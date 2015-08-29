Hayalleri süsleyen 11 ev dekorasyonu örneği

Göz yormayan eşyalarla tasarım nefis bir manzaraya yer açıyor. Doğal dokularla iç içe tasarımlarla daha huzurlu ve dingin yaşam alanları oluşturmak elinizde. Doğal materyallerden taş dokularının duvar dekorunda kullanılması, ve ışıklandırma seçeneklerinin doğal malzemeleri yansıtması evin dekorasyonuna dinlendirici bir hava katıyor. Daha dingin bir platform oluşturmak için hayallerinizi süsleyen ev dekorasyonlarına yönelmekten ve düşlemekten kaçınmayın.

Ev dekorasyonunu tamamlayan unsurlarla ilgili daha yeni fikirlere ihtiyaç duyuyor ve dekorasyon stilleri ile ilgili ipuçlarını arıyorsanız; Evinizin havasını değiştirecek süs eşyaları yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.