımı oldukça konforlu ve estetik görünüyor. Beyaz koltuğun ışıltısının diğer objelerle yarışmaması açısından halı ve duvar rengi silikleştirilerek göz yormayan sade bir takım dizayn edilmiş. Böylesi bir oturma grubunun sehpa takımı da doğal olarak siyah ve beyaz renklerden seçilmeli. Resimdeki örnekte gördüğünüz sehpa takımı iki masadan oluşmakta. Adı üstünde lego gibi tasarlanmış sehpa takımını dilerseniz ayrı ayrı da veya birleştirerek tek parça halinde de kullanabilirsiniz.
Son derece modern eşyalarla dizayn edilmiş salonun her bir parçası dikkat çekici. Modern televizyon ünitesinin arka planındaki resim, son derece estetik görünümlü perdesiz pencerenin önündeki taşlar, halısız zemin vs. kısaca tüm eşyalar son trend eşyalarla dekore edildiğini belirgin bir şekilde hissettiriyor. Elbette böylesi iddialı bir oturma odasının sehpa takımı da klasik bir model olamazdı. İki parçadan oluşan siyah ahşaptan sehpanın üst tabakası dışarı doğru açılarak büyük bir kutu formunda tasarlanmış. Bu sayede sehpa takımlarının yerini değiştirebileceğiniz gibi kapaklarını açarak resimdeki gibi dergi ve kitaplarınızı yerleştirebilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir sehpa takım örneği.
Ahşap tasarımlardan hoşlanan ve mobilya seçimlerinde ahşap malzemeye ağırlık verenlerin değerlendirebileceği bir sehpa takımı karşımızda. Yerel bir firma tarafından fırınlanarak imal edilmiş ithal ladin kereste sehpa takımı palet şeklinde. Boyasız saf ahşap tercih edenler için kimyasal boyalar kullanılmamış. Sehpa takımının ayak kısmına tekerlek konarak taşınması pratik hale getirilmiş. Sehpa takımının üst kısmına da cam eklenerek şık bir görünüm kazandırılmış. Resimde olduğu gibi dilerseniz üst üste dilerseniz de farklı yerlerde kullanabileceğiniz pratik tasarımlı bir sehpa takımı.
Sehpa takımı modellerinde pek çok stilde ürün bulmak mümkün. Modern stil tasarımda geleneksel çizgilere sahip eşyalara yeni bir yorum getirerek günümüze taşımak mümkün. Mesela örnekteki ikili sehpa takımı, eski zamanlarda kullanılan sini adındaki tepsileri hatırlatıyor. Bu geleneksel stil eşyanın üst tabanına ayna yerleştirmek bir anda orijinal bir sehpa çıkarmış ortaya. Sehpa takımının tasarımcısı Leyla Doğrular Simpson, mekanların insanlar üzerindeki etkisine öncelik veren bir isim. Şüphesiz ruhumuzun aynası olabilecek bu sehpa takımı enteresan görünümüyle oldukça dikkat çekici.
Siyah ve beyaz renk alternatifleri olmak üzere iki adetten oluşan sehpa takımının pratik özelliğini görebileceğiniz bir resim örneğini seçtik. Yuvarlak şeklindeki sehpa takımının en dikkat çekici özelliği üst tabakasının çıkarılabilir olması. Başka hiçbir sehpa örneğinde göremeyeceğiniz bu özellik sehpa takımını hem orijinalleştirmiş hem de bir hayli kullanışı hale getirmiş. Tepsiye benzer üst gövdesini kolayca çıkarabileceğiniz sehpa takımı, sabah kahvaltılarınıza rahatlık sunuyor. Özellikle bahçe ve balkon için kullanılabilir pratik bir sehpa takımı.
Taşa benzer görüntüsüyle oldukça gösterişli olan sehpa takımı 4 parçadan oluşmakta. L’onduleo firmasına ait sehpa takımında siyah ve sarı renkler kullanılmış. Dış yüzeyinde de taşı andırır pürüzlü bir doku kullanmış. Kare ve dikdörtgen şeklinde irili ufaklı kutucuklardan oluşan sehpa takımı bir arada kullanıldığında da çok estetik duruyor. Fakat iki renkten oluştuğu için dilerseniz mobilyalarınızın rengine göre ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Değişik tasarımlardan hoşlananların düşünmesi gereken bir sehpa takımı.
Modern tasarım sehpa takımları her ne kadar günümüz çizgilerini yansıtsa da iddialı örnekler de mevcut. Resimdeki sehpa takımı 5 parçadan oluşmakta. Orta sehpa diğerlerine nazaran daha geniş ve üst tabakası cam kullanılmış. Diğer parçalar ise hem tabure hem sehpa işlevi görüyor. Hem işlevsel özelliğiyle hem de özgün formuyla oldukça yenilikçi bir tasarım. Sıradan dört ayaklı iç içe geçen sehpa modelleri yerine iddialı görünümüyle göz dolduran sehpa takımı evinizin havasını büsbütün değiştirebilir. Böylesi modern stil sehpa takımının renk seçimini beyazdan yana kullanmak diğer mobilyalarla dekore ederken de kolaylık sağlar.
Hediye paketlerini andıran sehpa takımı 3 parçadan oluşuyor. Her biri farklı renkte sehpanın parlak dış yüzeyi dikkat çekici. Sehpa takımları genellikle masa şeklinde kullanılsa da modern stil sehpalarda masaya ikinci bir işlev kazandıracak nitelikte tasarımlar yapılıyor. Bahsettiğimiz duruma örnekteki üçlü sehpa takımı çok uygun. Mesela ayrı ayrı masalar şeklinde kullanabileceğiniz gibi ters çevirip üst üste koyarak dolap şeklinde de kullanabilirsiniz.
Sehpa takımlarında ahşap kullanımı bir hayli yaygın. Ancak ahşap malzemeye farklı tasarımlarla hareket katmak mümkün. Örnekteki sehpa takımında üçgene benzeyen bir kesim kullanılmış. İç kısmına raf yapılarak işlevsel hale getirilmiş. Her ne kadar ahşap klasik bir malzeme olsa da sehpa takımının orijinal tasarımı modeli oldukça modern hale getirilmiş. Ahşap ağırlıklı mobilyalarınız varsa kolaylıkla tercih edeceğiniz bir sehpa takımı.
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