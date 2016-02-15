2015'in öne çıkan iç mekan değişim projeleri

İç mekan değişim projeleri pek çok kişi için daima ilgi çekici olmuştur. Değişim fikrinin kendisi bile başlı başına cazip bir şeydir aslında. Bir mekanın tümden yenilendiği görmek, hele ki bu sürece canlı olarak olmasa bile fotoğralar eşliğinde tanıklık etmek ise bambaşka bir deneyimdir. Bu türden yenileme projelerini sevmemizin ve ilgi çekici bulmamızın bir başka nedeni de kendi evimizde ya da ofisimizde bu tarz kapsamlı değişiklikler yapmanın pek çoğumuzun hayalleri arasında yer almasıdır. Çoğu zaman yalnızca hayalini kurmakla yetiniriz ve ancak pek azımız bunu uygulama yoluna gider. Öte yandan yalnızca maddiyatla ilgili bir mesele gibi görünse de bizi bu türden kapsamlı yenileme projelerine kalkışmamamızın genellikle çok çeşitli nedenleri vardır. Büyük ölçekli değişimin ilk bakışta öyle görünmese bile ürkütücü bir şey olması bu nedenlerden biridir. Bir başkası ise yapacağımız değişim sonucunda evimizin ya da ofisimizin mevcut halinden daha iyi bir görünüme kavuşacağına dair şüphelerimizdir. Oysa ki iyi planlanmış, tasarımı üzerine düşünülmüş ve doğru bütçelendirilmiş bir değişim projesi, özellikle de bir iç mimari ve dekorasyon uzmanından yardım alıyorsanız, büyük ihtimalle başarıya ulaşacak ve size hayallerinizin evini sunacaktır. Bu yazımızda tam anlamıyla başarılı olmuş ve geçtiğimiz yıl bir hayli ilgi çekmiş çeşitli iç mekan değişim projelerini derledik. Belki de bu iddialı projeler size de kendi evinizde ya da ofisinizde kapsamlı değişiklikler yapmak için ilham verebilir.
Bu projemiz ise İngiltere'den. Bu dönüşüm projesinin dikkat çeken özelliği, yapının belli yerlerinin değiştirilmek yerine neredeyse baştan aşağı yeniden yapılmış denecek kadar kapsamlı bir değişikliğe uğramış olması. Evin eski hali ile yeni hali arasında kesinlikle tanınmaz hale gelmiş denecek kadar çok fark var. Sonucunda ise ortaya İngiltere'nin soğuk ve boğucu iklimine meydan okurcasına sıcak bir Akdeniz tarzı çıkmış. Her yönüyle dikkat çekici bu evin maliyeti ise elbette bir hayli yüksek. Yine de sonucun bu maliyete değmediğini söylemek yanlış olur.
İlk projemiz Fransa'dan. Oldukça yaşlı ve yıpranmış durumdaki müstakil bir şehir evinin basit, işlevsel ve bir o kadar şık biçimde dönüştürülebileceğine dair iyi bir örnek teşkil eden bu proje sayesinde ortaya son derece modern ve bir o kadar karakter sahibi bir ev çıkarılmış. Evin orijinal dokusu ve özellikleri korunurken, modern yaşamın ihtiyaçlarına yanıt verecek bütün donatılar eklenmiş ve aynı zamanda fazla bakım gerektirmeyen malzeme tercihleriyle de şehir yaşantısına uygun bir ev yaratılmış.
Portekiz'in Lizbon kentinde faaliyet gösteren Home Staging Factory tarafından tasarlanan bu proje, tipik Akdeniz kültürünün bütün özelliklerini bünyesinde taşıyor. İç mimari anlamında çok fazla değişikliğin yapılmadığı bu projenin dekorasyon yönü ağır basıyor. Bu yönüyle maliyeti de kapsamlı bir dönüşüm projesinden daha düşük. Bununla birlikte doğru dekorasyon tercihleri ile evin gerçekten de harikulade bir dönüşüm geçirdiğini söylemek hiç de abartı olmaz.
Polonya'da son derece geniş bir villanın dönüşüm projesinin mutfağına konuk oluyoruz. Villanın kendisi aslında malikane denebilecek türden bir hayli büyük bir yapı olmasına karşın, iç mekanlarda bu büyüklüğe denk iddialı odaların sayısı fazla değil. Nitekim mutfak bölümü de sıradan bir dairenin mutfağından çok daha büyük sayılmaz. Dönüşüm projesinin genelinde de bu tarza uygun bir şekilde abartılı dekorasyon tercihlerinden kaçınılmış. Bu projenin karakterini mütevazi ama şık olarak tanımlamak sanıyoruz yanlış olmaz.
Ankara'da faaliyet gösteren Yalçın Yapı Dekorasyon firması tarafından tasarımı ve uygulaması yapılan bu projenin kapsamı bir hayli geniş. Öyle ki evin elektrik tesisatı dahi tamamen yeniden yapılmış. Öte yandan bunca emek ve zaman harcanmasının sonuçları da misliyle alınmış. Ortaya çıkan ev gerçekten parmakla gösterilecek nitelikte. Burada mutfak bölümünü görüyorsunuz. Duruluğun ve saflığın simgesi beyaz mutfağa bütünüyle hakim. Doğru bir aydınlatma beyazın güzelliğini daha da ön plana çıkarıyor.