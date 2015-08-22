Temel ev tadilatı: Banyolar, mutfaklar, zeminler ve duvarlar

Evlerimizi güzelleştirmek, içinde huzur dolu bir şekilde yaşayabilmek, konuklar geldiğinde gururla 'işte benim evim' diyebileceğimiz ortamlar yaratmak için zevkimize göre mobilyalar alıyor, odaları aksesuarlarla donatıyoruz. Peki ama ya daha derin bir problem varsa ve ne kadar uğraşırsak uğraşalım evlerimiz gönlümüzde yatan görünüme ulaşmıyorsa? Kötü görünümlü zeminler, kirli ve dokusu bozulmuş duvarlar, işlevsiz ve karanlık bir mutfak, eski püskü bir banyo… Bu ve benzeri problemlerden muzdarip isek, bu problemleri çözmeden iyi görünen bir eve sahip olmamız epey zor. Bu sayfamızda banyo, mutfak, zemin ve duvar tadilatları ile ilgili bir derleme yaptık. Evi gösteren temel elemanlar ile ilgili bu derlememiz umarız sizlere de ilham kaynağı olur.
Banyo tadilatı tıpkı mutfak tadilatı gibi özellikle dikkat ve özen gerektiren bir tadilat türüdür. Bir kez yaptırdık mı yıllarca kullanacağımız bir mekan olan banyolarımız için mümkün olduğunca kaliteli ve her döneme ait görünen, gelip geçici modalara kapılmayan ürünler seçmek gerekir. Oldukça meşakkatli bir çalışma ürünü olan banyolar için mekana özel tasarım yapılmalı ve kullanılan tüm üniteler yalnızca zevkimize uygun olmakla kalmayıp mekan için de uygun olmalıdır. Evlerimizde genelde küçük alanlara sahip olan banyolar için iyi bir havalandırma ve iyi bir aydınlatma da tavsiye ederiz.
Her dönemin tarzı diyebileceğimiz, modası asla geçmeyen siyah beyaz tasarımlar banyolarımız için ideal bir renk seçeneği oluşturmaktadır. Renkli dekoratif aksesuarlarla da çok güzel uyum sağlayan siyah beyaz mekan tasarımları yenilenmesini sıkça gerçekleştiremeyeceğimiz banyo gibi alanlar için bire bir çünkü asla demode kalmaz.
Nötr renklere en yakışan detaylardan biri de dore ve lame gibi parlak renklerdir. Bej tonları ile kullanılan dore detaylar ve desenler ile evinizin diğer kısımlarda uyguladığınız ihtişamlı dekorları banyonuza da zarafetle taşıyabilirsiniz.
Günümüz mutfak çeşitlerinde modeller ve renkler adeta sonsuz. Yeni mutfağımızı seçerken elbette öncelik işlevselliği olmalı ancak çok şanslıyız ki her zevke ve bütçeye göre birbirinden güzel ve şık, ve üstelik istediğimiz renkte mutfak ünitelerine ulaşmak artık mümkün. Evimizdeki diğer odalarla uyumlu, bizleri ve tarzlarımızı yansıtan, içinde çalışmaktan keyif alacağımız bir mutfak evlerimizin havasını büsbütün değiştirecektir.
Mutfak alanınız dar ise oturma odasıyla mutfak arasındaki duvarı yıktırarak açık bir mutfak yaptırabilir ve böylece mutfağınızı daha ferah bir hale dönüştürebilirsiniz. Amerikan mutfak da denen açık mutfak sistemleri hem küçük evler hem de penceresiz, karanlık mutfakları aydınlatmak için ideal. Seperatör olatak da kullanılabilecek bir tezgah ile iki alanı birbirinden sıkıcı bir hale getirmeden ayırmak mümkün. Bu aradaki tezgahı ister yüksek sandalyeler ya da tabureler eşliğinde masa olarak kullanın ister bir ada üniteymişcesine lavabo ya da pişirme alanı olarak kullanın.
Mutfağımızın büyüklüğü ve şekli nasıl olursa olsun, ustaca yapılmış bir tasarım bu mekanı şık ve işlevsel hale getirecektir. Güzel bir renk skalası ve uyumlu mobilyalar ve dekoratif parçalar ile sizler de fotoğraftaki kadar şık ve zarif bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Yeter ki alanı doğru şekilde kullanıp tasarımı en ince ayrıntısına da önceden belirleyin.
Duvar ve zemin tadilatları dedik ancak tavanlarımız da artık dekorasyonun bir parçası haline getirilerek odalarımızda şık birer unsur olarak görev yapıyorlar. Alçıpan ile çeşitli çalışmaların yapıldığı tavanlarımız, ankastre spot aydınlatması ile yalnızca dekoratif olmakla kalmıyor, aynı zamanda aydınlatma işlevini de mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Detay Mimarlık Mühendislik tarafından tasarlanıp uygulanan bu yatak odası duvar ve tavan detayı umarım sizlere de ilham verecektir.
Yatak odalarımız da tadilatla yepyeni işlevler kazanacak alanlardan biri. Mekana özel olarak tasarlanıp imal edilecek boydan boya bir giysi dolabı hem odanızı boğucu bir hale getirmeyecek hem de büyüklüğü sayesinden tüm eşyalarınızı rahatça içine alacaktır. Yeterli alanınız var ise, ebeveyn banyosu da yatak odaları için çok işlevsel bir unsur. Biraz daha sıra dışı bir tasarım istiyorsanız da, ebeveyn banyosu duvarlarını tuğladan değil, camdan yaptırtarak odanıza enteresan bir şekil verebilirsiniz.
Son yıllarda dekorasyon dünyasının yükselen değerlerinden, birçok farklı renk ve desen sahip duvar panelleri ile odalarımıza yepyeni bir hava verebiliriz. Duvarları kendi halinde bir eleman olmaktan çıkarıp dekorasyonun başrol oyuncularından biri haline getiren üç boyutlu duvar panelleri ile dekorasyon, evlerinde yenilik arayanlar için mükemmel bir fırsat.
İstanbul Bir MasalMozaik Cephe projesi
İşte sıra dışı bir çalışma! Evleriniz için alışılagelmişin dışında, sanatsal, size özel bir tasarım düşünmez miydiniz? Mozaik Sanat Evi tarafından mekana özel tasarlanıp uygulanan mozaikler, duvar ve tavanları için ayrıcalıklı bir çalışma isteyenler için mükemmel bir örnek oluşturuyor. Dünyanın dört bir yanında özel çalışmalar yapan İstanbullu bu firma, sizler için de bir opsiyon olabilir.
Özellikle hol ve antre için uygulanabilecek, birleştiğinde güzel desenler ortaya çıkaran bir seramik zemin uygulaması da oldukça şık ve sıra dışı bir seçenek. Evlerimize eskiden anca saraylarda görülebilecek şık bir hava verecek böyle bir seramik tasarımını birçok farklı firmadan bulmak mümkün.
Eski ahşap görünümüne sahip, üzeri yazılı bu parkeler vintage görüntüleri sayesinde evlerimizde eklektik bir hava yaratmak için bire bir. Eski bir tekneden ya da fabrika binasından sökülüp getirilmiş gibi görünen, endüstriyel tarza ait bu laminant parkeler, zeminleri için sıra dışı bir çalışma arayanlar için oldukça uygun.
Karbonize edilerek (fırınlanarak) hazırlanan bu masif bambu parkeler evinize ahşabın doğal ve sıcak dokusunu vermek için ideal. Uzun ömürlü olmaları ve bakım ve temizliğinin kolay olması ile de bir tercih nedeni olabilecek bu masif parkeler, her tarz ve zevk için uygun bir zemin oluşturuyor. Çeşitli renk tonlarına sahip bu parkeler hakkında daha çok bilgiyi fotoğrafın sağ alt köşesine tıklayarak ulaşacağınız Enerji Yapı Dekorasyon sayfasından edinebilirsiniz.
Genelde en az özenin gösterildiği, varlıkları unutulan, bazen bomboş bazense depo olarak kullanılan balkonlarımız aslında şehrin griliği içinde bir vaha oluşturabileceğimiz, bizlere tatil havası yaratacak mekanlardır. Ne kadar küçük olursa olsun, sevimli bir hale getirip içine vakit geçirebileceğimiz balkonlarımıza hak ettikleri özeni gösterelim ve onları da yaşam alanlarımızdan biri haline getirelim. İşe zemin çalışması ile başlayabiliriz. Kolayca kendimizin de döşeyebileceği dış mekan için ahşap zemin karoları, balkonun havasını komple değiştirmek için bire bir. Birkaç küçük dekoratif obje ve bol bol saksı bitkileri ile küçük bir bahçe yaratıp yaz gecelerimizi bu mekanda, açık havanın verdiği huzur ve mutluluk içinde geçirebiliriz.