Evinizi ilk izlenimde harika göstermek için dekorasyon önerileri

İlk izlenim her zaman önemlidir. Hatta o kadar önemlidir ki, ilk izlenimde kaza eseri kötü bir intiba bırakırsanız sonrasında ne kadar uğraşırsanız uğraşın onu tamir etmeniz mümkün olmayabilir. Bu, üzerinde çok kafa yormasak da hepimizin çok iyi bildiği ve böylece kabul ettiği bir şeydir. Üstümüze başımıza, giyimimize dikkat etmemizin, evimizi temiz tutup özellikle görünür alanlarını iyi göstermeye çalışmamızın sebebi budur. Toplumla ilişkilerimizi belirleyen aslında böyle sinir uçlarıdır, toplum bizi bunlara göre değerlendirir ve biz de insanlarla bu bağlamda ilişkileniriz. Evimizin dekorasyonu da bir anlamda onun kılık kıyafetidir. Kılık kıyafeti düzgün, temiz, bakımlı, çağdaş ve yeni olmalıdır ki iyi bir izlenim bırakabilsin. Öte yandan bazen evinizin her ince detayına tek tek eğilmek, dekorasyonunu mümkün olan en mükemmel hale getirmek mümkün olmayabilir. Bazen bütçeniz bu işe yetmez, bazen vaktiniz. O zaman ne yapacaksınız? Aslında tam da kendi giyiminizde ne yapıyorsanız onu yapacaksınız. Yani en görünür ve dışarıya dönük bir izlenim bırakacak yerlere ağırlık verecekseniz. Bu yazımızda bunu nasıl yapabileceğinize dair ipuçları bulacaksınız.
Pek çok kişi evinin duvarlarında beyaz, somon, açık gri, açık yeşil gibi belli başlı pastel renkleri tercih eder. Renk paletindeki tonların ezici bir çoğunluğu sıradan insanlar için tabu denecek kadar uzaktır. Peki ama neden böyle? Siz en iyisi sıradan insanlar olmayın ve canlı renklere bir şans verin. Sonuçlar tahmin ettiğinizden çok daha iyi olabilir. Üstelik bütün evinizin şeker pembesine boyamanıza da gerek yok. Örneğin burada görüldüğü gibi evinizin giriş bölümündeki bir duvarı böyle canlı bir renge boyarsanız misafirleriniz üzerinde çarpıcı bir etki bırakabilirsiniz. Dahası bu örnekte olduğu gibi canlı renkteki duvarınızı yine başka canlı renklerdeki aksesuarlarla süslerseniz renklerin etkisi bir kat daha artacaktır.
Antre, hol ve koridorlar bir evin genellikle en ölü bölümleridir. Aslında hayatımızda tahmin ettiğimizin çok ötesinde yer kaplarlar ama nedense bu alanları yalnızca gelip geçtiğimiz yerler olarak görür ve üzerinde fazla durmayız. Oysa bir evin karakterini belirlemede belki de diğer bölümlerden daha etkili olabilir antreler. Siz de kendi evinizde burada görüldüğü gibi yeni şeyler deneyebilirsiniz. Aile fotoğraflarından oluşan mini bir sergi veya tüm gün bisiklet üstünde yorulan postacınıza kısa bir mola imkanı tanıyacağınız birkaç sandalye antrenizi renklendirebilir.
İnsanların canlı bitkilerin evde kullanımına ilişkin iki tipik yaklaşımı vardır; ya çok sever ve evinizi adeta bir yağmur ormanına çevirirsiniz yahut bakımları zor olduğu gerekçesiyle evinizde hiçbir bitkiye yer vermezsiniz. Oysa seçenekler bu ikisiyle mi sınırlıdır gerçekten? Pekâlâ bakımları kolay olan pek çok bitkiye evinizde yer vermeniz mümkündür. Özellikle de evinizin giriş bölümünde yapacağınız mini bir peyzaj iddialı bir ilk izlenim için basit ama etkili bir çözümdür.
Tavan denince aklımıza düz, beyaz ve sıkıcı bir yüzey gelir. Çok nadiren lambri gibi alternatifler kullanılsa da tavanlar genellikle üzerine düşünülmeyen zeminlerdir. Oysa ki ilginç bir tavan deseni evinizin bütün havasını değiştirebilir. İzmir merkezli Internova Decoration firması sizler için son derece ilginç zemin ve tavan kaplama seçenekleri sunuyor.
Peki ya oturma odanızın bir duvarını doğal taşlarla kaplasanız nasıl olur? Doğal malzemeler son yıllarda daha önce hiç olmadıkları kadar revaçta. Hem uzun ömürlü ve az bakım gerektiren yapıları hem de maliyetlerinin çok üzerinde bir kalite izlenimi uyandırmalarıyla doğal taş kaplamaları gibi çeşitli doğal malzemeler evinizle ilgili çok olumlu bir izlenim bırakacak unsurlar olabilirler. Hatta çıtayı biraz daha yükseltebilirsiniz. Diyelim ki fazlaca geniş bir salonunuz var ve bu geniş alanı bölümleyip fazladan bir oda elde etmek istiyorsunuz. Bu işlem için bir taş duvar kullanmayı neden düşünmeyesiniz? Herhangi bir sıva ya da boya gerekmeksizin bu duvarın her iki cephesindeki odalarda muazzam bir görüntü elde edeceğinize hiç şüphe yok. Elbette bunun için gerekli mühendislik hesapları yapmayı ihmal etmemelisiniz. Zira evinizin taşıyıcı sistemine aşırı miktarda yük bindirmek deprem güvenliği açısından risk oluşturabilir. Güvenlik her şeyden önce gelir.