Tarzların buluştuğu büyüleyici bir ev

İnsan evindeyken kendini her zaman rahat ve güvende hissetmeli. İşte bu yüzden de yeni bir ev inşa edilirken tek tek evde yaşayan bütün aile fertlerinin tüm ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilecek şekilde dizayn edilmeli ve ortak yaşam alanlarına olduğu kadar özel alanlara da özen gösterilmeli ki evde yaşayan herkes tek tek kendisini rahat hissetsin, dilediğince zaman geçirebilsin ve kendisini evinde hissedebilsin. Bugün sizlerle ziyaret edeceğimiz ev planlanırken de işte tüm bu noktalar göz önünde bulundurulmuş. Polonya'da yer alan bu ev usta mimar Tomasz Czajkowski tarafından evde yaşayacak olan bireylerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda dizayn edilmiş.