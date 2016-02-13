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Ev dekorasyonlarında fonksiyonellik

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better.sleeping, better.interiors better.interiors Eklektik Yatak Odası
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Fonksiyonellik ya da bir başka ifadeyle işlevsellik, zaman zaman ihmal edilmesine karşın aslında bir evin dekorasyonundaki en önemli faktörlerin başında gelir. Elbette estetik, uyum, renkler, desenler, formlar ve her şeyden önce kullanıcının zevkine ve tercihlerine hitap eden tasarımlar önemlidir. Sonuçta göz zevkiniz aynı zamanda yaşam kalitenizin bir parçasıdır. Ama şunu da unutmamak gerekir, yaşam kalitenizin daha önemli bir parçası da dekorasyon tercihlerinizdeki işlevselliktir. Özellikle uzun vadede, seçim yapmak zorunda kaldığınızda oyunuzu işlevsellikten yana kullanmanız günlük hayatınıza olumlu bir deneyim olarak yansıyacaktır. Fonksiyonellik özellikle mutfak, banyo, giyinme odası ve buna benzer işlev odaklı alanlarda daha da öne çıkar. Her şeyiyle çok güzel görünen, misafirlerinizin aklında yer eden, size kendinizi iyi hissettiren bir mutfak elbette herkesin hayalidir. Ama iş o mutfakta aradığınızı bulmaya, yemek yapmaya gelince, işlevsellik eksikliği emin olun canınızı sıkacaktır ve böyle anlarda estetik özellikler maalesef hiçbir derdinize derman olmaz. Tam da bu yüzden fonksiyonellik ihmal edilmemesi gereken, dahası üzerine düşünülmesi ve belli bir zaman, emek ve para yatırımı yapılması gereken bir konudur. 

Her şeyin başı doğru yerleşim

in-toto Amersham, in-toto Amersham in-toto Amersham Modern Mutfak
in-toto Amersham

in-toto Amersham

in-toto Amersham
in-toto Amersham
in-toto Amersham

Mutfaklar hiç şüphesiz işlevsellik nosyonunun en çok dikkate alınması gereken yerlerin başında gelir. Fonksiyonlarını layığınca yerine getirmekten aciz veya yetersiz bir mutfak orta ve uzun vadede sizin için başlı başına bir can sıkıntısı haline gelebilir. Dahası, bu sorunların üstesinden gelmek için mutfağınızı sil baştan tasarlamanız ve yeni mutfak dolapları almanız gerekebilir, ki bu da son derece zahmetli ve pahalıya mal olacak bir iştir. Sonradan bu gibi sorunlar yaşamamak için mutfağınızı tasarlarken detaylara özen göstermelisiniz. Örneğin burada görülen mutfak dolabı, doğru yerleşim konusunda adeta mükemmel bir örnek. Hem çok sayıda ve çeşitte mutfak eşyasını doğru bir şekilde depolamaya imkan veriyor hem de bu esnada estetikten asla ödün vermiyor.

Ölü hacimlerden kurtulun

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Kırsal Mutfak
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

Ölü hacimler hemen her evin sorunudur. Özellikle mimari ve iç mimari düzenlemesi yeterince iyi olmayan evlerde bugünün koşullarında çok kıymetli olan iç hacimlerin adeta ziyan edilmesi gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bunun üstesinden gelmenin en kolay yolu da doğru ve iyi düşünülmüş tasarımlardır. Bu köşe çekmecesi ölü alan sorununa nasıl yanıt vermeniz gerektiğine dair ciddi ipuçları taşıyor.

Az alanda çok iş

Compact Sport Ranza Alım Mobilya Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Alım Mobilya

Compact Sport Ranza

Alım Mobilya
Alım Mobilya
Alım Mobilya

Alım Mobilya tarafından tasarlanan bu son derece şık genç odası, mobilyalarda işlevsellik konu başlığında adeta ders niteliğinde bir örnek sunuyor. Alt katı kanepe, üst katı yatak şeklinde tasarlanan modern ranza, bünyesinde aynı zamanda küçük bir kitaplık ve en alt bölümde de fazla eşyaların derlenip toplanması için geniş bir çekmece barındırıyor. Böylece hem bir genç odasının potansiyel sorunlarının başında gelen dağınıklığın önüne geçiliyor hem de az alanda çok iş başarılarak ferah bir ortam sağlanıyor. 

Çatı eğiminden doğru faydalanmak

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Modern Giyinme Odası
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Çatı eğimleri çoğu zaman güzel bir görüntü oluştursa ve ilk bakışta göze hoş gelse de, doğru değerlendirilmedikleri takdirde çok sıkıntılı sonuçlar doğurabilmektedir. Özellikle eğiminin bitiş noktalarından baş yüksekliği iyice düştüğü için bu noktalar zaman zaman kullanılmaz hale dahi gelebilmektedir. Bu şık giyinme odasında ise bu sorun harika bir şekilde çözülmüş. Deyim yerindeyse kullanıma açık olmayan bir santimetrekare dahi kalmamış. Üstelik estetik açıdan da mükemmel.

Harika bir yatak odası

better.sleeping, better.interiors better.interiors Eklektik Yatak Odası
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

Fonksiyonellik her zaman estetik tercihlerle karşı karşıya gelmez. Bazen fonksiyonellik odaklı tasarımlar, geleneksel tasarımlardan daha estetik sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu harika yatak odasında olduğu gibi. Zeminden yirmi santim kadar yükseltilmiş bir bölüm hem altında dev bir depolama alanı açarken hem de yatağın bulunduğu bölüme son derece şık bir hava katıyor.

Evinize uygun mobilyalar seçmek

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Modern Oturma Odası
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

Fonksiyonel bir dekorasyonun anahtar unsurlarından biri de evinizin ve odalarının biçimine ve büyüklüğüne uygun tipte mobilyalar seçmektir. Örneğin burada gördüğümüz kanepe, bu küçük oturma odasındaki boşluğa tam olarak oturuyor. Biraz daha geniş bir kanepe olsaydı, biraz daha önde durması gerekecekti ve zaten küçük olan odanın en az yirmi santimlik derinliği daha kaybolmuş olacaktı. Kanepenin arkasında konumlanan kütüphane de yerden tasarrufa bir miktar daha katkı sunmuş ve aslında bir hayli küçük olan oturma odasında sonuç olarak oldukça ferah bir görüntü elde edilmiş.

Mükemmel tasarımlı bir dubleks daire
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