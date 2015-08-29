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Hayalleri süsleyen 11 ev dekorasyonu örneği

Meral Eser Meral Eser
Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
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Birbirinden güzel tasarımlarla ve farklı zevklere hitap eden ev dekorasyonu örnekleriyle göz ziyafeti çekmeye hazır olun. Düşlerdeki ev dizaynlarına yakın unsurlar yakalamak sanıldığı kadar zor olmayabilir. Halihazırda sahip olduğunuz eviniz ya da yaşam alanlarınızı doğru tanımak ve hangi stillerle donatacağınızı belirlemekle bu işe başlayabilirsiniz. Özellikle bir klasik stil sever ya da minimalist dokulardan esinlenen tasarımlara kendinizi yakın hissediyor olabilirsiniz. Henüz hangi stili ne ölçüde değerlendireceğiniz konusunda kafanız karışık ise, arkanıza yaslanın ve sizin için seçtiğimiz nadide örneklerden seçkilerinizi oluşturmaya hemen başlayın. Spesifik konularla dekorasyon ile ilgilenenler için oldukça fazla sayıda örnek bulabileceğiniz Homify'da, dilerseniz Mutlu bir ev için 14 özgün dekorasyon fikrini de inceleyebilirsiniz. Güneş ışığını olabildiğince içine alan, yaratıcı tasarım fikirleri verebilecek, düşlerinize girecek ev dekorasyonları ile karşınızdayız. Daha mutlu ve huzurlu yaşam alanları yaratmak için gerçekleştirilmiş örneklerden esinlenmek ve parlak fikirler edinmek için mutlaka yazımıza ve sizin için seçtiğimiz düşlerinize girebilecek 11 şahane tasarıma bakmanızı tavsiye ederiz.

Tematik renk şablonu belirlemek

Karmenloft, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Akdeniz Evler
Fabbrica Mobilya

Karmenloft

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Modern stil dekorasyon örnekleriyle şık ve zarif bir yaşam alanı oluşturmak isterken renkleri kullanmayı tercih etmekten kaçınmaya gerek yok. Ev dekorasyonunda duvar zemin rengi ile yer zemini renk tercihlerinde öne çıkan, göz yoran desenlerden kaçınırsanız; pekala renkleriyle öne çıkan tasarımlara yer açabilirsiniz. Tema olarak renkleri seçeceğiniz şablonda, koltuk takımları, sehpa ve halı gibi detaylarda ahengi yakalayacağını renkleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca dikkat edersiniz, hareketliliğin hakim olduğu oturma gruplarının bulunduğu alan dışında göz yormayan sadelik sürdürülüyor, Tv ünitesi tasarımındaki minimalist dokunuşlar gibi.

Manzarayla bütünleşmek: Yatıştırıcı maviyi yansıtan parlak döşeme zemini

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Koltuğunuzda arkanıza yaslanıp nefes kesici manzaranıza dalmak için enfes bir atmosfer değil mi? İtalya'da bulunan Aldo Rampazzi Studio di Architettura tarafından dizayn edilen dekorasyon örneğinde mavinin dinginliği ile karşı karşıyayız. Enfes manzaralı evler için boydan boya pencere boşluklarıyla modern stili ayakta tutan tasarım akıllıca dizayn edilmiş. Özellikle mavinin dingin renk tonlarını yansıtacak parlak yer zemini tercihi, doğru ve yerinde kullanıma örnek teşkil ediyor. Dinlendirici bir atmosfer yaratmada, yatıştırıcı renklerin yansımaları evin manzara ile bütünleşmesini sağlıyor, rüyalarınıza girecek bir tasarımla karşınıza çıkıyor.

Öne çıkan koltuk takımları

Avangart koltuk takımı Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Avangart koltuk takımı

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Gönül ister ki hem ferah hem estetik bir alan oluşturmak, keyifle kahvemizi yudumlayacağımız bir oturma odasında oturmak. Ara renklerin oda dekorasyonunda alanın nasıl kullanacağına ve dikkat çekici renklerin öne çıkarılmasına yer açtığını söylemeliyiz. İstanbul'da bulunan Mahir Mobilya tarafından dizayn edilen oturma odası, hem minimal hem klasik öğeler taşıyor. Sadelik ve duruluğu temsil eden lamba tasarımı, yer zemini kaplaması ve ara renk duvar zemini ile halı ve koltuk takımı tercihlerini öne çıkarmaya olanak sağlıyor. Zarafeti temsil eden renk tercihleri ve modeliyle, mekanlarınıza nezih bir hava katmak elbette mümkün.

Dekoratif aynalarla ışıklandırma ve simetri

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Yatak Odası
Mimoza Mimarlık

A. MORİTA EVİ ANTALYA

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Antalya'da bulunan Mimoza Mimarlık tarafından dizayn edilen modern bir yatak odası örneği görüyoruz. Açık renk tonlarının ağırlıklı tercih edildiği yatak odasında, dekorasyon öğelerinde simetri kullanılmış. Işıklandırmanın dekora katkıları odanın havasını tamamen değiştiriyor. Öte yandan daire şeklindeki dekoratif aynalar odanın tümünü içine alan tasarımıyla, hoş bir görsel etki kazandırıyor. Dekoratif amaçlı tablo ile bir duvar dekorunu tamamen oluşturmak mümkün. Yatak başı şık ışıklandırma detayları ile açık renk tonlarıyla aydınlık tutulmuş. Ayrıca modern mobilya öğeleriyle açık renkli raflar ve modern stil komidin odaya hoş bir hava katıyor.

Canlı renklerle ara renklerin harmanlanması

Ancona Renkli Kanepe Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Ancona Renkli Kanepe

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Sarı rengin büyüleyici etkisi oturma odası dekorasyonunda öne çıkan estetik değer olarak alınıyor. Bilinçli ve ölçülü kıvamda renklerin mobilya ve aksesuarlarda harmanlanması bilirkişi işi olduğunu hissettiriyor. Öyle ki cesaret isteyen renklerin kullanımı her ev dekorasyonunda tercih edilmiyor. Bunun en güzel ev dekorasyonu örneklerinden biri ile karşı karşıyayız. Açık renk tonlarındaki tuğla duvar dokusu, cesaret isteyen canlı renklerin kullanımına yer açmış ve beyaz renk tuğla duvar tercihleriyle modern bir hava katmış.

Şeffaf oturma odası ve beyazın büyüsü

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum imzası taşıyan projede doğayla iç içe, pırıl pırıl bir oturma odası tasarımı ile karşı karşıyayız. Beyazın büyüleyici güzelliği mobilyalarda ve dekorasyonda hakimiyetini sürdürüyor, içinizi ferahlatıyor. Öte yandan doğal dokulardan ahşap sehpa ve aksesuarların kullanımı doğal ortamın havası ile uyum içinde. Şeffaf cam pencerelerle örtülü bu oturma odasından hiç çıkmak istemeyecek, beyazın tazeliği ile dinlendirici saatler geçirebileceğinizi düşüyoruz. Düşlerinize bir adım daha yaklaşan büyüleyici bir mekan örgüsü.

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Osmanlı esintileri: Hünkarlara yakışır yemek odası

Hünkar Proje / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Hünkar Proje / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Klasik dokuların ahenginden vazgeçmeyenler için göz zevklerine itap edecek çizgiler, desenler ve formlar da mevcut. Şatafat ve gösterişle gelen zarafeti ev dekorasyonunda hissetmeyi sevenler için şık bir yemek odası. Osmanlı mimarisinde sıklıkla rastlayacağınız altın sarısı renk tonları lamba formu, dekoratif ayna ve aksesuar detaylarında kullanılmış. Altın sarısıyla uyumlu tek renk duvarın dikkat çekici yeşil tonu, yemek odasının renkleriyle, işlemeli motifleriyle uyum sağlıyor. Osmanlı esintilerini sevenler için İstanbul'da bulunan Sönmez Mobilya'nın tasarladığı diğer ev dekorasyonlarını da incelemelerini tavsiye ederiz.

Parlak gri dokuyla derinlik katan duvar dekoru

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo İç Dekorasyon
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Nötr renklerin diğer objeleri ve renkleri öne çıkardığını düşünürsek, doku tercihi konusunda yaratıcı birkaç fikir sahibi de olunabilir. Özellikle bulunduğu ortamı yansıtan dokular mekana derinlik katar. Şık duvar dekorlarıyla ayrılan alanı griye boyamak modern dekorasyon stiline bir örnek olarak alınabilir. Grilerin uzandığı bir duvar dekorunda ışıklandırma detayları şık ve estetik biçimde öne çıkıyor.

Yaşam alanlarında radikal yaklaşımlar

Ferienhaus in den Bündner Alpen, Drexler Architekten AG Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG
Drexler Architekten AG

Göz yoran mobilyalardan, aksesuarlardan, dekorasyon stillerinden sıkıldıysanız minimalist öğeler size hitap ediyor olabilir. Tamamiyle pencere formu ile mekana hareket getiren bu güzel kış manzarası düşlerinize girebilecek nitelikte. Daha dingin bir platform oluşturmak, radikal tutum huzurlu bir ev dekorasyonu havası oluşturmanızda size yardımcı olabilir.

Sıcak renkler ve kontrast değerlerle canlılık katın

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Sıra dışı bir hava katmanın yollarından biri dinamik ev dekorasyonları oluşturmaktan geçiyor. Özellikle sıcak renklerin tercihi canlılılığı arttırırken, kontrast dokuların kullanımı ahengi sağlıyor. Beyaz mobilya takımlarının kontrast dokularla bir arada ve sıcak renk dekorasyonu ile nasıl durduğuna şahane bir örnekle veriyoruz. Birden fazla öğeyi birbirini tamamlayıcı nitelikte kullanabilir, bunu ev aksesuarları ile sağlayabilirsiniz. Tavan yüksekliğini vurgulayan ışıklandırma seçenekleri, renklerin uyumu ve şık bir avize aksesuarı ile gösterişli bir mekan uyarlayabilir, bunu modern stil dekorasyonla tamamlayabilirsiniz. Manzaraları yansıtan parlak zemin dokularını da unutmayın.

Dinginlik ve minimalist izler

Appartamento Brissago, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Oturma Odası
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Göz yormayan eşyalarla tasarım nefis bir manzaraya yer açıyor. Doğal dokularla iç içe tasarımlarla daha huzurlu ve dingin yaşam alanları oluşturmak elinizde. Doğal materyallerden taş dokularının duvar dekorunda kullanılması, ve ışıklandırma seçeneklerinin doğal malzemeleri yansıtması evin dekorasyonuna dinlendirici bir hava katıyor. Daha dingin bir platform oluşturmak için hayallerinizi süsleyen ev dekorasyonlarına yönelmekten ve düşlemekten kaçınmayın.

Ev dekorasyonunu tamamlayan unsurlarla ilgili daha yeni fikirlere ihtiyaç duyuyor ve dekorasyon stilleri ile ilgili ipuçlarını arıyorsanız; Evinizin havasını değiştirecek süs eşyaları yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.

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