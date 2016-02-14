Dekorasyonda hangi renk?

Her ne kadar renk kavramı esasen gözümüzün ve beynimizin bir mucizesinden ibaret olsa da, sonuç olarak algıladığımız her şeyin bir parçası olduğunu ve her rengin de bizlerde belli bir duygu durumunu tetiklediği inkar edilemez bir gerçek. Evet, renklerin duygu durumlarıyla, ruh halleriyle yakından bir ilişkisi var. Bu yüzden dekorasyonda renk tercihi aslında tamamen zevklerle veya kişisel tercihlerle ilgili bir mesele değil. Banyonuz, mutfağınız, oturma odanız ya da yatak odanız için seçtiğiniz renk, görsel açıdan sizin için tatmin edici ve keyifli olabilir. Ama bu renk siz farkında olmadan ruh halinizi negatif yönde etkiliyor da olabilir. Sonuç olarak kişisel zevklerle, renklerle ilgili bilimsel gerçekleri belli bir denge dahilinde gözeterek evimizin ve iş yerimizin dekorasyonuyla ilgili doğru kararlar almalıyız. Dekorasyonun diğer unsurları, örneğin mobilya ve aksesuarlar için de renklerin son derece belirleyici olduğunu ve bu yüzden renk tercihi kararlarının dikkatle alınması gerektiğini de bir kez daha hatırlatalım.
Siyah, füme, bordo veya koyu kırmızı, koyu yeşil, lacivert gibi renkler ülkemizde özellikle duvar rengi olarak nadiren tercih edilmektedir. Bunda kültürel alışkanlıkların ciddi bir payı olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak bu türden koyu renklerin tercih edilmemesinin doğru bir tarafı olduğunu da söylemek gerekiyor. Zira füme, bordo ve benzeri renkler gün ışığının iç mekanlarda dolaşmasını büyük ölçüde azalttığı ve insan psikolojisi üzerinde boğucu bir etkiye sahip olduğu için doğrusu çok makul renk tercihleri olduğunu söylemek güç. Buna karşın gün ışığından ziyade doğru bir uyku için doygun bir karanlığa ihtiyaç duyulan yatak odası gibi mekanlarda koyu renk tercihi ciddi bir sorun değildir. Ayrıca bazı koyu renklerin estetik olarak çok iddialı bir görüntü yarattığını da belirtmekte yarar var. Burada gördüğünüz füme ağırıklı yatak odası da buna iyi bir örnek.
Pastel renkler her dönemin gözde duvar renkleridir. Özellikle gri ve somon gibi renkler yoğunlukla tercih edilir. Son yıllarda buna maviye veya yeşile çalan gri tonları da eklendi. Aslında boya teknolojisinin gelişmesinin de bunda payı büyük. Bugün artık dilediğiniz herhangi bir nesneyi ya da bir dergiden kesilmiş bir sayfayı boyacınıza götürüp bire bir aynı renk duvar boyası isteyebiliyorsunuz. Üstelik bu size normal boya fiyatının ötesinde fazladan bir maliyet de getirmiyor.
Koyu renklerin iç dekorasyonda kullanımının çeşitli sıkıntılar yaratabileceğini ve her odada tercih edilmemesi gerektiğini söylemiştik. Bununla birlikte doğru kombinasyonları yakaladığınız takdirde bordo, füme ve benzeri renkler çok da korkutucu olmayabilir. Burada CCT Investments projesi bir evin oturma odasını görüyoruz. Dikkat ederseniz mobilyaların hemen hepsinde bordo renk tercih edilmiş. Buna tek duvarda da birebir aynı rengin eklenmesiyle ortaya oldukça ilginç bir görüntü çıkmış. Eğer bu bordonun yanında hakim bir beyaz olmasaydı, bu oturma odası emin olun son derece boğucu bir yer olurdu. Ama beyaz-bordo kombinasyonunun sonucu gerçekten mükemmel.
Banyolarımızda genellikle beyaz veya krem rengi gibi renkler tercih ediyoruz. Son yıllarda buna belli başlı projelerde görülen siyah ve füme gibi koyu renkler de eklendi. Ama bu türden bir mavi genellikle seçeneklerimiz arasında yer almaz. Oysa ne kadar harika ve iç açıcı bir sonuç verdiğini görüyoruz. Bu da aslında hemen her konuda olduğu gibi dekorasyondaki renk tercihlerimizde de açık fikirli ve yeni seçeneklere açık olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Bazen evinizin genelindeki renk tercihlerinizden ziyade, küçük ama iddialı dokunuşlar sonuç üzerinde çok daha etkili olabilir. Örneğin bu modern çalışma odasını ele alalım. Ahşap bir zemin ve beyaz duvarlarla son derece klasik ve iddiasız bir görünümde. Buna karşın çerçevenin bir tarafından parçası görünen yatak örtüsü ve çalışma sandalyesinde tercih edilen güçlü mavi tonu, odanın havasını bir anda değiştiriyor ve akılda kalıcı, iddialı ve son derece estetik bir görüntü yaratıyor. Duvarlar mavi ve mavi olan parçalar beyaz olsaydı aynı nitelikte bir görüntü oluşur muydu dersiniz?