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Mutfak dolaplarınızı yenilerken dikkat edilmesi gerekenler

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kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Rustik Mutfak
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Mutfak dolapları hiç şüphesiz mutfağımızın en önemli unsurudur. Doğru tasarlanmış ve düzgün bir şekilde yerleştirilmiş mutfak dolapları hayatımızı kolaylaştırabileceği gibi iyi hesaplanmadan ve üzerine düşünülmeden yapılan mutfak dolapları da mutfakta geçireceğimiz zamanı bir eziyete dönüştürebilir. Bu yüzden mutfak dolaplarınızı yenileme gibi bir işe kalkıştıysanız, sonuçların iyi olması için elinizden geleni yapmanız en doğrusudur. Çünkü bu iş sıklıkla tekrar edebileceğiniz, hoşunuza gitmezse ertesi yıl tekrar değiştirebileceğiniz bir şey değildir. Mutfak dolabı değişimi oldukça zahmetlidir. Basit bir koltuk takımı değişimiyle karıştırmamak gerekir. Sonuç olarak bu kapsamda bir işi kalkışıyorsanız sonuçların tam istediğiniz gibi olmasını isterseniz. Biz de bu doğru sonuçları elde etmeniz için nelere dikkat etmeniz gerektiğine ilişkin bir derleme hazırladık. 

Organizasyon önemlidir

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Her ne kadar pek çok kişi mutfak dolaplarını büyük ölçüde görünüşlerine göre seçiyor olsa da, siz siz olun mutfak dolabınızı alırken işlevsellik parametresini en başa yazmayı ihmal etmeyin. Evet, dolaplarınızın güzel görünmesi önemlidir. Ama ne kadar güzel olurlarsa olsunlar gözünüz bir süre sonra onlara alışacaktır. İşlevsellik ise kullanım süresi boyunca hayatınızı kolaylaştıracak bir unsurdur. Örneğin bu görseldeki mutfak dolabını ele alalım. Mutfakta yer kaplayacak çok çeşitli malzemeyi harika bir şekilde organize etmeyi başarıyor. Amacına uygun bir mutfak dolabı tam da böyle olmalı.

Detaylar üzerine düşünün

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Kırsal Mutfak
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

Belli başlı büyük üreticileri saymazsak ülkemizde mutfak dolaplarının çok da mükemmel tasarlandığını söylemek güç. Dolap alanları içerisinde ölü noktalar hemen hepimizin evinde vardır. Bu da tasarımın aslında ne kadar önemli olduğunu ve sadece görsellikle ilgili bir konu olmadığını gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz köşe çekmecesi gerçekten de harika bir tasarım örneği. Hem kullanımı güç bir alanı kullanıma sokuyor, hem de görüntüsü ve işlevselliğiyle göz dolduruyor.

Mutfağınıza uygun bir tarz seçin

homify Kırsal Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dolapları seçiminde sıklıkla yaptığımız bir başka hata da dolaplarımızı mutfağımızın fiziki koşullarını hiç düşünmeden tercih etmemizdir. Bu yalnızca en, boy, yükseklik veya dolabın mutfağa girip girmemesiyle ilgili bir konu değildir. Seçeceğimiz dolapların hem şekil ve formları hem de tarzları mutfağımıza uyumlu olmalıdır. Hatta en doğrusu evimizin geri kalan bölümleriyle de uyumlu bir tarza sahip olmalarıdır ama en azından mutfağınızın biçimiyle uyumlu olmaları vazgeçilmezdir. 

Açık fikirli olun

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Rustik Mutfak
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

Mutfak dolapları, seçiminde genellikle tutucu olduğumuz türden bir mobilyalardır. Mutfak doladı dendiğine aklımıza yalnızca belli başlı biçimler, desenler, modeller ve malzemeler gelir. Oysa ki esas olan mutfak dolaplarınızın ihtiyaçlarınıza yanıt vermeleridir. İhtiyacınızı doğru bir şekilde karşıladıktan sonra hangi malzemeden yapıldığından ziyade zevkinize hitap edip etmediğine odaklanmalı ve en önemlisi de açık fikirli olmalısınız. Burada hiç de alışkın olmadığımız türden mutfak dolapları görüyoruz. Peki güzel ve işlevsel olmadıklarını söylemek mümkün mü? Bizce değil.

Büyüklük ve ferahlık

KUMBURGAZ'DA VİLLA, Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Kırsal Mutfak
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama

KUMBURGAZ'DA VİLLA

Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama

Doğru bir şekilde tasarlanmış ve düzgün uygulanmış mutfak dolapları, bütün ihtiyaçlarınıza yanıt verebilmelidir. Bunun için de ihtiyacınız kadar, hatta mümkünse bundan biraz daha fazla saklama alanına sahip olmaları mutfak dolaplarınız için son derece iyi bir özellik olacaktır. Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama tarafından tasarlanan ve uygulaması yapılan bu mutfak, genişlik ve ferahlık kavramlarına adeta yeni bir yorum getirecek nitelikte. Mutfağınızda fazla saklama alanı bugün değilse bile bir gün mutlaka işinize yarayacaktır.

İşleve uygun yerleşim

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Modern Mutfak Metalik/Gümüş
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Mutfak dolaplarında önemli olan bir diğer husus da mutfak araç gereçleri ve gıda maddelerinin doğru bir şekilde, işlevlerine uygun olarak yerleştirilmeleridir. Örneğin çatal bıçaklarınızı çekmeceler yerine dolaplara, bardaklarınızı çekmecelere koymak istemezsiniz. Bunlar en basit örnekler. Burada görüldüğü gibi baharatlar için doğru bir şekilde düzenlenmiş bir çekmece sanıyoruz ne demek istediğimizi daha iyi anlatıyor.

Mutfak sırları yazımıza da göz atmanızı öneririz. 

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