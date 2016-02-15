2015'in öne çıkan iç mekan değişim projeleri

İç mekan değişim projeleri pek çok kişi için daima ilgi çekici olmuştur. Değişim fikrinin kendisi bile başlı başına cazip bir şeydir aslında. Bir mekanın tümden yenilendiği görmek, hele ki bu sürece canlı olarak olmasa bile fotoğralar eşliğinde tanıklık etmek ise bambaşka bir deneyimdir. Bu türden yenileme projelerini sevmemizin ve ilgi çekici bulmamızın bir başka nedeni de kendi evimizde ya da ofisimizde bu tarz kapsamlı değişiklikler yapmanın pek çoğumuzun hayalleri arasında yer almasıdır. Çoğu zaman yalnızca hayalini kurmakla yetiniriz ve ancak pek azımız bunu uygulama yoluna gider. Öte yandan yalnızca maddiyatla ilgili bir mesele gibi görünse de bizi bu türden kapsamlı yenileme projelerine kalkışmamamızın genellikle çok çeşitli nedenleri vardır. Büyük ölçekli değişimin ilk bakışta öyle görünmese bile ürkütücü bir şey olması bu nedenlerden biridir. Bir başkası ise yapacağımız değişim sonucunda evimizin ya da ofisimizin mevcut halinden daha iyi bir görünüme kavuşacağına dair şüphelerimizdir. Oysa ki iyi planlanmış, tasarımı üzerine düşünülmüş ve doğru bütçelendirilmiş bir değişim projesi, özellikle de bir iç mimari ve dekorasyon uzmanından yardım alıyorsanız, büyük ihtimalle başarıya ulaşacak ve size hayallerinizin evini sunacaktır. Bu yazımızda tam anlamıyla başarılı olmuş ve geçtiğimiz yıl bir hayli ilgi çekmiş çeşitli iç mekan değişim projelerini derledik. Belki de bu iddialı projeler size de kendi evinizde ya da ofisinizde kapsamlı değişiklikler yapmak için ilham verebilir.