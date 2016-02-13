Ev dekorasyonlarında fonksiyonellik

Fonksiyonellik ya da bir başka ifadeyle işlevsellik, zaman zaman ihmal edilmesine karşın aslında bir evin dekorasyonundaki en önemli faktörlerin başında gelir. Elbette estetik, uyum, renkler, desenler, formlar ve her şeyden önce kullanıcının zevkine ve tercihlerine hitap eden tasarımlar önemlidir. Sonuçta göz zevkiniz aynı zamanda yaşam kalitenizin bir parçasıdır. Ama şunu da unutmamak gerekir, yaşam kalitenizin daha önemli bir parçası da dekorasyon tercihlerinizdeki işlevselliktir. Özellikle uzun vadede, seçim yapmak zorunda kaldığınızda oyunuzu işlevsellikten yana kullanmanız günlük hayatınıza olumlu bir deneyim olarak yansıyacaktır. Fonksiyonellik özellikle mutfak, banyo, giyinme odası ve buna benzer işlev odaklı alanlarda daha da öne çıkar. Her şeyiyle çok güzel görünen, misafirlerinizin aklında yer eden, size kendinizi iyi hissettiren bir mutfak elbette herkesin hayalidir. Ama iş o mutfakta aradığınızı bulmaya, yemek yapmaya gelince, işlevsellik eksikliği emin olun canınızı sıkacaktır ve böyle anlarda estetik özellikler maalesef hiçbir derdinize derman olmaz. Tam da bu yüzden fonksiyonellik ihmal edilmemesi gereken, dahası üzerine düşünülmesi ve belli bir zaman, emek ve para yatırımı yapılması gereken bir konudur.