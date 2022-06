Dekorasyonda hangi renk?

Her ne kadar renk kavramı esasen gözümüzün ve beynimizin bir mucizesinden ibaret olsa da, sonuç olarak algıladığımız her şeyin bir parçası olduğunu ve her rengin de bizlerde belli bir duygu durumunu tetiklediği inkar edilemez bir gerçek. Evet, renklerin duygu durumlarıyla, ruh halleriyle yakından bir ilişkisi var. Bu yüzden dekorasyonda renk tercihi aslında tamamen zevklerle veya kişisel tercihlerle ilgili bir mesele değil. Banyonuz, mutfağınız, oturma odanız ya da yatak odanız için seçtiğiniz renk, görsel açıdan sizin için tatmin edici ve keyifli olabilir. Ama bu renk siz farkında olmadan ruh halinizi negatif yönde etkiliyor da olabilir. Sonuç olarak kişisel zevklerle, renklerle ilgili bilimsel gerçekleri belli bir denge dahilinde gözeterek evimizin ve iş yerimizin dekorasyonuyla ilgili doğru kararlar almalıyız. Dekorasyonun diğer unsurları, örneğin mobilya ve aksesuarlar için de renklerin son derece belirleyici olduğunu ve bu yüzden renk tercihi kararlarının dikkatle alınması gerektiğini de bir kez daha hatırlatalım.