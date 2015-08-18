Tarzların buluştuğu büyüleyici bir ev

İnsan evindeyken kendini her zaman rahat ve güvende hissetmeli. İşte bu yüzden de yeni bir ev inşa edilirken tek tek evde yaşayan bütün aile fertlerinin tüm ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilecek şekilde dizayn edilmeli ve ortak yaşam alanlarına olduğu kadar özel alanlara da özen gösterilmeli ki evde yaşayan herkes tek tek kendisini rahat hissetsin, dilediğince zaman geçirebilsin ve kendisini evinde hissedebilsin. Bugün sizlerle ziyaret edeceğimiz ev planlanırken de işte tüm bu noktalar göz önünde bulundurulmuş. Polonya'da yer alan bu ev usta mimar Tomasz Czajkowski tarafından evde yaşayacak olan bireylerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda dizayn edilmiş.
Daha ilk bakışta heybetli ve çarpıcı görüntüsüyle alışılmışın dışında bir etki bırakan bu ev, şimdiye kadar gördüğümüz diğer villa tipi evlerden çok farklı olduğunu bize hemen belli ediyor. Peyzajıyla da en az evin mimarisi kadar etkileyici olan düzenli ve bakımlı bahçeye bakan cephe boydan boya camla kaplanmış ve böyle evin içi dışarıdaki harika manzarayla bütünleşiyor. Camlı alanın hemen önünde bahçeye geçişi yumuşatan bir teras alanı var. Binanın en dikkat çekici özelliği ise terasın üzerindeki çatının keskin bir şekilde üçgen biçiminde yukarı doğru uzanması elbette. Dış cephenin bu muhteşem görüntüsü içeride bizi bekleyen iç mimari tasarımın da ipuçlarını veriyor.
Bir önceki fotoğrafta dış cepheden gördüğümüz camların diğer tarafındayız artık. Dışarıdan da görüldüğü gibi açık havanın tüm ışığını ve havadarlığını içeri taşıyan camlar oldukça ferah bir atmosfer yaratıyor. Bu ferah atmosfer evin yüksek tavanlı mimarisiyle de katmerleniyor. Pencerenin hemen önü mobilya kalabalığıyla boğulmayarak muhteşem manzaranın etkisinin bölünmemesi sağlanmış. Tek bir klasik dizaynlı Bauhaus tarzında deri koltukla yalın bir dekorasyon yaratılmış.
Geniş oturma odası keskin olmayan, yumuşak renklerle dekore edilmiş ve bu doğal ortam modern tasarımlı uzun ve geniş bir kanepe ve yumuşak dokulu bir halıyla taçlandırılmış. Sadece sıra dışı görüntüsüyle dikkat çeken etkileyici koltuk takımı bile evin geneline hakim olan özel tasarım tercihlerini yansıtan bir mobilya.
Evin içinde kullanılan malzemelere gelince, tüm yapı malzemelerinin arasında en çok ceviz ağacından yapılan ahşaba yer verilmiş. Yalnızca yer döşemelerinde değil, aynı zamanda da fotoğrafta gördüğümüz giriş koridoruyla oturma odasını ayıran benzersiz yapıda da ceviz ağacından ahşap kullanılmış. Bu ahşap platformun yanındaki giriş holünde küçük bir oturma alanı da oluşturulmuş.
Aynı ahşap cinsinden yapılan uzun ve kıvrımlı merdivenler girişteki antreden başlayarak ikinci kata kadar uzanıyor. Ahşabın samimi, sıcak ve doğal görüntüsünü destekleyen şeffaf parmaklıklarla çevrili olan merdivenler, tarz sahibi ve dekoratif aydınlatma unsurlarıyla modern ve sıra dışı bir görünüme kavuşuyor.
Ebeveyn yatak odasına geldiğimizde elegan ve çekici bir etkiyle karşılaşıyoruz. Koyu rengin hakim olduğu dekorasyon hem samimi, hem şık ve lüks, hem de romantik bir atmosfer yaratıyor. Yatak başı kullanılmayan yatağın arkasındaki duvarın görünümü, sıra dışı dokusu; yatağın koyu gri saten örtüleri ve şık aydınlatmalar yatak odasının karakterini oluşturan detaylar. Ayrıca yatak odasında da yine evin genelinde kullanılan ahşap malzemelerin estetiğinden faydalanılmış.
Banyoda da yine oturma odasına ve diğer odalara hakim olan renklerin, doğal tonlardaki gri ve kahveye çalan bejin yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz. Banyonun bölmeli yapısı ve renkleri de modern bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca uzun ve duvarı boydan boya kaplayan ayna sayesinde alan olduğundan daha geniş ve büyük görünüyor.
Evin içindeki en dikkat çekici ve keyifli yeri en sona sakladık. Evdeki kapalı havuz estetik aydınlatmasıyla mükemmel bir görünüm yaratıyor. Havuz alanının duvarlarındaki pencereler sayesinde buradayken de yeşil bahçenin ve dışarıdaki manzaranın tadını çıkarabiliyorsunuz.
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