Evinizi ilk izlenimde harika göstermek için dekorasyon önerileri

İlk izlenim her zaman önemlidir. Hatta o kadar önemlidir ki, ilk izlenimde kaza eseri kötü bir intiba bırakırsanız sonrasında ne kadar uğraşırsanız uğraşın onu tamir etmeniz mümkün olmayabilir. Bu, üzerinde çok kafa yormasak da hepimizin çok iyi bildiği ve böylece kabul ettiği bir şeydir. Üstümüze başımıza, giyimimize dikkat etmemizin, evimizi temiz tutup özellikle görünür alanlarını iyi göstermeye çalışmamızın sebebi budur. Toplumla ilişkilerimizi belirleyen aslında böyle sinir uçlarıdır, toplum bizi bunlara göre değerlendirir ve biz de insanlarla bu bağlamda ilişkileniriz. Evimizin dekorasyonu da bir anlamda onun kılık kıyafetidir. Kılık kıyafeti düzgün, temiz, bakımlı, çağdaş ve yeni olmalıdır ki iyi bir izlenim bırakabilsin. Öte yandan bazen evinizin her ince detayına tek tek eğilmek, dekorasyonunu mümkün olan en mükemmel hale getirmek mümkün olmayabilir. Bazen bütçeniz bu işe yetmez, bazen vaktiniz. O zaman ne yapacaksınız? Aslında tam da kendi giyiminizde ne yapıyorsanız onu yapacaksınız. Yani en görünür ve dışarıya dönük bir izlenim bırakacak yerlere ağırlık verecekseniz. Bu yazımızda bunu nasıl yapabileceğinize dair ipuçları bulacaksınız.